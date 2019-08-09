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Все про:ГПУ (3134) Луценко (2569) Ситник (498) Вовк Павло (49)

 "Я намагався зв'язатися з Луценком, але він чомусь слухавку не бере", - Ситник про подальше розслідування справи суддів Окружного адмінсуду Києва. ВIДЕО

НАБУ очікує рішення Генпрокуратури про подальше розслідування справи щодо суддів Окружного адмінсуду Києва.

Про це глава НАБУ Артем Ситник сказав на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже обмежені в цій справі, як у процесуальних діях, так і в коментуванні цієї ситуації. Глава підрозділу детективів направив в Генпрокуратуру відповідний лист (про подальше розслідування справи суддів Окружного адмінсуду Києва. - Ред.). Я намагався зв'язатися з Луценком, але він чомусь слухавку не бере. Сподіваюся, що все-таки таке правосуддя зупинитися нарешті в цьому суді. Будуть адекватні рішення Вищої ради правосуддя і тих органів, які уповноважені обирати запобіжний захід. Звертаюся до колег з ГПУ, що ми готові цю справу забрати собі і продовжувати відпрацьовувати те, що було нами напрацьовано", - заявив Ситник.

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"Ми виконали основну роботу з фіксування того, що там відбувалося. Діяли в межах доручень, які видавалися в рамках слідчої групи. Коментувати, які будуть підозри я не можу, тому що це зона відповідальності Генеральної прокуратури. Там є і спецсуб'єкти, щодо яких має підписувати (підозри. - Ред.) один з керівників ГПУ. Мені важко прогнозувати. Хотілося б, щоб ця справа потрапила в НАБУ, але як розглянуть лист, про який я говорив, я не знаю", - резюмував глава НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний член ВККС, який користувався підтримкою громадськості, - Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про імовірне втручання суду в роботу держорганів змонтовані, а розмови спотворені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунку до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142108
 
 
 Топ коментарі
 
Луценко сейчас думает только о том , как самому под следствие не попасть , он же по уши замазан в схемах . А хде это женщина третьего тысячилетия заховалась ? Готовит пути к отступлению "Я намагався зв'язатися з Луценком, але він чомусь слухавку не бере", - Ситник про подальше розслідування справи суддів Окружного адмінсуду Києва - Цензор.НЕТ 4265
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Детский лепет на лужайке..самому за себя не стыдно, мордастенький?! "Я пытался связаться с Луценко, но он почему-то трубку не берет", - Сытник о дальнейшем расследовании дела судей Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 9367 "Я пытался связаться с Луценко, но он почему-то трубку не берет", - Сытник о дальнейшем расследовании дела судей Окружного админсуда Киева - Цензор.НЕТ 9367
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да нет , Югик под дурака косит ,типо я не при делах,я на рыбалке..... "Я намагався зв'язатися з Луценком, але він чомусь слухавку не бере", - Ситник про подальше розслідування справи суддів Окружного адмінсуду Києва - Цензор.НЕТ 2944
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"Повони мне, позвони... позвони мне ради Бога... через время протяни.... голос тихий и запойный..." (с)
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Детский лепет на лужайке..самому за себя не стыдно, мордастенький?!
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он почему-то трубку не берет.- Жалуется хороший мальчик на плохого мальчика.
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Луценко сейчас думает только о том , как самому под следствие не попасть , он же по уши замазан в схемах . А хде это женщина третьего тысячилетия заховалась ? Готовит пути к отступлению
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Ждёт неприкосновенности, бережёт красоту для новой Рады
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сбухался этот подонок. приезжайте и отвозите это тело в буцыгарню.
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Детский сад, младшая группа. А официальную переписку уже отменили? Клоун Сытник берет пример с блазня Зеленского:"позвоню баканову"
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отмазка на уровне детей в песочнице.
А может у него батарея села?
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Генпридурку не до терок с сытником! Он уже поймал очередную великую гыбу в своей ширинке и отмечает это событие в интимной обстановке танцами с четверолапым партнером!
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У человека бессрочный отпуск. Понимать надо!
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глухий з німим може поговорити і домовитись, а ці два дешеві полудурки, ніколи. добре хоть третій промовчав.
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Точно,точно Виктор.Югик забухал в тесно семейном кругу с красавицей супругой и пуделем Артемоном.Ждемс продолжение дыких танцев с собакой.
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