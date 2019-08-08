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 Події, Київські новини
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 Потужний ураган пронісся Києвом: підтоплено вулиці, повалено дерева і пошкоджено автомобілі. ВІДЕО+ФОТО

У другій половині дня на Київ обрушився потужний ураган із сильним дощем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, користувачі соцмереж повідомляють про повалені дерева, затоплені вулиці і публікують відео і фото, зроблені під час негоди.

Потужний ураган пронісся Києвом: підтоплено вулиці, повалено дерева і пошкоджено автомобілі 01
Потужний ураган пронісся Києвом: підтоплено вулиці, повалено дерева і пошкоджено автомобілі 02
Потужний ураган пронісся Києвом: підтоплено вулиці, повалено дерева і пошкоджено автомобілі 03
Потужний ураган пронісся Києвом: підтоплено вулиці, повалено дерева і пошкоджено автомобілі 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141969
 
 
 Топ коментарі
 
А зедебіли користуватися інтернетом не вміють та не можуть подивитися прогноз погоди. Їм завжди хтось щось винен...
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Звичайно,київська влада попередила киян,щоб підготівались,не лишали автівки в небезпечних місцях,не призначали справи на цей час...Шо,не попередила!?..А-а,Кличко п"ятнадцятий раз знімав ролик з атвєтом Богдану і троха був зайнятий...
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А у киян, що мають автомобілі, нема телевізора і немає Інтернету? "В падлу" подивитись прогноз погоди, щоб знать, що на вулицю, одягать?
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ето бєззаконійє! атмосфєрнойє явлєнійє хріста нароту
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Мне понравилось "таксо", на газоне, под балконом... Нехрен парковаться, в неположенном месте...
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А физику, по твоему, кто придумал? Отож...учи томос
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Звичайно,київська влада попередила киян,щоб підготівались,не лишали автівки в небезпечних місцях,не призначали справи на цей час...Шо,не попередила!?..А-а,Кличко п"ятнадцятий раз знімав ролик з атвєтом Богдану і троха був зайнятий...
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А зедебіли користуватися інтернетом не вміють та не можуть подивитися прогноз погоди. Їм завжди хтось щось винен...
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А у киян, що мають автомобілі, нема телевізора і немає Інтернету? "В падлу" подивитись прогноз погоди, щоб знать, що на вулицю, одягать?
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Посчастливилось сегодня в этом урагане побывать - рад, ибо стихию люблю.
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...кому-то "счастье" привалило...
Прям на капот.
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Природа время от времени напоминает, кто на планете главный.
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