 На Полтавщині виявлено 240 га посівів нарковмісного маку, з якого можна виготовити наркотиків на 7 млрд грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Також читайте: 150 кг марихуани: поліцейські виявили в лісосмузі на Луганщині склад наркотиків. ФОТОрепортаж

У ході санкціонованих заходів обстежено 240 га земельних угідь, використаних для культивування рекордної кількості наркорослин. У результаті для експертизи взято зразки більш як тисячі рослин, які вирощувалися на землях, орендованих місцевим агротовариством.

Згідно з експертними висновками, зазначені рослини, що за документами товариства значилися як олійний мак, насправді виявилися снотворним маком. До його вмісту входять наркотично активні алкалоїди опію: морфін і кодеїн.

За свідченням спеціалістів, на земельній ділянці такої площі вирощувалося майже 350 мільйонів нарковмісних рослин маку. Із зазначеної кількості рослин наркоділки можуть заготовити не менше 70 тонн макової соломи. Її вартість на "чорному" ринку сягає майже 7 мільярдів гривень.

Перевіркою також установлено, що жодних дозвільних та ліцензійних документів на діяльність, пов’язану з культивуванням нарковмісних рослин, керівництво аграрного товариства не мало.

Читайте також: У Росії керівника фонду "Життя без наркотиків" госпіталізували з отруєнням наркотиками

Так, задокументовано факт, коли юридична особа здійснювала нелегальне культивування наркосировини в промислових масштабах, ігноруючи всі вимоги антинаркотичного законодавства. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Відтак керівництву агротовариства загрожує до семи років позбавлення волі.

Після накладення на зазначену землю арешту, поліцейські ще упродовж півтора місяця проводили заходи з недопущення витоку нарковмісних рослин у нелегальний обіг. За словами Голови Нацполіції протягом цього часу поліція працювала над тим, аби суд надав відповідну постанову для знищення наркосировини.

"Півтора місяця ми боролися в Октябрському суді Полтави за отримання рішення про знищення незаконного посіву. За цей час нам двічі відмовляли та більше семи разів відкладали дату проведення засідання. Неодноразово пропонували слідству передати "під зберігання" поле стороннім організаціям. І тільки вчора нарешті Апеляційний суд Полтавської області надав постанову поліції щодо негайного знищення цього посіву," – зазначив Сергій Князєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Троє з дев'яти затриманих контрабандистів 400 кг кокаїну внесли заставу й відпущені судом під нічний домашній арешт, - Аброськін