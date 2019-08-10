 Цілий район у Запорізькій області накрило пиловою бурею. ВІДЕО+ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА Мелітополь.

У соцмережах люди діляться вражаючими кадрами стихійного природного явища. Це відео демонструє, як пилова буря накрила село Максима Горького в Якимівському районі. За словами автора відео, люди бігли хто куди, побачивши, що наближається стіна з піску.

"9 серпня. 18:15. Село Максима Горького (на відео тільки початок бурі). Не вдався у нас сьогодні суботник. Всі бігли хто куди. Це справді було страшно. Особливо, коли на тебе рухається таке незрозуміле, небезпечне і неприємне явище, яке супроводжується шквальним вітром. І ти тієї миті не можеш зрозуміти, що відбувається. Це була пилова буря, під час якої великі маси пилу (піску, ґрунту) піднімаються вітром із поверхні землі і рухаються на висоті в кілька метрів, але в деяких випадках висота може сягати кілометра і навіть більше. Збоку це має такий вигляд, ніби на тебе рухається стіна пилу і піску", - написала в коментарях до відео Ната Шпак.





Зафіксували на відео також пилову бурю в курортній Кирилівці.

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