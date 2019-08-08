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Все про:сепаратизм (623) суд (5410) Харків (1455)

 Суд виправдав харківську сепаратистку Сіренко, яка закликала до відокремлення Донбасу від України і зберігала вдома вибухівку. ВIДЕО

Суд виправдав лідерку сепаратистського руху "Жіночий рух Харкова" Ізабеллу (Аллу) Сіренко, обвинувачену в зберіганні вибухівки і боєприпасів.

Про це йдеться у вироку суду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українськi Новини".

Сіренко обвинувачувалася в тому, що 15 червня 2014 року на площі Свободи в Харкові під час мітингу представників руху "Жіночий рух Харкова" за допомогою гучномовця оголосила промову із закликом відокремити від України південно-східні області.

Сепаратистка була затримана й арештована співробітниками СБУ в березні 2018 року.

У неї вдома були виявлені 3 ручні гранати РГД -5, вибухові речовини, а також шнур для детонування і запальна трубка.

В судовому засіданні обвинувачена свою провину не визнала і від дачі пояснень відмовилася.

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Свідки підтвердили проголошення Сіренко сепаратистських гасел на мітингу, але суд не взяв їхні показання до уваги, зазначивши, що свідкам перед допитом показували відеозаписи з мітингу, що є порушенням процедури і могло вплинути на їхню свідомість.

Також суд не визнав доказом відеозапис виступу Сіренко, бо цей файл був видалений з Youtube, а стенограма її заяв була складена слідчим без понятих.

Крім того, суд висловив сумніви щодо якості експертизи боєприпасів, вилучених у підсудної.

Як наслідок, суд визнав недоведеним звинувачення щодо Сіренко, назвав її невинною і виправдав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141914
 
   
 Топ коментарі
 
Явно неправосудне рішення. Мабуть суддя такий смиай сепар як і ця советікус.
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Ватный город,ватные судьи,ватные люди.До сих пор.Зачем им Украина?.Им мила Колыма.
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нажаль канал лютого забанили ватники... а там стільки його кліпів класних було...
Нахєра, нахєра, нахєра
Я носив тобі каву уліжко
Нахєра, нахєра, нахєра
Називав тебе ніжно мартишка
Нахєра, нахєра, нахєра
Ти надула ті бісові губи
Нахєра, нахєра, нахєра
Насмокталась московськой отрути
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Коли генпрок калдирь без освіти і одночасно членос.с бариги, яку якість слідства ви хотіли? До чого тут суд, суд оцінив докази і виніс вирок владі Поросвина ... жирну бухаючу свиню-мародера пожиттєво без права листування.
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не надійся, рішення абсолютно законне, от СБУ нах розігнати по колгоспам, кончена кантора з конченними спецами які тільки можуть доїти і кришувати. Грицак мерзота яка має сидіти пожиттєво, гнида..
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