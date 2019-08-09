 У фурі з нектаринами виявили трьох нелегалів, - прикордонники. ВIДЕО

Нелегалів виявили прикордонники Луцького загону, перевіривши вантажівку разом з представниками фіскальної служби. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Facebook Держприкордонслужби.
Іноземці назвалися громадянами Афганістану. Двоє з них - неповнолітні. Їх доставили до прикордонного підрозділу для складання процесуальних документів.
Вантажівку та її водія, громадянина Північної Македонії, передали представникам Нацполіції. В діях водія вбачаються ознаки злочину за ч.2 ст.332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Покарання за такий злочин - позбавлення волі від 3 до 5 років.
Это карма. Таких невезучих ещё поискать нужно.
Вам посылка из Шанхая, ай-ай-ай!
А в посылке три китайца, ой-ой-ой!
Три китайца красят яйца, ой-ой-ой!
))