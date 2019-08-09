 Це кінець епохи продажу дипломів лікаря, - Лінчевський про введення міжнародного іспиту з основ медицини. ВIДЕО

1-3 липня студенти, які завершили третій курс навчання в медичних вишах, уперше складали міжнародний тест IFOM з основ медицини: середній відсоток правильних відповідей становить 30,24%. Про це на брифінгу в Києві повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський, передає Цензор.НЕТ.
За словами заступника міністра, перевірка, проведена Національною радою медичних екзаменаторів США, засвідчила, що результати виявилися значно кращими, ніж під час моніторингового дослідження для студентів четвертого курсу, проведеного в березні 2019 року.
Специфіка IFOM така, що підробити відповіді неможливо, наголосили в міністерстві.
Середній міжнародний бал правильних відповідей IFOM становить 54%, в Україні він - 30,2%. "Це демонструє різницю в якості української медичної підготовки і міжнародної. Є очевидне поле для зростання", - вважає Лінчевський.
Він сказав, що міністерство під час організації тесту наштовхнулося на "небувалий саботаж" з боку деяких студентів, викладачів, ректорів вишів та колишнього керівництва Центру тестування.
"Це кінець епохи продажу дипломів лікаря. У цьому абсолютно чітко переконалися і студенти, і викладачі, і керівники медичних вишів. Загальна оцінка іспиту невтішна: іспит студенти склали, але стара система медичної освіти його провалила. Доказом є безпрецедентний опір і саботаж, якого не було під час жодного іншого іспиту до цього", - заявив представник Міністерства охорони здоров'я.
Результати, надані Національною радою медичних екзаменаторів США, проаналізує спеціальна комісія, яка визначить оцінку кожного студента. У міністерстві попередили, що враховуватиметься вплив низки серйозних порушень, зафіксованих під час проведення іспиту, зокрема, ймовірного витоку питань.
Перескласти будь-який з компонентів тесту третьокурсники зможуть лише раз.
выданнымипроданными дипломами, и не только от медицины ?
1) С 1981 по 1985 год обучалась в Университете Уэйна, где получила степень бакалавра естественных наук в области биологии.
2) В 1985-1989 годах обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган, получила степень доктора медицины (MD, врач).
3) В 1989-1990 годах прошла промежуточную годовую программу резидентуры в больнице «Бомонт» (Beaumont) (Дирборн, штат Мичиган), входящей в систему здравоохранения «Оаквуд .» (Oakwood).
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Трудовая биография Супрун:
1) С 1990 по 1994 год работала врачом-резидентом по радиологической диагностике в больнице «Синай» в Детройте[2].
2) Ульяна Супрун - младший клинический профессор. С 1995-го по 1999 год работала в диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке, впоследствии стала исполняющей обязанности директора в области диагностической радиологии молочных желез в больнице Генри Форда в Детройте.[источник не указан 122 дня]
3) С 2000 года Супрун работала заместителем главного врача-радиолога в Диагностической радиологии женского здоровья (Медикал Имеджинг оф Манхэттен), позже стала заместителем медицинского директора и партнёром этого медицинского центра, где работала до 2009 года.[источник не указан 122 дня]
Зам.главного врача - это колоссальная ответственность за каждого пациента.
Я от вашей ежедневной ахинеи безмерно устал.
Идите уже своей дорогой.
заместителем медицинского директора... і яку він повинен мати освіту, медичну, чи економічну?
Не забалтывайте дискуссию.
Там достаточно даже одного экономического образования и способностей управленца.
Її завдання зробити медицину доступною, якісною і ПОСИЛЬНОЮ для українського бюджету. Що із вказаного нею зроблено?
1.Нет прививок от столбняка(это по Харькову.По другим регионам не знаю)
2.Зарплаты врачей узкой специализации-ниже плинтуса(минималка).это по стране.
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1) То что нет прививок - либо халатность, либо саботаж. Я так понимаю что Вы - врач. Попробуйте вместе с коллегами официально потребовать от МОЗ обеспечить вакцинами ваш регион. Наверняка можно даже гонца послать, с требованием личной встречи с Супрун.
2) Я так понимаю что зарплаты специалистов - это следующая часть реформы, после реформы первичного звена (семейных врачей-терапевтов). Думаю что там такая же система будет внедряться: оплата за каждый приём каждого пациента. То есть: уход от тарифных сеток, в систему "как потопаешь, так и полопаешь".
Честно: советую вам коллективно собраться, составить перечень вопросов, и направить гонца в МОЗ, с требованием личной встречи и ответа на все конкретные вопросы.
По поводу врачей узкой специализации скажу так.Недовольны они очень-это мягко сказать.И их понять можно.Терапевты,кто пациентов себе набрал-те в шоколаде(до 20 000 гривен зарабатывают).А они "лапу сосут",хотя работы у них больше,чем у терапевтов.Хирурги например.
Наоборот на мой вопрос будут ли они еще набирать специалистов(потому что у нас детских не хватает) обсмеяли.
Сказали что работать никто не хочет у них.
Если семейный врач это врач для всей семьи.
У нас для взрослых один,а для ребенка другой.
Причем они находятся в разных медицинских учреждениях.
В Австралии такое есть?
Как раз делегация поможет. Не забывайте: рабочая культура у Супрун - американская. Англосаксы умеют слушать.
>со следующего года изменения грядут в оплате медиков узкой специализации.
Ну вот видите, а вы беспокоились. Я же сказал: до них просто реформа пока не дошла. Если, конечно, нова народна влада не начнёт всё ломать.
Три сезони сватів, по три серії вдень!
У критичних випадках + дві серії "Слуги народу"
У виняткових, скрутіть у трубочку виборчій календарик із слоганом "зробимо це разом" і в дупу, перед сном, замість свічки...
Цей екзамен ніхто ніколи не здасть. В Америку їхала одна, через 10 років здала, але тепер уже працює.
Вас нікого не дивує цей момент?
Якщо людина не мала доступів до репетитора... І в школі англійська слаба, то він/вона цей тест не здасть...
З другої сторони якщо дитина грамотна і все чудово здасть то за кошти державного бюджету України ми підготуємо лікаря який при першій можливості втече в америку.... А цей екзамен відкриє молодому українському спеціалісту прямий шлях в сша/європу...
Ось такий когнітивний дисонанс...стадо ніколи не можна допускати до влади... Кричіть далі барани... Докричетесь...
При том что в медвузы очередь желающих, и все небедные люди.
Обучение в медвузах должно быть платным. Тогда и качество обучения повысится.
Безплатные лекарства - у аптеке под домом нету, а в соседнюю пусть супрунша ходит
Електронная запись - идите на юх я только спросить
Електронний рецепт - баба Люба читать смс не умеет
Привики - 20 лет не делали бо врэдно и воопще то заговор, супрун сжечь чтобы не болели дети
Индийские прививки - пол мира пользуются, но мы же избранные нам хранцузкие давай и безплатно и поуговаривате нас ещё немного
Деньги больницам по количеству услуг - хера вы систему ломает, нормально за койко место получали, а врачам по 200грн что-ли жалко дать за прием
Международные екзамен - мы не зимбабавэ, Амосов вся фигня, будут учить нас ещё. Сами примем фсе, а как не ваше дело, идите в жопу
Дибилы
Ну разве что те врачи которые медсестрами работают
Давно пора.
Кстати, в Европе система такая не только в медицине - если ты провалил профильный экзамен на каком-то курсе, то пересдать его можешь только 1 раз. Не пересдал - больше никогда в жизни ты не будешь учиться по той специальности где есть этот экзамен, даже на платном.