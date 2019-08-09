 "Я намагався зв'язатися з Луценком, але він чомусь слухавку не бере", - Ситник про подальше розслідування справи суддів Окружного адмінсуду Києва. ВIДЕО

Про це глава НАБУ Артем Ситник сказав на пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Ми дуже обмежені в цій справі, як у процесуальних діях, так і в коментуванні цієї ситуації. Глава підрозділу детективів направив в Генпрокуратуру відповідний лист (про подальше розслідування справи суддів Окружного адмінсуду Києва. - Ред.). Я намагався зв'язатися з Луценком, але він чомусь слухавку не бере. Сподіваюся, що все-таки таке правосуддя зупинитися нарешті в цьому суді. Будуть адекватні рішення Вищої ради правосуддя і тих органів, які уповноважені обирати запобіжний захід. Звертаюся до колег з ГПУ, що ми готові цю справу забрати собі і продовжувати відпрацьовувати те, що було нами напрацьовано", - заявив Ситник.

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"Ми виконали основну роботу з фіксування того, що там відбувалося. Діяли в межах доручень, які видавалися в рамках слідчої групи. Коментувати, які будуть підозри я не можу, тому що це зона відповідальності Генеральної прокуратури. Там є і спецсуб'єкти, щодо яких має підписувати (підозри. - Ред.) один з керівників ГПУ. Мені важко прогнозувати. Хотілося б, щоб ця справа потрапила в НАБУ, але як розглянуть лист, про який я говорив, я не знаю", - резюмував глава НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний член ВККС, який користувався підтримкою громадськості, - Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про імовірне втручання суду в роботу держорганів змонтовані, а розмови спотворені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунку до обшуків в суді і кримінального переслідування суддів.