 Це кінець епохи продажу дипломів лікаря, - Лінчевський про введення міжнародного іспиту з основ медицини. ВIДЕО

1-3 липня студенти, які завершили третій курс навчання в медичних вишах, уперше складали міжнародний тест IFOM з основ медицини: середній відсоток правильних відповідей становить 30,24%. Про це на брифінгу в Києві повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський, передає Цензор.НЕТ.

За словами заступника міністра, перевірка, проведена Національною радою медичних екзаменаторів США, засвідчила, що результати виявилися значно кращими, ніж під час моніторингового дослідження для студентів четвертого курсу, проведеного в березні 2019 року.

Специфіка IFOM така, що підробити відповіді неможливо, наголосили в міністерстві.

Середній міжнародний бал правильних відповідей IFOM становить 54%, в Україні він - 30,2%. "Це демонструє різницю в якості української медичної підготовки і міжнародної. Є очевидне поле для зростання", - вважає Лінчевський.

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Він сказав, що міністерство під час організації тесту наштовхнулося на "небувалий саботаж" з боку деяких студентів, викладачів, ректорів вишів та колишнього керівництва Центру тестування.

"Це кінець епохи продажу дипломів лікаря. У цьому абсолютно чітко переконалися і студенти, і викладачі, і керівники медичних вишів. Загальна оцінка іспиту невтішна: іспит студенти склали, але стара система медичної освіти його провалила. Доказом є безпрецедентний опір і саботаж, якого не було під час жодного іншого іспиту до цього", - заявив представник Міністерства охорони здоров'я.

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Результати, надані Національною радою медичних екзаменаторів США, проаналізує спеціальна комісія, яка визначить оцінку кожного студента. У міністерстві попередили, що враховуватиметься вплив низки серйозних порушень, зафіксованих під час проведення іспиту, зокрема, ймовірного витоку питань.

Перескласти будь-який з компонентів тесту третьокурсники зможуть лише раз.