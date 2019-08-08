 Потужний ураган пронісся Києвом: підтоплено вулиці, повалено дерева і пошкоджено автомобілі. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, користувачі соцмереж повідомляють про повалені дерева, затоплені вулиці і публікують відео і фото, зроблені під час негоди.









Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нічний ураган в Одесі повалив десятки дерев, обірвав дроти, пошкодив транспорт. ФОТОрепортаж