EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  1755  4
Все про:бойовик (3068) Луганщина (1803) Нацполіція (8000) найманці РФ (852)

 Найманця РФ, що служив у "народній міліції ЛНР", затримано на блокпосту на Луганщині, - Нацполіція. ВIДЕО

Поліцейські, які несуть службу на блокпосту Петропавлівка, під час перевірки документів громадян виявили 27-річного жителя Луганська, який згідно з базами даних Національної поліції значиться як учасник незаконних збройних формувань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирок найманцю РФ із Бразилії Лусваргі набув чинності, - прокуратура Києва

Як пояснив оперативникам затриманий, у серпні 2015 року, через брак коштів він вирішив вступити до лав незаконних збройних формувань.

Пройшовши "курс молодого бійця", чоловік виконував функції з охорони складів боєприпасів в м.Алчевськ. За свою "працю" найманець РФ отримував зарплату в розмірі 15 тис. російських рублів.

За його словами, приступивши до своїх обов'язків, швидко розчарувавшись в ідеях бойовиків і в способі життя товаришів по службі, луганчанин покинув лави найманців РФ

Нині затриманого передали в СБУ для проведення подальшої перевірки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142169
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Любітєлям поєздок в підарашку:
«9 августа 2019 Российский город атаковала смертельно опасная лихорадка. В Краснодаре зафиксировали семь случаев заражения смертельно опасной лихорадкой Западного Нила, которая передается через укусы комаров. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.»
 показати весь коментар
 
 
Це та, яка плямиста лихоманка? Краснодарські крокодили нас не підвели!
 показати весь коментар
 
Наемник РФ, служивший в "народной милиции ЛНР", задержан на блокпосту на Луганщине,

Остальные убегут в РФ - радость-то какая!...
 показати весь коментар
 
 
Атпблагадаріть і атпустіть! Шоб піріміріє нінарушіть.....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору