 "Вода зі стелі ллється як з відра. У вагоні води по кісточки. За квитками це наші місця", - пасажири поскаржилися на "дощ" у поїзді "Миколаїв-Москва". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на dtp.kiev.ua, купивши квитки, вони виявили, що в купе, в якому вони мали їхати, зі стелі ллється вода.
"Взяли квитки на поїзд Миколаїв-Москва до Черкас. В день поїздки на вулиці йшов дуже великий дощ. Заходимо ми у вагони, не передчуваючи лихого, а там ось це ...... Вода зі стелі ллється як з відра, і у вагоні вже по кісточки води, а за квитками це наші місця, де ми мали їхати. Ось такі взагалі вагони пускає наша "Укрзалізниця" на міжнародне сполучення", - йдеться в коментарі до відеозапису "дощу" у вагоні.
Как там крысчане писали на плакатах призывая сруцкий мир: "да хоть kамни с неба, мы на родину ".....
Какой направление "международное" - такие и вагоны
И шоб не было ко мне дурных вопросов.
На срашку только такие вагоны если ходят, то и должны ходить и ездить в них должны именно НА сРАШКУ.
А это по теме!
НО *****.!!!!!!!!!!! Два патриотичнейших города Украины, жизнями своих граждан заплативших сегодня!!!!!! не имеют между собой по жд других пассажирских поездов!!!????
Хорошо хоть вокзал Черкасы выглядит не так уе...щно как заплеваный и не ремонтированный вокзал в Николаеве откуда уезжают ребята на войну и куда возвращаются.
Стрекозлы! высказаться про ту срану москальню (про которую и балакать - забыть) это запросто. А поднять тему правильно и сделать дело - в жопе не кругло да?
Всего то нужно пустить прямой поезд С Николаева-Черкассы -Харьков (или дальше Суммы,
или Константиновка) Что для этого нужно кроме желания? Да ни...я все же доступно.
Ну и вокзал Николаева, что бы не быть голословным (нервным и до 16 не смотреть)
и клубничка любителям раритетов именно так выглядят клозеты внутри, хотя именно это фото скорее с рашки. (отинарот?)
Це пляха якийсь портал часу!!!
Но страдать должны потому, что поезд идёт в Москву, а значит они москали.
И половина комментаторов считает это правильным.
Ой-вэй.
Ситуация: чувак, руководствуясь не-скажу-какими убеждениями, не прочёл статью (хотя скорее всего посмотрел видео), увидел в заголовке слово "Москва" и решил срыгнуть калом прям на клавиатуру.
2 вопроса
1. Этот чувак он какой - адекватный и трезво мыслящий или идиот, неспособный читать и воспринимать информацию?
2. Какие убеждения скрыты под "не-скажу-какими"?
P.S. тут еще есть грамотеи, предлагающие ввести сегрегацию граждан своей страны по направлению поездки - до Харькова хорошие вагоны, после Харькова - дырявые. Или перевозить этих же граждан в вагонах для скота.
Коротко - разделить граждан на 2 категории и применять заведомо негуманные правила к одной из них. Это 100% сепаратизм и 80% нацизм, потому что нация у этих категорий таки одна.
Как думаешь, пишут это "ватники" или "патриоты"?