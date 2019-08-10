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 Цілий район у Запорізькій області накрило пиловою бурею. ВІДЕО+ФОТО

У п'ятницю, 9 серпня, в Запорізькій області цілий район накрило пиловою бурею.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА Мелітополь.

У соцмережах люди діляться вражаючими кадрами стихійного природного явища. Це відео демонструє, як пилова буря накрила село Максима Горького в Якимівському районі. За словами автора відео, люди бігли хто куди, побачивши, що наближається стіна з піску.

"9 серпня. 18:15. Село Максима Горького (на відео тільки початок бурі). Не вдався у нас сьогодні суботник. Всі бігли хто куди. Це справді було страшно. Особливо, коли на тебе рухається таке незрозуміле, небезпечне і неприємне явище, яке супроводжується шквальним вітром. І ти тієї миті не можеш зрозуміти, що відбувається. Це була пилова буря, під час якої великі маси пилу (піску, ґрунту) піднімаються вітром із поверхні землі і рухаються на висоті в кілька метрів, але в деяких випадках висота може сягати кілометра і навіть більше. Збоку це має такий вигляд, ніби на тебе рухається стіна пилу і піску", - написала в коментарях до відео Ната Шпак.

Цілий район у Запорізькій області накрило пиловою бурею 01
Цілий район у Запорізькій області накрило пиловою бурею 02

Зафіксували на відео також пилову бурю в курортній Кирилівці.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142281
 
 
 Топ коментарі
 
лесополосы уже все вырубали..?
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Пусть, в качестве основы лесополос, сажают белую акацию, и гледичию. А в подлесок - терновник... Лесополосы не то что вырубать перестанут, а даже заходить... Во-первых, быстро растут. Во-вторых, не боятся засухи, а в-третьих, все три - с колючками... (Особенно, гледичия... Там колючки до 15-20 см, ветвистые, многошиповые, и растут не только на ветвях, но и на стволах...).
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Лісополоси та лісосмуги, придурки, відновлюйте, бо здує й вас в пекло.

Акацію висаджуйте, вона не боїться спеки, інші колючки, подекуди горіхи, спасайте, бовдурі, природу та себе, поки не повиздихали!
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Пусть, в качестве основы лесополос, сажают белую акацию, и гледичию. А в подлесок - терновник... Лесополосы не то что вырубать перестанут, а даже заходить... Во-первых, быстро растут. Во-вторых, не боятся засухи, а в-третьих, все три - с колючками... (Особенно, гледичия... Там колючки до 15-20 см, ветвистые, многошиповые, и растут не только на ветвях, но и на стволах...).
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Змій розведеться багато, хай горіхи садять, ще й зароблять.
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я вже писав, що потрібна державна програма по відновленню та захисту лісів, та малих річок..бо отримаємо пустелю до Черкас та Полтави, навіть раніше ніж прогнозують кліматологи..
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Я сам не бачив, а чув про чорні бурі тільки від бабусі. Вони траплялися що кілька років і зносили цілі поля чорнозему. Чорні бурі припинилися завдяки товаришу Сталіну та його програмі посадки лісосмуг. Так що всіх вітаю, що ми відкотилися в сталінізм, на 70 років взад!
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А ти думаєш, місцеве, кацапське, бидло, посовіститься на горіх, сокиру піднять? Я в 89-90-х роках, бачив, що вони поробили з садками, у німецьких селах, у Казахстані... Німці їх, на солончаках вирощували, а вони, купивши їх будинки, за безцінь (німці масово, тоді, в Німеччину, тікали), валили вишні. Ягоди - на варення, а дерева - в піч...
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Акацию и вырубывают с удовольствием.Хорошо горит,много тепла дает.Пользуются спросом дрова из акации белой.
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Вот у нас как раз молодую акациевую посадку и вырубали под корень (Днепр обл.) Она в определенном возрасте длинные прямые стволы 10-15 см в диаметре, я так понял что удобно резать и плотненько в прицеп загрузить. Суки.
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Поэтому и говорю - сажать с гледичией... У нас дома, когда-то, ею сады обсаживали, чтобы воры меньше лазили. А ветки срезанные, укладывали между стволами, в качестве плетня... "Спираль Бруно" - "отдыхает"...
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Так это не первая пыльная буря, там... Геническ, ещё неделю назад, накрыло, люди звонили, сообщали...
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Пусть в прибрежной полосе, сажают "чузген"... (это родственник саксаула). ни засухи не боится, ни засоленных грунтов... Разрастётся, всё корнями переплетёт - хрен выкорчуешь... А цветёт весной, как! Издали смотришь - вроде склоны холмов бело-розовой пеной, залиты. Этим зарослям никакие пыльные бури, не страшны...
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хорошо бы... но в погоне за длинным рублем... длинной гривней там не то что посадят - последнее выкорчуют для еще одной гостиницы-общяги-турбазы
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Ты его, когда-нибудь, видел? (я уже о корчевании, не говорю...).Стволы тонкие, покрученные, переплетённые. Древесина еле-еле, топором берётся. А корни на десятки метров в глубь, уходят... Вроде, выкорчевал... Смотришь, через год-два - новые побеги... (где-то, корешок, остался...). В Заволжье, в таких зарослях, волки логова устраивают - чёрта с два, проберёшься...
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не-не.... я имел ввиду Кириловку... (что они не будут что-то садить, а скорее выкорчуют)
а все засухоустойчивые растения - это борцы за жизнь (стволы, листья, колючки) и их корни способны и в пустынях извлечь воду (и питаться малым) - тут фиг выкорчуешь (согласен)
это у нас немногое некапризно и только амброзия бессмертна))) а остальному надо еще поклониться
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А ты можешь себе представить - амброзию, в Одесскую область, завезли специально, чтобы использовать её, в качестве зелёного корма, для скота, в засушливых районах... То же самое сделали с борщевиком, в Беларуси... Экспериментаторы хреновы, "масковские", думали повысить удои беларуских коров... А молоко оказалось горьким. Да и эфирные масла - не "подарок"... Капля сока на теле - и волдырь, как от кипятка, обеспечен...
А белки алтайские, в Крыму? Завезли, чтобы "обогатить" крымские леса новым видом... "Обогатили"... Иксодовым клещом, носителем энцефалита...(Ума не хватило, белкам санобработку провести...). А теперь клещ этот крымские леса захватил, и уже почти до Перекопа, добрался...
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о да...борщевик это та еще хрень
(как впрочем и амброзия (растение)... хотя так поэтично звучит... божественно))))
***
Два ангела сели на плечи мои -
Один цвета снега, другой цвета ночи.
И долог мой путь по дорогам любви,
И путь мой до смерти наверно короче.

Два ангела, каждый их них по себе,
Конечно же, стоит во многом другого,
Ведь оба готовят подарки судьбе,
Ведь оба явились по милости Бога.

И тот, что белее - романтик во всем,
А тот, что темнее - прагматик по сути.
Я часто плыву, очарованный сном,
Я часто тону среди быта и мути.

Два ангела машут крылами во мне
И этим мешают взлететь в поднебесье.
Рождаются муками думы в огне,
И быстро сгорают слова терпкой лести.

Два ангела сели на плечи мои -
Один цвета снега, другой цвета ночи.
Амброзией сладкой был путь по любви,
Крапивою жгучею карие очи..

Андрей. А.
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З такими темпами вирубки деревини, років через 10 пилові бурі і в Карпатах будуть.
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Село Максима Горького, "до основанья а затем..."
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Лісополоси та лісосмуги, придурки, відновлюйте, бо здує й вас в пекло.

Акацію висаджуйте, вона не боїться спеки, інші колючки, подекуди горіхи, спасайте, бовдурі, природу та себе, поки не повиздихали!
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там кацапи живуть - чути воплі, а вони не знають шо таке садити дерева
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а чому в селі кричать "бистрєйє!" і "ми дамой!"??? Там шо вже не Україна?
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"швидче" и "ми додому" кричат в лысых бывших Карпатах,когда вода и селевые потоки.
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а у нас кажуть: іди в ср4ку, серГєй іван.офф!
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Это возмутительно и неприемлемо! Я буду жаловаться.
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десь читав...що при вітрі з піском--з автомобіля така буря фарбу здирає
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Почему соевые не обратили внимание на такой возмутительный факт: село до сих пор называется Максима Горького! О бедный Вятрович,неужели все было зря? Декоммунизация прозевала целое село. Супрун,потуши пердак!
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Хорошо, шо ольгинские обратили внимание. Супрун тут при чем? Сядь опой в тазик со льдом и потуши свой пердак.
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Страшно как! Ну его нах!
Природа гневаецца, типа, хватит уже меня уничтожать, я ведь не вечная, а могу и озлобиться.
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"село Максима Горького в Акимовском районе" - кара за невыполненную декоммунизацию...
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Вырубали посадки конкретно, даже подлесок вырубают ,какая там белая акация, она вырубана в первую очередь ,хорошо горит .
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