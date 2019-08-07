EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  5503  108
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (2321) Крим (7257) Туреччина (884)

 Зеленський пообіцяв спростити порядок отримання дозволу для відвідування Криму. ВIДЕО

У ході візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський пообіцяв спростити порядок отримання дозволу для в'їзду в окупований Росією Крим.

Про це він повідомив на зустрічі з кримськотатарською громадою, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Відео 112

"Ми розуміємо, як важливо для вас відвідувати родичів і рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський у Туреччині: "Настане день, коли Крим обов'язково повернеться в Україну"

Відповідно до законів України, іноземці для відвідування окупованого Криму мають отримати офіційний дозвіл. Перетинати кордон в невстановлених місцях в обхід офіційних пунктів пропуску заборонено.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 7 серпня прибув до Туреччини з офіційним дводенним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141745
 
 
 Топ коментарі
 
О как торопится падла Украину сдать, пока она не очнулась...
 показати весь коментар
 
И разминируйте нашы заграждения быстрее, это ничего, что кацапы свои мины не убирают, а укрепляют позиции, гдавное не стрелять...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Что за глупость такая, что за поветрие? Чиновников за преступления нужно не гнать, а хватать и сажать!
 показати весь коментар
 
 
Військові є різні. Є ті, що за Зєлю. І ще невідомо - кого більше? Тому не треба нам вашого "щастя", робіть громадянську у себе в Москві Зеленський пообіцяв спростити порядок отримання дозволу для відвідування Криму - Цензор.НЕТ 5151
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору