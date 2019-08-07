 "Душили мене пакетами. Били мене. Струмом катували", - харків'янин Стешенко про тортури ФСБ в окупованому Криму. ВIДЕО

У коментарі UA:Харків Стешенко розповів, що його викрали на "Чонгарі" співробітники ФСБ, звинуватили в підпалі будинку муфтія Криму, передає Цензор.НЕТ.
"Цього всього не було. Жодні люди жодні завдання мені не давали. Я їх обмовив, тому що мене мучили: душили мене пакетами, били, струмом катували. І мені довелося це сказати", - говорить харків'янин.
Нагадаємо, Олександра Стешенка затримали в квітні на пункті пропуску "Чонгар" при в'їзді на територію анексованого Криму. Як повідомляв тоді Цензор.НЕТ, причиною затримання, за словами матері Стешенка, нібито стала невідповідність фотографії в паспорті особі харків'янина.
24 квітня Стешенка вивезли зі спецприймальника для осіб, які відбувають адмінпокарання в невідомому напрямку. Пізніше адвокат Айдер Азаматов повідомив про викрадення харків'янина.
Російські силовики заявили, що нібито припинили в Криму діяльність екстремістської групи, створеної помічником депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілєва Еролом Велієвим. За словами представників російської спецслужби, група була сформована в Харкові, і в її склад увійшли колишні спортсмени-боксери, зокрема і Стешенко.
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що російські силовики кілька разів топили в морі викраденого харків'янина, щоб вибити з нього зізнання.
Олександра Стешенка звинуватили в екстремізмі, підпалі будинку муфтія і засудили до двох років колонії. 6 серпня стало відомо, що харків'янина звільнили умовно-достроково.
Оккупация же прежде всего происходит на уровне сознания.
Так что любая ниточка связи играет сейчас важную роль. И никакой телевизор не сможет победить родственные, генетические, дружеские и так далее связи
......он што в лесу жил или с головой проблемы?......
Территория оккупирована....нечего там делать до ее освобождения....
Фактически этот Стешенко попал, чтобы кремль мог создать свою пропагандистскую картинку
Вот она, мерзость пропаганды с изнанки. Она и снаружи ужасна. Но тут просто перемололи человека ради пары слов в новостях
Нахера он туда поперся?
Его туда Порошенко послал, чтобы спровоцировать кацапов и ввести военное положение.
Во всяком случае захват наших моряков именно так объясняют
Или вата или безбашенный или просто захотел и поехал
Но факт остаётся фактом
Я сказал, что не аккредитован в Басманном суде и поэтому вынужден отказать.
Но суть в том, что они себе даже не представляли, что из существование может поменяться.