 Потужний ураган пронісся Києвом: підтоплено вулиці, повалено дерева і пошкоджено автомобілі. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, користувачі соцмереж повідомляють про повалені дерева, затоплені вулиці і публікують відео і фото, зроблені під час негоди.
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Потужна гроза в Києві та області повалила дерева і пошкодила автомобілі. ФОТОрепортаж
Ураган у Кривому Розі повалив понад 150 дерев і пошкодив дахи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт. ФОТОрепортаж
Потужний ураган пронісся на Житомирщині: знеструмлено десятки населених пунктів, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Через негоду в низці західних областей повалено дерева і знеструмлено кілька населених пунктів, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
+6
А зедебіли користуватися інтернетом не вміють та не можуть подивитися прогноз погоди. Їм завжди хтось щось винен...
+4
Звичайно,київська влада попередила киян,щоб підготівались,не лишали автівки в небезпечних місцях,не призначали справи на цей час...Шо,не попередила!?..А-а,Кличко п"ятнадцятий раз знімав ролик з атвєтом Богдану і троха був зайнятий...
+1
А у киян, що мають автомобілі, нема телевізора і немає Інтернету? "В падлу" подивитись прогноз погоди, щоб знать, що на вулицю, одягать?
Прям на капот.