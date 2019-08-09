 Місцеві патріоти підняли прапор України в окупованому Судаку на знак пам'яті за 4 загиблими на Донбасі українськими воїнами, - радник голови Херсонської ОДА Ковальов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вранці на тимчасово окупованій російською федерацією території АР Крим у місті Судак місцевими патріотами України був піднятий Український прапор на знак пам‘яті за чотирма загиблими воїнами 6 серпня 2019 року в зоні проведення ООС. Слава Україні!" – розповів він і опублікував відповідні фото і відео.
А вот затем
Нужна связь с теми кто там остался
Кацапня она же добрая, гостеприимная, никого не арестовывает, в тюрьмы не бросает, заложников не берет.
Классное фсбэшное предложение в псевдопатриотической упаковке.
Например Муждабаев или глава Межлиса не поедут.
Поэтому приезд ваты только на руку кремлю и создает картинку доя евроандонов.
Вот смотрите какие мы с украинцами дружные.
У нас даже Крым общий и т.д.
Ты же не думаешь что приезжая в Крым они там заявляют что Крым это Украина?
Думаешь просто так его уже сколько лет не выдают американцам и прячут в Австрии?
Оно не так работает, как выясняется.
И я даже не призываю туда никого ездить
Но если уж ездят, то даже если просто люди просто к родне в этом есть огромный плюс
Это связи на уровне сознания и чем они крепче тем сильнее Крым Украина и тем быстрее деоккупация
три года в РФ задержаны и осуждены более 2300 украинцев - МИД Украины
Нехай ***** та *****пітекі з глузду з'їдуть, побачивши флаг України над Кримським півостровом!
А ещё, тем самым, хорошо трепанули по скрепами
13 год ·
В Москве у молодой пары пытаются забрать ребенка в детдом, потому что они пришли с ним на митинг. На них самих заводят дело, а ребёнка, соответственно - на гособеспечение. Всё по лекалам тридцать седьмого. Дети врагов народа.
Но я не об этом.
Таскать детей на драку - отдельный показатель инфантилизма, но поражает то, что эти родители реально ходят, доказывают, просят, обращаются. Я вот не представляю, чтобы моя жена упрашивала не отбирать у неё нашу дочь. Хочешь забрать у меня моего ребенка? Ну так приди, ****. Приди и попробуй. Бутылку с бензином в окно, дочь в охапку и тайными тропами через границу. Я вот другого варианта не представляю. Собственно, мы ровно так и сделали. Жаль, ментовку не подожгли, надо было на прощание. Ну, хорошая мысля приходит опосля. Лоханулся, не спорю.
И второй. Завели уголовное дело, человек пропал, его объявили в розыск, русская либеральная общественность счастлива - ах, какой молодец, залег на дно, кинул сатрапов, нашелся среди нас хоть один герой.
И вдруг этот человек объявляется.
Знаете, зачем? Как вы думаете, что он делает? Для чего невиновный человек, по беспределу объявленный в розыск, всплывает со своего дна в Брюгге?
Идет сдаваться. Сам. Первым.
Невиновный человек идет сам в КГБ, чтобы добровольно сдаться.
И дает интервью о том, как он будет сдаваться.
ИНТЕРВЬЮ ***** ДАЕТ О ТОМ КАК БУДЕТ СДАВАТЬСЯ!!!!
Пиз*ец. Пиз*ец. Пиз*ец.
Ну Пиз*ец. же *****!!!!
Все-таки мы кардинально разные.
На атомарном уровне.
Человек свободный.
И человек рабствующий.
Я не могу их понять своей головой.
В принципе.