 "Відійдіть від мене! Ви нащо мене чіпаєте?!" - пропагандистку росТВ заблокував турецький охоронець Зеленського. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, інцидент стався у той момент, коли президент України Володимир Зеленський попрощався зі Вселенським Патріархом і попрямував до свого автомобіля. У цей момент до нього звернулася журналістка телеканалу "1+1" з проханням про коментар щодо результатів візиту. Після короткого коментаря, який зайняв близько 15 секунд, президент сів в автомобіль.
У цей момент один із охоронців серед представлених до охорони президента України турецькою стороною, тримав за руку і блокував собою представницю телеканалу "Росія", яка від самого початку візиту чатувала з мікрофоном та оператором з камерою у дворі Патріархії.
Коли президент і Патріарх вийшли з храму, вона намагалася наблизитися, але навколо президента було щільне кільце охорони і журналістів.
Охоронець не став коментувати інцидент і швидко відбув разом із кортежем. Він тримав представницю ТК "Росія", поки автомобіль президента України не виїхав із провулка.
Як пояснили в пресслужбі Патріархії, причиною таких дій могли стати будь-які дії журналістки, які охорона вважає некоректними відповідно до ситуації і своїм завданням із гарантування безпеки.
А ты в курсе, что:
«Femen» или «Фе́мен» - украинское незарегистрированное женское движение, получившее известность своими эпатажнымиакциями протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания.
Это карма
у них куда не плюнь, в скабееву попадешь
"Так лучше греться или купаться ?"
А за гоорло?
Суперблокировка с затыканием пасти
ваше Зе, во внешней политике, полное зеро!...
🤑
Американская лоббистская компания Signal Group Consulting готовила первый визит «небольшой украинской делегации» во главе с Иваном Бакановым в США.
Визит состоялся 15-17 апреля 2019 года.
Такой вывод можно сделать из документов, обнародованных компанией в американском Министерстве юстиции, а также со слов эксперта Института Катона Дага Бандоу. Последний встречался с Бакановым во время визита и лично подтвердил это theБабелю. Тогда нынешний и. о. главы СБУ Баканов возглавлял партию «Слуга народа».
В документах, которые лоббисты подали в Министерство юстиции США, говорится, что их нанял Маркус Коен от имени Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». В документах указано, что визит «маленькой украинской делегации» проходил с 15 по 17 апреля. Члены делегации посетили офис конгрессмена Брендана Бойла и встретились с бывшим сенатором Нормом Колманом.
Также делегация посещала аналитические центры: Центр стратегических и международных исследований, Национальный совет по безопасности и Институт Катона. В последнем делегация была 16 апреля 2019 года. Уже 18 апреля в американском журнале The National Interest вышла статья старшего научного сотрудника Института Катона Дага Бандоу, в которой тот привел цитаты Ивана Баканова.
Бандоу подтвердил theБабелю, что он общался с Бакановым во время его визита в Институт 16 апреля. «Его [Баканова] сопровождали несколько советников, но именно он говорил. Их сопровождали представители Signal, но я не помню их имен», - рассказал Бандоу.
Мы обратились в Signal Group Consulting с просьбой уточнить детали визита и имена остальных членов делегации, но представитель компании Джон Проктер заявил, что к опубликованной в отчетах информации ему добавить нечего.
Мы также обратились за комментариями к Ивану Баканову и партии «Слуга народа». Уже после публикации, в партии СН ответили: «Поскольку политическая партия «Слуга народа» не обладает предоставленной вами информацией - мы не можем прокомментировать данный вопрос».
Баканов прочитал вопросы, но к моменту публикации не ответил.
Согласно отчетам, Маркус Коен заплатил за услуги Signal Group Consulting $60 тыс., а также $1371,8 за транспортные услуги, работу переводчиков и питание.
Президент Зеленский ранее заявлял, что не знает, на кого работали лоббисты Signal Group Consulting, но он их услуги не заказывал.
Адрес заказчика услуг американских лоббистов, который указан в их отчете, совпадает с адресом офиса команды президента Владимира Зеленского в Киеве.
Американская лоббистская компания Signal Consulting Group LLC опубликовала отчет о работе, которую она выполнила для президента Владимира Зеленского во время его предвыборной кампании. Согласно документам, работу выполняли в Вашингтоне, в период между 3 апреля и 21 мая. За это лоббисты получили гонорар в сумме $60 тыс.