 Від початку доби найманці РФ обстрілюють позиції українських воїнів поблизу Богданівки, Водяного та Новотроїцького, - Міноборони. ВIДЕО

Про це йдеться в повідомленні Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог здійснив чотири провокаційні обстріли наших позицій. Близько 01.00 ночі зафіксовано ведення вогню окупантами з гранатометів поблизу Богданівки. Також вночі та близько 06.30 ранку зі стрілецької зброї – в районі Водяного. Після 09.25 противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів поблизу Новотроїцького. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих провокаційних обстрілів від початку поточної доби серед наших героїв-захисників немає", - йдеться в повідомленні.
- Ну, с основной задачей он справился - спас страну от вас [
І.В. Коломойський.
https://www.rbc.ru/politics/06/08/2019/5d42dbad9a7947887624fff0
Самый легкий способ уклониться от призыва - отказаться от получения повестки в военкомат. Отметим, что повестка должна быть вручена лично человеку, которого призывают в армию. Если за него распишется кто-либо другой или документ бросят в почтовый ящик, он считается недействительным. Если призывник все-таки попал в военкомат, он может попытаться «откосить» на этапе прохождения медицинской комиссии. Например, дать взятку врачам или симулировать болезнь. Кроме того, можно купить медсправку «О негодности к службе».
Согласно закону, право на отсрочку дается гражданам, у которых есть минимум двое детей младше 10 лет, беременная жена или жена с инвалидностью. Еще один способ избежать службы в армии, конечно, непростой, но также используется: жениться на многодетной или беременной женщине.
Можно пойти радикальным путем и выехать за границу или на неподконтрольные Украине территории (Крым, часть Донецкой и Луганской областей).