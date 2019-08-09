 "Вода зі стелі ллється як з відра. У вагоні води по кісточки. За квитками це наші місця", - пасажири поскаржилися на "дощ" у поїзді "Миколаїв-Москва". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua, купивши квитки, вони виявили, що в купе, в якому вони мали їхати, зі стелі ллється вода.

"Взяли квитки на поїзд Миколаїв-Москва до Черкас. В день поїздки на вулиці йшов дуже великий дощ. Заходимо ми у вагони, не передчуваючи лихого, а там ось це ...... Вода зі стелі ллється як з відра, і у вагоні вже по кісточки води, а за квитками це наші місця, де ми мали їхати. Ось такі взагалі вагони пускає наша "Укрзалізниця" на міжнародне сполучення", - йдеться в коментарі до відеозапису "дощу" у вагоні.

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