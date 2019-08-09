 Місцеві патріоти підняли прапор України в окупованому Судаку на знак пам'яті за 4 загиблими на Донбасі українськими воїнами, - радник голови Херсонської ОДА Ковальов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці на тимчасово окупованій російською федерацією території АР Крим у місті Судак місцевими патріотами України був піднятий Український прапор на знак пам‘яті за чотирма загиблими воїнами 6 серпня 2019 року в зоні проведення ООС. Слава Україні!" – розповів він і опублікував відповідні фото і відео.

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