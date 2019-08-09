 Законопроєкт про імпічмент Рада розгляне одним із перших, - Стефанчук. ВIДЕО

Як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу після засідання групи з підготовки першого засідання ВР заявили глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.
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За словами Стефанчука, також будуть розглянуті законодавчі ініціативи, анонсовані президентом.
Крім того, низка законодавчих ініціатив 9 скликанню Ради дісталася від попереднього скликання парламенту. Зараз всі вони розглядаються і вивчаються, заявив Стефанчук.
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать? (с)
За 100+ дней пока только "обещелки" и слышно.
Вас муд**ов, не умеющих 2 и 2 сложить, надо лишать всех гражданских прав и химически кастрировать - что-б не плодили больше умственных дегенератов, навроде тебя.
Воевать он не собирается,мстить за погибших не собирается,если вас возьмут в плен,он наднет себе на какой-то орган браслетик. В самой армии непонятные бурления в системах закупок, остановки тендеров.
Прикольно?
(C)
@nehovaysyatopol
🤔