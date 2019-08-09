 "Готовий! Давай!", - бійці ЗСУ вогнем у відповідь знищили позицію терористів. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці, виклавши відео і діалог українських бійців.
"Ашотакоє".
Це у відповідь.
- Готовий!
- Давай, давай, давай!
- Даю!
Через кілька секунд.
- Є, є"
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці, виклавши відео і діалог українських бійців.
"Ашотакоє".
Це у відповідь.
- Готовий!
- Давай, давай, давай!
- Даю!
Через кілька секунд.
- Є, є"
Только давить, давить и давить надо всю кацапскую мразь
Вот и славненько, тем более, что другого языка орки не понимают.