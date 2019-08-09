 Найманця РФ, що служив у "народній міліції ЛНР", затримано на блокпосту на Луганщині, - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирок найманцю РФ із Бразилії Лусваргі набув чинності, - прокуратура Києва

Як пояснив оперативникам затриманий, у серпні 2015 року, через брак коштів він вирішив вступити до лав незаконних збройних формувань.

Пройшовши "курс молодого бійця", чоловік виконував функції з охорони складів боєприпасів в м.Алчевськ. За свою "працю" найманець РФ отримував зарплату в розмірі 15 тис. російських рублів.

За його словами, приступивши до своїх обов'язків, швидко розчарувавшись в ідеях бойовиків і в способі життя товаришів по службі, луганчанин покинув лави найманців РФ

Нині затриманого передали в СБУ для проведення подальшої перевірки.