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 Події, Суспільство
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Все про:якість (9) Москва (614) Миколаїв (356) Укрзалізниця (777)

 "Вода зі стелі ллється як з відра. У вагоні води по кісточки. За квитками це наші місця", - пасажири поскаржилися на "дощ" у поїзді "Миколаїв-Москва". ВIДЕО

Пасажири поїзда "Миколаїв-Москва" поскаржилися на стан вагона, в якому їм довелося їхати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua, купивши квитки, вони виявили, що в купе, в якому вони мали їхати, зі стелі ллється вода.

"Взяли квитки на поїзд Миколаїв-Москва до Черкас. В день поїздки на вулиці йшов дуже великий дощ. Заходимо ми у вагони, не передчуваючи лихого, а там ось це ...... Вода зі стелі ллється як з відра, і у вагоні вже по кісточки води, а за квитками це наші місця, де ми мали їхати. Ось такі взагалі вагони пускає наша "Укрзалізниця" на міжнародне сполучення", - йдеться в коментарі до відеозапису "дощу" у вагоні.

Також читайте: "Укрзалізниця" має працювати в інтересах своєї держави, а вже потім заробляти на транзиті, - експерти про можливий транспортний колапс

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142096
 
   
 Топ коментарі
 
После того как Люфтваффе бомбило Великобританию - Черчилль звонил Гитлеру с просьбой «повлиять на ту сторону», а также заявил что «подобные бомбежки не способствуют миру»
Ржали всем Рейхом.
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Туда вообще надо пускать поезда без стекол и крыши.
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Поезд ведь на маскву?....так я не понял, а что не так то ?....
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Результат 144 реформ шоколадного хряка. Как бы порохоботы не пытались смешно перевести стрелки, типа это назло москалям их любимый олигарх сделал.
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ибо нехер... все кто прется на парашестан должны привыкать к родной говени!!!
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Ты думаешь по Украине другие поезда используют. Я как то ехал Львов-Стрый-Чоп, это ужас.
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Це Петя і Грося реформували залізницю, от гарні вагони ходять у Вінницю та Київ, а плебєї на перервах нехай тонуть.
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Часто на кацапию ездишь? Я-бы на это мацковское направление вместо пасажирского вагона поставил товарный вагон-скотовоз с дерьмом на полу. А вместо проводника - вертухая с битой.
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Ничего страшного, в рашке это норма, какое направление такой и поезд
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таких поездов как у нас наверное и в африке нет.
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Неправда. Порохоботы говорят что это только для москалей Петя специально поезда с говно-вагонами сделал.
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так это вагоны для возвращающихся на свою историческую родину!!!
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Вагоны должны быть для перевозки крупного рогатого скота.
"Вода зі стелі ллється як з відра. У вагоні води по кісточки. За квитками це наші місця", - пасажири поскаржилися на "дощ" у поїзді "Миколаїв-Москва" - Цензор.НЕТ 4627
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А почему льется вода, а не камни падают?? Поезд же едет в Масквабад!!!
Как там крысчане писали на плакатах призывая сруцкий мир: "да хоть kамни с неба, мы на родину ".....
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Еще петард и костры надо разводить, хай привыкают!
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"Вот такие вообщем вагоны пускает наша "Укрзалізниця" на международное соединение",Источник: https://censor.net.ua/v3142096"

Какой направление "международное" - такие и вагоны
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Как тут написал один комментатор. Это поезда для плебеев. Показуху Омелян только в интерситях устраивает.
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Шановні, дурню ви пишете повну! Поїзди і вагони у нас повинні бути такі, щоб росіяни від заздрощів тапки поїли, а так лише насміхатимуться зайвий раз, що у нас бідність і порядку немає.
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Воду освятить, пасажирам выдать ласты для передвижения по вагону.
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"Вода зі стелі ллється як з відра. У вагоні води по кісточки. За квитками це наші місця", - пасажири поскаржилися на "дощ" у поїзді "Миколаїв-Москва" - Цензор.НЕТ 4430народ,расскажите ботве,что поезд на московию,а то лишняя хромосома на глазные яблоки давит и они не видят! "Вода зі стелі ллється як з відра. У вагоні води по кісточки. За квитками це наші місця", - пасажири поскаржилися на "дощ" у поїзді "Миколаїв-Москва" - Цензор.НЕТ 4430
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Покажем москалям какие мы оборванцы. Та им! Порохобот это диагноз.
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Читаю коменты и поражаюсь тупости и отому злорадству но не туда. Тема видно специально так подана - но вопрос то в другом. Но то другое умело засрется гавном ботами всех мастей. Как же вы настопи...ели за три десятилетия.

И шоб не было ко мне дурных вопросов.
На срашку только такие вагоны если ходят, то и должны ходить и ездить в них должны именно НА сРАШКУ.
А это по теме!
НО *****.!!!!!!!!!!! Два патриотичнейших города Украины, жизнями своих граждан заплативших сегодня!!!!!! не имеют между собой по жд других пассажирских поездов!!!????
Хорошо хоть вокзал Черкасы выглядит не так уе...щно как заплеваный и не ремонтированный вокзал в Николаеве откуда уезжают ребята на войну и куда возвращаются.
Стрекозлы! высказаться про ту срану москальню (про которую и балакать - забыть) это запросто. А поднять тему правильно и сделать дело - в жопе не кругло да?
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Вокзал Ужгород, порівняйте із Вокзалом Черкаси...
"Вода зі стелі ллється як з відра. У вагоні води по кісточки. За квитками це наші місця", - пасажири поскаржилися на "дощ" у поїзді "Миколаїв-Москва" - Цензор.НЕТ 3017

"Вода зі стелі ллється як з відра. У вагоні води по кісточки. За квитками це наші місця", - пасажири поскаржилися на "дощ" у поїзді "Миколаїв-Москва" - Цензор.НЕТ 7240
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Радий щиро друже за Ужгород - то й допоможіть Миколаєву. Ви вмієте робити красиво, а миколаєвські, очаківські вміють ворогу по зубах давати, щоб не дійшов він до Ужгорода.
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Я знаю. Але чомусь як битись така пліч о пліч, а красиво жити - то кожний своє? Так не повинно бути у однієї нації. Заходу менше совком досталося, сходу більше. Треба допомогати гарними справами, добром взаємно.
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Мне кажется про другой поезд Цензор бы и не написал. И про вокзал в Николаеве, и про другие ужасные поезда и электрички, и еще Бог знает что творится на этих железных дорогах. Это все как-то связано с патриотизмом. А зрады и на других сайтах хватает.
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А все просто решается - без всякой гиперлупни.
Всего то нужно пустить прямой поезд С Николаева-Черкассы -Харьков (или дальше Суммы,
или Константиновка) Что для этого нужно кроме желания? Да ни...я все же доступно.
Ну и вокзал Николаева, что бы не быть голословным (нервным и до 16 не смотреть)
"Вода зі стелі ллється як з відра. У вагоні води по кісточки. За квитками це наші місця", - пасажири поскаржилися на "дощ" у поїзді "Миколаїв-Москва" - Цензор.НЕТ 2119





и клубничка любителям раритетов именно так выглядят клозеты внутри, хотя именно это фото скорее с рашки. (отинарот?)
"Вода зі стелі ллється як з відра. У вагоні води по кісточки. За квитками це наші місця", - пасажири поскаржилися на "дощ" у поїзді "Миколаїв-Москва" - Цензор.НЕТ 8299
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Друже... це не вокзал...
Це пляха якийсь портал часу!!! "Вода зі стелі ллється як з відра. У вагоні води по кісточки. За квитками це наші місця", - пасажири поскаржилися на "дощ" у поїзді "Миколаїв-Москва" - Цензор.НЕТ 834
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,Так воно і є, і туди в цей сором і совок повертаютья бійці 79, 36, 406..... що захищають сьйогодні всю неньку Україну.. Агов міста побратими? Ми вже про такі слова забули?
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я вважаю що такі об'єкти мали би бути у власності міста. Це ж ворота до нього, візитівка! Міністр там не живе, зате кожен мер часто буває біля вокзалу свого міста...
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Ай да Омелян, ай жартівник! Це кращий потяг на Московію, що я колись бачив
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Люди ехали из Николаева в Черкассы.
Но страдать должны потому, что поезд идёт в Москву, а значит они москали.
И половина комментаторов считает это правильным.
Ой-вэй.
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Просто патриоты умеют во всем найти позитив. Что в этом плохого.
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Штаны порваны? Значит в них идет активная циркуляция воздуха, а это полезно для здоровья. Спасибо нашему руководству. Вот так примерно мыслят все патриоты, причем везде.
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Какой смысл ты вкладываешь в это-"патриоты"? Гляжу,это для тебя что-то сродни ругательству. Если так,то у тебя явно что-то с головой.
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Ну объясни иначе.
Ситуация: чувак, руководствуясь не-скажу-какими убеждениями, не прочёл статью (хотя скорее всего посмотрел видео), увидел в заголовке слово "Москва" и решил срыгнуть калом прям на клавиатуру.

2 вопроса
1. Этот чувак он какой - адекватный и трезво мыслящий или идиот, неспособный читать и воспринимать информацию?
2. Какие убеждения скрыты под "не-скажу-какими"?

P.S. тут еще есть грамотеи, предлагающие ввести сегрегацию граждан своей страны по направлению поездки - до Харькова хорошие вагоны, после Харькова - дырявые. Или перевозить этих же граждан в вагонах для скота.
Коротко - разделить граждан на 2 категории и применять заведомо негуманные правила к одной из них. Это 100% сепаратизм и 80% нацизм, потому что нация у этих категорий таки одна.
Как думаешь, пишут это "ватники" или "патриоты"?
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ребята, в РФ сейчас потоп и пожар. Привыкайте к реалиям страны. в которую едете, еще в вагоне. И радуйтесь, что он не сгорел, как сибирский лес.
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Ничо, скоро Омеляша гиперлуп запустит. Москали обзавидуются.
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Тільки В один кінець, (як ніпель) до самої мацви з кінечною під крелем. Без можливості навіть теоретичної зупинки по дорозі. З супер клозетами в вагонах і надрукованим на туалетному папірі будапешстським меморандумом. Війна закінчиться зразу.
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Такие Vip-места положены тем,кто едет в москвабад,а не Черкассы. Видно в УЗ напутали что-то.
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