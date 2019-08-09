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 Це кінець епохи продажу дипломів лікаря, - Лінчевський про введення міжнародного іспиту з основ медицини. ВIДЕО

За словами заступника голови МОЗ Олександра Лінчевського, проведення міжнародного тесту IFOM, підробка результатів якого неможлива, наштовхнулося на небувалий саботаж з боку деяких викладачів і студентів.

1-3 липня студенти, які завершили третій курс навчання в медичних вишах, уперше складали міжнародний тест IFOM з основ медицини: середній відсоток правильних відповідей становить 30,24%. Про це на брифінгу в Києві повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський, передає Цензор.НЕТ.

За словами заступника міністра, перевірка, проведена Національною радою медичних екзаменаторів США, засвідчила, що результати виявилися значно кращими, ніж під час моніторингового дослідження для студентів четвертого курсу, проведеного в березні 2019 року.

Специфіка IFOM така, що підробити відповіді неможливо, наголосили в міністерстві.

Середній міжнародний бал правильних відповідей IFOM становить 54%, в Україні він - 30,2%. "Це демонструє різницю в якості української медичної підготовки і міжнародної. Є очевидне поле для зростання", - вважає Лінчевський.

Також читайте: У МОЗ повідомили про можливий витік запитань міжнародного іспиту з основ медицини IFOM: "Якщо буде доведено порушення, сертифікат про здачу може бути анульовано"

Він сказав, що міністерство під час організації тесту наштовхнулося на "небувалий саботаж" з боку деяких студентів, викладачів, ректорів вишів та колишнього керівництва Центру тестування.

"Це кінець епохи продажу дипломів лікаря. У цьому абсолютно чітко переконалися і студенти, і викладачі, і керівники медичних вишів. Загальна оцінка іспиту невтішна: іспит студенти склали, але стара система медичної освіти його провалила. Доказом є безпрецедентний опір і саботаж, якого не було під час жодного іншого іспиту до цього", - заявив представник Міністерства охорони здоров'я.

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Результати, надані Національною радою медичних екзаменаторів США, проаналізує спеціальна комісія, яка визначить оцінку кожного студента. У міністерстві попередили, що враховуватиметься вплив низки серйозних порушень, зафіксованих під час проведення іспиту, зокрема, ймовірного витоку питань.

Перескласти будь-який з компонентів тесту третьокурсники зможуть лише раз.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142090
 
   
 Топ коментарі
 
Вот они сейчас и набегут кричать, что Супрун убивает украинцев
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Спочатку всі ці екзамени мають здати викладачі медичних навчальних закладів і всі хто не здав цей екзамен мають бути звільнені накуй, бо не може навчити студента людина яка сама не є лікарем та фахівцем! Тестування викладачів має бути ще більш жорстким та потужним, щоб тримати викладацький склад в високій професійній формі!
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Введение командой Ульяны Супрун международной системы оценивания знаний будущих врачей - единственная причина, по которой ее хотят "съесть". Кто? Ректоры, преподаватели и студенты медвузов. Это они и только они - организаторы и исполнители кампаний против неё.
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Потому что к каждому экзамену нужно готовиться. Нельзя просто назначить экзамен.
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Александр, конкретно эти тесты не сдают. Эти тесты сдают в некоторых странах третьего мира. Программы обучения в разных странах разные. Наша программа составлена просто по-другому, соответственно конкретно этот тест (смысловое наполнение) не подходит, поскольку просит ответить на вопросы по дисциплинам, которые студенты еще не изучали. Это они и пытались донести до МОЗа.
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Натали.А можно по конкретней узнать,что это за 29 стран "третьего мира",где сдают эти "ужасные" тэсты?Для меня страны третьего мира-ну там страны Африки,Латинской Америки(с исключениями),Азии.Украина кстати-то же страна третьего мира,судя по доходам населения и ВВП страны.И судя о том,как у нас продаются-покупаются дипломы(и врачей в том числе) и медицина у нас на уровне стран "третьего мира".Так что будете отвечать на мой вопрос про страны или нет?
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а как же с уже выданными проданными дипломами, и не только от медицины ?
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да Бог із тією медициною, а з усіма іншими як бути? Невже хтось вірить, що побідний "пісєц" тільки у мед.освіті?
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Всем лахтинским придуркам и их помощникам-зелебобикам, дабы они заткнулись на тему "Супрун - не медик".

1) С 1981 по 1985 год обучалась в Университете Уэйна, где получила степень бакалавра естественных наук в области биологии.
2) В 1985-1989 годах обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган, получила степень доктора медицины (MD, врач).
3) В 1989-1990 годах прошла промежуточную годовую программу резидентуры в больнице «Бомонт» (Beaumont) (Дирборн, штат Мичиган), входящей в систему здравоохранения «Оаквуд .» (Oakwood).
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Угу... Зеленський тоді у нас теж, юрист-міжнародник
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Он ни дня не работал по специальности.
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Трудовая биография Супрун:

1) С 1990 по 1994 год работала врачом-резидентом по радиологической диагностике в больнице «Синай» в Детройте[2].
2) Ульяна Супрун - младший клинический профессор. С 1995-го по 1999 год работала в диагностической радиологии женского здоровья в Нью-Йорке, впоследствии стала исполняющей обязанности директора в области диагностической радиологии молочных желез в больнице Генри Форда в Детройте.[источник не указан 122 дня]
3) С 2000 года Супрун работала заместителем главного врача-радиолога в Диагностической радиологии женского здоровья (Медикал Имеджинг оф Манхэттен), позже стала заместителем медицинского директора и партнёром этого медицинского центра, где работала до 2009 года.[источник не указан 122 дня]
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при переведенні на доступну українську мову - вона працювала рентгенологом -лаборантом. Так, це відноситься до медицини... десь так, як військовий повар відноситься до сфери оборони.
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Она работала по специальности, имея два высших образования в своей области.
Зам.главного врача - это колоссальная ответственность за каждого пациента.

Я от вашей ежедневной ахинеи безмерно устал.
Идите уже своей дорогой.
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ну то може почитаєте хто такий -
заместителем медицинского директора... і яку він повинен мати освіту, медичну, чи економічну?
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Вопрос вообще не по теме.
Не забалтывайте дискуссию.
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я тебе за язик не тягнув. Чи ти думав що усі тут тупі і не розуміють елементарні речі?
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Министр это административная работа.
Там достаточно даже одного экономического образования и способностей управленца.
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саме так. Але за умови, що він буде займатись саме цією роботою, а не робити пародії на лікаря і ділитись із народом тупими порадами.
Її завдання зробити медицину доступною, якісною і ПОСИЛЬНОЮ для українського бюджету. Що із вказаного нею зроблено?
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Аквариум-молоток.Ну тут я на твоей стороне.Лечить богачей на Манхэттене,как Супрун-многого стоит.Да и с этим экзаменом.который невозможно купить она молоток.Хотя косяки есть:
1.Нет прививок от столбняка(это по Харькову.По другим регионам не знаю)
2.Зарплаты врачей узкой специализации-ниже плинтуса(минималка).это по стране.
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Спасибо на добром слове. Це кінець епохи продажу дипломів лікаря, - Лінчевський про введення міжнародного іспиту з основ медицини - Цензор.НЕТ 1014
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1) То что нет прививок - либо халатность, либо саботаж. Я так понимаю что Вы - врач. Попробуйте вместе с коллегами официально потребовать от МОЗ обеспечить вакцинами ваш регион. Наверняка можно даже гонца послать, с требованием личной встречи с Супрун.
2) Я так понимаю что зарплаты специалистов - это следующая часть реформы, после реформы первичного звена (семейных врачей-терапевтов). Думаю что там такая же система будет внедряться: оплата за каждый приём каждого пациента. То есть: уход от тарифных сеток, в систему "как потопаешь, так и полопаешь".
Честно: советую вам коллективно собраться, составить перечень вопросов, и направить гонца в МОЗ, с требованием личной встречи и ответа на все конкретные вопросы.
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Нет аквариум я не врач,я пациент с семилетним стажем.Причем раз в год обязательно стационар на 10 дней,и плюс четыре раза,а когда и больше районная поликлинника.За семь лет перебывал в четырех стационарах Харькова,есть с чем сравнивать и строить логическую цепочку суждений и размышлений.А не просто ла-ла-ла-ла.
По поводу врачей узкой специализации скажу так.Недовольны они очень-это мягко сказать.И их понять можно.Терапевты,кто пациентов себе набрал-те в шоколаде(до 20 000 гривен зарабатывают).А они "лапу сосут",хотя работы у них больше,чем у терапевтов.Хирурги например.
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Не видел довольных семейников.
Наоборот на мой вопрос будут ли они еще набирать специалистов(потому что у нас детских не хватает) обсмеяли.
Сказали что работать никто не хочет у них.
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Каждый видит-то что хочет видеть.У меня на даче соседка-врач-педиатр 66 лет.Набрала детей-пациентов под потолок и получает так же (20 000).Еще и от должности какой то отказалась.Зачем теперь лишний гемморой,зарплата хорошая.Хотела на пенсию идти.Теперь до смерти работать будет.Ну это я про Харьков говорю.Может где то в Зачепиловке по другому.
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Зачем мне соседка?
Если семейный врач это врач для всей семьи.
У нас для взрослых один,а для ребенка другой.
Причем они находятся в разных медицинских учреждениях.
В Австралии такое есть?
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Teм более, им нужно собрать делегацию в МОЗ и поговорить с Супрун: что происходит, и когда реформа дойдёт и до них.
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Аквариум-это нереально.Понимаю-хочешь добра людям,но делегация не поможет.Да и со следующего года изменения грядут в оплате медиков узкой специализации.Поживем - увидим.
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>делегация не поможет


Как раз делегация поможет. Не забывайте: рабочая культура у Супрун - американская. Англосаксы умеют слушать. Це кінець епохи продажу дипломів лікаря, - Лінчевський про введення міжнародного іспиту з основ медицини - Цензор.НЕТ 1069

>со следующего года изменения грядут в оплате медиков узкой специализации.


Ну вот видите, а вы беспокоились. Я же сказал: до них просто реформа пока не дошла. Если, конечно, нова народна влада не начнёт всё ломать.


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Не беспокоится тот кто по больницам не ходит.А тут есть самый обычный свой шкурный интерес.И это нормально.Ведь как может лечить врачь с минимальной зарплатой?Ну там надбавки разные за должность,или выслугу лет не в счет.Правильно брать взятки,и еще делиться с начальством.А это путь в никуда.Правда судя по форуму,желающие оставить все как было по прежнему есть.Хотя что может быть страшней врача с купленным дипломом?
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Усе буде телемедицина!
Три сезони сватів, по три серії вдень!
У критичних випадках + дві серії "Слуги народу"
У виняткових, скрутіть у трубочку виборчій календарик із слоганом "зробимо це разом" і в дупу, перед сном, замість свічки...
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Правильних відповідей повинно бути більше 75 процентів, тому що 50 - то пальцем в небо,буде або так або ні і вийде 50 відсотків правильних, не може бути такий лікар. Але як взялося 30 відсотків?
Цей екзамен ніхто ніколи не здасть. В Америку їхала одна, через 10 років здала, але тепер уже працює.
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Екзамен англійською мовою...
Вас нікого не дивує цей момент?
Якщо людина не мала доступів до репетитора... І в школі англійська слаба, то він/вона цей тест не здасть...
З другої сторони якщо дитина грамотна і все чудово здасть то за кошти державного бюджету України ми підготуємо лікаря який при першій можливості втече в америку.... А цей екзамен відкриє молодому українському спеціалісту прямий шлях в сша/європу...

Ось такий когнітивний дисонанс...стадо ніколи не можна допускати до влади... Кричіть далі барани... Докричетесь...
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Кожен просто може узяти любий іноземний тест по своїй спеціальності і сам його пройти. (окрім айті, бо там не має різниці)
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Вот интересно, во всем мире врачи должны владеть иностранным языком, а в Украине выучить английский - проблема?
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По тестам Супрун, академіка Амосова хіба що санітаром до лікарні пустили...
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Українські вузи в такому разі треба закривати, бо вони не готують лікарів міжнародного класу. Це всі давно знають. Виїхав в америку лікар - працюй медсестрою. Це ж не вузи винні, а їх недофінансування. Так у всьому - в армії, інженерних напрямках, освіті, бізнесі, і т.д. А що Супрун робила останні 5 років, що лише тепер згадала про медицинську науку, перед тим, як опу припекло, бо виганяти зібрались? Вся справа в недофінансуванні галузей, бо все покрали і віджали такі як Ахмєтов, Коломойський, Фірташ, Януковичі, Курченки, Кучми, Пінчуки. Треба ж було дивитись, хто державою керує, вірніше хто обкрадає. А милиція то все прикриває на чолі з Аваковим.
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Ну навiщо так гонити на Супрун? Вона робила все що могла , i я пенсионер змiни до кращого вiдчув , але з тим опором що робить медична бiзнесмафiя потрiбно дуже багато часу , або кулимет ,, Максим". Згадайте як звiльняли ректора медичного унiверситету в Киевi. Його за дверi , а воно через суд знову на порiг. Людина завжди буде лiкуватися тому --Медицина дуже , дуже великi грошi , швидко перемогти ,,ракову пухлину" не выйдет.
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Та невірно це все. Піде один ректор - прийде інший. Без фінансування ніхто працювати не буде. Це імітація змін, а не зміни. Тому й гоню.
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"недофинансування"????
При том что в медвузы очередь желающих, и все небедные люди.
Обучение в медвузах должно быть платным. Тогда и качество обучения повысится.
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всі дохтура палучівшиє діпломи до пріхода нових паразитів сплашниє врідітєлі...
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А потом удивляется новоиспеченный врач , почему за бугром их принимают только на должность санитара или медсестры.
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Медсестра из Мичигана, дохтор смерть, супрунша..... Ааааа бл@ди, верните все взад.

Безплатные лекарства - у аптеке под домом нету, а в соседнюю пусть супрунша ходит
Електронная запись - идите на юх я только спросить
Електронний рецепт - баба Люба читать смс не умеет
Привики - 20 лет не делали бо врэдно и воопще то заговор, супрун сжечь чтобы не болели дети
Индийские прививки - пол мира пользуются, но мы же избранные нам хранцузкие давай и безплатно и поуговаривате нас ещё немного
Деньги больницам по количеству услуг - хера вы систему ломает, нормально за койко место получали, а врачам по 200грн что-ли жалко дать за прием
Международные екзамен - мы не зимбабавэ, Амосов вся фигня, будут учить нас ещё. Сами примем фсе, а как не ваше дело, идите в жопу

Дибилы
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Экзамены нужны. Но до экзамена подготовка к экзамену. Студент имеет право знать что от него требуется. Тесты должны быть корректными, студент не может отвечать на вопросы по дисциплинам которые он не изучал. Просто поставьте себя на место студента. Меньше фантазий, а подготовка к экзамену и его удачная сдача. И всё. А требовать от студента то чего он не изучал, не знает на конец 3 курса и не может знать-это просто издевательство. В Европе при подготовке к экзамену ты чётко знаешь что нужно. И если подготовился то и сдал с лёгкостью. Я знаю о чём пишу. Сколько украинских врачей работает по всему миру! А в Украине их все называют неучами, коррупционерами и т.д. Обидно.
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И сколько же украинских врачей работает по миру? Как бы и не очень и много. Потому что сдать экзамен не в состоянии.
Ну разве что те врачи которые медсестрами работают
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как цапам не по приколу, шо у нас, все меняеться в лучшую сторону - можно посмотреть как стараются гадить - Це кінець епохи продажу дипломів лікаря, - Лінчевський про введення міжнародного іспиту з основ медицини - Цензор.НЕТ 5949 SergTranscarpathian и чтец - ну не смех ли)))))))
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Абсолютно правильно.
Давно пора.
Кстати, в Европе система такая не только в медицине - если ты провалил профильный экзамен на каком-то курсе, то пересдать его можешь только 1 раз. Не пересдал - больше никогда в жизни ты не будешь учиться по той специальности где есть этот экзамен, даже на платном.
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