 Біля станції метро "Дарниця" в Києві загорівся ринок. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС, вогонь охопив дах чотирьох павільйонів. До гасіння пожежі було залучено 11 одиниць техніки та 48 рятувальників. Вони впоралися зі своїм завданням майже через півтори години.

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