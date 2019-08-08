 Штурм будинку експрезидента Киргизстану Атамбаєва: спецпризначенці відступили, один з них загинув. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на видання Kloop.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час затримання спецназом експрезидента Киргизстану Атамбаєва поранено декількох осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначається, що під час штурму загинув 22-річний спецпризначенець. ДКНБ звинуватив у його загибелі прихильників Атамбаєва - за версією спецслужб, причиною смерті міг бути постріл зі снайперської гвинтівки.

За останніми даними МОЗ, у зіткненнях постраждали 45 осіб, більшість доставили в реанімацію з вогнепальними пораненнями.

У ДКНБ заявили, що під час штурму бойові кулі не застосовувалися. Пізніше прихильники Атамбаєва показали на відео, що знайшли бойові набої від автомата Калашникова, які, за їхніми словами, належали силовикам.

Через кілька годин після початку штурму в селі Кой-Таш відключили електрику, інтернет і мобільний зв'язок.

Захоплених у заручники спецпризначенців обіцяли звільнити ближче до ранку. На одному з оприлюднених відео показано, що силовики перебувають під наглядом у будинку Атамбаєва.

Силовики залишили Кой-Таш приблизно о 3:30 ночі за місцевим часом. Тоді ж з дороги, що веде до резиденції колишнього президента, почали знімати оточення.

Місцеві ЗМІ також повідомляли, що з регіонів до Бішкека виїхали близько тисячі прихильників Атамбаєва.

Депутати 8 серпня проведуть позачергове засідання парламенту. Президент Сооронбай Жеенбеков і спікер Дастанбек Джумабеков перервали свої відпустки та екстрено повернулися до Бішкека.

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Атамбаєв записав відеозвернення до влади, в якому закликав "повернутися в правове поле", а також звернувся до силовиків і попросив їх "не стріляти у власний народ".

ЗМІ також повідомили, що збройні сили Киргизстану переведено на посилений режим несення служби.

МВС заявило про наявність прямих доказів причетності Атамбаєва до незаконного звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва в 2013 році. Це стало однією з причин, чому парламент позбавив Атамбаєва недоторканності, статусу і привілеїв експрезидента. Це сталося на тлі конфлікту колишнього президента з його наступником - нинішнім президентом Сооронбаєм Жеенбековим.