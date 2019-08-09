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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
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Все про:обстріл (5399) Мисягін (37)

 "Готовий! Давай!", - бійці ЗСУ вогнем у відповідь знищили позицію терористів. ВIДЕО

Волонтер і новообраний народний депутат Юрій Мисягін опублікував кадри відповіді українських воїнів на обстріли терористів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці, виклавши відео і діалог українських бійців.

"Ашотакоє".

Це у відповідь.

- Готовий!

- Давай, давай, давай!

- Даю!

Через кілька секунд.

- Є, є"

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142222
 
   
 Топ коментарі
 
Слава Украине, смерть России !
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Iбаште скотокацапов , хлопцi !!!
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давно пора!!!Хватить слухати ЗЕбільне "просто нужно перестать стрелять" молодці хлопці!!!!
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Слава Богу, ответили сатанистам, аж на сердце легче. Всех бы их уничтожить и раздавить как плесень.
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Ларисочка,солнышко, в другое время, я бы удивился вашим словам, а сейчас браво,красавица!
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давно пора!!!Хватить слухати ЗЕбільне "просто нужно перестать стрелять" молодці хлопці!!!!
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Яке покарання отримають за це від членомкомандуючого по роялю?
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99% що відео старе, може й минулого року...
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Я можу зараз викласти власне відео з промки 16 -17 року. Теж буде 09.08. 2019.
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Ніяк не можу зрозуміти, ти - одна/двадцята чого? Гривні чи рубля?
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Я догадывался, что ты рублёвый "Готовий! Давай!", - бійці ЗСУ вогнем у відповідь знищили позицію терористів - Цензор.НЕТ 7683
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соевым жалко, что наши за@ерячили по сепарам! деревянного - 100%%%.
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Ты за поребриком сподне с хозяева сняла или снял ( ник для меня гемофродит).0000 Живешь за поребриком а не знаешь, что шоколад, полезно для работы сердца (европейка херова, это доказано не мухосранском, откуда ты родом, а гениями жителей Европы, которые вас х...лобадцев и в хрен украинский не ставят.
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2 класса образования? Не мудрено, на скотомордии школ нет
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мыcягин "молодец", - на чужих видосиках вьехал в Раду. зепутат ...ля.
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Зараз порохоботи ще за зраду це визнають "Готов! Давай!", - бойцы ВСУ ответным огнем уничтожили позицию террористов - Цензор.НЕТ 6909
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После гибели 4 ребят, которая на совести ЗЕ и аппарата презедента, думаю ответы оккупантам будут частым явлениям .
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Гибель ребят на совести ордынских оккупантов, вероломно нарушивших перемирие.
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О какой совести у оккупанта вы пишете? Вам к к врачу надо обратиться.

Только давить, давить и давить надо всю кацапскую мразь
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Стоп. ЗЕ вроде ж всё оружие отобрал у ребят... Или нет? Соевые, жгите когнитивным диссонансом!
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Ты дурак? Кто может отобрать оружие у подразделений ООС. Скорее башку у твоего зелебени отберут
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Состав высшего командования меняется, есть устные приказы "не отвечать, бо перемирие". Писменных приказов нет, потому что очко у коземанды не настолько крепкое, и лет через 5 можно и за измену Родине ответить. Так что когнитивный диссонанс у зелебобиков, как и всегда.
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ну...накінець.щось...хоть це не --шмакі-бум
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Очень хорошо...если это не зеклама постановочная, конечно. Пиар асы- они такие.
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Реклама,конечно, у машки свой спроси
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Мисягін балотувався по нашому округу.. Мій мажоритарник..
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Из видео не ясно, когда и что происходило. На мой взгляд, после яростно критики выложили просто старое видео, не опубликованной ранее... Скажем так, хорошая мина, при плохой игре...
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Ваш взгляд предвзятый, и чувствуется, что свиноватный...
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Ну зелеобразный, докажи нам, что видео снято в последнее время...
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Я не "зеленообразный" и не голосовал за Зеленского. Я не могу доказать, когда снято видео, поэтому, в отличие от упоротой свиноваты, не могу утверждать того, чего не знаю. Могу только исходить из имеющихся данных, а именно из даты публикации этого видео на Ютьюб, а именно 9.08.19.
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Старое, мордва, конечно, только лапти от вашей мордвы, по новому разлетаются
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Отвали, недоразвитый.
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Что петушок, бомбит? Тварь вонючая, за ягелем бегом, только смотри,чтобы лапти не отвалились
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Иди дурень, не воняй....
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Ты падаль мордовская с людьми разговариваешь, а не с быдлом из замкадья, прикуси зубило, говном ********** воняет
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Два свиноватних ідіота один одного мордвою обзивають. Забавні тваринки. "Готовий! Давай!", - бійці ЗСУ вогнем у відповідь знищили позицію терористів - Цензор.НЕТ 3239
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Оце-то "каку" "Блазню", підклали! Він тут, "миротворчістю" займається, "щоки надуває", що він за мир, а тут така "заподляна"... Уявляю, як зараз почнуть верещать за "поребриком", про те, що "Зеленський - не господар свого слова...", "Йому вірить не можна...". І "Блазень" негайно почне "****** ніжками і ручками", і кричать, "пачиму со мной не согласовали?!!!"...
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Этот обмен ударами, как комарики кусают. Пора уже переходить к действиям "по взрослому."
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Ви так пишете, наче це щось погане.
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Одна методичка,да кацапье, вы же там за стенкой, разберитесь между собой
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Когда политики молчат начинают говорить пушки.
Вот и славненько, тем более, что другого языка орки не понимают.
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Рано радоваться, сейчас клоун позвонит Баканову, тот - Авакову и эти бойцы получат уголовные дела за "убийство мирных жителей Донбасса", а прогибающийся под любую власть Печерский суд быстренько нарисует им по десятке на брата.
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Было бы смешно, если бы зелебобики жили в своем виртуальном мире сватов и квартала-95, голосуя за голобородько в Х-факторе и прочих дебильных передачах, и не лезли в политику. Но раз уж полезли, поедьте в к Кисловодск, что ли и ознакомьтесь с реальным миром, в котором преЗЕдент звонит Баканову и Богдану по любому поводу, в котором Аваков на выборах работал против Порошенко, чем автоматически помогал клоуну, что среди солдат зреет недовольство этими устными требованиями "не стрелять", что благодаря этим требованиям уже погибли 4 десантника, что суды массово освобождают сепаров и возвращают арестованное имущество коломойскому.
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Какой-то свиноватный бред вы написали, извините.
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Написал согласно ума своего. Он же не виноват, что немного его природа обделила оным. Прости его.
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"что благодаря этим требованиям уже погибли 4 десантника". - Вы подонок, который спекулирует на смертях украинских воинов. Ранее, при вашем кумире, тоже гибли солдаты, тем более, что фейк о запрете стрелять уже много раз опровергался самими служащими ЗСУ.
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А у ********* и фантазии то нет, стекломой вот ваше фсё
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Але ж свиновата запевняє, що Зеленський заборонив стріляти...
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Спасибо парни!На Вас вся надежда,а не на этих смешариков-миротворцев,мать их ети!
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Ще одна гарна новина . На ********** в Ачинську нові вибухи , шестеро 300 х , четверо з них у важкому стані . Кажуть що в нерозірвані снаряди потрапила блискавка . "Готовий! Давай!", - бійці ЗСУ вогнем у відповідь знищили позицію терористів - Цензор.НЕТ 8240 Мабуть це карама .
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Ну шо, соевые шныри, вы ж орали тут, шо стрелять запретили. Когда брехать перестанете?
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