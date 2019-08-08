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 Політика України, Суспільство, За кордоном
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Все про:Варфоломій (137) охорона (196) пропаганда (1227) Росія (19279) Туреччина (892)

 "Відійдіть від мене! Ви нащо мене чіпаєте?!" - пропагандистку росТВ заблокував турецький охоронець Зеленського. ВIДЕО

Пропагандистку телеканалу "Росія" заблокували охоронці за її поведінку під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Вселенського Патріарха в Стамбулі і зустрічі з Патріархом Варфоломієм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, інцидент стався у той момент, коли президент України Володимир Зеленський попрощався зі Вселенським Патріархом і попрямував до свого автомобіля. У цей момент до нього звернулася журналістка телеканалу "1+1" з проханням про коментар щодо результатів візиту. Після короткого коментаря, який зайняв близько 15 секунд, президент сів в автомобіль.

У цей момент один із охоронців серед представлених до охорони президента України турецькою стороною, тримав за руку і блокував собою представницю телеканалу "Росія", яка від самого початку візиту чатувала з мікрофоном та оператором з камерою у дворі Патріархії.

Коли президент і Патріарх вийшли з храму, вона намагалася наблизитися, але навколо президента було щільне кільце охорони і журналістів.

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Охоронець не став коментувати інцидент і швидко відбув разом із кортежем. Він тримав представницю ТК "Росія", поки автомобіль президента України не виїхав із провулка.

Як пояснили в пресслужбі Патріархії, причиною таких дій могли стати будь-які дії журналістки, які охорона вважає некоректними відповідно до ситуації і своїм завданням із гарантування безпеки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141992
 
   
 Топ коментарі
 
Просто изолировал разносчицу русской чумы от людей.
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до беларусских профи ещё расти
"Уйдите от меня! Вы зачем меня трогаете?!" - пропагандистку росТВ заблокировал турецкий охранник Зеленского - Цензор.НЕТ 2091
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У охранника сзади пиджак весь мятый, спит в нем наверное.
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Боялись, что она из Femen и с голыми сиськами выбежит перед Зеленским и Варфоломеем.
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Просто изолировал разносчицу русской чумы от людей.
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Так блохи как раз чуму и переносят от крыс к людям.
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Так, для общего развития.
А ты в курсе, что:
«Femen» или «Фе́мен» - украинское незарегистрированное женское движение, получившее известность своими эпатажнымиакциями протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания.

"Відійдіть від мене! Ви нащо мене чіпаєте?!" - пропагандистку росТВ заблокував турецький охоронець Зеленського - Цензор.НЕТ 6897
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Та цій крисі пропагандонській треба порадіти що її трішечки потримав в руках гарячий турецький мужсчина : на таку крокодилицю хіба хтось позариться? Сестра ********** олєнькі -не інакше !
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Ото ж позорище, на охраннике мятый пиджак!!! Как после такого жить?! В мид роисси за такое сразу за северный полярный круг, а лет 70 назад так и расстрел.
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Это русское чуде просто никогда костюм не носило, и не знает, шо пиджак таки мнется от сидения в машине. Телогрейка ведь не мнется....
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В Турції спекотно- тому піджак ( без нього ніяк) - скоріше за все з льону який дуже мнеться і його не прасують по великому рахунку1 Навіть модний pouch style
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Ганьба, то коли охоронець не справляється зі своїми обов'язками, а м'ятий піджак ... то може кацапка його покусала...Ці москальські пропагандони - вони ж такі неадекватні.
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Охранник передвигается за процессией в микроавтобусе,от сиденья мятый пинджак.
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Чтобы так помять, надо 5 лет его не гладить.
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хороший материал мнется всегда, это не твой дешевый полиэстер, который вы на россии привыкли носить
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Не потому, а потому что пиджак сшит из натуральной летней ткани!
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Шо, опять Скабееву плющат?

Это карма "Уйдите от меня! Вы зачем меня трогаете?!" - пропагандистку росТВ заблокировал турецкий охранник Зеленского - Цензор.НЕТ 7366 "Уйдите от меня! Вы зачем меня трогаете?!" - пропагандистку росТВ заблокировал турецкий охранник Зеленского - Цензор.НЕТ 9671
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А это, шо переодетая в очки скабеева? А я сразу и не узнал. Пересмотрел ролик - да, она, только ещё гаже стала.
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таки да.
у них куда не плюнь, в скабееву попадешь "Відійдіть від мене! Ви нащо мене чіпаєте?!" - пропагандистку росТВ заблокував турецький охоронець Зеленського - Цензор.НЕТ 7093
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это потому что охранник турецкий, а так зеля сам бы интервью дал про мир и хорошие отношения с коцапами
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Аха-ха какая она россинка русская чистой породы армянская может даже и еврейка.... а турков хлебом не корми...только дай армянина... поиздеваться..... еще бы с плакатом на турецком языке-- мол Арарат- это Армения.... "Уйдите от меня! Вы зачем меня трогаете?!" - пропагандистку росТВ заблокировал турецкий охранник Зеленского - Цензор.НЕТ 578
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З плакатом Арарат- это Армения. точно відгребла б по армянському суслу- крокодилиця!
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Так то ж тільки 5% рошено-продажних таке каже.
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нужно было еще кулаком сверху по кумпалу, шоб позвоночник в трусы посыпался у той сявки
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А с журнашлюхой что надо было тогда сделать? "Уйдите от меня! Вы зачем меня трогаете?!", - пропагандистку росТВ заблокировал турецкий охранник Зеленского - Цензор.НЕТ 1538
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порохоботы с методичкой не могут сложить такую новость. Никого нет на ветке.
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российские журналисты известны своим неадекватным поведением..они и на колени падают и лают в эфире...а турецких охранников опасаются, те могут и расстрелять
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а таку мелкую послали чтоб прошмьігнуть в любую щел смогла. не смогла.
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А мог бы вообще застрелить, приняв за российского дипломата
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Нужно было проверить на наркотики.видно же что наркоманка.
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пострадавшие долго чесали репу:
ак лучше греться или купаться ?" "Уйдите от меня! Вы зачем меня трогаете?!" - пропагандистку росТВ заблокировал турецкий охранник Зеленского - Цензор.НЕТ 5021
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вона як хрущ - там один щолчок і немає.
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ватная дура. К охраннику нужно было на турецком языке обратиться. Но лишняя хромосома не позволила выучить язык страны пребывания
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Странно, но просмотрев видео, я не обнаружил мест, за которые хотелось бы её потрогать. Потому,- она выдает желаемое ею- за действительное.
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Тётку??? Ни разу не пробовал. Вот пониже- пробовал, мне понравилось.
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А ты глазастый. Я там увидел шото странное и страшное, тетку не увидел😀
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Так я ж специально просматривал! Бо- интересно, тем более видео у меня редко открывается.
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Усі президенти України чомусь панічно бояться журналістів.
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это были белорусские ?

Суперблокировка с затыканием пасти
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Московити ******* порядок, владу, силу, рішучість і аперкот.
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Она думала, что охранник пистолет достает, до туалета хоть добежала?!)) А мне понравилось,почти как с Порошнко...дали отпор росс. журналюге
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К косапским журнашлюхам лучше относится как к пустому место, просто тупо игнорировать.
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Говорить надо,но не то ,что хотят мордорские пропагандоны.Вежливо и насмешливо доносить президентские мысли до кремлёвских недоносков через их же Геббельс -ТВ.Пораженко на это не способен был.Ему помпа с коньяком мешала.
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Ну хоть в Турции указали, где место роССийским пропагандонам.
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судя по носу - типично руцкая афрокавказка.
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Сие говорит о том, что Зе в Турции приняли с почтением.
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сие говорит о том, что ваше Зе еще не все прострало, что нарабатывалось в течении 5 лет...
ваше Зе, во внешней политике, полное зеро!...
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фу яка страшна "Відійдіть від мене! Ви нащо мене чіпаєте?!" - пропагандистку росТВ заблокував турецький охоронець Зеленського - Цензор.НЕТ 58 действительно на хрена ее руками трогал ? нужно было палкой потыкать . теперь руки мыть "Відійдіть від мене! Ви нащо мене чіпаєте?!" - пропагандистку росТВ заблокував турецький охоронець Зеленського - Цензор.НЕТ 8177
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Американские лоббисты Зеленского, о которых он «не знает», готовили визит Баканова в США.

Американская лоббистская компания Signal Group Consulting готовила первый визит «небольшой украинской делегации» во главе с Иваном Бакановым в США.
Визит состоялся 15-17 апреля 2019 года.

Такой вывод можно сделать из документов, обнародованных компанией в американском Министерстве юстиции, а также со слов эксперта Института Катона Дага Бандоу. Последний встречался с Бакановым во время визита и лично подтвердил это theБабелю. Тогда нынешний и. о. главы СБУ Баканов возглавлял партию «Слуга народа».

В документах, которые лоббисты подали в Министерство юстиции США, говорится, что их нанял Маркус Коен от имени Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». В документах указано, что визит «маленькой украинской делегации» проходил с 15 по 17 апреля. Члены делегации посетили офис конгрессмена Брендана Бойла и встретились с бывшим сенатором Нормом Колманом.

Также делегация посещала аналитические центры: Центр стратегических и международных исследований, Национальный совет по безопасности и Институт Катона. В последнем делегация была 16 апреля 2019 года. Уже 18 апреля в американском журнале The National Interest вышла статья старшего научного сотрудника Института Катона Дага Бандоу, в которой тот привел цитаты Ивана Баканова.

Бандоу подтвердил theБабелю, что он общался с Бакановым во время его визита в Институт 16 апреля. «Его [Баканова] сопровождали несколько советников, но именно он говорил. Их сопровождали представители Signal, но я не помню их имен», - рассказал Бандоу.

Мы обратились в Signal Group Consulting с просьбой уточнить детали визита и имена остальных членов делегации, но представитель компании Джон Проктер заявил, что к опубликованной в отчетах информации ему добавить нечего.

Мы также обратились за комментариями к Ивану Баканову и партии «Слуга народа». Уже после публикации, в партии СН ответили: «Поскольку политическая партия «Слуга народа» не обладает предоставленной вами информацией - мы не можем прокомментировать данный вопрос».

Баканов прочитал вопросы, но к моменту публикации не ответил.

Согласно отчетам, Маркус Коен заплатил за услуги Signal Group Consulting $60 тыс., а также $1371,8 за транспортные услуги, работу переводчиков и питание.

Президент Зеленский ранее заявлял, что не знает, на кого работали лоббисты Signal Group Consulting, но он их услуги не заказывал.

Адрес заказчика услуг американских лоббистов, который указан в их отчете, совпадает с адресом офиса команды президента Владимира Зеленского в Киеве.
Американская лоббистская компания Signal Consulting Group LLC опубликовала отчет о работе, которую она выполнила для президента Владимира Зеленского во время его предвыборной кампании. Согласно документам, работу выполняли в Вашингтоне, в период между 3 апреля и 21 мая. За это лоббисты получили гонорар в сумме $60 тыс.
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Хватит уже кукарекать с этими "лоббистами". Были они или нет- нас мало интересует. Куда больше волнует, когда барыга сядет на нары со всей своей кодлой. А пока этого не произошло- вылизывай до блеска шоколадный зад. Это у тебя куда лучше получается. "Відійдіть від мене! Ви нащо мене чіпаєте?!" - пропагандистку росТВ заблокував турецький охоронець Зеленського - Цензор.НЕТ 5546
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Пора зеленского проверить кровосисями, как там их... фемен...
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он просто распишется на сиськах, та и всё.
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А правда ли то, что пропагандистское издание легче и проще всего выявляется по тому, что журналистов не милых им СМИ называет пропагандистами?
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не знаю, но точно такие же в Украине --сов, -дон, --нин, ---я и куча других.
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ааааа...нууууу...та то турецький охоронець..
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Убоище а не баба,на кацапии одни бабы йежки!
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Какие ей еще"интервью" ?- Дать морде и послать на путина!
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