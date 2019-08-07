 У Полтаві невідомий двічі вистрілив в охоронця, який вимагав не справляти нужду поблизу кафе. ВIДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kolo News, невідомий здійснив два постріли з пістолета. Один раз у спину, коли охоронець намагався втекти, другий - в область голови, коли той уже впав.
Пораненого чоловіка 1979 року народження без свідомості доставили в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні. Поліція почала проведення комплексу необхідних слідчо-оперативних заходів.
А уркам, разрєшено.
Закони у нас хто пише?
Ото ж.
Но есть одна загвоздка: когда вы их будете отлавливать - они вас тогда точно пристрелят.
Шо так, шо так 10 лет мотать, а тут ещё и доброе дело сделал: пристрелил отлавливателя.
охранник к нему вообще не подходил ближе 2 метров
Сомневаюсь.
та да... навіть не знаєш як подібне коментувати...
Це не повчання, це вимога припинити адміністративне правопорушення -
Глава 14
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ
Стаття 173. Дрібне ***********
Конституція - Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
ст.55 - Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
Очі в тебе є? Ну то подивись що він робив до того як почав одягати сумку, те і просив припинити. До речі дарма просив. Є така категорія людей, яких легше віднести до худоби. Просто один раз пере.бати, щоби тварина на усе життя зрозуміла - так не можно, бо? боляче! щось пояснювати їм пуста трата часу....
Впрочем - имел право и привлечь, вызвав при этом полицию. Называется это "гражданский арест".
Да и не будьте наивным, если этот тип где-то намутил короткоствол, то это скорее всего человек с деньгами и связями, то его или "не найдут", т.е. отделается денежным штрафом, или какой еще вариант, "стрелял без намерения убить", нет преступного умысла, нет преступления.
Добивая 2 раза в голову не имел намерения убить? А каким еще намерением можно пояснить 2 контрольных в голову беспомощно лежащему на земле человеку?
Стаття 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи
Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, -
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Те саме діяння, пов'язане з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу, -
карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років. (Стаття 353 в редакції законів України № 1508-УІ від 11 червня 2009р., № 2808-УІ від 21 грудня 2010р. та № 3207-УІ від 7 квітня 2011 р.)" Разница есть?!
хотя охранниками работают отнюдь не интеллигенты, так что может это даже месть за прошлый конфликт.
Не хочу быть нигилистом, но мы живем в такой стране...
а законопослушный гражданин сможет только жаловаться
если выживет....