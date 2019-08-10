 Цілий район у Запорізькій області накрило пиловою бурею. ВІДЕО+ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА Мелітополь.
У соцмережах люди діляться вражаючими кадрами стихійного природного явища. Це відео демонструє, як пилова буря накрила село Максима Горького в Якимівському районі. За словами автора відео, люди бігли хто куди, побачивши, що наближається стіна з піску.
"9 серпня. 18:15. Село Максима Горького (на відео тільки початок бурі). Не вдався у нас сьогодні суботник. Всі бігли хто куди. Це справді було страшно. Особливо, коли на тебе рухається таке незрозуміле, небезпечне і неприємне явище, яке супроводжується шквальним вітром. І ти тієї миті не можеш зрозуміти, що відбувається. Це була пилова буря, під час якої великі маси пилу (піску, ґрунту) піднімаються вітром із поверхні землі і рухаються на висоті в кілька метрів, але в деяких випадках висота може сягати кілометра і навіть більше. Збоку це має такий вигляд, ніби на тебе рухається стіна пилу і піску", - написала в коментарях до відео Ната Шпак.
Зафіксували на відео також пилову бурю в курортній Кирилівці.
https://youtu.be/VoSMRLrV6Vs
длинным рублем... длинной гривней там не то что посадят - последнее выкорчуют для еще одной гостиницы-общяги-турбазы
а все засухоустойчивые растения - это борцы за жизнь (стволы, листья, колючки) и их корни способны и в пустынях извлечь воду (и питаться малым) - тут фиг выкорчуешь (согласен)
это у нас немногое некапризно и только амброзия бессмертна))) а остальному надо еще поклониться
А белки алтайские, в Крыму? Завезли, чтобы "обогатить" крымские леса новым видом... "Обогатили"... Иксодовым клещом, носителем энцефалита...(Ума не хватило, белкам санобработку провести...). А теперь клещ этот крымские леса захватил, и уже почти до Перекопа, добрался...
(как впрочем и амброзия (растение)... хотя так поэтично звучит... божественно))))
***
Два ангела сели на плечи мои -
Один цвета снега, другой цвета ночи.
И долог мой путь по дорогам любви,
И путь мой до смерти наверно короче.
Два ангела, каждый их них по себе,
Конечно же, стоит во многом другого,
Ведь оба готовят подарки судьбе,
Ведь оба явились по милости Бога.
И тот, что белее - романтик во всем,
А тот, что темнее - прагматик по сути.
Я часто плыву, очарованный сном,
Я часто тону среди быта и мути.
Два ангела машут крылами во мне
И этим мешают взлететь в поднебесье.
Рождаются муками думы в огне,
И быстро сгорают слова терпкой лести.
Два ангела сели на плечи мои -
Один цвета снега, другой цвета ночи.
Амброзией сладкой был путь по любви,
Крапивою жгучею карие очи..
Андрей. А.
Акацію висаджуйте, вона не боїться спеки, інші колючки, подекуди горіхи, спасайте, бовдурі, природу та себе, поки не повиздихали!
Природа гневаецца, типа, хватит уже меня уничтожать, я ведь не вечная, а могу и озлобиться.