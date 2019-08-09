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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Суспільство
  2017  61
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Все про:війна (1659) обстріл (5395) Росія (19292) Донбас (12711)

 "Балка ще димить. Будинок з двох прильотів рознесли", - російські окупанти зі 120-х мінометів знищили житловий будинок у селищі Південне. ВIДЕО

Російські окупанти порушили перемир'я в районі селища Південне і вже другу добу обстрілюють українські позиції, застосовуючи міномети 120-го калібру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Україна", під час одного з обстрілів було знищено приватний житловий будинок.

"Балка димить. Це підлога будинку. Грубо кажучи, будинок з двох прильотів рознесли", - говорить один з українських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 7 серпня приблизно 96 вибухів у зоні проведення ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142071
 
 
 Топ коментарі
 
зелемирие...Будьте вы прокляты, зегенераты россиянские.
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Только у зе и хомчака перемирие и они в это видео не поверят
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Грицацуев ,у тебя все впереди.Нюхни еще две дорожки с зелей и будете уже готовится к полету на Марс1 А то какие то беспилотник а радиусом 450 км.Они только в Израиле есть и бедной Америки.
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До сраки им то перемирие.
Петя с со старой комсомолкой Меркельшей сбацали на коленке минские домовлэнносци , но виноват ЗЕ!
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РФ располагает 10 тыс. ядерных боезарядов. А сколько тогда было у Украины ?
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А сколько ядерных зарядов у Великобритании, США, Франции. Петя к ним официально обращался с требованием выполнить Будапештский меморандум?
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Насколько я помню, обращался. Нам разъяснили, что Будапештский Меморандум предполагает по требованию Украины провести консультации, что и было сделано. И даже озабоченность выразили.
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Консультации проводятся когда у сторон есть разногласия по договору.
Если они не приходят к согласию тогда обращаются в суд.
В нашем случае нужно было обращаться в ООН.
В меморандуме все написано.
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А Украина ратифицировала этот меморандум???
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Для ефективної боротьби з терористами потрібні нові війська безпілотної розвідки та ураження, які будуть тримати в повітрі над лінією фронту 450км сотні БПЛА розвідувальних та ударних і як тільки терористи починають готуватись до обстрілів - вони будуть знищені превентивно високоточними ************, які не зашкодять місцевим мешканцям та інфраструктурі Донбасу. Маленький вибух і кільки терористів буде ліквідовано або серйозно поранено, а плани терористів по обстрілам української території будуть зірвані! Ми маємо бити терористів високотехнологічною зброєю, яка дає нам перевагу на полі бою, для цього потрібно створити на базі колишніх військ зв'язку - війська БПЛА, які будуть забезпечувати зв'язок, розвідку та знищення ворога!
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Грицацуев ,у тебя все впереди.Нюхни еще две дорожки с зелей и будете уже готовится к полету на Марс1 А то какие то беспилотник а радиусом 450 км.Они только в Израиле есть и бедной Америки.
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Безпілотники роблять в Україні, наприклад компанія Касьянова робить чудові ударні та розвідувальні БПЛА, яких немає навіть в американців та ізраїльтян і радіус дії таких БПЛА може бути необмежений! Питання лише в тім щоб держава почала використовувати ці направцювання які напрацьовувались 5 років війни в реальних бойових умовах війни з ядерною росією! А використовувати БПЛА потрібно масово, саме масовість БПЛА дасть величезний ефект і дасть тотальну перевагу ЗСУ над терористами! А для масового використання БПЛА потрібен окремий рід військ - війська БПЛА, які будуть одночасно тримати в повітрі сотні і тисячі БПЛА на бойовому чергуванні, керувати БПЛА, запускати БПЛА, підбирати БПЛА, ремонтувати БПЛА, забезпечувати всі напрямки роботи з БПЛА - створювати систему супутникового зв'язку з підрозділами та БПЛА, розгортати за допомоги БПЛА засоби зв'язку та ДРЛОіУ, різноманітні РЛС та системи загоризонтного моніторингу ракетних пусків та контрбатарейних радарів.
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Не рассказывай сказки!! Уменьши дозу приема,может частично в реалии вернешся.
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Американці дуже зацікавились безпілотниками Касьянова, в них нічого подібного немає, а це передові рішення для військової розвідки та ураження ворога, рішення які вже обкатані на фронті і можуть застосовуватись масово! Якщо Хомчак вийде з коматозу і розпочне масове застосування БПЛА на лінії фронту, то обстріли терористів закінчаться дуже швидко і самі терористи закінчаться дуже швидко, бо ударними БПЛА можна випалити всі позиції терористів і всі склади терористів не застосовуючи артилерію та РСЗВ! Маленький БПЛА може знищити великий танк чи САУ, може знищити штаб терористів, вузли зв'язку, казарми, техніку і все це можна робити абсолютно без обмежень! БЛПА може знищувати терористів прямо в житлових кварталах ************ обмеженої або нелетальної дії, достатньо поранити терориста щоб він не міг вести бойові дії, а далі може жити калікою, так навіть краще!
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Ага. В Британію три роки Петро не призначав посла. А його Чалий в Штатах служив виключно Порошенку, а не Україні. І сьогодні Чалий робить все, щоб нагадити Зеленському. Але виходить, що гадить Україні.
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Ты к чему это.Зеленолюб? Порох и тебе в штаны навалил?
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PS Там еще есть обязательство уважать территориальную целостность Украины. Подписанты (кроме запоребрика) и это выполнили.
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Что значит "обращался" ? Вы предлагаете начать ядерную войну что ли ?
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Напишите в Кремль. А ещё лучше - в Спортлото.
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Да вы не переживайте так.
Войны все равно избежать не получится.
Так же как второй мировой.
Сколько не скармливай ***** Грузию,Молдову и Украину....
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Войны избежать можно только одним способом: если у Украины будет потенциал сдерживания агрессора, который позволит нанести урон, несоразмерный с выгодами от войны. Это - концепция, которая не позволила после 2-й Мировой Войны развязать Третью.
Данная власть, состоящая из торгашей (по совместительству - клинических идиотов и предателей), безусловно, доведёт Украину до войны. Если её вовремя не отстранят, конечно.
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Странно да?
Я то же удивляюсь для чего у Украины наши западные партнеры его забрали?
Может надеялись что подкормив кремль Украиной они его умиротворят?
Значит уроки были не выучены.
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Забрали по причине желания предотвратить "расползание" ЯО. Тогда была эпоха Ельцина, которому "вяликодержавие" было до лампады. А вот зачем порезали Ту-160 - это действительно предмет для следствия.
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Блеф.
Если была эпоха хорошего Ельцина значит и надо было тогда избавляться от плохого ядерного оружия.
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Что "блеф" ? На Украину "нажали" все участники переговоров; ЯО в любом случае не было подконтрольно украинским властям. Это было советское ЯО, а не украинское; все пункты управления запуском находятся в Москве и в резервных пунктах российского генштаба.
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Пока что у Украины только один аргумент: в случае если будет нечего терять, придётся взорвать ЗАЭС. Конечно, вся Европа станет непригодной для проживания; но пока что эта угроза - единственная, которая сдерживает агрессора.
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Да не переживайте.
Если мир будет уничтожен ядерной войной значит он этого достоин.
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Уже закомпостировано.
Занимайте места согласно приобретенных билетов.
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мимирандум не обязывает ничего выполнять.Это не договор.
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Порядка 10 тысяч. А много ли надо чтобы этот шарик обезлюдел ?
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Опять порох?Он сегодня тебе еще в штаны навалил!
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2014 рік. Зеленського обрали Президентом. Якими були би його дії?
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Только у зе и хомчака перемирие и они в это видео не поверят
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де вогонь у відповідь?
Чому мовчить військове командування?
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Тамженашилюди!!!
Ани против...гражданскага канфликта!
Портников вас за ваше мнение по судам щатягает...
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у зели обещали перестать стрелять, а у сепаров то никто ничего не обещал!
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Щас на еня набросится стадо ЗЕфанатов аод флагами...США...ЮАР...Канады...Ямайки и прочих Украинских областей)))))
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На УЗ не закупат соляру "Балка ще димить. Будинок з двох прильотів рознесли", - російські окупанти зі 120-х мінометів знищили житловий будинок у селищі Південне - Цензор.НЕТ 4911 Военные эшелоны назначением на войну стоят по станциям. Нет ротации и расходников. Армия разлагается по лекалам зеленина.
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Домовленості з Московією не варті паперу .....ну ви знаєте.
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зелемирие...Будьте вы прокляты, зегенераты россиянские.
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Зе обіцяв перестати стріляти,от і маємо
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У ЗЕЛИ ПЕРЕМИРИЕ! А ЧЕЛОВЕК БОМЖОМ ОСТАЛСЯ! ПРИКОЛЬНО!
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Опять порох?Он сегодня тебе еще в штаны навалил!
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Ну и где наш гарант режима тишины? Если вы не стреляете ето не значит что по вам не будут стрелять. Если солдат перестал стрелять - ето значит он перестал защищать, значит он не солдат а трус.
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Это случайный обстрел. Просто расчет миномета отбился от рук. Перемирие устойчивое.
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Там был наблюдательный пункт зели с богданом и разумковым.
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У хомчака и зеленского это УСТОЙЧИВОЕ ПЕРЕМИРИЕ. хомчак скрипя зубами признал "незначительный" и наверняка "случайный" обстрел из 120мм минометов. Уверен они сначала пытались представить это как взрыв газового баллона. И еще вопрос: почему зеленский не позвонил миротворцу Путину, что бы повлиять на ТУ СТОРОНУ?
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Если сепары стреляют по гражданским, то и война гражданская.
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