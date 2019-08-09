EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  1030  24
Все про:Ситник (498) Холодницький (535) Антикорупційна прокуратура (942)

 У справі "Дюссельдорф+" проводяться експертизи, говорити про завершення розслідування зарано, - Холодницький. ВIДЕО

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив, що про завершення розслідування справи "Дюссельдорф+" говорити зарано.

Про це керівник САП розповів на пресконференції в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ.

"У мене однакове ставлення як у прокурора до "Роттердам" і "Дюссельдорф плюс", я хочу бачити обґрунтовані докази, які підтверджують, що ці формули є злочинами, або ж такими не є. У "Роттердам+" ми підійшли до тієї стадії, коли можемо почати стверджувати, що є злочин у цій формулі. Щодо "Дюссельдорф+" слідство триває", - заявив Холодницький.

Холодницький зазначив, що заслухав тиждень тому стан розслідування цієї справи. "Були надані вказівки. Ми чекаємо також висновків експертів і збору всіх доказів. Станом на зараз щодо цього провадження говорити про якесь завершення зарано", - наголосив Холодницький.

Директор НАБУ Артем Ситник уточнив, що в цих справах є суттєва відмінність.

"Є певна відмінність, оскільки органи, які встановлювали ці тарифи, різні і бенефіціари отримання можливих незаконних прибутків також різні. Тому на сьогодні у справі "Дюссельдорф+" про докази говорити зарано", - сказав Ситник

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сподіваюся, найближчим часом детективи НАБУ допитають Кличка щодо його заяви про хабар Богдану, - Ситник

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142120
 
 
 Топ коментарі
 
этот шароварный урод Порошенко , похоже везде своих закладок напихал . Украина будет долго от этого избавляться если не применит радикальные меры .
 показати весь коментар
 
Мне не нужны эти страны , я в Украине живу и знаю , шо электричество можно сделать почти бесплатно .
 показати весь коментар
 
Ох млять.Сколько их тут.Роттердам+,Дюссельдорф+.А Али-Бакан есть?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
говорить и завершении расследования пока рано, - Холодницкий/ статисты в театре изображая гул толпы говорят в полголоса: Что говорить когда нечего говорить.....Что говорить когда нечего говорить.....
 показати весь коментар
 
-Подавали не то чтоб мало, но как-то… невесело.(с)
 показати весь коментар
 
этот шароварный урод Порошенко , похоже везде своих закладок напихал . Украина будет долго от этого избавляться если не применит радикальные меры .
 показати весь коментар
 
 
Съезди хотя-бы в Беларусь, Болгарию или Румынию с Молдовой. И поплати там за энергию без "коррупционных схем Порошенко". А я посмотрю как быстро ты завоешь от их тарифов.
 показати весь коментар
 
Мне не нужны эти страны , я в Украине живу и знаю , шо электричество можно сделать почти бесплатно .
 показати весь коментар
 
 
Хлопчик,в перечисленных тобой странах нет АЭС,дающих куда более дешёвую электроэнергию...там в 30-50-е СССР не строил гидростанции,а Украине они достались "на халяву"И эти факторы должны очень сильно влиять на цену электроэнергии.
 показати весь коментар
 
Я это и подразумевал + ГЭС . Это же порохоботы , технических знаний нема , но зато картинки с пропагандой штампуют .
 показати весь коментар
 
Хлопчик,АЭС и ГЭС,инвестиций не требуют,сети также.Вечный двигатель,блин
 показати весь коментар
 
Тупой популизм. Сравнение тарифов с ближайшими странами:


 показати весь коментар
 
 
Стравнивать надо не тарифы, а себестоимость производства электроэнергии. Иначе тогда и зарплату и все остальное надо сравнивать.
 показати весь коментар
 
Один вопрос,что включать в себестоимость?
 показати весь коментар
 
Как это, что включать в себестоимость? Все включать, что в себестоимость входит, согласно бухучету.
 показати весь коментар
 
Так вот,если включать амортизацию и капитальные вложения,то себестоимость нашей электроэнергии не такая низкая.Иначе,проедаем то что было ранее построено
 показати весь коментар
 
И почему на этой картинке скромно умолчали о Беларуси, России, Молдове? В свиноватную пропаганду эти данные не укладываются?
 показати весь коментар
 
Ох млять.Сколько их тут.Роттердам+,Дюссельдорф+.А Али-Бакан есть?
 показати весь коментар
 
 
а кто же это такой-неизвестный бенифициар этого "Дюсельдорфа +" ? ...(Петька Порося одевает маску кабанчика,чтобы не узнали )
 показати весь коментар
 
Не хера мы жили ! Роттердам +, Дюссельдорф + . Б.я , я и не заметил этого кайфа .
 показати весь коментар
 
Тобто, "Роттердам+" - це вже точно злочин, що пороховата на це скаже? А головне, що скаже Свинарчук слідчому і на суді.
 показати весь коментар
 
То есть экспертизы пока идут,но зато на всю стрвну кричат об убытке в 19 млрд,на которые Петя и Ринат обманули украинцев.То есть убыток посчитали без экпертизы.Страна невыученных уроков,блин
 показати весь коментар
 
"У "Роттердам+" ми підійшли до тієї стадії, коли можемо почати стверджувати, що є злочин у цій формулі".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору