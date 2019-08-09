 "Балка ще димить. Будинок з двох прильотів рознесли", - російські окупанти зі 120-х мінометів знищили житловий будинок у селищі Південне. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Україна", під час одного з обстрілів було знищено приватний житловий будинок.
"Балка димить. Це підлога будинку. Грубо кажучи, будинок з двох прильотів рознесли", - говорить один з українських військових.
Петя с со старой комсомолкой Меркельшей сбацали на коленке минские домовлэнносци , но виноват ЗЕ!
Если они не приходят к согласию тогда обращаются в суд.
В нашем случае нужно было обращаться в ООН.
В меморандуме все написано.
Войны все равно избежать не получится.
Так же как второй мировой.
Сколько не скармливай ***** Грузию,Молдову и Украину....
Данная власть, состоящая из торгашей (по совместительству - клинических идиотов и предателей), безусловно, доведёт Украину до войны. Если её вовремя не отстранят, конечно.
Я то же удивляюсь для чего у Украины наши западные партнеры его забрали?
Может надеялись что подкормив кремль Украиной они его умиротворят?
Значит уроки были не выучены.
Если была эпоха хорошего Ельцина значит и надо было тогда избавляться от плохого ядерного оружия.
Если мир будет уничтожен ядерной войной значит он этого достоин.
Занимайте места согласно приобретенных билетов.
Чому мовчить військове командування?
Ани против...гражданскага канфликта!
Портников вас за ваше мнение по судам щатягает...
Автоправка вышла))))