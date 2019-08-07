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 Найманці РФ встановлюють морські міни вздовж узбережжя Азовського моря, - ГУР. ВIДЕО

Російсько-окупаційні війська продовжують нарощувати мінно-вибухові загородження на тимчасово окупованій території Донбасу.

Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч минула спокійно, проте буквально упродовж останніх годин російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли. Зазначені випадки відкриття противником вогню мали місце на луганському напрямку. З автоматичного гранатомета були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил у районі Луганського. Крім того, окупанти застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю під час обстрілу опорних пунктів наших військ, обладнаних неподалік Південного. За наявною інформацією, від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказали в Міноборони.

"Російсько-окупаційні війська продовжують нарощувати мінно-вибухові загородження на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, у т.ч. з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін", - повідомив Праута.

При цьому противник здійснює мінування як територій вздовж лінії зіткнення, так і ділянок місцевості сільськогосподарського призначення вздовж доріг, які пролягають у глибину тимчасово окупованих територій.

"Також окупантами встановлюються морські міни вздовж узбережжя Азовського моря тимчасово окупованої території у Донецькій області. Зазначені дії російсько-окупаційних військ значно погіршують безпекову ситуацію та підвищують загрозу життю цивільного населення", - поінформував спікер Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 серпня внаслідок обстрілу з боку найманців РФ загинули матроси Шарко, Рак, Курдов і солдат Шандра, - ВМС ЗСУ (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141694
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер будуть зведення не про зажмурених сепаратистів, які порушили мирну угоду, а про обстріли сепаратистами і про те, чи постраждали наші воїни від цих обстрілів. Якщо не постраждали, то вважатиметься, що "ми двіжємся к устойчівому пєрємірію".
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Короче ждите еще подрыва кораблей в портах и на рейдах. Особенно после шторма когда ети мины поотрывает и унесет в море. Давайте дальше прыгать по граблях и торговать с тем кого нужно воевать и уничтожать.
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Интересно, а эти морские мины "наемники РФ" из шахт достают, или на луганском заводе метизов изготавливают???
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Тепер будуть зведення не про зажмурених сепаратистів, які порушили мирну угоду, а про обстріли сепаратистами і про те, чи постраждали наші воїни від цих обстрілів. Якщо не постраждали, то вважатиметься, що "ми двіжємся к устойчівому пєрємірію".
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Наемники РФ устанавливают морские мины вдоль побережья Азовского моря, - ГУР. ВИДЕО



придурковатое гур вылезло и дуркует как лысенко в 2014.

продолжает.

доблестная укрразведка обнаружила очередной роспоезд с танками-снарядами, каторый учера приэхал в бамбас.

всееее вагоны пересчитаны....всееее ни один не прапущен.
данные сданы в гур ентаму придурку.

завтра доложит про плааахих руских, каторые прислали вагоны.

ну а послезавтра еще 4 убитых уже новыми приэхавшими снарядами.

ну а после после завтра -
открытие нового маста с киева в бамбас имени кучмы.

дебилы бл. армейские.

ахахаха

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Короче ждите еще подрыва кораблей в портах и на рейдах. Особенно после шторма когда ети мины поотрывает и унесет в море. Давайте дальше прыгать по граблях и торговать с тем кого нужно воевать и уничтожать.
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ГУР- гидроусилитель руля или британские учёные 😂
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А з Московії після чергового телефонного дзвінка порадять не мінувати Азовського моря.
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По мнению занимающегося Россией знакомого аналитика крупного западного инвестбанка, денежные запасы российского правительства могут достигать трех или более процентов ВВП: "Если посмотреть на это со стороны, то Кремль ведет себя так, как будто там готовятся к войне или к каким-то большим катаклизмам". Что похоже на правду.

Как и показательная порка оппозиции в Москве, так и эта финансовая политика (в сочетании с повышением пенсионного возраста и НДС) - по моему мнению, ясный признак подготовки Кремля к жесткому транзиту власти. В программе либо безусловно дорогостоящий военный сценарий, предполагающий аннексию Беларуси или присоединение "ЛНР-ДНР", а может быть, и то и другое одновременно - либо драматическое изменение многострадальной конституции и фактическое превращение Путина в пожизненного правителя России. Второй сценарий требует пролить над населением рублевый "дождь", чтобы его, население, задобрить. Я лично больше верю в сценарий номер один, чем в сценарий номер два.
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Изменит ли Путин конституцию и начнет ли новую войну, мы пока не знаем. Но он, вольно или невольно, отлил в бетоне такую экономическую систему, при которой любая оппозиция задумается - ломать ее или же договариваться с "бывшими"? Может быть - хотя бы отчасти - на это и делают расчет "лучшие люди России". На этот раз - в кавычках.
Константин Эггерт, "Немецкая волна"
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а де ж пеціни катери з "ленінської кузні" - чому вони не задіяні ?
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Море в Новоазовске нужно освобождать от российских войск,все знают что не шахтёры зашли со стороны Таганрога на украинскую землю,а теперь Московия прикрывается шахтёрами,которые никакого отношения к Приазовью не имеют
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До 1917г в Мариупольском уезде мало было слышно русской речи.
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просто зеля не успел позвонить попросить не ставить мины, занят очень, то лига смеха, то трускавец
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Интересно, а эти морские мины "наемники РФ" из шахт достают, или на луганском заводе метизов изготавливают???
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Хомчак, а ти знімай далі міни навколо Станиці, Щастя - сказали ж сєпари, що це їхня територія.
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до дмитра явно не дотягивает, но дух каски ощущается
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