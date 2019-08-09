EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  1165  33
Все про:ВР (5302) законопроект (698) імпічмент (81) Стефанчук Руслан (48)

 Законопроєкт про імпічмент Рада розгляне одним із перших, - Стефанчук. ВIДЕО

Законопроєкт про імпічмент буде одним з перших, який розгляне Верховна Рада.

Як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, про це на брифінгу після засідання групи з підготовки першого засідання ВР заявили глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков і представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

Відео 112

За словами Стефанчука, також будуть розглянуті законодавчі ініціативи, анонсовані президентом.

Крім того, низка законодавчих ініціатив 9 скликанню Ради дісталася від попереднього скликання парламенту. Зараз всі вони розглядаються і вивчаються, заявив Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" виступає за збереження в Раді комітету з питань нацбезпеки і оборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142171
 
   
 Топ коментарі
 
Вообще-то закон давно принят Радой, только Зеленский ни подписал его, ни ветировал. С 22-го июня власть узурпирована им, потому что нет законного способа его сместить с должности.
 показати весь коментар
 
Новое лицо.не влазит в монитор))))
 показати весь коментар
 
Он сделал вид, что тупо не заметил: Типа, я как раз на пляже был. Шулера есть шулера, Бениа школа.

Законопроект об импичменте Рада рассмотрит одним из первых, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3180
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
- Утром, Швейк, Вас отвезут в уголовный суд,
- А в котором часу, ваша милость, чтобы, боже упаси, как-нибудь не проспать? (с)
 показати весь коментар
 
 
Закон про імпічмент Порошенка був би на часі
 показати весь коментар
 
 
Кума Генпрокурором просунул а остальное это байки...
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то закон давно принят Радой, только Зеленский ни подписал его, ни ветировал. С 22-го июня власть узурпирована им, потому что нет законного способа его сместить с должности.
 показати весь коментар
 
 
Он сделал вид, что тупо не заметил: Типа, я как раз на пляже был. Шулера есть шулера, Бениа школа.

Законопроект об импичменте Рада рассмотрит одним из первых, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3180
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то то был не закон а поправки к статьям действующего законодательства.
 показати весь коментар
 
"Обещать жениться - не значить жениться" (с)

За 100+ дней пока только "обещелки" и слышно.
 показати весь коментар
 
Амеба, ты не лезь. Когда осилишь понятия "большинство в раде" и " министры по квоте президента", тогда зашевили щупальцами. А пока вали на *****.
 показати весь коментар
 
Классическое зеленое быдло?
Вас муд**ов, не умеющих 2 и 2 сложить, надо лишать всех гражданских прав и химически кастрировать - что-б не плодили больше умственных дегенератов, навроде тебя.
 показати весь коментар
 
 
ну почему? вон как лихо туркам украинскую землю торгует, которая, на минуточку, пока народу Украины принадлежит по Конституции. Он выполняет обещания тем, кому он на самом деле слуга
 показати весь коментар
 
А чим Стефанчуку не підходить наявний, який все ще лежить, прийнятий Радою на підписі у Зєлєнского, на який так і не накладене вето, а отже, якби ми дотримувались Конституції і законів вже навіть без підпису Зєлєнского мав би бути введеним у дію? Невже тіл Ки тим, що за цим законом імпічмент можна оголосити реально? Вангую, що у законі про імпічмент від Стефанчука будуть закладені умови, які дадуть можливість оголосити імпічмент лише через 5 і більше років після обрання президентом, або появи у Верховній раді інопланетян. В іншому разі він буде недієздатним.
 показати весь коментар
 
 
та вже підійде, то вони боялись, що в ВР більшість незельська, тепер вже як треба кнопкодавити будуть. бєня все розрахував
 показати весь коментар
 
Закон про імпічмент уже прийнято, але Зе не захотів його підписувати!
 показати весь коментар
 
 
Боявся, ще навіть нічого не розпродав, а раптом знімуть. Тепер, коли в Раді зебільшість немає чого боятися
 показати весь коментар
 
 
Ой, петики, да просветите, когда? О ТСК не предлагать.
 показати весь коментар
 
с такой мордой только импичмент рассматривать, вообще опух в Трускавце))) в магазинах не успевают подвозить пиво)))
 показати весь коментар
 
 
Это какой?? Тот который зебобик подал в раду...и по которому импичмет можно обьявлять от начала и до китайской пасхи..?? Потому что в нем не прописаны сроки процедур.
 показати весь коментар
 
 
Сделайте выборы раз в 2 года или год и не нужен будет никакой импичмент. Народ показал, как он умеет менять брехунов. Просто дайте народу такую возможность!
 показати весь коментар
 
Дико интересует, что думают те военные, которые проголосовали за Зе.
Воевать он не собирается,мстить за погибших не собирается,если вас возьмут в плен,он наднет себе на какой-то орган браслетик. В самой армии непонятные бурления в системах закупок, остановки тендеров.

Прикольно?
(C)
@nehovaysyatopol
🤔
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь, рыки и зверята уже трут свои семенные бугорки в предвкушении радости неимоверной? Всего 300 голосов депутатов - и долой проклятого Зеленского!
 показати весь коментар
 
Обязательнно рассмотрят до конца правления зелематнёй
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору