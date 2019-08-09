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Все про:Держприкордонслужба (2202) нелегали (177)

 У фурі з нектаринами виявили трьох нелегалів, - прикордонники. ВIДЕО

Співробітники Держприкордонслужби виявили трьох нелегалів у фурі, яка везла нектарини з Північної Македонії в Білорусь.

Нелегалів виявили прикордонники Луцького загону, перевіривши вантажівку разом з представниками фіскальної служби. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Facebook Держприкордонслужби.

Іноземці назвалися громадянами Афганістану. Двоє з них - неповнолітні. Їх доставили до прикордонного підрозділу для складання процесуальних документів.

Вантажівку та її водія, громадянина Північної Македонії, передали представникам Нацполіції. В діях водія вбачаються ознаки злочину за ч.2 ст.332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Покарання за такий злочин - позбавлення волі від 3 до 5 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142085
 
   
 Топ коментарі
 
так это старый способ . когда то в апельсинах уже приезжал нелегал В фуре с нектаринами обнаружили троих нелегалов, - пограничники - Цензор.НЕТ 2668

В фуре с нектаринами обнаружили троих нелегалов, - пограничники - Цензор.НЕТ 5194
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потом ты купишь его в магазине с болезнями африки и саками..((
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так это старый способ . когда то в апельсинах уже приезжал нелегал В фуре с нектаринами обнаружили троих нелегалов, - пограничники - Цензор.НЕТ 2668

В фуре с нектаринами обнаружили троих нелегалов, - пограничники - Цензор.НЕТ 5194
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Для них будет за счастье посидеть на наших казённых харчах.
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Им деваться некуда. Даже жаль их в какой-то мере - мотаются по миру как перекатиполе вместо того чтобы работать и пользу приносить себе и людям.
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Не всем же становиться Бин Ладенами...
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То грузчики случайно остались после загрузки. Прилягли отдохнуть, а тут, БАЦ и уже Украина У фурі з нектаринами виявили трьох нелегалів, - прикордонники - Цензор.НЕТ 8077
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Эти два "нектарина" искали "счастье" в Беларуси ? Бараны .
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потом ты купишь его в магазине с болезнями африки и саками..((
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Они что не знали, что фура идёт в Беларусь?
Это карма. Таких невезучих ещё поискать нужно.
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ну это как в средние века была вполне научная гипотеза что в грязном белье заводятся мыши
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"С добрым утром, тётя Хая, ай-ай-ай!
Вам посылка из Шанхая, ай-ай-ай!
А в посылке три китайца, ой-ой-ой!
Три китайца красят яйца, ой-ой-ой!

))
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Странный маршрут... любители покататься??? У фурі з нектаринами виявили трьох нелегалів, - прикордонники - Цензор.НЕТ 1055
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Интересно, что они жрали всю дорогу? Не это случайно?
У фурі з нектаринами виявили трьох нелегалів, - прикордонники - Цензор.НЕТ 7931
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знають, що життя мить, та й шукають, де краще, поки молоді
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