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Все про:Киргизстан (34) спецпризначенці (113)

 Прихильники експрезидента Киргизстану Атамбаєва відбили його у спецпризначенців і захопили кількох правоохоронців. ВIДЕО

Прихильники колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва захопили його резиденцію, яку раніше взяли штурмом спецпризначенці.

Як передає Цензор.НЕТ, трансляцію з місця події веде видання Kloop.

Прихильники Атамбаєва захопили резиденцію, бійці спецпризначення здалися. Також вони звільнили самого експрезидента, якого раніше захопили силовики.

Після завершення штурму прихильники Атамбаєва вивели на вулицю бійців спецпризначення, що вони будуть робити з ними, поки невідомо.


Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час затримання спецназом екс-президента Киргизстану Атамбаєва поранено декількох осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У натовпі також повідомили, що до резиденції наближаються додаткові сили спецпризначенців.

З журналістами поспілкувався близький соратник Атамбаєва Фарід Ніязов. За його словами, силовики діяли не в правовому полі, тому люди змушені були застосувати силу.

"(Спецпризначенці - ред.) просто увірвалися сюди, поки тут були жінки і діти. Що буде далі, вирішить народ", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141816
 
 
 Топ коментарі
 
Токо-шо вся сопливая зелень радовалась аресту типа с намёком на Порошенко.

А как вставили люлей той киргизской сопливой зелени, так сразу разрыв шаблона )))
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«Светлана Самборска
5 год ·

Иллюзии, что Зеленский пройдет через попытки переговоров с Путиным, поймет их бесперспективность и прозреет, - абсолютно напрасны. Не поймет и не прозреет.
Одна из фундаментальных наших проблем с Зеленским состоит в том, что Путин для него - бог. Всесильный, всемогущий. Он вырос на этом. Зеленскому сейчас 40, он с 20 лет - часть российского проекта КВН, для него столица - Москва, а Путин - это нечто высшее и сакральное.
Он 20 лет этим жил, он 20 лет это проговаривал публично, он 20 лет в этом убеждал других, он 20 лет выстраивал такое отношение у других, но прежде всего - у себя.

Для него сам факт, что теперь он может позвонить Путину, - это уже сумасшедший успех. Которым надо хвастаться. "Я позвонил Путину и попросил его повлиять на ту сторону" - это достижение в его понимании. А наше возмущение - это яд лузеров. "Не твоя [возможность звонить Путину] - вот ты и бесишься". Именно так он это и понимает.
Вот этот человечек никогда не сможет разговаривать с Путиным на равных. В принципе никогда не сможет. Гоните от себя иллюзии.»
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Не знаю как ПЕСики, но ЗЕбилятня они же все бывшие Жюлькбоботы свою Бахиню кинули когда Янык её этапировал в Качановку, жюльконутые(они же теперь ЗЕбилы) заткнулись и не пикали. Это факт.
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Коли? Іловайск або Дебальцево?
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Чому? Яке питання- така і відповідь..Чи при свині було інакше?
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Я - з ЗСУ, тоді з цьогопитання чубитись не будемо...
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Так-так, пам'ятаю)) мушка- дві пляшки горілки, ефка- пачка цигарок) Уксус, ти остаточно розумиеш, що державу захищав?
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Таки захтілося посмердіти?
Півзахисник з пам'яттю на букву "пу", не клей мені аватарського носа... Ні я, ні мій підрозділ цього не заслужили...
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А чего ему изображать, когда оно от рождения такое
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Зебилы себя мнят героями, петляя от налогов, мобилизаций, алиментов, растаможек, просто просравшись один раз в избирательную урну за проходимца.

Такого самопожертвования они сами от себя не ожидали.
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еацапа, а що тобі так не до вподоби, шоколадку хошь??)
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Пам'ятаєте, як ви у 2013 фантазіровали:«Такого, как 2004 ми уже нє допустім ! Нада било етіх раклов ющенковскіх сразу с водомьотов, с пулємьотов сразу би разбєжалісь нафуй !!!! »

Ну в 2014 году ісполнілі свої фантазії. І шо? І куди ви драпали? На рассію.
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На. Утрісь.
« https://www.pravda.com.ua/articles/2018/02/3/7170456/
ПРО «ЛОЛІТУ ФСБ ».

«Історія "листів ФСБ" Порошенка: на межі фейку.
Для встановлення достовірності документів УП звернулася до міжнародних експертів. Ми розуміли, що до результатів почеркознавчої експертизи, проведеної в Україні, можуть виникнути питання щодо її незаангажованості.
Тому УП направила запити до близько десяти державних та приватних спеціалізованих центрів експертизи в Латвії, Естонії та Німеччині, у тому числі до Bеllingcat. Зокрема, враховувалася наявність фахівців, які працюють з кириличним письмом.
Жоден з експертів не погодився працювати з фотокопіями документів. »


https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/14/7168308/
-« Він зазначив, що у розпорядженні "Руставі-2" є не оригінал "заяви" Порошенка, а фотокопія документа.»
- "Ми не зобов'язані називати джерело, яке надало нам цю інформацію і документацію", - додав Меладзе.
- Сам Саакашвілі у своєму Facebook 14 січня після публікації документів на "Руставі-2" заявив: "Не можу повірити, щоб він (Порошенко) ... міг залишити такий офіційний документ про співпрацю з ФСБ..
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«Тому УП направила запити до близько десяти державних та приватних спеціалізованих центрів експертизи в Латвії, Естонії та Німеччині, у тому числі до Bеllingcat. Зокрема, враховувалася наявність фахівців, які працюють з кириличним письмом.
Жоден з експертів не погодився працювати з фотокопіями документів. »

У тебе є оригінали?
Впєрьод.
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Кацапе, рабам не дано зрозуміти ані українців, ані кигизів. До речі, слово Майдан у нас і у киргизів звучить однаково. Аддихай, землячок побитих демонстрантів.
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це не твої свинособачі турботи. Це перше. Друге: радники зі смітників та пивних розливайок мені не потрібні. Аддихай, лахто кацапомовна.
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Порошенко, це Україна, Мова, Віра, Армія, ЄС, НАТО, подалі від москви.

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А ты лично попробуй поучавсвовать в закрутке ласт Педро,там сразу и узнаешь.Ветку дерева только сам для себя выбери покрасивше,и тазик под ней поставь,чтоб своими зелёными фекалиями асфальт не пачкать.И сразу все узнаешь,кто будет,а кто нет.Только ты ж типа пацан слова,да? Сам,лично крутить придёшь,а?)))
Или так,просто пердонуть зашёл?
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...тобі не соромно прилюдно самовдовольнятися?
Хоча, який у кацапів сором....
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Ти не з пропагандоншоу Скабєєвих? Такий же упоротий, як і та шобла...
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Дядя, у вас верхнее полушарие передавило нижнее, могут бьіть крантьі, і це серйозно, збережіть себе !
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Ну так давай,вместе с органами(наружными) вместе и приходи,поддержишь,или просто подержишь, заодно все и прочувствуншь.Бутылку главное не забудь,а то будешь на ветке вместе с органами висеть без бутылки в жопе))
Как-то не скрепно будет выглядеть))
От вы кацапы зеленожопые прикольные мрази))) Вас вешать будет одно удовольствие)))
Заранее скажу от себя лично)
Ты у меня будешь далеко не первый,кто поедет в край вечного концерта кабзона))
Заодно и своим привет передашь))
Хорошей теб5 бетонной пробки на могилке)))
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Слушай..а ты себе ник классный выбрал--нормальными буквами звучит как ФАЛОС.В смысле х@й))Ну да,так оно и есть)
Тут ты о себе четко дал понять кто ты.Прибор для игры на рояле))))
Ты главное не задрочи себя до смерти)))
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Ну у меня ник в отличии от твоего ясный,а у тебя фалос))
Значит ты ***))
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Латентные или нет не знаю,а вот судя по тебе тебе это не грозит,ты настоящий петух))калированный))Хотя по большей части среди зеленожопых таких большинство))
Чего только стоит ваша сладкая парочка Зеленский и Богдан))
Неудивительно что вы все такие))) И очко за монетку подставите))) Да,петушок?))
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Це психічно хвора людина. З його натяків, його мозок, колись в неприродній спосіб згвалтував його бойфренд, якийсь такий «кацалох»...ну от с тих пір з ним отака біда...

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Ну конечно))
Ты как петушок с опытом сразу все перекрутить на свое любимое занятие)))
Расскажи,как тебе больше нравится?) Исповедь петушка будет интересна))
2×1 где ты 1?))
Ух и шалун ты петушило)))
Ну да,зеленоперые зеленожопы они такие))
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Согласен)))
Такому бутылка в заднем проходе за радость,))
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Що скаже шановний пан, за вельмишановного пана Гладковського і пана Свинарчука ? Це ж хороші люди, так ?
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рузге, йди домой - в сартир під назваю Росія
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Так, усім кацапам гуляти лісом. Краще гасіть тайгу. Бо теми народного спротиву - це не для вас.
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Надо представлять себе традиционные драки в Киргизии. Там никогда не убивают, на разбивают головы до крови палками. Это приёмы наций скотокрадов. Скот уганяют. А сторожа скота все с сотрясение мозга. Но убитых нет. Силовики тоже никогда не убивают гражданских, хотя иногда и калечат.
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порохнявые проводят "аналогии" - чувствуют петин конец...
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Петро Петром а зебіли мають пом'ятати що Янек був діючим.
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про "опу" знаешь все, потому что - бывалый????
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Бунт безмозглых порохоботов по Киргизки) Каким же отбитым нужно быть что бы вызволять откровенного преступника.
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Только откровенный кретин может защищать вора порошенко, который за пять лет войны ничего не сделал для страны, потому что то что сделано, было не благодаря ему, а вопреки.
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Если Атамбаева шибко любит народ, то почему его не переизбрали?
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