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 Політика України
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Все про:Зеленський (2321) Туреччина (884) Ердоган (254)

 У Туреччині почалася зустріч Зеленського з Ердоганом. ВIДЕО

Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з главою держави Турецька Республіка Реджепом Таїпом Ердоганом.

Церемонію зустрічі транслював у Facebook Офіс президента, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначають на сайті ОП, на площі перед Палацом президента в столиці Туреччини прозвучали гімни двох країн. Після цього глави держав оглянули стрій воїнів Почесної варти Туреччини і представили членів офіційних делегацій.

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Після завершення церемонії розпочалися переговори Зеленського й Ердогана у форматі "віч-на-віч". Також заплановано українсько-турецькі переговори під головуванням президентів у розширеному складі.

Як повідомлялося, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і з Вселенським Патріархом Варфоломієм.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141779
 
   
 Топ коментарі
 
Спалился ватничек.
Речь у Ксении шла о Витьке Профессоре, кокошник зебильный ничего не понял
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Ну, шо, Зєлік? Іронія долі? )) Тепер ти сам в ролі тої "повії", яка то в путіна щось поклянчить, то в ердогана... Давай, покажи їм всім! )))
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Видимо, не очень удобное время для встречи: осложнились отношения НАТО и США с президентом Турции.

Турция заявляет, что войдет в американскую зону в Сирии, для уничтожения курдского ополчения, США предупредили, что не допустят этого.
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Може Вовік вмовить Таїпа не робити дурниць?
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