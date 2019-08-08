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Все про:Волинь (340) журналістика (827) напад (647) митниця (545) ДБР (416)

 ДБР повідомило про підозру чиновнику волинської митниці, який напав на журналістку. ВIДЕО

На Волині співробітнику митниці повідомили про підозру в завданні тілесних ушкоджень журналістці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, повідомили про підозру заступнику начальника відділу митного оформлення одного з митних постів Волинської митниці ДФС у завданні тілесних ушкоджень журналістці місцевого телеканалу в травні цього року", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, правоохоронець, перебуваючи на святкуванні дня народження колеги в ресторанно-готельному комплексі на озері Світязь, вступив у конфлікт із журналісткою місцевої телерадіокомпанії "Аверс". Чиновник митниці із застосуванням сили відібрав у неї мобільний телефон, завдавши потерпілій легких тілесних ушкоджень.

Працівникові Волинської митниці ДФС повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження).

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Як повідомляло видання "Детектор Медіа", журналістка "Аверса" Марічка Петручик приїхала на день народження начальника пункту пропуску "Ягодин" Олександра Онікійчука.

"Наша увага до цього посадовця і волинської митниці пов'язана з резонансною інформацією про кричущий випадок перетину кордону партією бурштину, яку пропустили наші митники і затримали польські митники", - повідомив ведучий "Аверса".

9 травня сектор комунікації поліції Волинської області повідомив, що поліція почала кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141933
 
 
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а журналістка шо робила в кабаку? інтерв"ю брала? )))
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Нифуя он там не нападал, это была провокация со стороны продажных журналистов.
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Журналисты и канал принадлежат правой руке Коломойского И. Палице.
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Все верно, кроме того, мадам находилась там "по заданию редакции", да и "виновник" торжества ей лично адрес ресторана, скорее всего, не сообщал.
Нужно сказать, о с задачей мадам справилась, спровоцировав нетрезвого стража границы.
Однако, ни "кристально честному" таможеннику, ни девочке с ксивой журналиста не сочувствую.
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А охранникам луцика и медведки когда?
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