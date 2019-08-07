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Все про:Київ (6367) пожежа (1706) ДСНС (1993)

 Біля станції метро "Дарниця" в Києві загорівся ринок. ВIДЕО

Біля станції метро "Дарниця" в Києві загорівся критий ринок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС, вогонь охопив дах чотирьох павільйонів. До гасіння пожежі було залучено 11 одиниць техніки та 48 рятувальників. Вони впоралися зі своїм завданням майже через півтори години.

Також дивіться: Бійці ДСНС на Миколаївщині врятували підлітка, який заліз на опору ЛЕП за селфі й дістав удар струмом. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141658
 
 
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Та не, там костер тлел еще с петровских времен... Біля станції метро "Дарниця" в Києві загорівся ринок - Цензор.НЕТ 6581
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или очередной передел собственности )
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Стандарт. Нові люди, вирішують проблеми, які старі не хотіли вирішувати.
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пьянь порохоботная нажралась и спалила рынок...
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.

кличко!! будешь ехать с морей - прям с водных лыж - зачерпни пару ведер воды, може довезешь ? потушим
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