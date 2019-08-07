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 Політика України
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Все про:законопроект (697) Вища рада правосуддя (250) Рябошапка Руслан (64) ВККСУ (324)

 Перезапуск ВККСУ та зміна процедури притягнення до відповідальності, - Рябошапка розповів, що чекає судову гілку влади. ВIДЕО

У Володимира Зеленського вже розглянули законопроєкт, який передбачає припинення повноважень усіх членів ВККС як органу, який не впорався зі своїми завданнями. Нові члени будуть обрані протягом дуже швидкого терміну.

Про це журналісту 24 каналу заявив заступник керівника ОП Руслан Рябошапка в інтерв'ю для програми "Голобородько", передає Цензор.НЕТ.

"Щойно я закінчив ознайомлюватися з першим варіантом законопроєкту, який незабаром ми обговоримо з експертами. Ці зміни стосуються органів, які відповідають за добір суддів, їхнє кваліфікаційне оцінювання, та органів, які відповідають за дисциплінарну відповідальність суддів", - повідомив він.

За словами Рябошапки, закон передбачає припинення повноважень усіх членів Вищої кваліфікаційної комісії "як органу, який не впорався зі своїми завданнями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада першого ж дня роботи може ухвалити рішення про перезапуск Вищої ради правосуддя і ВККСУ, - Рябошапка

"Нові члени будуть обрані протягом дуже швидкого терміну. ​​Ми плануємо, що це - 30 днів. Що цих 30 днів вистачить для всіх процедур, щоб обрати нових представників органу, який відбиратиме суддів.

І кардинально зміниться процедура притягнення до відповідальності. Ми занадто слідували, можливо, найкращим світовим стандартам щодо захисту прав суддів, і врешті-решт, це призвело до того, що ми їх захистили абсолютно від усього, окрім якогось неформального впливу з-поза меж правової системи. Строки притягнення будуть скорочені, сама процедура буде спрощена", - повідомив заступник керівника ОП.

За його словами, це буде призначення за результатами конкурсу.

"Ми бачимо, що Вища рада правосуддя має провести цей конкурс. Під час конкурсу обов’язково мають брати участь експерти. Процедура може бути схожа до обрання суддів до Вищого антикорупційного суду. Там обов’язково мають бути люди, відібрані з Громадською радою міжнародних експертів", - зазначив чиновник.

Рабошапка впевнений, що документ розглянуть у перші дні роботи нового парламенту.

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"Насправді, не все так складно. Мають бути порядні, доброчесні, професійні люди в кваліфікаційній комісії, яка добирає суддів. І такі ж самі люди мають бути у Вищій раді правосуддя, які мають чесно і неупереджено застосовувати закон. Не вигороджувати, не захищати суддів там де, для цього немає підстав, а підходити безсторонньо до процесу притягнення суддів до відповідальності", - заявив Рябошапка.

Він також заявив, що повної переатестації всіх суддів не буде: "Я не думаю, що це реально і потрібно. Чому громадські експерти говорять про те, що необхідно повторно переоцінити чи переатестувати суддів Верховного Суду і не тільки. Тому що існує тотальна недовіра до органів, які здійснювали добір суддів до того ж самого Верховного Суду, і до органів, які притягували їх до відповідальності. Якщо ми змінимо формат роботи цих двох органів, і до них з’явиться довіра, то можна точково реагувати. Тільки з’явилося незаконне рішення – негайна реакція, 30-45 днів – і суддя має бути позбавлений посади. Декілька таких жорстких швидких рішень, і побачите: судді дуже швидко відреагують і відмовляться від своєї порочної практики".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141619
 
 
 Топ коментарі
 
Ну все, жопа, наступит яныка и петрухиным судьям, только порохоботы сейчас будут вопеть, про узурпацию власти, вижу нравятся вам старые судья, шоколадные вы миньоны, с кормушкой расставаться нехотите.
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по данным зелеботов кормушка порохоботов закончилась ещё месяц назад, так что не звизди
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Ну если этого не сделали шоколадные, то кто то же должен
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Ну все, жопа, наступит яныка и петрухиным судьям, только порохоботы сейчас будут вопеть, про узурпацию власти, вижу нравятся вам старые судья, шоколадные вы миньоны, с кормушкой расставаться нехотите.
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по данным зелеботов кормушка порохоботов закончилась ещё месяц назад, так что не звизди
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ви думаєти шо помінявши гівно на гівно шось зміниться? тут ешелони судей треба завозити з-за кордону і то не факт шо допоможе
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Да, очень интересно - каким образом "новые судьи" остановят масштабное разграбление госбюджета, которое Коломойский уже ведёт два месяца.

https://www.youtube.com/watch?v=iSNN6pJY2Gk
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Это не задача суда останавливать . СФР это делать будет. Только нужно у остальных забрать эту функцию, расследовать финансы. Или обязать подключать обязательно СФР в расследование где вопросы эти возникают.
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Андрей, у тебя дядя - Василий Веселовский был? Гитарист обалденный?
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зеля уже перезапустил мирный процесс...
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зели возомнили себя носителями истины, всех назначают, решают кому есть доверие кому нет, кто прав кто виноват
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Ну если этого не сделали шоколадные, то кто то же должен
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.. Як Порошенко провалив судову реформу, і що має зробити майбутній президент
.
.Судова реформа: що має зробити новий президент
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Через твою пятирічну невтомну та наполегливу працю ранок не може бути добрим!
Корисні для пуййла ідіоти гірші за відвертих ворогів.
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На сайте ДНР Последний рубеж, который перепечатывал пропагандист , изображен орден с надписью НКВД. А также приведены разъяснения : Все бандеровцы и прочая шелупонь будет безжалостно отстреливаться уполномоченными органами.
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Нет никаких ДНР. Есть оккупированные территории Украины.
С утра до вечера все что пишет тут балалайка Сидоров - это пересказ Раши тудэй и террористических сайтов оккупантов.

Хватит уже пропагандировать пропагандистские СМИ.
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Ахтунг, ахтунг. На сайте провокатор «Диарея» под германским флажком.Облегчается на головы украинцам, а затем стучит на тех кому это не нравится.
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и кто ж тебя тут ПРОВОЦИРУЕТ с утра до вечера читать и ещё тащить сюда российскую пропаганду? А, пропагандон ты кремлядский?!
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Для неутомимой труженицы под германским флажком, с утра до ночи пересказывающей украинцам рашу тудэй, передаём её любимую песню:В краю заповедном березовом, под ласковый шепот дождя.Я вышила бисером розовым любимое имя вождя.Я вышила имя Володино.Заветной мечты не тая.Послушай, любимая Родина.О Путине песня моя.За Путина, за Путина.Мы хотим замуж за Путина.Скажите когда уж.Мы выйдем замуж - за Путина?Скажите когда уж.Мы выйдем замуж - за Путина?
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Шо, руснявый, рука не поднимается назвать ***** *****м? 😁😁 с заглавной только и с уважением?!
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Ну а шо? ЗЕботики=))

Порошенко вернулся в Украину.Самолет, на котором он прилетел, сел в аэропорту Киева в среду ночью, пишет издание «Страна.ua».
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На 12-е повестка в ГБР. Думаю, пойдёт и будет рассказывать, что не помнит и не знает
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Будет Порошенко и следователь
Ну и наверное Петя уже с адвокатом пойдёт. Пахнет-то жареным
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обосцыт все баночки в ГБР если ему их там выдадут 😁
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Он тебе уже вспомнился в 8:39. И аж до 8:44 смог о нем не думать, чтобы в 8:45 он тебе снова вспомнился?
Целых 5 минут сегодня не думал о Зе.

Это рекорд, поздравляю 😁👍🏻
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С большой вероятностью перейдёт уже на более твёрдые анализы.
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І тут їм обломилось.
Пожаліти їх може ?
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А зебобіки тут верещали кілька днів тому що він втік за кордон, а після другого туру втече до Ростову. Такі ж брехуни як і їхній бох Зельцман.
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Помнится что чуток ранее на "Страну" тут было ссылаться- смерти подобно. Перезапуск ВККСУ и изменение процедуры привлечения к ответственности, - Рябошапка рассказал, что ждет судебную ветвь власти - Цензор.НЕТ 4861 Мгновенно в сепары записывали. Но! Оказывается,если по правильному поводу- то можно, да? Перезапуск ВККСУ и изменение процедуры привлечения к ответственности, - Рябошапка рассказал, что ждет судебную ветвь власти - Цензор.НЕТ 4861
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Подвійні стандарти, як завжди. Здарова. Перезапуск ВККСУ и изменение процедуры привлечения к ответственности, - Рябошапка рассказал, что ждет судебную ветвь власти - Цензор.НЕТ 5458
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ему Коломойский разрешил …. после "собеседования" ...
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80% ЗЕдепутатов и Жопа блок, проголосуют против снятия неприкосновенности.
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Тим гірше для них. Буде за що їх чмирити.
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А фракция "ПЕС за життя!" проголосует за снятие деп.неприкосновенности?
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Ага,петро першим проголосує,13 кримінальних справ його не налякають))
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все эти 100500 справ по поданню сепара, до сраки.=))
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Може і так,час покаже))У Петра було п"ять років розібратись з сєпарами))
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а куда вас , 90% совкового быдла девать? сажать? усыплять? или перевоспитывать? тут не то что петя , тут и сам господь бог ничего не сделает !
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92%))Так не буває,дурних завжди меньше ніж розумних))
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думаю що да.
Им рейтинг подымать нужно а неприкосновенность и так не снимут благодаря ЗЕкоманде и Жопа-блоку, так что они ничего не потеряют а только выиграют.
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Черговий узеленський оголошує напольйонівські плани кловуна.
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Вчера был бенЯфис тут. Беня сказал что надо "сжать зубы" и что с Порошенко они сами всё порешают. Результат- Порох уже тут. Решать будут. Ну а зубы сжимать будет масса. Всё как обычно.
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и так известно, что полная портянка ждёт наши суды ..
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Нужно полностью перелопачивать законодательную базу на которой работают правоохранительная и судебная система,мелкие шажки,которые предлагает этот хлопчик ни к чему не приведут,коррупционная система приспособится и будет жить спокойно дальше.
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Результаты заседания
Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 2 серпня 2019 року:
"Відмовити у відкритті дисциплінарного провадження по 37 скаргам на суддів"...
Быдло! Не нужно жаловаться на судей! Бесполезно это!
http://www.vru.gov.ua/activity_result_single/2019-08-02

И так в 99% случаев жалоб на судей...
Исключение составляет если жалобу подала ВККСУ либо сами судьи ухвалами стучат на своих коллег...
Граждане, адвокаты и другие жалобщики - нахер с пляжа!
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Недаремно ж Рябошапка сказав, що в Україні діють НАЙКРАЩІ СВІТОВІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ СУДДІВ , ПРОКУРОРІВ ТА іншої нечисті.
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Несколько єтих ссук судейских надо отстрелять, как бешенЬІх собак и начать полное обновление єтой наикоррумпированнейшей структурЬІ.
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одни уже перезапускали...теперь еще одни идиоты со своими утопическими идеями.
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Вот цена Петиным 144 рэхформам.Судебная по моему была самая долгая,а сломана будет за пару месяцев.Петя-тебя посодють,а ты не воруй.И мандат депутатский тебя не спасет.Неприкосновенность отменят.
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Ойц. "ВККС признала судьей бывшую жену Портнова Белоконную"
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