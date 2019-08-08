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Все про:Зеленський (2346) ІТ-індустрія (75) Lifecell (1) 5G (2)

 Найближчі 5 років ми будемо активно розвивати IT-сферу, - Зеленський. ВIДЕО

Україна в найближчі п'ять років буде приділяти багато уваги розвитку якісного телекомунікаційного сектору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це президент Володимир Зеленський заявив на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі.

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"Для вас не секрет, що Україна є традиційно сильною в ІТ. Тому найближчі п'ять років ми багато уваги будемо приділяти розвитку якісного телекомунікаційного сектору", - зауважив глава держави.

У цьому контексті він відзначив роль компанії lifecell на цьому ринку та висловив сподівання, що цей мобільний оператор буде готовий узяти участь у розвитку на території України стандартів 5G . "Звичайно, це перспектива кількох років, але підготовку ми вже розпочинаємо", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділового співробітництва

Крім того, за його словами, влада має намір у межах великої приватизації продати ефективним інвесторам сотні цікавих об'єктів.

"Створимо нормальні конкурентні правила роботи на енергетичних ринках та спростимо правила ведення бізнесу, прибравши обмеження у сферах трудових відносин та руху капіталу. І це не увесь список запланованих реформ, що зроблять Україну магнітом для західних інвестицій", - запевнив глава держави.

Він також заявив, що проблеми, які нині є в Україні: контрабанда, корупція та пострадянські обмеження - невдовзі будуть вирішені. "Ми про них знаємо й не сидимо склавши руки. Всі ці проблеми дуже скоро підуть у минуле, а поки маєте від мене угоду: ви інвестуєте, я захищаю, разом — зростаємо", - закликав Президент, звертаючись до представників бізнесу.

Зазначимо, lifecell – український оператор мобільного зв'язку, власником 100% акцій якого є турецька міжнародна компанія Turkcell.

Також дивіться: Зеленський: "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях". ВIДЕО

Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141887
 
   
 Топ коментарі
 
« Остапа удержать было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение - упоительное состояние перед выше‑средним шантажом.» (с)
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там мы уже слышали...большой брат следит за тобой,украина в смартфоне...кто бабулькам смарты покупать будет-вот коренной вопрос,на нем и споткнулись
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Яндекс диск КАЖДОМУ! Уря товарищи!
Найближчі 5 років ми будемо активно розвивати IT-сферу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6462

Найближчі 5 років ми будемо активно розвивати IT-сферу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4122
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« Остапа удержать было нельзя. Его несло. Великий комбинатор чувствовал вдохновение - упоительное состояние перед выше‑средним шантажом.» (с)
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Та сколько можно, другого уже выбрали, а ты все про предыдущего.
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Предыдущим был тоже персонаж Ильфа и Петрова,но уж точно не Остап.
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«- Да! А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!
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Прямо в точку.Но то був комбінатор, а тут хто?
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Это правильно, по делу, то, что мы можем. Нужно еще развивать альтернативные источники энергии и открывать новые.И это срочно.Хватит сидеть на нефти кацапской. Нужно выделить внушительную премию изобретателям (альтернативным ученым) нового способа извлечения энергии, нетрадиционного и экологически чистого.
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та видишь ли,лорчик,дураку хрустальный на 5 минут...еще и руки порежет. Ближайшие 5 лет мы будем активно развивать IT-сферу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7070
вон у кацапни-сколько ай ти контор понасоздавали,многотысячные ботофермы,правительственные хакеры,вмешательство в выборы других стран...сильно оно помогло в жизни среднестатистическому ватнику?
а тоже ведь ай-ти отрасль
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Смотря как развивать. Они по крайней мере хорошо зарабатывают и платят налоги в бюджет.
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Громкие продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Крики "Ура!", "Слава КПСС!", "Советскому народу слава!"
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там мы уже слышали...большой брат следит за тобой,украина в смартфоне...кто бабулькам смарты покупать будет-вот коренной вопрос,на нем и споткнулись
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в принципе, если смартами отсекут "бабулек" от выборов, в этом есть тоже позитив. прошлое не станет влиять на будущее. но вопрос носа "большого брата", не только следящего в смарте но и перенимающиго управление им, это да. это похуже "бабок" ((
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Як показали минулі президентські і парламентські вибори у нас і без "бабулєк" кількість дебілів зашкалює.Наявність у людини смартфона не гарантує наявність у неї вміння думати.
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Все эти бабульки очень скоро уйдут в прошлое..(с)
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Да IT и предыдущие 5 лет активно развивалось и будет дальше, если не мешать.
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как раз собираются мешать. Недавно Зе-командоры заявили, что хотят убрать единый налог у ЧП Айтишников, мол платят копейки, а там пятимульйонніе обороты. Вот как это вяжется с заявлением о развитии Ай-Ти?
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Осел на троні

Пеньки обсіли Звірі та дерева,
Аби вищать-гарчать на Лева.
- Чому Котів він не ганяв? -
Пищали Миші з буйних трав.
- Мене він ледве не роздер! -
Заскімлив Вовк-ягняткожер.
Козли:" Нам смів заборонять
Кору з берізок юних драть!"
Ревів, немов гудок, Осел:
- Хай відповість наш цар за все!
Чому з Гієнами війна?
Чом «Мерседесів» в нас нема?
Чому несуть Кабанчуки
З діброви жолудів мішки?
Чом градобоїв було два?
Чом в Африці відпочива?
Чом дорогі такі дрова?
Чому гірчить суха трава?
Говорять, цар безбожно п'є …
- Отак і є! Отак і є! -
Ревнув народ. - Урря! Уря!
Осла, не Лева на царя!
- І-а! Я правити готов!
Лев рикнув, плюнув й геть пішов.

Коли Осел зійшов на трон,
Втекла Лисиця за кордон,
Бо знала: Лев зійде зі сцени,
У ліс ураз примчать Гієни!
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Развивай на радость всем а землю не тронь не твое.
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ти ідіот відкрий карту виборів і подивися на всю зелену країну. вся УКРАЇНА ЗЕЛЕНА В ТОМУ ЧІСЛІ І ЛЬВІВ! який меньше а все ж проголосував за нього. 75% ти рахуєш ідіотами....а може це ті 24% самозакохані ідіоти...ВЕСЬ ЗАХІД КРАЇНИ В БІЛЬШОСТІ ПРОГОЛОСУВАВ ЗА ЗЕЛЕНСЬКОГО! проти фактів не попреш...час покаже....( до речі щоб пащі свої вонючі боти на мене не розкривали...я ЗЕ не підтримував в голосуванні....а зараз бачу що діло є і буде. будуть помилки як і у всіх. але буду зміни на всі 100% в перше в країні,все що було вже неповернеться...так що успаГОйтеся...не кіпішуйте без причінно...((
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нажаль у нас 24% адекватних виборців. решта - вибрали "ісконна рускаязичного єврея". Україна зелена не через вас, зебілоїдів.
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до окуліста сходи...я написав що не голосував за нього... бо не уявляв його президентом....зараз уявляю.... далі...а екс президент не єврей хіба? всі євреї навкруги..так що не треба зайвий раз ********* невпопад щось...один єврей україномовний був. зараз російськомовний...до речі оволодів швидко і непогано УКРАЇНСЬКОЮ!як же ви себе любите....ВАУ.... тільки єдине місто в країні більшість віддала ПОРОШЕНКО! з невеликою перевагою.... і що? до речі щось дивно якось коли ЛЬВІВ рік утопав в смітті .і його розкидували по всій країні в темряві.... а влада робила все щоб львів засипало смяттям...і тут така віддача.... така любов на 24%,дивні люди(( тільки факти і нічого вигаданного...
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Кого узеленского тепер призначать "барьігой на крові"?

Дмитрий Чекалкин ©

Сергій Щербина:
Сидим вот, опросы опрашиваем, откуда берется большевизм новой власти. Мрак и ужас, честное слово.

Александр Затынин:
Мне одному кажется, что за 4173 грн. голосуют все те же 73%?

Павел Левченко:
Правильно пусть самый ответственный пост в стране будет самый неоплачиваемый. Чем беднее депутат, тем дешевле его купить. Спасибо, товарищи, от лица всех олигархов.

"Мудрый" народ решил, что лучше с Коломойским за полгода промчаться в %опу, чем с Порошенко 10 лет тащиться в Европу.

Mason Lemberg:
77 796 201 грн. - сума бюджетних коштів витрачених на утримання пана зеленського і його свити за червень 2019 року. 78 мільйонів за 1 місяць.
А взагалі - так, епоха бідності закінчилася. Для них. Почалася епоха кіно для лохів.

Компанія Коломойського виграла тендер на авіаперевезення президента на 35,1 млн гривень. Просто співпадіння.

Хроники хунты:
‪Украинцы заплатили кровью, чтобы добыть свободу от русского мира. ‬
‪Малороссы моментально расплатились этой свободой за билеты в первый ряд цирка-шапито.‬

Карл Врлох:
Окружний адмінсуд Києва розпочав провадження по справі про відміну заборони Компартії України в день пам'яті жертв Сандармоху.
Схоже, таких символів у нашому житті ближчим часом більшатиме.

Валерій Прозапас:
Інформація про "мародерів" та "розкрадання" у військовій сфері виявилася не зовсім достовірною, якщо довіряти цифрам, а не "розслідувачам".
Наприклад концерн "Укроборонпром" за результатами 2018 року показав прибуток у 3,6 млрд. грн.
Може це і не дуже багато, але за результатами останнього довоєнного року було менше - 552 мільйони всього в 2013 році.
Просто через політичні інтереси декого про таке говорити було не прийнято, населення свідомо вводилося в оману та істерію, направлену проти авторитету їхньої держави.
Ну і, звичайно, співпадіння цих інтересів з ворожими виключно випадкове, не можуть же українські ЗМІ та деякі політики свідомо підігравати Кремлю в дискредитації України.
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Ее надо не зае.втаь, а разовьётся она сама.
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А "диджитализацию" развивать, и "страну в смартфон", запихивать, будем?
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Хочу щоби мене почули і зрозуміли. Звертаюсь до тих 73 відсотків, які вибрали собі та нам іншим життя в циркі серед клоунів. Ви не Петра зняли який ніби по твердженню ваших паханів вкрав пів Україн. Правда, ніхто не показав, що він вкрав і скльки та й нічого ніколи не покаже. Та й ваші пахани не покажуть свої здобутки на трудовій ниві.Ви своїм вибором державу опустили на нуль на світовій арені яку Петро успішно будував 4 роки і з якої тепер сміеться пів світу разом з кацапами дякуючи вам, чесним брехунам Гордонам та не «злодію Робіновичу», відкритим ворогам України різним москаликами Бойкам та Медвечукам, Мураевим, Шуфрічам, брехунам від Бога всім кандидатам в президенти, які ніби повинні були розуміти що творять, бо ніби державники, розум повинні мати не звичайний, а виявилось останне бидло суспільства де перемагае корито.А ви то що одержали? Крім обіцянок на майбутьне -нічого, бо майбутьнього у вас нема. Задіяна технологія віртуальної вічної стабільності-обіцянки. Ви гуртуйтея в шеренгу, не у в ладні колидори, а йти здавати аналізи, бо з головами щось у вас всіх не те.Вибачте за правду.
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Да вы уже хоть что-нибудь начните развивать, а то только одно шараханье и фантазирование.
А главное, что вы уже успели развить, это внушение всем и вся - "отнять и поделить"
Кто ж работать то захочет?
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Щось у Турції Зелю прорвало, невже Бодя з ним не поїхав? Він вже стільки там за добу наобіцяв, що потім ****.ться відшучуватися.
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"Поэтому ближайшие пять лет мы много внимания будем уделять развитию качественного телекоммуникационного сектора ", - отметил глава государства."

Мы, Зеля Первый, милостливо повелеваем!
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Ось так і бачу - вергає гуцул гній з під корови і в обох офігенно розвинута ай-ті сфера...
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Как человек который довольно долго работает в IT, могу предложить шаги по улучшению для вовы Зе:
1. НЕ ТРОГАЙ НАРКОЛЫГА ТО, ЧТО УЖЕ РАБОТАЕТ, ПРОСТО НЕ ТРОГАЙ!!!

Ну вот такой план...
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Видно, мне пришла пора с Ист Коустом распрощаться
И в Калифорнию к корешам моим податься.
Буду в Silicon Valley писать на си-плас-пласе
И курить марихуану на террасе. Найближчі 5 років ми будемо активно розвивати IT-сферу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7229
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Прикольно. Презедент воюючої країни котрий має доступ до державних таємниць носить на смартфоні шпигунську програму ворожої країни.
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уже розвивали і садоводство, і курники, продовжують розвивати сою, ріпак , трохи соняшнику.
народу не холодно і не жарко, хоча дехто добре на цьому нагрівся.
Чи буде результат?
По податкам від айтішнків. знаю не одну солідну фірму де працівників по сотні буде, але для податків--це типовий універмаг з тисячою різнопрофільних лоточків на єдиному податку.
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Программеры напряглись


Для вас не секрет, что Украина является традиционно сильной в ІТ



потому и является сильной что влияние государства на нее минимальное.
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Для развития ит необходима школа.
Реально, бывшие студенты, которые сами ничего не соображают, обучают следующее поколение дилетантов
Пригласить квалифицированных преподавателей очень тяжело.
Те немногие, которые привлекаются - на самом деле - лохи, которые не в состоянии найти работу на западе.
Наша школа погибла вместе с ликвидацией таких предприятий, как квазар, мотозавод, арсенал, морское училище на подоле.
Там доводили до уровня итд одиноких толковых выпускников КПИ, универа, института Гетьмана
Другие вузы ни одного ит-сотрудника не подготовили и никогда не подготовят.
Подбирать крохи под столом индусов реальный наш уровень.
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Наш уровень, вернее зельоных - выпускники Риксосовской Акамедии в Трускавце
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Все нормально у нас в IT, не переживай
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Продай мне бухгалтерскую программу нашего производства.
Очень надо!
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1997 моя фирма разработала компьютерный кардиограф. Через друзей попали в МОЗ, показали работу кардиографа. Очень всем понравился, а особенно мгновенная расшифровка. Потом руководитель отдела сказал фразу: Зачем этот геморрой с внедрением вашего кардиографа, когда я куплю японские и мне еще и денег дадут.
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Пока я вижу что "мы развиваем" пи,,з,,деж!!!
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Чем меньше тупая власть сует свое рыло в то,в чем не разбирается вообще,тем больше шансов у области развиваться.
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Половині населення немає за шо комуналку платити а воно про якусь там іт революшн...
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Главный Зебил прогулял все таки курсы в Трускавце...
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активно закривати очі на айтісферу - найкращий спосіб її активно розвивати Найближчі 5 років ми будемо активно розвивати IT-сферу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9008
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це ж чудово: "- ви інвестуєте, я захищаю, разом - зростаємо". от і вся нова модель: бізнесмен - дах - прибуток, де в цій моделі Україна?
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От читаю,казино відкриємо,землю продамо,айти-майті...і розумію що наступною має бути пропозиція про легалізацію борделів.І от тоді повний набір.
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Було в Україні хоч шось що працювало, було відносно конкурентне, і то, лише тому що тупаки з влади туди просто не лізли. А зара і те занепастять. Ну що ж треба шукати собі контору за межами країни. Буду розказувати своїм анломовним онукам про була колись диво країна Україна де було все окрім розуму в населеня.
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Да украинцы для Украины писать софт не будут.
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"активно развивать IT-сферу"

без тебя как-то развивается, зачем туда пятак савать?
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Мамочки!!! Хоч би не почали покращувати, бо капець ІТ-сфері настане.
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а как с єтим вяжется недавнее заявление Зе-командоров о том, что хотят убрать единій налог для Айтишников?
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Руки свои уберите от того, что живо вопреки вам
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Переведите войну в смартфон, а то уже многие устали от войны, сколько можно слушать, как гибнут наши солдаты, это очень расстраивает, потом смузи в рот не лезет, на мафин смотреть не можешь целый день, митболы с тарелки падают, забываешь посетить барбершоп, заправить вейп и зарядить гироскутер... очень мы устали от войны...
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IT сфера - это не только и не столько програмулины писать , сколько создание элементной базы . Что то я не знаю ( подскажите), где у нас есть производство процессоров и прочей "начинки".
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"Большой брат следит за тобой"
"....твоими деньгами, покупками. Большой брат решает когда тебе снять деньги со счета (наличку хотят тоже отменить "в смартфон").

Он не желает сначала сделать надёжную банковскую систему, как в 21 веке, он хочет грабить и контролировать как в 21 веке, если валюта или банк швахнется, он не даст снять бабло, чтобы хотя бы стиралку купить или поменять валюту.

БОЛЬШОЙ БРАТ БУДЕТ ВЫВОДИТЬ ТОЛЬКО СВОЕ БАБЛО, ЕМУ НЕ НУЖНО ПЛАТИТЬ НАЛОГИ И СОЖАТЬ СВОЕ ОКРУЖЕНИЕ".

Тотальный контроль за каждым шагом, грабеж и власть.

Вот к чему все идёт и зачем этот смартфон.

НАЧАТЬ С ДОРОГ, СТАНДАРТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА ГНИЛЫХ ТРУБ, "чистой" воды из под крана за огромные деньги, ОБВАЛИВАЮЩИХСЯ МОСТОВ, законов в 21 веке не судьба.
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