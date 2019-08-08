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 "Ми хочемо прозорості та відкритості", - родичі жертв смертельної ДТП з участю Зайцевої та Дронова звернулися до Зеленського щодо розслідування. ВIДЕО

Адвокатка Лариса Матвєєва розповіла подробиці про звернення до президента в зв'язку з розслідуванням резонансної ДТП на вулиці Сумській у Харкові в жовтні 2017 року з участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Про це адвокатка написала на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Відповіді офіційної поки не отримали ніякої, але телефоном повідомили, що звернення переслали до Генеральної прокуратури 05.08.2019 р.", - йдеться в її повідомленні.

Вона зазначила, що потерпілі хочуть невідворотності покарання для винних і обурені цинізмом захисту Олени Зайцевої.

"Ніхто не хоче ні "сліпої" помсти, ні тиску на суд, хочуть невідворотності покарання для винних і гласності процесу. Хоча, безумовно, цинізм сторони захисту Зайцевої та її змінена позиція щодо справи дуже обурили. У людей, які втратили найближчих і своє здоров'я, не так багато залишається бажань, але вони сподіваються, що на прикладі цієї справи почне змінюватися система", - написала адвокатка.

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Матвєєва також перерахувала питання, які потребують додаткового контролю у справі про криваву аварію в Харкові в жовтні 2017 року:

  1. Свідок, в минулому лікар-нарколог Федірко О.Д. в безпосередньо судовому засіданні під запис прямо повідомила, що збір біологічних рідин (кров, сеча) проводила за вказівкою слідчого Волкова і про необхідність додаткового забору Волкову говорила, але він відмовив їй у цьому, не пояснюючи причин. Підсумок - по крові аналіз "на наркотики" не проводили, бо крові "не вистачило", аналіз сечі "на наркотики" провели повністю, він позитивний і однозначний, але дослідження затягнули на кілька місяців.

"Крім того, Волков весь цей час мав можливість прямого контакту з Федірко, міг їй зателефонувати, повідомити про її розшуку, але цього не робив, при цьому в день здійснення її приводу з нею розмовляв по телефону", - зазначила адвокатка.

  1. Слідчі не передали експертам Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи існуючі документи про виявлені опіати ​​у Зайцевої, про що прямо зазначено у висновку експерта від 10.01.2018 р.
  2. 10.12.2018 р експерти Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи у своєму висновку від 10.12.2018 р в принципі не змогли відповісти на питання про стан Зайцевої в момент ДТП через "відсутність кількісного визначення вмісту кодеїну і фенобарбіталу в сечі", що є повним абсурдом, оскільки проведення таких досліджень не проводяться в принципі в Україні, наголосила Матвєєва.
  3. Діям експертів ХНІІСЕ ім. засл. проф. М.Н. Бокаріуса намагаються дати оцінку в кримінальному провадженні, зареєстрованому згідно із заявою адвоката Дронова Перепелиці С. (нагадаю, цією експертною установою проводилося безліч експертиз, але так і не вдалося встановити швидкість руху автомобіля Зайцевої за наявності декількох відеозаписів з камер відеоспостереження), при цьому подібне вдалося експертам з Дніпра). Справу намагалися закрити вже не один раз, проводячи розслідування формально, в зв'язку з чим суд скасовував постанови про закриття кримінального провадження.

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"Ми хочемо прозорості та відкритості з усіх цих питань, хочемо, щоб дії посадових осіб були перевірені і винесено рішення, що ж це було: некомпетентність чи корупція. Не мусять потерпілі боротися виключно своїми силами за кожен доказ, інакше навіщо нам поліція, прокурори і держава в цілому?" - резюмувала адвокатка.

Адвокатка також повідомила, що розгляд апеляційних скарг Зайцевої та Дронова призначено на 14 серпня на 11.00 в приміщенні Харківського апеляційного суду.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

20 жовтня суд визначив запобіжний захід Зайцевій у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Ми хочемо прозорості та відкритості, - родичі жертв смертельної ДТП з участю Зайцевої та Дронова звернулися до Зеленського щодо розслідування 01
Ми хочемо прозорості та відкритості, - родичі жертв смертельної ДТП з участю Зайцевої та Дронова звернулися до Зеленського щодо розслідування 02
Ми хочемо прозорості та відкритості, - родичі жертв смертельної ДТП з участю Зайцевої та Дронова звернулися до Зеленського щодо розслідування 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141860
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский не президент Украины, а инцидент Украины.
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что мешало пети провести судебную реформу завести честных судей которые посадили эту шмакодявку-наркоманку?
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Вина Зайцевой и Дронова несоизмерима, но наказание почему-то одинаковое. Всем, кто хорошо помнит эту историю и следил за развитием событий, ясно, что на Дронова переложили часть вины, чтобы выгородить Зайцеву. История очень мутная, ибо в первые часы во всеуслышание было заявлено, что Дронов ехал не на желтый, а на зеленый, и что к Дронову вообще нет вопросов, но на следующий день светофор вдруг пожелтел. И мутная эта история не только в этом. Наказание должно соответствовать степени вины, а также должно быть неотвратимым, чтобы в будущем богатенькие лахудры не особо надеялись на папенькины денежки и не пытались перекладывать вину на других.
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Зеленский не президент Украины, а инцидент Украины.
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что мешало пети провести судебную реформу завести честных судей которые посадили эту шмакодявку-наркоманку?
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наверное, вы не понимаете..., пристяжными к честным судьям должны идти честные следователи, честные прокуроры и честные эксперты..., а наличие стольких честных людей в этой системе - это фантастика, поэтому и дальше потерпевшие будут выгрызать зубами, вместо этих всех дармоедов, свое право на справедливость...
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Ворон ворону, рибак рибака, бандит бандита... От по такому принципу і створював петя суди, прокуратуру та інші органи...
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Время, Петя единолично принимать все необходимые законы не мог, начало было положено но до судов нижней инстанции не дошло. Посмотрим как Зе продолжит реформу. Там как раз по Харькову победил Слуга бизнес партнёр отчима Зайцевой, очень интересно развитие.
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ага зять двоюрідної куми виграв...
петя займався судовою реформою ще при ющенко,не ліпіть з гівна кулю.
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И что если при Ющенко занимался? После этого Янык вроде был не? О че высер этот, набор букв?
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Наприкінці позаминулого року Порошенко ліквідував кількасот місцевих і апеляційних судів і формально створив замість них нові. Але серед них не було, наприклад, Окружного адміністративного суду Києва - одного з найбільш одіозних у країні, який відсторонив Супрун і поновив Насірова.
Випадковість? Радше ні.
Нам достеменно відомо, що в його адміністрації знали, що це за суд, і навіть висловлювали думку, що такі суди варто ліквідувати як "лідерів соціалістичного змагання" з корупції. Але щось стало на заваді.
І це далеко не єдиний випадок.
Так само Порошенко після Революції Гідності не відкликав призначених Януковичем суддів Конституційного Суду, які допомогли тому узурпувати владу. А нещодавно КС визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення.
Cудова реформа триває вже 5 років, за цей час були прийняті зміни до Конституції і низка законів, створені нові судові органи. Пояснюємо, чому результату у вигляді зростання довіри до суду чи переконання, що суди здатні захистити наші права, і досі немає.Більше тут
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Ну сейчас же все суды станут честными и независимыми, верно, Зе все косяки Пороха исправит. По поводу Зайцевой :
В Харьковской области по округу №175 партия "Слуга Народа" выдвинула кандидатом Евгения Пивоварова 1978 года рождения, который является бизнес-партнером семьи скандально известной водителя "Лексуса" Елены Зайцевой, сообщает Depo.Харьков.

Как передает издание со ссылкой на реестры юридических лиц, Пивоваров является соучредителем предприятия ООО "Тайфун 2000" (код ЕГРПО 30990063), специализирующемся на производстве продуктов питания.

Среди других учредителей в этом предприятии числятся Василий Васильевич Зайцев и Андрей Васильевич Зайцев (как руководитель ООО "Тайфун 2000").
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ТАК петрушка И ПРИ янукодле НЕ В ТЮРЬМЕ СИДЕЛ. И ОППОЗИЦИЕЙ НЕБЫЛ, И НЕСКРЫВАЛСЯ ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.
НАОБОРОТ, ОЧЕНЬ ОРГАНИЧНО ВПИСАЛСЯ В янукодловскую СТРУКТУРУ. 😂😅😂

ЖДУ ВАШЕГО ВЕЛИКОЛЕПНОГО РАССКАЗА ШО петушок БЫЛ ЗАСЛАН????? 😂😅😂
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Ты дебил? О чем этот высер капсом? Вырви глаз какой то, речь о судебной реформе шла, он при Яныке ей занимался или что? Половина верхушки новой Зекоманды с яныком работала, а преЗедент развлекал на корпоративах, об этом напиши
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Петиция "За право украинских граждан на вооруженную защиту!"
https://petition.president.gov.ua/petition/53416
ПОДДЕРЖИТЕ!
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Может сначала навести порядок в законодательстве насчет того, что если ты защищался, или видел, что убивали кого то и вмешался, то в случае случайного убийства дебошира тебя не посадят на 10 лет?! А потом уже узаконивать оружие?
Вот реальный случай. 10 лет грозит молодому порядочному парню.
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Оба виновника получили максимально возможный срок - по 10 лет каждому.
Я не понимаю чего сейчас хотят родственники. Доказать уже ничего невозможно. Раньше надо было требовать. Добьются пересмотра дела и могут только уменьшить срок, чисто теоретически.
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Вина Зайцевой и Дронова несоизмерима, но наказание почему-то одинаковое. Всем, кто хорошо помнит эту историю и следил за развитием событий, ясно, что на Дронова переложили часть вины, чтобы выгородить Зайцеву. История очень мутная, ибо в первые часы во всеуслышание было заявлено, что Дронов ехал не на желтый, а на зеленый, и что к Дронову вообще нет вопросов, но на следующий день светофор вдруг пожелтел. И мутная эта история не только в этом. Наказание должно соответствовать степени вины, а также должно быть неотвратимым, чтобы в будущем богатенькие лахудры не особо надеялись на папенькины денежки и не пытались перекладывать вину на других.
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Вы когда-нибудь видели пулевые ранения от 12 калибра гладкоствола? Смотреть страшно! И что, запретим?
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А РОДСТВЕННИКИ СЕЙЧАС ХОТЯТ СПРАВЕДЛИВОГО НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ТАКИХ КАК ТЫ ,,АДВОКАТОВ" И СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЗАВЕДОМО СКРЫВШИХ ОТ СУДА НЕКОТОРЫЕ УЛИКИ ПОЛНОСТЬЮ МЕНЯЮЩЕЕ КАРТИНУ СЛУЧИВШЕГОСЯ. А МОЖЕТ БЫТЬ И СУДЬЮ, НЕПРИНЯВШЕГО ВО ВНИМАНИЕ НЕКОТОРЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
ТАК ШО СПИ СПОКОЙНО ТОВАРИШЧ, ЕСЛИ ТЫ ТАМ НЕУЧАСТВОВАЛ. 😂😅😂
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1.Дронова -відпустити
2.Зайцеву-посадити.12 років без права дострокового звільнення.
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В честь чего Дронова отпускать? "Ми хочемо прозорості та відкритості", - родичі жертв смертельної ДТП з участю Зайцевої та Дронова звернулися до Зеленського щодо розслідування - Цензор.НЕТ 8182
Чувак ездил, не замечая ни светофоров, ничего вокруг. Даже сидя в СИЗО за такое время не потрудился выучить правила и не признает себя виновным в убийстве людей!
Пусть сидит и учит правила!
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он не виноват в убийстве людей,
максимум штраф, если поехал на жёлтый,
а сцикуха под наркотой гнавшая
140+ на красный вас не торкает ?
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Потрудись ознакомиться с инфой с самого начала. Вина Дронова и Зайцевой просто несопоставима, следовательно, и наказание ни в коем случае не должно быть одинаковым. Кстати, есть свидетельница, которая ехала на своей машине за Дроновым. Она несколько раз обращалась в милицию, чтобы рассказать, что она видела, но ее проигнорировали. И вообще история мутная как помои.
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такие как она, как правило, нанимают , через мусоров , сидельца,
а сами вялятся на мольдивах
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мусорские неплохо подлатались, скоро Зайцева поедет в Киев
быдло давить ...
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Нова влада має чудовий прецендент показово покарати всіх - і слідчих,і прокурорів,і експертів,і тих хто на них впливав...Такого шансу не буде більше...ану подивимось...пропустять це - пропустять і все інше...
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пока у Зеленского, увы, из достижений уволенный Богдан,
не понимаю, ему что, больше некого увольнять ?
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Скоро судейская Падаль обяжет принести Пострадавших извинения
обдолбаной
дочери хозяев Жизни в Украине '?
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уже угандонили бы эту зайцеву и всю её семью и дело с концами... а они носятся по судам и просят Зеленского...
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на стороне Зайцевой судейские, прокурорские, бандиты из КОРД нажратые и вооружённые до зубов за счёт нищих украинцев, откуда у простого люда возможность воздействовать
на процесс езды по головам обдолбанной Хозяйки Жисти ?
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А що вони хочуть? ПО моєму вона отримала максимальний термін який можна отримати по тій статті яку їй вміняють.
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а вы уверены, что она вообще виновата ?
разве она управляла машиной в момент трагедии ?
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