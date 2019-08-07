 Найманці РФ встановлюють морські міни вздовж узбережжя Азовського моря, - ГУР. ВIДЕО

Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч минула спокійно, проте буквально упродовж останніх годин російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли. Зазначені випадки відкриття противником вогню мали місце на луганському напрямку. З автоматичного гранатомета були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил у районі Луганського. Крім того, окупанти застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю під час обстрілу опорних пунктів наших військ, обладнаних неподалік Південного. За наявною інформацією, від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказали в Міноборони.

"Російсько-окупаційні війська продовжують нарощувати мінно-вибухові загородження на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, у т.ч. з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін", - повідомив Праута.

При цьому противник здійснює мінування як територій вздовж лінії зіткнення, так і ділянок місцевості сільськогосподарського призначення вздовж доріг, які пролягають у глибину тимчасово окупованих територій.

"Також окупантами встановлюються морські міни вздовж узбережжя Азовського моря тимчасово окупованої території у Донецькій області. Зазначені дії російсько-окупаційних військ значно погіршують безпекову ситуацію та підвищують загрозу життю цивільного населення", - поінформував спікер Міноборони.

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