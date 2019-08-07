 Під Києвом горів ангар площею 2,5 тис. кв. м. на території птахофабрики "Ясенсвіт", - ДСНС. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"7 серпня о 19:50 в с.Крушинка Васильківського району на території птахофабрики "Ясенсвіт" виникла пожежа ангара (попередньо порожнього) площею близько 2500 м.кв. Жертв і постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Пожежу було локалізовано о 21:09, ліквідовано о 21:33.

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В гасінні пожежі брали участь 30 рятувальників та 7 одиниць техніки ДСНС.