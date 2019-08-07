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Все про:Київська область (983) пожежа (1707) ДСНС (1995)

 Під Києвом горів ангар площею 2,5 тис. кв. м. на території птахофабрики "Ясенсвіт", - ДСНС. ВIДЕО

У Київській області рятувальники ліквідували пожежу на території птахофабрики "Ясенсвіт".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"7 серпня о 19:50 в с.Крушинка Васильківського району на території птахофабрики "Ясенсвіт" виникла пожежа ангара (попередньо порожнього) площею близько 2500 м.кв. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Під Києвом горів ангар площею 2,5 тис. кв. м. на території птахофабрики Ясенсвіт, - ДСНС 01

Пожежу було локалізовано о 21:09, ліквідовано о 21:33.

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В гасінні пожежі брали участь 30 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141821
 
 
 Топ коментарі
 
ангар пустой - "пожар Ы". фсё уже было украдено до него.
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По документам будет переполнен
И три портсигара и дубленка и куряяяятина тоннами
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Склады боеприпасов тоже не просто так взрывались.
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Да и к стати не плохие, если брать в сравнении от других производителей, ну а домашние купленные у бабок конечно же лучше и по вкуснее Під Києвом горів ангар площею 2,5 тис. кв. м. на території птахофабрики "Ясенсвіт", - ДСНС - Цензор.НЕТ 9523
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Надеюсь туда дотации миллиардные не пойдут
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пустой...
но скорее всего не чищеный... и помет с перьями и со смолами от горения - то еще амбре
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ангар пустой - "пожар Ы". фсё уже было украдено до него.
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По документам будет переполнен
И три портсигара и дубленка и куряяяятина тоннами
 показати весь коментар
 
 
Склады боеприпасов тоже не просто так взрывались.
 показати весь коментар
 
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