 "Готовий! Давай!", - бійці ЗСУ вогнем у відповідь знищили позицію терористів. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці, виклавши відео і діалог українських бійців.

"Ашотакоє".

Це у відповідь.

- Готовий!

- Давай, давай, давай!

- Даю!

Через кілька секунд.

- Є, є"

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