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Все про:Полтава (151) стрілянина (1023)

 У Полтаві невідомий двічі вистрілив в охоронця, який вимагав не справляти нужду поблизу кафе. ВIДЕО камер спостереження

У Полтаві невідомий чоловік двічі вистрілив в охоронця кафе "Ботанік", який вимагав не справляти нужду на вулиці поблизу закладу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kolo News, невідомий здійснив два постріли з пістолета. Один раз у спину, коли охоронець намагався втекти, другий - в область голови, коли той уже впав.

Пораненого чоловіка 1979 року народження без свідомості доставили в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні. Поліція почала проведення комплексу необхідних слідчо-оперативних заходів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141706
 
   
 Топ коментарі
 
Вывод. Любое чмо ссущее под деревом нужно сразу убивать.
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Да мы видели, как в Днепре двое вооруженных полицейских отловили. Они себя защитить не в состоянии, а обязаны были защищать всех, у кого нет оружия. На практике - "Вот когда Вас убьют, тогда и приходите!"
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Пора отлавливать всех , кто ходит с оружием и по 10-15 лет давать сходу.
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И где он пистолет взял, его ж в магазине не купишь?!
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Так це законнослухняному громадянину не заборонено.
А уркам, разрєшено.
Закони у нас хто пише?
Ото ж.
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Вывод. Любое чмо ссущее под деревом нужно сразу убивать.
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Пора отлавливать всех , кто ходит с оружием и по 10-15 лет давать сходу.
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Да мы видели, как в Днепре двое вооруженных полицейских отловили. Они себя защитить не в состоянии, а обязаны были защищать всех, у кого нет оружия. На практике - "Вот когда Вас убьют, тогда и приходите!"
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Та ми бачимо, що роблять в судах, з тими поліцейськими, хто себе захищає...
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План неплохой
Но есть одна загвоздка: когда вы их будете отлавливать - они вас тогда точно пристрелят.
Шо так, шо так 10 лет мотать, а тут ещё и доброе дело сделал: пристрелил отлавливателя.
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при задержании следует исходить из того что преступник вооружен и опасен - следовательно проводить "по жесткому" с переломом конечностей и сотрясением мозга, (которого все равно нет)
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Хотя с другой стороны, на каком основании охранник делал ему замечание? Охранник не мент, он как пес - его дело сидеть в будке и гавкать, ну или полицию вызвать. Для некоторых сцущий пьяный легкая добыча. У скольких он интересно пьяных кошелки и мобы ночью изъял?... Тут напал не на того. Так что, возможно, карма, х.з.
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А шо, теперь за замечание, нужно в бошку стрелять?
охранник к нему вообще не подходил ближе 2 метров
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На ровном месте, нет имхо, но может там предЪистория была, я не в курсе
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Ты из тех кто сыт и срёт во дворах и просто там где захотелось? рожей макать нужно
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Так макай, кто ж те запрещает то. Сказка ложь , а быль намек : сейчас если конфликт закончится поножовщиной, а не мордобоем, и то уже неплохо. Хотя полез бы этот охранник учить сцыкуна уму-разуму, если б знал что самому через минуту лежать в грязи в луже собственной мочи?
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А стал б ссыкун доставать ствол,еслиб у охранника был ствол,и по закону,он имел полное право убить на охраняемой территории при оказании вооркженного сопротиаления.
Сомневаюсь.
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правильно, надо всегда проходить мимо, когда ссут в подъездах, бъют детей, наежают на пешеходов на пешеходном перекрестке, не стоит вообще вмешиваться, классная гражданская позиция.
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У вас смешалось в кучу кони-люди, когда "бъют детей, наежают на пешеходов на пешеходном перекрестке" - это однозначно нарушение законов, а "сцать в неположенном месте", а если у чела мочевой пузырь больной?
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я не знаю как у вас, но справлять нужду в общественном месте запрещено законом, и в любом случае на замечание, реагировать не то что дракой, а 2-мя выстрелами, причем в спину и голову, это не просто ненормально, это за гранью.
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а больше всего я в шоке, что в такой ситуации есть люди, который говорят, а что если? а вдруг? не все очевидно, надо разобраться...
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Кстати на выходе с вокзалов "с тыльной стороны" так сказать в Германии частенько насцано, но не думаю, что там кто-то эту тему возьмется блюсти, кроме реально уполномоченных людей. Может вам походить близко к районам красных фонарей и по-"делать замечания" нарушающим прохожим, то может в Германии обойдется без поножовщины.
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бывает насцано, бомжей там много крутиться, но я как и множество других людей могут спокойно сказать, туалет внутри у платформ без опасения, что какой-то мудак вытащит ствол и начнет стрелять. В районе красных фанарей, ни разу не видел, чтоб кто-то ссал на улице, пьяных в дупель видел, а ссущих нет, люди даже в ужраном состаянии ищут туалет. Бывает всякое, но я лично раз десять делал замечание не мочиться на улице, ни разу никакой понажовщины не было.
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Что-то напоминает историю с "невинным" боксером, который убил чела и свалил.
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нє нада сюда боксьора впутивать - там савсєм іной расклад - на нєго вишлі тройє с угрозамі, і он оружія нє прімєнял - задавіл гада голимі рукамі
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Прилегающая территория, собственность фирмы- они несут за нее ответственность, так что не все так однозначно.
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Может он перед этим попросился в клуб в туалете поссать, а охранник его не пустил, или там общественных туалетов в радиусе 5 км нет, и он уже в поисках обустроенного места пару км протопал, так что действительно не все так однозначно.
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Памперсы носи если усыкаешься и это однозначно .
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Ты походу с бритой жопой ходишь. Мне не интересно.
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Хотя с другой стороны, на каком основании охранник делал ему замечание?

та да... навіть не знаєш як подібне коментувати...
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на том основании что охранник как гражданин имеет право сделать замечание другому гражданину, нарушающему общественный порядок.
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Чому це так очевидно і зрозуміло у Польщі і так незрозуміло в Україні?
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Мне это всегда было очевидно, я уличных ссыкунов и в Украине гонял.
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Замечание с любой стороны ему имел право сделать абсолютно каждый гражданин.
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З якою метою цікавитесь? Якщо я обгрунтую обіцяєте перестати сцяти на вулиці?
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Из любознательности интересуюсь. Всегда считал что все люди равны, и поучать другого это высокомерие.
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все люди равны/права одного закінчуються там, де починаються права іншого

Це не повчання, це вимога припинити адміністративне правопорушення -
Глава 14
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ
Стаття 173. Дрібне ***********
Конституція - Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

ст.55 - Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
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Вимога припинити адміністративне правопорушення і є тим самим "не забороненим законом засобам захисту свого права і свободи від порушень і протиправних посягань"
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По видеозаписи видно, что стрелок одевал сумку и собирался валить. Что просил прекратить охранник?
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Що робив охоронець тікаючи від стрілка?
Очі в тебе є? Ну то подивись що він робив до того як почав одягати сумку, те і просив припинити. До речі дарма просив. Є така категорія людей, яких легше віднести до худоби. Просто один раз пере.бати, щоби тварина на усе життя зрозуміла - так не можно, бо? боляче! щось пояснювати їм пуста трата часу....
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Читай УПК. Административные правонарушения.
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Так за УПК привлекает полиция, а судит суд. Причем тут охранник?
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Якщо він зробить це не в кущі, а на твою маму, ти так само скажеш?
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Якщо він це зробить тобі в рота: проковтнеш чи виплюнеш?
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От бачиш, як все просто. Що ж ти тоді про закон белькотав, хворий?
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Замечание - это НЕ привлечение. И ни единый закон не запрещает делать нарушителю замечания, а вот стрелять в людей закон как раз запрещает.
Впрочем - имел право и привлечь, вызвав при этом полицию. Называется это "гражданский арест".
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Делать замечание - это гордыня, чел мнит себя по какой-то причине особенным. Охранник - что начальник территории в радиусе сколько-то сот метров? Он мажорам какие по десять "косарей" грн. в бардаке, где он прислуживал, делал замечания? Полицию то ему как раз может и следовало вызвать.
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Читай "Административные правонарушения".
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Це порушення громадського правопорядку, стаття 296 УК Украини.
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Ну... есть такое понятие как гражданский арест. То есть если ты стал свидетелем правонарушения, можешь воспользоватся это функцией, но тут все на свой страх и риск. Если охранник умрет, то в таком случае ужравшийся стрелок пойдет по 115 ст. п.2-7. Но опять же, здесь как карта ляжет.
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Это в американских фильмах есть про гражданский арест. То есть двойные стандарты: гражданский арест как в американском кино это хорошо, а отстаивать право на здоровь с оружием как в Америке, это плохо.
Да и не будьте наивным, если этот тип где-то намутил короткоствол, то это скорее всего человек с деньгами и связями, то его или "не найдут", т.е. отделается денежным штрафом, или какой еще вариант, "стрелял без намерения убить", нет преступного умысла, нет преступления.
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"стрелял без намерения убить"

Добивая 2 раза в голову не имел намерения убить? А каким еще намерением можно пояснить 2 контрольных в голову беспомощно лежащему на земле человеку?
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Не нужно иметь прям много денег и связи что б нынче купить себе оружие, это всем известный факт. Второй момент, что стрелок защищал, на него никто не нападал. У охранника было достаточно времени что б напасть когда алкострелок возился и доставал оружие, но он этого не сделал, значит и нападать не хотел. И тут другой момент, это второй выстрел, который тот произвел уже добивая жертву то есть опять же, угрозы от раненого и лежачего уже уж точно не было, хулиганский умысел убить раненого присутствовал.
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Справлять нужду в общественном месте - это правонарушение. Теоретически можно не только замечание делать, но даже задерживать (и сразу вызвать полицию).
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Вызвать полицию и "

Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, -
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Те саме діяння, пов'язане з використанням форменого одягу чи службово­го посвідчення працівника правоохоронного органу, -
карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років. (Стаття 353 в редакції законів України № 1508-УІ від 11 червня 2009р., № 2808-УІ від 21 грудня 2010р. та № 3207-УІ від 7 квітня 2011 р.)" Разница есть?!
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І шо? Якщо якийсь мент, чи прокурор бухий, тоді цікаво... А якщо ні, то кому нах.р це потрібно?
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Ось ця тварь сциклива помирала б в мене дуже повільно та болісно.....
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настоящая мущинка. теперь грех имеет и будет вечно хорошенько прожариваться за порчу ближнего своего.
хотя охранниками работают отнюдь не интеллигенты, так что может это даже месть за прошлый конфликт.
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Сожалею, но именно так((( "Охранники" у нас-это, что-то (не могу говорить про ВСЕХ). Сын уже взрослый и ученый( Не ведется. Сейчас тренирую дочку....... В Новусе, примерно в 22-30. После прохода кассы, подходит "охранник" к двум малолетним девахам и просит проверить сумочки. Якобы, их в чем-то подозревают......... Для проверки сумочек просят пройти к "начальнику охраны" в кабинет.... Малая, обученная мной, говорит, что никуда не пойдет, и, если их в чем-то подозревают, пускай вызывают полицию... Все это не глазах у кассиров и других покупателей((( Параллельно звонит мне... Пока я оделся и вышел к магазину-девах уже отпустили... Я хотел пообщаться с "охранником", но он,резко, где-то пропал... Начальника охраны также не довелось увидеть(((
Не хочу быть нигилистом, но мы живем в такой стране...
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Херачить в охранника с огнестрела за замечание не сцать - это полный пипец. Пристрелить при задержании нах.
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Наличие у человека оружия , априори делает его уже не совсем адекватным. А если оружие будет спокойного идиота, то он превратится сразу же в агресивного идиота.
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Наличие у идиота оружия делает его вдвойне неадекватным. Ну как обезъяна с гранатой. У нормального человека оружие просто так не применяется и находится под присмотром.
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у придурков стволы есть несмотря ни на какие запреты
а законопослушный гражданин сможет только жаловаться
если выживет....

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Не у всіх придурків є. А після прийняття такого закону будуть у всіх.
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Меняйте, братцы, УК и УПК в сторону не то что ужесточения, но хотя б смысла здравого вкупе со справедливостью.
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хотя-бы вернуть нормы УК и УПК, которые идиоты отменили в середине 90-х...
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Майже 100% що цей мерзотник не перся здалеку щоби справити свою собачу нужду саме під кафе, а був у ньому відвідувачем. На відеокамерах розташованих всередині кафе повинна була залишитись його морда, та й персонал міг би пригадати його ознаки.
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а пачєму нєізвєсний??? он же оставіл лужу послє сєбя - развє по аналізам нізя опрєдєіть хто "стрилял"?
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