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Все про:Крим (7272) Судак (6) прапор (189)

 Місцеві патріоти підняли прапор України в окупованому Судаку на знак пам'яті за 4 загиблими на Донбасі українськими воїнами, - радник голови Херсонської ОДА Ковальов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Судак на території тимчасово окупованого Криму місцеві патріоти підняли Державний прапор України.

Про це у Facebook повідомив радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці на тимчасово окупованій російською федерацією території АР Крим у місті Судак місцевими патріотами України був піднятий Український прапор на знак пам‘яті за чотирма загиблими воїнами 6 серпня 2019 року в зоні проведення ООС. Слава Україні!" – розповів він і опублікував відповідні фото і відео.

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Місцеві патріоти підняли прапор України в окупованому Судаку на знак памяті за 4 загиблими на Донбасі українськими воїнами, - радник голови Херсонської ОДА Ковальов 01
Місцеві патріоти підняли прапор України в окупованому Судаку на знак памяті за 4 загиблими на Донбасі українськими воїнами, - радник голови Херсонської ОДА Ковальов 02
Місцеві патріоти підняли прапор України в окупованому Судаку на знак памяті за 4 загиблими на Донбасі українськими воїнами, - радник голови Херсонської ОДА Ковальов 03
Місцеві патріоти підняли прапор України в окупованому Судаку на знак памяті за 4 загиблими на Донбасі українськими воїнами, - радник голови Херсонської ОДА Ковальов 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3142063
 
   
 Топ коментарі
 
Вы всерьез полагаете, что чем больше украинцев будет ездить отдыхать в Крым, тем быстрее он вернется в Украину? Місцеві патріоти підняли прапор України в окупованому Судаку на знак пам'яті за 4 загиблими на Донбасі українськими воїнами, - радник голови Херсонської ОДА Ковальов - Цензор.НЕТ 6618
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Категорически не согласен. Посещая лкупированный крым вы поддерживаете в первую очередь окупантов. С родственниками можно встретиться и на неокупированной территории. К тому же в окупированный крым если к родственникам едут в любое время года а не в пляжный сезон.
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Когда вопят зачем украинцы ездят в Крым после оккупации
А вот затем

Нужна связь с теми кто там остался
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Вы всерьез полагаете, что чем больше украинцев будет ездить отдыхать в Крым, тем быстрее он вернется в Украину?
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в том числе, пусть сравнивают, бідло с таганрогов с нормальными, образоваными и культурными украинцами, сорящими деньками в Крыму...они это любят...
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Ага. И на оккупированную часть Донбасса тоже нужно всем ездить.
Кацапня она же добрая, гостеприимная, никого не арестовывает, в тюрьмы не бросает, заложников не берет.
Классное фсбэшное предложение в псевдопатриотической упаковке.
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Категорически не согласен. Посещая лкупированный крым вы поддерживаете в первую очередь окупантов. С родственниками можно встретиться и на неокупированной территории. К тому же в окупированный крым если к родственникам едут в любое время года а не в пляжный сезон.
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Ну оно как бы понятно что в Крым могут ездить только те кто поддерживают оккупацию.
Например Муждабаев или глава Межлиса не поедут.
Поэтому приезд ваты только на руку кремлю и создает картинку доя евроандонов.
Вот смотрите какие мы с украинцами дружные.
У нас даже Крым общий и т.д.
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100%. Крысчаны радуются что турист попер. Мол хохлы постонали немного и забудете со временем что крым украли, скоро и воду дадите и поезда пустите с туристами. В кремле далеко не дураки сидят как нам все время рассказывают и если бы украинские туристы вредили крыму то ***** границу и торговлю бы давно перекрыл. Каждый кто посещает крым ето предатель который отодвигает возможность возвращения крыма в Украину.
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Ну не предатель,а обычная зеленая вата.
Ты же не думаешь что приезжая в Крым они там заявляют что Крым это Украина?
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Почему сразу зеленая вата. Соевая вата тоже очень хорошо помогает окупантам не раз ссылаясь что тамженашилюди. Кстати за поставку електроенергии в окупированный крым Парашенко очень хорошопомог окупантам и вытер ноги об крымских проукраинских патриотов, которые выслушивали от крысчан что и без Украины крым остался и с електроенергией и водой и все время их Украина обманывала.
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Электроэнергия нужна заводам Фирташа и за него,вернее за электроэнергию рвала задницу Меркель.
Думаешь просто так его уже сколько лет не выдают американцам и прячут в Австрии?
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Те, кто так заявляют, рискуют вернуться лет через 10, и уже не из Крыма.
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Так месседж лалала для того и прозвучал, чтобы не согласились Бредовый комментарий. Конечно, пусть как можно больше украинцев ездит в Крым для поддержания связей с оставшимися, а заодно поддерживают экономику мордора, так?
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Ну тогда и руфер Мустанг поддержал кремль в своё время

Оно не так работает, как выясняется.
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Це було дуже давно. З РФ працює тільки один важіль - сила.
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То шуфрич їздив влітку зв"язок налагоджувати? Тільки не зрозуміло з якими патріотами,з вашими чи з нашими?
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Согласен, плюсую. Но разве туда ездят только штирлицы?
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Не, вообще нет
И я даже не призываю туда никого ездить
Но если уж ездят, то даже если просто люди просто к родне в этом есть огромный плюс
Это связи на уровне сознания и чем они крепче тем сильнее Крым Украина и тем быстрее деоккупация
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Вот только почему то бывает это как то случайно именно в разгар туристического сезона Місцеві патріоти підняли прапор України в окупованому Судаку на знак пам'яті за 4 загиблими на Донбасі українськими воїнами, - радник голови Херсонської ОДА Ковальов - Цензор.НЕТ 359
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Лалахта, то давай делай бразильскую эпиляцию и едь в крымнаш налаживать связь с оставшимися.. Засрала весь Цензор своими кремлёвскими помоями.
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Нет, собирайтесь и едьте налаживать связь с ваткой крымской, Лалалалаха всех приглашает, ей за каждого приехавшего с Украины туриста дадут медальку от кэгэбээээээ.
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Один наивный юноша на встречу с орчихой уже в "нейтральную" Беларусь съездил. И надолго очутился в мордорских темницах. А в захваченный Мордором Крым ехать - это уже прямо в лапы орков.
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Супергерои! Жаль что повод такой печальный
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Лучше бы взорвали рашистов. Все равно если окупанты поймают то мало не покажется.
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А Ви "оптиміст". Не спіймають. Хай краще так, ніж ніяк. Героям Слава.
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это хороший ход, помню как комунягам срасеиским опы подгорели, когда в оккупированной Латвии время от времени поднимали флаг свободной республики.
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Молодці!
Нехай ***** та *****пітекі з глузду з'їдуть, побачивши флаг України над Кримським півостровом!
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Лучше б в память о невинно убиенных траурный костер зажгли. Из машины местного начальника ФСБ или членов "народного ополчения". Желательно с ними самими внутри.
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Высочайший уровень патриотизма! Молодцы.
А ещё, тем самым, хорошо трепанули по скрепами
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Молодці підпільники. Їм там тяжко, гестапо у вигляді ФСБ їх шукає, катує. Але вони хоч щось та роблять для звільнення Криму від окупантів. А влада наша нинішня того не розуміє. Слава Україні. Крим вернеться.
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Буд-що украинське не санкционоване окупантами,то э добре.
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Молодцы! Герои! Но архи осторожно, бо хватает одного Балуха.
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Да, Балух уже давно расплачивается. Дай Бог ему здоровья и сил.
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А этого коня уже словили? https://youtu.be/xsYwszypFB8
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Молодці звичайно,жаль тільки що Крим ніхто не збирається звільняти
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Аркадий Бабченко
13 год ·

В Москве у молодой пары пытаются забрать ребенка в детдом, потому что они пришли с ним на митинг. На них самих заводят дело, а ребёнка, соответственно - на гособеспечение. Всё по лекалам тридцать седьмого. Дети врагов народа.
Но я не об этом.
Таскать детей на драку - отдельный показатель инфантилизма, но поражает то, что эти родители реально ходят, доказывают, просят, обращаются. Я вот не представляю, чтобы моя жена упрашивала не отбирать у неё нашу дочь. Хочешь забрать у меня моего ребенка? Ну так приди, ****. Приди и попробуй. Бутылку с бензином в окно, дочь в охапку и тайными тропами через границу. Я вот другого варианта не представляю. Собственно, мы ровно так и сделали. Жаль, ментовку не подожгли, надо было на прощание. Ну, хорошая мысля приходит опосля. Лоханулся, не спорю.
И второй. Завели уголовное дело, человек пропал, его объявили в розыск, русская либеральная общественность счастлива - ах, какой молодец, залег на дно, кинул сатрапов, нашелся среди нас хоть один герой.
И вдруг этот человек объявляется.
Знаете, зачем? Как вы думаете, что он делает? Для чего невиновный человек, по беспределу объявленный в розыск, всплывает со своего дна в Брюгге?
Идет сдаваться. Сам. Первым.
Невиновный человек идет сам в КГБ, чтобы добровольно сдаться.
И дает интервью о том, как он будет сдаваться.
ИНТЕРВЬЮ ***** ДАЕТ О ТОМ КАК БУДЕТ СДАВАТЬСЯ!!!!
Пиз*ец. Пиз*ец. Пиз*ец.
Ну Пиз*ец. же *****!!!!
Все-таки мы кардинально разные.
На атомарном уровне.
Человек свободный.
И человек рабствующий.
Я не могу их понять своей головой.
В принципе.
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В данному випадку Бабченко помийний кіт, "таємними стежками за кордон", а куди за кордон, чого він вирішив що пікет за вибори в Москві це автоматичний пропуск в Україну?
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