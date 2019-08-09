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Все про:наркотики (807) Нацполіція (8000) Полтавщина (278) Князєв (335)

 На Полтавщині виявлено 240 га посівів нарковмісного маку, з якого можна виготовити наркотиків на 7 млрд грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники Нацполіції виявили більше 240 га, засіяних нарковмісними рослинами маку. Культивування наркосировини без жодних дозвільних документів здійснювало одне з агротовариств Полтавщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

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У ході санкціонованих заходів обстежено 240 га земельних угідь, використаних для культивування рекордної кількості наркорослин. У результаті для експертизи взято зразки більш як тисячі рослин, які вирощувалися на землях, орендованих місцевим агротовариством. 

Згідно з експертними висновками, зазначені рослини, що за документами товариства значилися як олійний мак, насправді виявилися снотворним маком. До його вмісту входять наркотично активні алкалоїди опію: морфін і кодеїн.

За свідченням спеціалістів, на земельній ділянці такої площі вирощувалося майже 350 мільйонів нарковмісних рослин маку. Із зазначеної кількості рослин наркоділки можуть заготовити не менше 70 тонн макової соломи. Її вартість на "чорному" ринку сягає майже 7 мільярдів гривень.

На Полтавщині виявлено 240 га посівів нарковмісного маку, з якого можна виготовити наркотиків на 7 млрд грн, - Нацполіція 01

Перевіркою також установлено, що жодних дозвільних та ліцензійних документів на діяльність, пов’язану з культивуванням нарковмісних рослин, керівництво аграрного товариства не мало.

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Так, задокументовано факт, коли юридична особа здійснювала нелегальне культивування наркосировини в промислових масштабах, ігноруючи всі вимоги антинаркотичного законодавства. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Відтак керівництву агротовариства загрожує до семи років позбавлення волі. 

На Полтавщині виявлено 240 га посівів нарковмісного маку, з якого можна виготовити наркотиків на 7 млрд грн, - Нацполіція 02

Після накладення на зазначену землю арешту, поліцейські ще упродовж півтора місяця проводили заходи з недопущення витоку нарковмісних рослин у нелегальний обіг. За словами Голови Нацполіції протягом цього часу поліція працювала над тим, аби суд надав відповідну постанову для знищення наркосировини.

"Півтора місяця ми боролися в Октябрському суді Полтави за отримання рішення про знищення незаконного посіву. За цей час нам двічі відмовляли та більше семи разів відкладали дату проведення засідання. Неодноразово пропонували слідству передати "під зберігання" поле стороннім організаціям. І тільки вчора нарешті Апеляційний суд Полтавської області надав постанову поліції щодо негайного знищення цього посіву," – зазначив Сергій Князєв.

На Полтавщині виявлено 240 га посівів нарковмісного маку, з якого можна виготовити наркотиків на 7 млрд грн, - Нацполіція 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142180
 
 
 Топ коментарі
 
А сколько бы просто мака собрали с этого поля? А мак - вкусная и полезная вещь! И несинтетические опиаты где-то же берутся, кто-то выращивает мак, перерабатывает его и т.д.
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выявлены 240 га посевов наркосодержащего мака, из которого можно изготовить наркотиков на 7 млрд грн

Так изготовьте! Раз можно...
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Уничтожить легче всего, а вот например отправить его для медицины никак...
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применяется как сырье для получения медицинских препаратов (морфина, кодеина, папаверина и других) - из Википедии.

Теперь уже и не поймешь... реформы... Но безнадежно больным пациентам кололи и им становилось хоть не надолго, но легче. Они могли поспать, а не кричать от боли.....
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ну как и в афганистане, когда туда пришли штаты производство наркотиков увеличилось в десятки раз!
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Это выращивает ********** наркомафия. Она же и оружие террористам даёт.
Согласно только ОФИЦИАЛЬНЫМ данным, в Рашке уже в 2014 году было 8 миллионов наркоманов, из них 1,5 миллиона - героиновые. Сейчас их намного больше.
Источник:
https://www.interfax.ru/amp/357377
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А сколько бы просто мака собрали с этого поля? А мак - вкусная и полезная вещь! И несинтетические опиаты где-то же берутся, кто-то выращивает мак, перерабатывает его и т.д.
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а скільки людей у цій ланці від поля до прилавку змоглиб запастися корисними опіатами!
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Ого, наркомани на городі! Це ж скільки можна було пиріжків з опіумом напекти.
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Полиция могла бы взять плантацию под охрану.Зерно мака хозяину,остальное -на переработку или сжечь.Идиоты.До 1983 года плантации мака и конопли в Украине не охранялись вообще,соломка вывозилась в Чимкент Казахстана на переработку на медицинские наркотики.После 1983 поля охранялись омоном,сторонних отлавливали.Но мак выращивали и школьники его убирали.Не по хозяйски это. Полтавские пироги с маком таки смачни!!Более 40 лет прошло, а послевкусие пирогов с тертым в макитре маком с сахаром так и осталось на всю жизнь .
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Есть безопийный мак, он применяется в выпечке, и ещё вкуснее. Но почему-то его кондитер и не выращивал.
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В прошлом году собрали и ничего плохого не случилось. Наркоманов больше не стало.
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240 гектаров только мака может позволить себе латифундист европейского масштаба,а не простой селянин.И охрана у этого латифундиста покрепче зелиной будет.Там и тепловизоры и беспилотники с видеонаблюдением.Однако мусора алчные достали..
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Бесподобная игра слов, наркотический, снотворный.
Это блин обыкновенный огородный мак, который имеет также снотворное действие и всё. Наркотическим является опиумный мак, которого я в ролике не увидел, служил в Средней Азии и знаю как он выглядит.
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Помните,в фильме "Пираты XX века" : большой стране нужно много лекарств! Поставьте охрану от наркоманов,военизированный караул с овчарками,и пусть растет тот мак на благо украинской медицины.Уничтожать-то зачем?! Зерно на булочки,опиум-на морфий для онкобольных!
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