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Все про:вирубка (42) Закарпаття (798) ліс (244) СБУ (4589)

 Працівники заповідника на Закарпатті організували незаконну вирубку лісу: збитки становлять понад 0,5 млн грн. ВIДЕО

Співробітники Служби безпеки України на виконання Указу Глави держави "Про деякі заходи щодо збереження лісів і раціонального використання лісових ресурсів", а також у межах протидії системній корупції викрили в Закарпатській області факти масштабної незаконної вирубки дерев у Карпатському біосферному заповіднику.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили, що посадовці заповідника організували вирубку лісу понад встановлені санітарні норми. Необліковану деревину зловмисники нелегально реалізовували.

За оцінками експертів, сума збитків, завданих державі від протиправних дій працівників лісгоспу становить понад півмільйона гривень. Профільні фахівці оцінюють масштаби екологічної шкоди.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, одному з організаторів незаконної діяльності оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Заходи з викриття зловмисників проводилися під процесуальним керівництвом прокуратури Закарпатської області.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141663
 
   
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Статья 364. Злоупотребление властью или служебным положениемСодержание Уголовного кодекса Украины | Скачать бесплатно комментарий Уголовного кодекса1. Злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений либо в иных личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц, -наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.2. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия,-наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми
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ці дерева невиліковной хворобой рошен захворіли, що тут зробиш? метод лікування один--під корінь
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