 "Ми хочемо прозорості та відкритості", - родичі жертв смертельної ДТП з участю Зайцевої та Дронова звернулися до Зеленського щодо розслідування. ВIДЕО

Про це адвокатка написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Відповіді офіційної поки не отримали ніякої, але телефоном повідомили, що звернення переслали до Генеральної прокуратури 05.08.2019 р.", - йдеться в її повідомленні.

Вона зазначила, що потерпілі хочуть невідворотності покарання для винних і обурені цинізмом захисту Олени Зайцевої.

"Ніхто не хоче ні "сліпої" помсти, ні тиску на суд, хочуть невідворотності покарання для винних і гласності процесу. Хоча, безумовно, цинізм сторони захисту Зайцевої та її змінена позиція щодо справи дуже обурили. У людей, які втратили найближчих і своє здоров'я, не так багато залишається бажань, але вони сподіваються, що на прикладі цієї справи почне змінюватися система", - написала адвокатка.

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Матвєєва також перерахувала питання, які потребують додаткового контролю у справі про криваву аварію в Харкові в жовтні 2017 року:

Свідок, в минулому лікар-нарколог Федірко О.Д. в безпосередньо судовому засіданні під запис прямо повідомила, що збір біологічних рідин (кров, сеча) проводила за вказівкою слідчого Волкова і про необхідність додаткового забору Волкову говорила, але він відмовив їй у цьому, не пояснюючи причин. Підсумок - по крові аналіз "на наркотики" не проводили, бо крові "не вистачило", аналіз сечі "на наркотики" провели повністю, він позитивний і однозначний, але дослідження затягнули на кілька місяців.

"Крім того, Волков весь цей час мав можливість прямого контакту з Федірко, міг їй зателефонувати, повідомити про її розшуку, але цього не робив, при цьому в день здійснення її приводу з нею розмовляв по телефону", - зазначила адвокатка.

Слідчі не передали експертам Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи існуючі документи про виявлені опіати ​​у Зайцевої, про що прямо зазначено у висновку експерта від 10.01.2018 р. 10.12.2018 р експерти Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи у своєму висновку від 10.12.2018 р в принципі не змогли відповісти на питання про стан Зайцевої в момент ДТП через "відсутність кількісного визначення вмісту кодеїну і фенобарбіталу в сечі", що є повним абсурдом, оскільки проведення таких досліджень не проводяться в принципі в Україні, наголосила Матвєєва. Діям експертів ХНІІСЕ ім. засл. проф. М.Н. Бокаріуса намагаються дати оцінку в кримінальному провадженні, зареєстрованому згідно із заявою адвоката Дронова Перепелиці С. (нагадаю, цією експертною установою проводилося безліч експертиз, але так і не вдалося встановити швидкість руху автомобіля Зайцевої за наявності декількох відеозаписів з камер відеоспостереження), при цьому подібне вдалося експертам з Дніпра). Справу намагалися закрити вже не один раз, проводячи розслідування формально, в зв'язку з чим суд скасовував постанови про закриття кримінального провадження.

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"Ми хочемо прозорості та відкритості з усіх цих питань, хочемо, щоб дії посадових осіб були перевірені і винесено рішення, що ж це було: некомпетентність чи корупція. Не мусять потерпілі боротися виключно своїми силами за кожен доказ, інакше навіщо нам поліція, прокурори і держава в цілому?" - резюмувала адвокатка.

Адвокатка також повідомила, що розгляд апеляційних скарг Зайцевої та Дронова призначено на 14 серпня на 11.00 в приміщенні Харківського апеляційного суду.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

20 жовтня суд визначив запобіжний захід Зайцевій у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.





