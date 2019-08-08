 "Ми хочемо прозорості та відкритості", - родичі жертв смертельної ДТП з участю Зайцевої та Дронова звернулися до Зеленського щодо розслідування. ВIДЕО

Про це адвокатка написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Відповіді офіційної поки не отримали ніякої, але телефоном повідомили, що звернення переслали до Генеральної прокуратури 05.08.2019 р.", - йдеться в її повідомленні.
Вона зазначила, що потерпілі хочуть невідворотності покарання для винних і обурені цинізмом захисту Олени Зайцевої.
"Ніхто не хоче ні "сліпої" помсти, ні тиску на суд, хочуть невідворотності покарання для винних і гласності процесу. Хоча, безумовно, цинізм сторони захисту Зайцевої та її змінена позиція щодо справи дуже обурили. У людей, які втратили найближчих і своє здоров'я, не так багато залишається бажань, але вони сподіваються, що на прикладі цієї справи почне змінюватися система", - написала адвокатка.
Матвєєва також перерахувала питання, які потребують додаткового контролю у справі про криваву аварію в Харкові в жовтні 2017 року:
- Свідок, в минулому лікар-нарколог Федірко О.Д. в безпосередньо судовому засіданні під запис прямо повідомила, що збір біологічних рідин (кров, сеча) проводила за вказівкою слідчого Волкова і про необхідність додаткового забору Волкову говорила, але він відмовив їй у цьому, не пояснюючи причин. Підсумок - по крові аналіз "на наркотики" не проводили, бо крові "не вистачило", аналіз сечі "на наркотики" провели повністю, він позитивний і однозначний, але дослідження затягнули на кілька місяців.
"Крім того, Волков весь цей час мав можливість прямого контакту з Федірко, міг їй зателефонувати, повідомити про її розшуку, але цього не робив, при цьому в день здійснення її приводу з нею розмовляв по телефону", - зазначила адвокатка.
- Слідчі не передали експертам Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи існуючі документи про виявлені опіати у Зайцевої, про що прямо зазначено у висновку експерта від 10.01.2018 р.
- 10.12.2018 р експерти Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи у своєму висновку від 10.12.2018 р в принципі не змогли відповісти на питання про стан Зайцевої в момент ДТП через "відсутність кількісного визначення вмісту кодеїну і фенобарбіталу в сечі", що є повним абсурдом, оскільки проведення таких досліджень не проводяться в принципі в Україні, наголосила Матвєєва.
- Діям експертів ХНІІСЕ ім. засл. проф. М.Н. Бокаріуса намагаються дати оцінку в кримінальному провадженні, зареєстрованому згідно із заявою адвоката Дронова Перепелиці С. (нагадаю, цією експертною установою проводилося безліч експертиз, але так і не вдалося встановити швидкість руху автомобіля Зайцевої за наявності декількох відеозаписів з камер відеоспостереження), при цьому подібне вдалося експертам з Дніпра). Справу намагалися закрити вже не один раз, проводячи розслідування формально, в зв'язку з чим суд скасовував постанови про закриття кримінального провадження.
"Ми хочемо прозорості та відкритості з усіх цих питань, хочемо, щоб дії посадових осіб були перевірені і винесено рішення, що ж це було: некомпетентність чи корупція. Не мусять потерпілі боротися виключно своїми силами за кожен доказ, інакше навіщо нам поліція, прокурори і держава в цілому?" - резюмувала адвокатка.
Адвокатка також повідомила, що розгляд апеляційних скарг Зайцевої та Дронова призначено на 14 серпня на 11.00 в приміщенні Харківського апеляційного суду.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.
Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України).
20 жовтня суд визначив запобіжний захід Зайцевій у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.
петя займався судовою реформою ще при ющенко,не ліпіть з гівна кулю.
Випадковість? Радше ні.
Нам достеменно відомо, що в його адміністрації знали, що це за суд, і навіть висловлювали думку, що такі суди варто ліквідувати як "лідерів соціалістичного змагання" з корупції. Але щось стало на заваді.
І це далеко не єдиний випадок.
Так само Порошенко після Революції Гідності не відкликав призначених Януковичем суддів Конституційного Суду, які допомогли тому узурпувати владу. А нещодавно КС визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення.
Cудова реформа триває вже 5 років, за цей час були прийняті зміни до Конституції і низка законів, створені нові судові органи. Пояснюємо, чому результату у вигляді зростання довіри до суду чи переконання, що суди здатні захистити наші права, і досі немає.Більше тут
В Харьковской области по округу №175 партия "Слуга Народа" выдвинула кандидатом Евгения Пивоварова 1978 года рождения, который является бизнес-партнером семьи скандально известной водителя "Лексуса" Елены Зайцевой, сообщает Depo.Харьков.
Как передает издание со ссылкой на реестры юридических лиц, Пивоваров является соучредителем предприятия ООО "Тайфун 2000" (код ЕГРПО 30990063), специализирующемся на производстве продуктов питания.
Среди других учредителей в этом предприятии числятся Василий Васильевич Зайцев и Андрей Васильевич Зайцев (как руководитель ООО "Тайфун 2000").
НАОБОРОТ, ОЧЕНЬ ОРГАНИЧНО ВПИСАЛСЯ В янукодловскую СТРУКТУРУ. 😂😅😂
ЖДУ ВАШЕГО ВЕЛИКОЛЕПНОГО РАССКАЗА ШО петушок БЫЛ ЗАСЛАН????? 😂😅😂
https://petition.president.gov.ua/petition/53416
ПОДДЕРЖИТЕ!
Вот реальный случай. 10 лет грозит молодому порядочному парню.
Я не понимаю чего сейчас хотят родственники. Доказать уже ничего невозможно. Раньше надо было требовать. Добьются пересмотра дела и могут только уменьшить срок, чисто теоретически.
ТАК ШО СПИ СПОКОЙНО ТОВАРИШЧ, ЕСЛИ ТЫ ТАМ НЕУЧАСТВОВАЛ. 😂😅😂
2.Зайцеву-посадити.12 років без права дострокового звільнення.
Чувак ездил, не замечая ни светофоров, ничего вокруг. Даже сидя в СИЗО за такое время не потрудился выучить правила и не признает себя виновным в убийстве людей!
Пусть сидит и учит правила!
максимум штраф, если поехал на жёлтый,
а сцикуха под наркотой гнавшая
140+ на красный вас не торкает ?
а сами вялятся на мольдивах
быдло давить ...
не понимаю, ему что, больше некого увольнять ?
обдолбаной
дочери хозяев Жизни в Украине '?
на процесс езды по головам обдолбанной Хозяйки Жисти ?
разве она управляла машиной в момент трагедии ?