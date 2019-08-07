 Прихильники експрезидента Киргизстану Атамбаєва відбили його у спецназу і захопили кількох правоохоронців. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, трансляцію з місця події веде видання Kloop.
Прихильники Атамбаєва захопили резиденцію, бійці спецназу здалися. Також вони звільнили самого експрезидента, якого раніше захопили силовики.
Після завершення штурму прихильники Атамбаєва вивели на вулицю бійців спецназу, що вони будуть робити з ними, поки невідомо.
У натовпі також повідомили, що до резиденції наближаються додаткові сили спецназу.
З журналістами поспілкувався близький соратник Атамбаєва Фарід Ніязов. За його словами, силовики діяли не в правовому полі, тому люди змушені були застосувати силу.
"(Спецназівці - ред.) просто увірвалися сюди, поки тут були жінки і діти. Що буде далі, вирішить народ", - сказав він.
« https://www.pravda.com.ua/articles/2018/02/3/7170456/
ПРО «ЛОЛІТУ ФСБ ».
«Історія "листів ФСБ" Порошенка: на межі фейку.
Для встановлення достовірності документів УП звернулася до міжнародних експертів. Ми розуміли, що до результатів почеркознавчої експертизи, проведеної в Україні, можуть виникнути питання щодо її незаангажованості.
Тому УП направила запити до близько десяти державних та приватних спеціалізованих центрів експертизи в Латвії, Естонії та Німеччині, у тому числі до Bеllingcat. Зокрема, враховувалася наявність фахівців, які працюють з кириличним письмом.
Жоден з експертів не погодився працювати з фотокопіями документів. »
https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/14/7168308/
-« Він зазначив, що у розпорядженні "Руставі-2" є не оригінал "заяви" Порошенка, а фотокопія документа.»
- "Ми не зобов'язані називати джерело, яке надало нам цю інформацію і документацію", - додав Меладзе.
- Сам Саакашвілі у своєму Facebook 14 січня після публікації документів на "Руставі-2" заявив: "Не можу повірити, щоб він (Порошенко) ... міг залишити такий офіційний документ про співпрацю з ФСБ...»
Жоден з експертів не погодився працювати з фотокопіями документів. »
У тебе є оригінали?
Впєрьод.
Хотя как я понял по постам ***********, то не особо-то вы горите желанием. ))))
Не зря я вас называл свиноватой. Суть ваша как на ладони.
Так шо «дєрзайтє»
Я, за Україну, Мову, Віру, Армію, ЄС, НАТО, подалі від москви.
Заскринь, шо б потом не писссдів, як пизззздиш зараз.
Или так,просто пердонуть зашёл?
Хоча, який у кацапів сором....
С пороходрочерством и самыми сбывающимися в мире прогнозами свиноваты(а последнее предсказание кацалошиного *********** братства заключается в том, что Порки возглавит новый майдан) - видимо быть лишению неприкосновенности и бежать заграницу и/или хлебать баланду тюремную вашему убогому жирному вождю, а не майданы возглавлять.
Как-то не скрепно будет выглядеть))
От вы кацапы зеленожопые прикольные мрази))) Вас вешать будет одно удовольствие)))
Заранее скажу от себя лично)
Ты у меня будешь далеко не первый,кто поедет в край вечного концерта кабзона))
Заодно и своим привет передашь))
Хорошей теб5 бетонной пробки на могилке)))
Тут ты о себе четко дал понять кто ты.Прибор для игры на рояле))))
Ты главное не задрочи себя до смерти)))
Значит ты ***))