 У Полтаві невідомий двічі вистрілив в охоронця, який вимагав не справляти нужду поблизу кафе. ВIДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kolo News, невідомий здійснив два постріли з пістолета. Один раз у спину, коли охоронець намагався втекти, другий - в область голови, коли той уже впав.

Пораненого чоловіка 1979 року народження без свідомості доставили в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні. Поліція почала проведення комплексу необхідних слідчо-оперативних заходів.

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