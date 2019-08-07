EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 За кордоном
  11498  135
Все про:Киргизстан (32) спецпризначенці (111)

 Прихильники експрезидента Киргизстану Атамбаєва відбили його у спецназу і захопили кількох правоохоронців. ВIДЕО

Прихильники колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва захопили його резиденцію, яку раніше взяв штурмом спецназ.

Як передає Цензор.НЕТ, трансляцію з місця події веде видання Kloop.

Прихильники Атамбаєва захопили резиденцію, бійці спецназу здалися. Також вони звільнили самого експрезидента, якого раніше захопили силовики.

Після завершення штурму прихильники Атамбаєва вивели на вулицю бійців спецназу, що вони будуть робити з ними, поки невідомо.


Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час затримання спецназом екс-президента Киргизстану Атамбаєва поранено декількох осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У натовпі також повідомили, що до резиденції наближаються додаткові сили спецназу.

З журналістами поспілкувався близький соратник Атамбаєва Фарід Ніязов. За його словами, силовики діяли не в правовому полі, тому люди змушені були застосувати силу.

"(Спецназівці - ред.) просто увірвалися сюди, поки тут були жінки і діти. Що буде далі, вирішить народ", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141816
 
   
 Топ коментарі
 
Токо-шо вся сопливая зелень радовалась аресту типа с намёком на Порошенко.

А как вставили люлей той киргизской сопливой зелени, так сразу разрыв шаблона )))
 показати весь коментар
 
Не знаю как ПЕСики, но ЗЕбилятня они же все бывшие Жюлькбоботы свою Бахиню кинули когда Янык её этапировал в Качановку, жюльконутые(они же теперь ЗЕбилы) заткнулись и не пикали. Это факт.
 показати весь коментар
 
«Светлана Самборска
5 год ·

Иллюзии, что Зеленский пройдет через попытки переговоров с Путиным, поймет их бесперспективность и прозреет, - абсолютно напрасны. Не поймет и не прозреет.
Одна из фундаментальных наших проблем с Зеленским состоит в том, что Путин для него - бог. Всесильный, всемогущий. Он вырос на этом. Зеленскому сейчас 40, он с 20 лет - часть российского проекта КВН, для него столица - Москва, а Путин - это нечто высшее и сакральное.
Он 20 лет этим жил, он 20 лет это проговаривал публично, он 20 лет в этом убеждал других, он 20 лет выстраивал такое отношение у других, но прежде всего - у себя.

Для него сам факт, что теперь он может позвонить Путину, - это уже сумасшедший успех. Которым надо хвастаться. "Я позвонил Путину и попросил его повлиять на ту сторону" - это достижение в его понимании. А наше возмущение - это яд лузеров. "Не твоя [возможность звонить Путину] - вот ты и бесишься". Именно так он это и понимает.
Вот этот человечек никогда не сможет разговаривать с Путиным на равных. В принципе никогда не сможет. Гоните от себя иллюзии.»
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
На. Утрісь.
« https://www.pravda.com.ua/articles/2018/02/3/7170456/
ПРО «ЛОЛІТУ ФСБ ».

«Історія "листів ФСБ" Порошенка: на межі фейку.
Для встановлення достовірності документів УП звернулася до міжнародних експертів. Ми розуміли, що до результатів почеркознавчої експертизи, проведеної в Україні, можуть виникнути питання щодо її незаангажованості.
Тому УП направила запити до близько десяти державних та приватних спеціалізованих центрів експертизи в Латвії, Естонії та Німеччині, у тому числі до Bеllingcat. Зокрема, враховувалася наявність фахівців, які працюють з кириличним письмом.
Жоден з експертів не погодився працювати з фотокопіями документів. »


https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/14/7168308/
-« Він зазначив, що у розпорядженні "Руставі-2" є не оригінал "заяви" Порошенка, а фотокопія документа.»
- "Ми не зобов'язані називати джерело, яке надало нам цю інформацію і документацію", - додав Меладзе.
- Сам Саакашвілі у своєму Facebook 14 січня після публікації документів на "Руставі-2" заявив: "Не можу повірити, щоб він (Порошенко) ... міг залишити такий офіційний документ про співпрацю з ФСБ..
 показати весь коментар
 
Т.е. никто даже не проверял письмо на фейковость - а кацалохи уже несутся вопить "перемогааа!". Собственно, как и всегда.
 показати весь коментар
 
«Тому УП направила запити до близько десяти державних та приватних спеціалізованих центрів експертизи в Латвії, Естонії та Німеччині, у тому числі до Bеllingcat. Зокрема, враховувалася наявність фахівців, які працюють з кириличним письмом.
Жоден з експертів не погодився працювати з фотокопіями документів. »

У тебе є оригінали?
Впєрьод.
 показати весь коментар
 
Кацапе, рабам не дано зрозуміти ані українців, ані кигизів. До речі, слово Майдан у нас і у киргизів звучить однаково. Аддихай, землячок побитих демонстрантів.
 показати весь коментар
 
 
Так что, будешь защищать ********* от посягательств, свиновата?
Хотя как я понял по постам ***********, то не особо-то вы горите желанием. ))))
 показати весь коментар
 
 
це не твої свинособачі турботи. Це перше. Друге: радники зі смітників та пивних розливайок мені не потрібні. Аддихай, лахто кацапомовна.
 показати весь коментар
 
 
Щоб ти свинопоц, знав: ми будемо захищати Україну, від таких свинопоцов, як ти.
 показати весь коментар
 
 
Ты тоже убегаешь от ответа, кацалошиная свиновата?
 показати весь коментар
 
 
Порошенко, це Україна, Мова, Віра, Армія, ЄС, НАТО, подалі від москви.

 показати весь коментар
 
 
И эти люди еще смеются с ватников с лозунгами "расея = путен".
Не зря я вас называл свиноватой. Суть ваша как на ладони.
 показати весь коментар
 
 
ти свинопоц, все добре зрозумів.
Так шо «дєрзайтє»
 показати весь коментар
 
Так ты носитель той же идеологии, только в измененном виде "Украина = *********". Что ты кривляешься, если ровно такой же свиноватничек? Прихильники експрезидента Киргизстану Атамбаєва відбили його у спецназу і захопили кількох правоохоронців - Цензор.НЕТ 8698
 показати весь коментар
 
 
Я, за Україну, Мову, Віру, Армію, ЄС, НАТО, подалі від москви.
 показати весь коментар
 
 
Ты за Поросяку. А твою любовь к мове, армии и прочему... уже видели на кацапских форумах. Лицемер и приспособленец, как и твой вождь.
 показати весь коментар
 

Я, за Україну, Мову, Віру, Армію, ЄС, НАТО, подалі від москви.
Заскринь, шо б потом не писссдів, як пизззздиш зараз.



 показати весь коментар
 
Я бы заскринил, что ты писало на кацапских форумах, потешаясь над фото с телами украинских солдат. До того как ты перекрасился и стал ярым пэдриотом. И регулярно тыкал бы этим тебе в морду, когда ты в очередной раз заведешь песню про мову и армию. Да не хотелось такую грязь у себя в закладках сохранять.
 показати весь коментар
 
А ты лично попробуй поучавсвовать в закрутке ласт Педро,там сразу и узнаешь.Ветку дерева только сам для себя выбери покрасивше,и тазик под ней поставь,чтоб своими зелёными фекалиями асфальт не пачкать.И сразу все узнаешь,кто будет,а кто нет.Только ты ж типа пацан слова,да? Сам,лично крутить придёшь,а?)))
Или так,просто пердонуть зашёл?
 показати весь коментар
 
Задерживать Порохатую свинью придут специальные государственные органы по закону. Моя помощь им ни к чему. А вот защищать обгаженного Поросенка будут уже преступники.
 показати весь коментар
 
 
Хотя какой там защищать. Разумеется, никто не придет его защищать. Свиноботы похрюкают на цензоре и на том все кончится. )))
 показати весь коментар
 
 
...тобі не соромно прилюдно самовдовольнятися?
Хоча, який у кацапів сором....
 показати весь коментар
 
 
Самоудовлетворялись на цензоре свиноботы. Особенно кацалох. Так и помню эти прогнозы "порах побеждает в первом же туре, букмекеры подтвердят(пхаха)" - в итоге свинорылый пролетает, "порах придумал многоходовочку на первый тур чтобы вывести технического Зе себе противники, порах побеждает" - в итоге Свинорылый пролетает с еще большим треском. "Ну зато порашенька наш незаменимый с 25% поддержки возьмет большинство в раде и станет премьером" - в итоге с трудом преодолел барьер и ничегошеньки не решает.

С пороходрочерством и самыми сбывающимися в мире прогнозами свиноваты(а последнее предсказание кацалошиного *********** братства заключается в том, что Порки возглавит новый майдан) - видимо быть лишению неприкосновенности и бежать заграницу и/или хлебать баланду тюремную вашему убогому жирному вождю, а не майданы возглавлять. Прихильники експрезидента Киргизстану Атамбаєва відбили його у спецназу і захопили кількох правоохоронців - Цензор.НЕТ 9939
 показати весь коментар
 
 
Ти не з пропагандоншоу Скабєєвих? Такий же упоротий, як і та шобла...
 показати весь коментар
 
 
Нет, поскольку в отличии от тех, кого так любят смотреть адепты свинопотама, я перечислил в точности как все было и нигде не соврал. А ты не сможешь этого опровергнуть, потому и ничего не по сути не пишешь, лишь флудишь, как умственно-неполноценный(а может и не как). Прихильники експрезидента Киргизстану Атамбаєва відбили його у спецназу і захопили кількох правоохоронців - Цензор.НЕТ 546
 показати весь коментар
 
Ну так давай,вместе с органами(наружными) вместе и приходи,поддержишь,или просто подержишь, заодно все и прочувствуншь.Бутылку главное не забудь,а то будешь на ветке вместе с органами висеть без бутылки в жопе))
Как-то не скрепно будет выглядеть))
От вы кацапы зеленожопые прикольные мрази))) Вас вешать будет одно удовольствие)))
Заранее скажу от себя лично)
Ты у меня будешь далеко не первый,кто поедет в край вечного концерта кабзона))
Заодно и своим привет передашь))
Хорошей теб5 бетонной пробки на могилке)))
 показати весь коментар
 
Слушай..а ты себе ник классный выбрал--нормальными буквами звучит как ФАЛОС.В смысле х@й))Ну да,так оно и есть)
Тут ты о себе четко дал понять кто ты.Прибор для игры на рояле))))
Ты главное не задрочи себя до смерти)))
 показати весь коментар
 
Кто о чем, а порохатые всегда о фаллосах, пердеже и грязи. Ну, как говорится - свинья везде найдет болото. Прихильники експрезидента Киргизстану Атамбаєва відбили його у спецназу і захопили кількох правоохоронців - Цензор.НЕТ 7182
 показати весь коментар
 
Ну у меня ник в отличии от твоего ясный,а у тебя фалос))
Значит ты ***))
 показати весь коментар
 
Значит лишь, что Свынюку поддерживают латентные ПЕдэрасты.
 показати весь коментар
 
Так, усім кацапам гуляти лісом. Краще гасіть тайгу. Бо теми народного спротиву - це не для вас.
 показати весь коментар
 
 
Надо представлять себе традиционные драки в Киргизии. Там никогда не убивают, на разбивают головы до крови палками. Это приёмы наций скотокрадов. Скот уганяют. А сторожа скота все с сотрясение мозга. Но убитых нет. Силовики тоже никогда не убивают гражданских, хотя иногда и калечат.
 показати весь коментар
 
порохнявые проводят "аналогии" - чувствуют петин конец...
 показати весь коментар
 
 
жители дамбасса спасли проффесора из Межигорья
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору