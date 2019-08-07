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Все про:Крим (7257) катування (162) Стешенко (5)

 "Душили мене пакетами. Били мене. Струмом катували", - харків'янин Стешенко про тортури ФСБ в окупованому Криму. ВIДЕО

У квітні 2018 року харків'янина Олександра Стешенка затримали на межі з окупованим Кримом. Пізніше - засудили до двох років колонії. 6 серпня його звільнили умовно-достроково.

У коментарі UA:Харків Стешенко розповів, що його викрали на "Чонгарі" співробітники ФСБ, звинуватили в підпалі будинку муфтія Криму, передає Цензор.НЕТ.

"Цього всього не було. Жодні люди жодні завдання мені не давали. Я їх обмовив, тому що мене мучили: душили мене пакетами, били, струмом катували. І мені довелося це сказати", - говорить харків'янин.

Також читайте: Окупанти звільнили утримуваного в окупованому Криму політв'язня Стешенка за УДЗ

Нагадаємо, Олександра Стешенка затримали в квітні на пункті пропуску "Чонгар" при в'їзді на територію анексованого Криму. Як повідомляв тоді Цензор.НЕТ, причиною затримання, за словами матері Стешенка, нібито стала невідповідність фотографії в паспорті особі харків'янина.

24 квітня Стешенка вивезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адмінпокарання в невідомому напрямку. Пізніше адвокат Айдер Азаматов повідомив про викрадення харків'янина.

Російські силовики заявили, що нібито припинили в Криму діяльність екстремістської групи, створеної помічником депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва Еролом Велієвим. За словами представників російської спецслужби, група була сформована в Харкові, і в її склад увійшли колишні спортсмени-боксери, зокрема і Стешенко.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що російські силовики кілька разів топили в морі викраденого харків'янина, щоб вибити з нього зізнання.

Олександра Стешенка звинуватили в екстремізмі, підпалі будинку муфтія і засудили до двох років колонії. 6 серпня стало відомо, що харків'янина звільнили умовно-достроково.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141815
 
 
 Топ коментарі
 
Так чого ж тебе туди чорти понесли?
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Ну пусть собирает всех своих друзей и снова в солнечный Крым !!!
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Нехер шастать в тот Крым....пока он под паРашей....
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Ну пусть собирает всех своих друзей и снова в солнечный Крым !!!
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И только соевым как обычно пофиг на соотечественника
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Вот тут я с соевым полностью согласен!
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Как бы то ни было, но такие поездки помогают Украине держать с Крымом связь
Оккупация же прежде всего происходит на уровне сознания.

Так что любая ниточка связи играет сейчас важную роль. И никакой телевизор не сможет победить родственные, генетические, дружеские и так далее связи
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да иди ты в сраку с такими генетическими связями !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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мои соотечественники в Крым не ездят с 2014 года
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гадька, зебил, мертвечук, ... тоже соотечественники соевым? не ну тогда конечно пофиг на них и чем им хуже, тем яснее видна божья кара
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У ЗеБилов своя логика. Не обращайте внимания🤔
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у тебя комплекс к мародеру забудь его уже он история не пропадет так же как кучма и ющенко,ты про мертвечука думай вот кто коллаборант и враг
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Мда... Невдало на кримські пляжі з'їздив...
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Нехер шастать в тот Крым....пока он под паРашей....
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........в апреле 2018 года.......
......он што в лесу жил или с головой проблемы?......
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и есть подозрение что этот парнишка и дальше будет бредить о руссском мире.
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......"харьковчанина"(сразу не обратил внимания)......так и поделом ватнику!
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парня жалко и самое страшное что это не последнего отдыхающего там душили . многие поедут по принцыпу - а меня то за что ? и все повторится .
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А мне вот совсем не жалко....его туда на веревке никто не тянул...сам поехал....
Территория оккупирована....нечего там делать до ее освобождения....
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не жалко! Нефиг туда ездить! Явно не к больной бабушке поехал... там и батя его по всему видать ватан, раз призывает не жаловаться... Нужно вообще границу наглухо закрыть!
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Ну до Чонгара то він з Харкова сам доїхав, клон Смицького.
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Я не знаю- кто такой Смицький, но часто тут встречаю: кто-то из форумчан- называет другого- Смицким. При этом- всегда ругательно.
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Є такий русофіл, страждає в Україні, але вперто сидить тут.
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Ну, да... это можно было понять, при пикировке комментаторов.
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из-за ********** и мышебратьев такой ужас в 21 веке аж тяжело верится...
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отдих в Криму. В програмє спа-салона: інгаляції, массаж, єлектрофізіотєрапія
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Короче я так понимаю кремлю нужен был кто-то, на кого можно показать и сказать, что он член преступной группы с Украины
Фактически этот Стешенко попал, чтобы кремль мог создать свою пропагандистскую картинку

Вот она, мерзость пропаганды с изнанки. Она и снаружи ужасна. Но тут просто перемололи человека ради пары слов в новостях
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Разве не понятно ?

Его туда Порошенко послал, чтобы спровоцировать кацапов и ввести военное положение.

Во всяком случае захват наших моряков именно так объясняют
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Не знаю
Или вата или безбашенный или просто захотел и поехал

Но факт остаётся фактом
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с того место, что везли к морю и топили там, уже перегиб, ведь и врать надо с умом.
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ясно - пойєхал на вєрбовку, а "тортури" - лєгєнда
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у мене є знайома, усе своє життя живе у Дніпрі, бабці з західної та Царичанки, а вона щось так сильно ******** лЄніна, расєю і окупований Крим, що навіть після війни туди майже кожен рік їздить... Їй, *****, в Україні немає де відпочивати... а Турція дорого, от воно в Крим і шастало, поки щось таки не сподобалося Дніпровській курв" в окупованому Криму, каже дорого... то вона й і не їзде більше до Криму. І досить проливає гірку слізотину за лисим з мавзолєя, типа бандіти знесли статую в центрі Дніпра, а була таки для неї велика пам`ятка "Душили меня пакетами. Били меня. Током пытали", - харьковчанин Стешенко о пытках ФСБ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4389 "Душили меня пакетами. Били меня. Током пытали", - харьковчанин Стешенко о пытках ФСБ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4389
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Украине на государственном уровне нужно объявить своим гражданам, что в случае их "добровольной" поездки в РФ, оккупированный Крым, ОРДЛО, Приднестровье, Юж. Осетию, Абхазию, в часть союзного государства с РФ Белоруссию . Украина не несет ни какой ответственности и вытягивать их от туда не будет. Освобождать нужно захваченных в бою военнослужащих, наших разведчиков ( если таковые имеются), патриотичную часть населения ( которые доказали это своими действиями и своей позицией) вынужденно оставшиеся на оккупированных территориях , на местах своего проживания до 2014 года. ВСЕ. А то за Сущенко борются, да он сам поехал в гости к кузену после того как война шла уже 4 года. О чем мы говорим. А тут в Крым собрался, ну и получи на орехи. О таких "путешественниках" ," заробитчанах" вообще и говорить нечего. Но тут могут поставить вопрос о том что у нас даже дип отношения не разорваны. Да уж.. Это вообще не поддается осмыслению. Грузия и то на подобное сподобилась.
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Це повна нісенітниця. "Душили меня пакетами. Били меня. Током пытали", - харьковчанин Стешенко о пытках ФСБ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6471 Не можна так казати про наших гвинторогих (братів). Дай бог щоб вони повиздихали до зорі,разом з недоразвинутим карліком. "Душили меня пакетами. Били меня. Током пытали", - харьковчанин Стешенко о пытках ФСБ в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8601
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Моя бывшая тёща(по второй/пятой жене) с Симферополем бизнес имела серьёзный: ковровые покрытия, линолеум ей поставляли в Мариуполь. Успешно работала! По крайней мере, я, раз в два/три месяца в Симфри немалые суммы налички отвозил. Чисто по весу и объёму немалые. А в 2009-м они её кинули немножко. Сейчас я думаю, что ей тогда повезло.
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Мне ещё в апреле 2014-го звонили из какой-то строящейся гостиницы в Ялте, хотели купить моё оборудование с отсрочкой платежа )))

Я сказал, что не аккредитован в Басманном суде и поэтому вынужден отказать.

Но суть в том, что они себе даже не представляли, что из существование может поменяться.
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То есть, оборудование таки не пострадало. Вы- тоже. Вывод: вам тоже повезло, как и моей бывшей тёще! Удачи!
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Ну что отдохнул в крыму? Давай еще езжай подзагори идиот.
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