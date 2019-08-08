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 Події, За кордоном
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Все про:Киргизстан (34) спецпризначенці (111) зіткнення (115)

 Штурм будинку експрезидента Киргизстану Атамбаєва: спецпризначенці відступили, один з них загинув. ВIДЕО

Спецпризначенці ДКНБ 7 серпня не змогли затримати колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в його резиденції в селі Кой-Таш поблизу Бішкека. Його прихильники змогли відтіснити силовиків і взяли в заручники шістьох оперативників.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на видання Kloop.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час затримання спецназом експрезидента Киргизстану Атамбаєва поранено декількох осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначається, що під час штурму загинув 22-річний спецпризначенець. ДКНБ звинуватив у його загибелі прихильників Атамбаєва - за версією спецслужб, причиною смерті міг бути постріл зі снайперської гвинтівки.

За останніми даними МОЗ, у зіткненнях постраждали 45 осіб, більшість доставили в реанімацію з вогнепальними пораненнями.

У ДКНБ заявили, що під час штурму бойові кулі не застосовувалися. Пізніше прихильники Атамбаєва показали на відео, що знайшли бойові набої від автомата Калашникова, які, за їхніми словами, належали силовикам.

Через кілька годин після початку штурму в селі Кой-Таш відключили електрику, інтернет і мобільний зв'язок.

Захоплених у заручники спецпризначенців обіцяли звільнити ближче до ранку. На одному з оприлюднених відео показано, що силовики перебувають під наглядом у будинку Атамбаєва.

Силовики залишили Кой-Таш приблизно о 3:30 ночі за місцевим часом. Тоді ж з дороги, що веде до резиденції колишнього президента, почали знімати оточення.

Місцеві ЗМІ також повідомляли, що з регіонів до Бішкека виїхали близько тисячі прихильників Атамбаєва.

Депутати 8 серпня проведуть позачергове засідання парламенту. Президент Сооронбай Жеенбеков і спікер Дастанбек Джумабеков перервали свої відпустки та екстрено повернулися до Бішкека.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прихильники експрезидента Киргизстану Атамбаєва відбили його у спецназу і захопили кількох правоохоронців. ВIДЕО

Атамбаєв записав відеозвернення до влади, в якому закликав "повернутися в правове поле", а також звернувся до силовиків і попросив їх "не стріляти у власний народ".

ЗМІ також повідомили, що збройні сили Киргизстану переведено на посилений режим несення служби.

МВС заявило про наявність прямих доказів причетності Атамбаєва до незаконного звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва в 2013 році. Це стало однією з причин, чому парламент позбавив Атамбаєва недоторканності, статусу і привілеїв експрезидента. Це сталося на тлі конфлікту колишнього президента з його наступником - нинішнім президентом Сооронбаєм Жеенбековим.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141837
 
 
 Топ коментарі
 
ето вам маскалям так хотелось бы
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- Изя, а чего вы с Розой так против Зеленского? Ведь у актеров Рейгана и Шварценеггера получилось ведь.
- Ты меня озадачил, Сёма. Теперь я буду мучиться - кого мне Вова напоминает больше, Рейгана или Шварценеггера?
(C)
@Anakoyher
🤔
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Минобороны России рассказало о новом ударном российском беспилотнике "Охотник".
И на этот раз это не Фотошоп.
И даже не Союзмультфильм.
Это купленный в Китае и перекрашенный дрон X-47B UCAS-D, выпущенный в 2011 в США.
(C)
@NashaCanada
🤔
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идиот...
я ему про кацапский мат - он мне про сестру-серию
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Старикашки-врунишки-пишут по-кацапски,врут о мате на других,гадят на чужих и своих Президентов,так как не способны скрыть свой радикалный исламизм и жаждут крови,шакалы.
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В последний раз, новоизбранные стырили 256 полотенец. Страшно представить что они стырят если поедут во второй раз🤔
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тю, проблема стырить? - для зепутатов?
шо увидят то и стырят....
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Так я ж и говорю, страшно даже подумать что они вынесут когда почувствуют власть. Лучше не намекать про Трускавец🤔
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А также выкрутили все лампочки, поснимали сантехнику, плитку. Простыни само собой. Туалетную бумагу. Ужас!!! Да против них Барыга Мародерыч - святой. Штурм будинку експрезидента Киргизстану Атамбаєва: спецпризначенці відступили, один з них загинув - Цензор.НЕТ 5096
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Отмечается, что во время штурма погиб 22-летний спецназовец. ГКНБ обвинил в его гибели сторонников Атамбаева - по версии спецслужб, причиной смерти мог быть выстрел из снайперской винтовки.

Сценарий Пашинского в действии.
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Страшна людина цей Пашинський, володар світу, правда вибори програв.
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ендорган, при всей его сволочности, думаю нашего мелкого колонул в ноль с первой секунды.....
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Підігнати якийсь МІ24 ,та й по розборках з киданням каменів.
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Так там обыкновенная грызня пауков в банке.
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Нічого собі!? Ти вже портнова постиш ? Овоща з квітами будеш зустрічать , скотино ?
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А у Козіні таке буде?
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Если такое случится в кремле то там свои просто замочат в сортире. Дворцовый переворот по-кремлёвски называется.
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навряд, ніхто з порохоботів не прибіжить на допомогу
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Цікаво чи просравшиє баригоботи покладуть своєж життя за Мародьора, якого кутузка вже чекає Штурм дома экс-президента Кыргызстана Атамбаева: спецназовцы отступили, один из них погиб - Цензор.НЕТ 271 Думаю, шо ні.. Ці диванні ПЕСики вміють тікі з дивана тявкати..
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ОЛЄШКО НА ЗАХИСТ ТОЧНО ВЖЕ НЕ ВИЙДЕ..

ййого в нардепи не взяли))
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Штамп на штампе и детские обзывачки. Скукота.... Смотри, дисквалифицируют скоро, сачок
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я думал то совецкие милиционеры бросали камнями в народ ....
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Защитникам Мальдивского ордена пора тренироваться к отходу в Ростов, а пока крепость в Виннице построить. С чего думаю такая щедрость для военных Винницы, а они оказывается гвардейцы кардинала.
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Сергей Попов 864d2702. У х**лоботов тупые методички и убогая фантазия.
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Я уже и не реагирую на них - как глупые дети, честное слово. Только пну, бывает, проходя и все...
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Да у х***ботов или по другому их называют порохобецилы, или ольгинци тупые методички и фантазия, соглашусь, я об этом же. Я тоже против Педро Офшорного коллеги Путлера по защите интересов олигархата.
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фортеця готова..Для Петрика й родини...
запаси на століття
Правда,в Іспанії..
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Як тільки Кум мальдивского безосвітній алкоголік Юга піде.
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Etot prezident vet byl marionetka rosiji,vygnal amerikancev NATO.14 evro u nix minimalka
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Прямо как Потрох один в один, Потрох ФБР тоже все время за нос водил.
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слабоватый у кыргизов спецназ ..хотя куча их у нас на востоке за руский мир воюет ...
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У них зимой снег есть? Если да - то все проблемы надо зимой решать, пришли снежками покидались, целыми разошлись, а то камнями голову разбить можно
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Не повезло кыргызам. С географией - так в первую очередь. У них, по сути, выбора то и нет - быть либо подкацапниками, либо ощутить на своей шкуре прелести "китайского доминирования" на своей собственной земле.
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а кацапия там каким боком к границам кыргызстана? Штурм будинку експрезидента Киргизстану Атамбаєва: спецпризначенці відступили, один з них загинув - Цензор.НЕТ 5737
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Дуже схожий на свого колегу з Х***стану. І сам як ПЕС і створив ПЕСа.
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Мільярдери теж плачуть. Ліпецьку фабрику жалько?
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За 4 часа не прислали помощь спецназу который сами же послали. Наверно поэтому у них бесконечные перевороты, а половина населения в рашке. Где нет государства, там правит толпа.
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Послали. Милицию в рубашках на короткий рукав и в фуриках. Ага, еще с камнями.
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Я бы добавил, где нет государства, там правит толпа обезьян с камнями и палками. Такая себе пещерная демократия. Как эта Киргизия до сих пор не развалилась.
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Нам бы тоже такое зрелище в четырёх действиях не помешало бы. Только у наших эксов со сторонниками было бы не густо.
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В мире животных. Впрочем, мы на данный момент от них не сильно отличаемся.
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Что Мальдивский начальник окапываться в Виннице или убежал уже в Ростов за паперкдником?
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Судя по всему бывший нацярював нехило и сейчас может позволить себе содержать армию титушек.
А сказки про " сторонников" это для лохов.
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