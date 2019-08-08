 Від початку доби найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів поблизу Богданівки, Водяного та Новотроїцького, - Міноборони. ВIДЕО

Про це йдеться в повідомленні Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог здійснив чотири провокаційні обстріли наших позицій. Близько 01.00 ночі зафіксовано ведення вогню окупантами з гранатометів поблизу Богданівки. Також вночі та близько 06.30 ранку зі стрілецької зброї – в районі Водяного. Після 09.25 противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів поблизу Новотроїцького. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих провокаційних обстрілів від початку поточної доби серед наших героїв-захисників немає", - йдеться в повідомленні.

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