 На Полтавщині виявлено 240 га посівів нарковмісного маку, з якого можна виготовити наркотиків на 7 млрд грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
У ході санкціонованих заходів обстежено 240 га земельних угідь, використаних для культивування рекордної кількості наркорослин. У результаті для експертизи взято зразки більш як тисячі рослин, які вирощувалися на землях, орендованих місцевим агротовариством.
Згідно з експертними висновками, зазначені рослини, що за документами товариства значилися як олійний мак, насправді виявилися снотворним маком. До його вмісту входять наркотично активні алкалоїди опію: морфін і кодеїн.
За свідченням спеціалістів, на земельній ділянці такої площі вирощувалося майже 350 мільйонів нарковмісних рослин маку. Із зазначеної кількості рослин наркоділки можуть заготовити не менше 70 тонн макової соломи. Її вартість на "чорному" ринку сягає майже 7 мільярдів гривень.
Перевіркою також установлено, що жодних дозвільних та ліцензійних документів на діяльність, пов’язану з культивуванням нарковмісних рослин, керівництво аграрного товариства не мало.
Так, задокументовано факт, коли юридична особа здійснювала нелегальне культивування наркосировини в промислових масштабах, ігноруючи всі вимоги антинаркотичного законодавства. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Відтак керівництву агротовариства загрожує до семи років позбавлення волі.
Після накладення на зазначену землю арешту, поліцейські ще упродовж півтора місяця проводили заходи з недопущення витоку нарковмісних рослин у нелегальний обіг. За словами Голови Нацполіції протягом цього часу поліція працювала над тим, аби суд надав відповідну постанову для знищення наркосировини.
"Півтора місяця ми боролися в Октябрському суді Полтави за отримання рішення про знищення незаконного посіву. За цей час нам двічі відмовляли та більше семи разів відкладали дату проведення засідання. Неодноразово пропонували слідству передати "під зберігання" поле стороннім організаціям. І тільки вчора нарешті Апеляційний суд Полтавської області надав постанову поліції щодо негайного знищення цього посіву," – зазначив Сергій Князєв.
Так изготовьте! Раз можно...
Теперь уже и не поймешь... реформы... Но безнадежно больным пациентам кололи и им становилось хоть не надолго, но легче. Они могли поспать, а не кричать от боли.....
Согласно только ОФИЦИАЛЬНЫМ данным, в Рашке уже в 2014 году было 8 миллионов наркоманов, из них 1,5 миллиона - героиновые. Сейчас их намного больше.
Источник:
https://www.interfax.ru/amp/357377
Это блин обыкновенный огородный мак, который имеет также снотворное действие и всё. Наркотическим является опиумный мак, которого я в ролике не увидел, служил в Средней Азии и знаю как он выглядит.