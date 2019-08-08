 Найближчі 5 років ми будемо активно розвивати IT-сферу, - Зеленський. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це президент Володимир Зеленський заявив на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі.
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"Для вас не секрет, що Україна є традиційно сильною в ІТ. Тому найближчі п'ять років ми багато уваги будемо приділяти розвитку якісного телекомунікаційного сектору", - зауважив глава держави.
У цьому контексті він відзначив роль компанії lifecell на цьому ринку та висловив сподівання, що цей мобільний оператор буде готовий узяти участь у розвитку на території України стандартів 5G . "Звичайно, це перспектива кількох років, але підготовку ми вже розпочинаємо", - сказав Зеленський.
Крім того, за його словами, влада має намір у межах великої приватизації продати ефективним інвесторам сотні цікавих об'єктів.
"Створимо нормальні конкурентні правила роботи на енергетичних ринках та спростимо правила ведення бізнесу, прибравши обмеження у сферах трудових відносин та руху капіталу. І це не увесь список запланованих реформ, що зроблять Україну магнітом для західних інвестицій", - запевнив глава держави.
Він також заявив, що проблеми, які нині є в Україні: контрабанда, корупція та пострадянські обмеження - невдовзі будуть вирішені. "Ми про них знаємо й не сидимо склавши руки. Всі ці проблеми дуже скоро підуть у минуле, а поки маєте від мене угоду: ви інвестуєте, я захищаю, разом — зростаємо", - закликав Президент, звертаючись до представників бізнесу.
Зазначимо, lifecell – український оператор мобільного зв'язку, власником 100% акцій якого є турецька міжнародна компанія Turkcell.
Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.
вон у кацапни-сколько ай ти контор понасоздавали,многотысячные ботофермы,правительственные хакеры,вмешательство в выборы других стран...сильно оно помогло в жизни среднестатистическому ватнику?
а тоже ведь ай-ти отрасль
Пеньки обсіли Звірі та дерева,
Аби вищать-гарчать на Лева.
- Чому Котів він не ганяв? -
Пищали Миші з буйних трав.
- Мене він ледве не роздер! -
Заскімлив Вовк-ягняткожер.
Козли:" Нам смів заборонять
Кору з берізок юних драть!"
Ревів, немов гудок, Осел:
- Хай відповість наш цар за все!
Чому з Гієнами війна?
Чом «Мерседесів» в нас нема?
Чому несуть Кабанчуки
З діброви жолудів мішки?
Чом градобоїв було два?
Чом в Африці відпочива?
Чом дорогі такі дрова?
Чому гірчить суха трава?
Говорять, цар безбожно п'є …
- Отак і є! Отак і є! -
Ревнув народ. - Урря! Уря!
Осла, не Лева на царя!
- І-а! Я правити готов!
Лев рикнув, плюнув й геть пішов.
Коли Осел зійшов на трон,
Втекла Лисиця за кордон,
Бо знала: Лев зійде зі сцени,
У ліс ураз примчать Гієни!
Дмитрий Чекалкин ©
Сергій Щербина:
Сидим вот, опросы опрашиваем, откуда берется большевизм новой власти. Мрак и ужас, честное слово.
Александр Затынин:
Мне одному кажется, что за 4173 грн. голосуют все те же 73%?
Павел Левченко:
Правильно пусть самый ответственный пост в стране будет самый неоплачиваемый. Чем беднее депутат, тем дешевле его купить. Спасибо, товарищи, от лица всех олигархов.
"Мудрый" народ решил, что лучше с Коломойским за полгода промчаться в %опу, чем с Порошенко 10 лет тащиться в Европу.
Mason Lemberg:
77 796 201 грн. - сума бюджетних коштів витрачених на утримання пана зеленського і його свити за червень 2019 року. 78 мільйонів за 1 місяць.
А взагалі - так, епоха бідності закінчилася. Для них. Почалася епоха кіно для лохів.
Компанія Коломойського виграла тендер на авіаперевезення президента на 35,1 млн гривень. Просто співпадіння.
Хроники хунты:
Украинцы заплатили кровью, чтобы добыть свободу от русского мира.
Малороссы моментально расплатились этой свободой за билеты в первый ряд цирка-шапито.
Карл Врлох:
Окружний адмінсуд Києва розпочав провадження по справі про відміну заборони Компартії України в день пам'яті жертв Сандармоху.
Схоже, таких символів у нашому житті ближчим часом більшатиме.
Валерій Прозапас:
Інформація про "мародерів" та "розкрадання" у військовій сфері виявилася не зовсім достовірною, якщо довіряти цифрам, а не "розслідувачам".
Наприклад концерн "Укроборонпром" за результатами 2018 року показав прибуток у 3,6 млрд. грн.
Може це і не дуже багато, але за результатами останнього довоєнного року було менше - 552 мільйони всього в 2013 році.
Просто через політичні інтереси декого про таке говорити було не прийнято, населення свідомо вводилося в оману та істерію, направлену проти авторитету їхньої держави.
Ну і, звичайно, співпадіння цих інтересів з ворожими виключно випадкове, не можуть же українські ЗМІ та деякі політики свідомо підігравати Кремлю в дискредитації України.
А главное, что вы уже успели развить, это внушение всем и вся - "отнять и поделить"
Кто ж работать то захочет?
Мы, Зеля Первый, милостливо повелеваем!
1. НЕ ТРОГАЙ НАРКОЛЫГА ТО, ЧТО УЖЕ РАБОТАЕТ, ПРОСТО НЕ ТРОГАЙ!!!
Ну вот такой план...
И в Калифорнию к корешам моим податься.
Буду в Silicon Valley писать на си-плас-пласе
И курить марихуану на террасе.
народу не холодно і не жарко, хоча дехто добре на цьому нагрівся.
Чи буде результат?
По податкам від айтішнків. знаю не одну солідну фірму де працівників по сотні буде, але для податків--це типовий універмаг з тисячою різнопрофільних лоточків на єдиному податку.
Для вас не секрет, что Украина является традиционно сильной в ІТ
потому и является сильной что влияние государства на нее минимальное.
Реально, бывшие студенты, которые сами ничего не соображают, обучают следующее поколение дилетантов
Пригласить квалифицированных преподавателей очень тяжело.
Те немногие, которые привлекаются - на самом деле - лохи, которые не в состоянии найти работу на западе.
Наша школа погибла вместе с ликвидацией таких предприятий, как квазар, мотозавод, арсенал, морское училище на подоле.
Там доводили до уровня итд одиноких толковых выпускников КПИ, универа, института Гетьмана
Другие вузы ни одного ит-сотрудника не подготовили и никогда не подготовят.
Подбирать крохи под столом индусов реальный наш уровень.
Очень надо!
без тебя как-то развивается, зачем туда пятак савать?
"....твоими деньгами, покупками. Большой брат решает когда тебе снять деньги со счета (наличку хотят тоже отменить "в смартфон").
Он не желает сначала сделать надёжную банковскую систему, как в 21 веке, он хочет грабить и контролировать как в 21 веке, если валюта или банк швахнется, он не даст снять бабло, чтобы хотя бы стиралку купить или поменять валюту.
БОЛЬШОЙ БРАТ БУДЕТ ВЫВОДИТЬ ТОЛЬКО СВОЕ БАБЛО, ЕМУ НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ НАЛОГИ И СОЖАТЬ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ".
Тотальный контроль за каждым шагом, грабеж и власть.
Вот к чему все идёт и зачем этот смартфон.
НАЧАТЬ С ДОРОГ, СТАНДАРТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ГНИЛЫХ ТРУБ, "чистой" воды из под крана за огромные деньги, ОБВАЛИВАЮЩИХСЯ МОСТОВ, законов в 21 веке не судьба.