 Найманці РФ встановлюють морські міни вздовж узбережжя Азовського моря, - ГУР. ВIДЕО

Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч минула спокійно, проте буквально упродовж останніх годин російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли. Зазначені випадки відкриття противником вогню мали місце на луганському напрямку. З автоматичного гранатомета були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил у районі Луганського. Крім того, окупанти застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю під час обстрілу опорних пунктів наших військ, обладнаних неподалік Південного. За наявною інформацією, від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказали в Міноборони.
"Російсько-окупаційні війська продовжують нарощувати мінно-вибухові загородження на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, у т.ч. з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін", - повідомив Праута.
При цьому противник здійснює мінування як територій вздовж лінії зіткнення, так і ділянок місцевості сільськогосподарського призначення вздовж доріг, які пролягають у глибину тимчасово окупованих територій.
"Також окупантами встановлюються морські міни вздовж узбережжя Азовського моря тимчасово окупованої території у Донецькій області. Зазначені дії російсько-окупаційних військ значно погіршують безпекову ситуацію та підвищують загрозу життю цивільного населення", - поінформував спікер Міноборони.
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https://varlamov.ru/3521520.html
придурковатое гур вылезло и дуркует как лысенко в 2014.
продолжает.
доблестная укрразведка обнаружила очередной роспоезд с танками-снарядами, каторый учера приэхал в бамбас.
всееее вагоны пересчитаны....всееее ни один не прапущен.
данные сданы в гур ентаму придурку.
завтра доложит про плааахих руских, каторые прислали вагоны.
ну а послезавтра еще 4 убитых уже новыми приэхавшими снарядами.
ну а после после завтра -
открытие нового маста с киева в бамбас имени кучмы.
дебилы бл. армейские.
ахахаха
Как и показательная порка оппозиции в Москве, так и эта финансовая политика (в сочетании с повышением пенсионного возраста и НДС) - по моему мнению, ясный признак подготовки Кремля к жесткому транзиту власти. В программе либо безусловно дорогостоящий военный сценарий, предполагающий аннексию Беларуси или присоединение "ЛНР-ДНР", а может быть, и то и другое одновременно - либо драматическое изменение многострадальной конституции и фактическое превращение Путина в пожизненного правителя России. Второй сценарий требует пролить над населением рублевый "дождь", чтобы его, население, задобрить. Я лично больше верю в сценарий номер один, чем в сценарий номер два.
Константин Эггерт, "Немецкая волна"