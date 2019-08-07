 Перезапуск ВККСУ та зміна процедури притягнення до відповідальності, - Рябошапка розповів, що чекає судову гілку влади. ВIДЕО

Про це журналісту 24 каналу заявив заступник керівника ОП Руслан Рябошапка в інтерв'ю для програми "Голобородько", передає Цензор.НЕТ.

"Щойно я закінчив ознайомлюватися з першим варіантом законопроєкту, який незабаром ми обговоримо з експертами. Ці зміни стосуються органів, які відповідають за добір суддів, їхнє кваліфікаційне оцінювання, та органів, які відповідають за дисциплінарну відповідальність суддів", - повідомив він.

За словами Рябошапки, закон передбачає припинення повноважень усіх членів Вищої кваліфікаційної комісії "як органу, який не впорався зі своїми завданнями".

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"Нові члени будуть обрані протягом дуже швидкого терміну. ​​Ми плануємо, що це - 30 днів. Що цих 30 днів вистачить для всіх процедур, щоб обрати нових представників органу, який відбиратиме суддів.

І кардинально зміниться процедура притягнення до відповідальності. Ми занадто слідували, можливо, найкращим світовим стандартам щодо захисту прав суддів, і врешті-решт, це призвело до того, що ми їх захистили абсолютно від усього, окрім якогось неформального впливу з-поза меж правової системи. Строки притягнення будуть скорочені, сама процедура буде спрощена", - повідомив заступник керівника ОП.

За його словами, це буде призначення за результатами конкурсу.

"Ми бачимо, що Вища рада правосуддя має провести цей конкурс. Під час конкурсу обов’язково мають брати участь експерти. Процедура може бути схожа до обрання суддів до Вищого антикорупційного суду. Там обов’язково мають бути люди, відібрані з Громадською радою міжнародних експертів", - зазначив чиновник.

Рабошапка впевнений, що документ розглянуть у перші дні роботи нового парламенту.

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"Насправді, не все так складно. Мають бути порядні, доброчесні, професійні люди в кваліфікаційній комісії, яка добирає суддів. І такі ж самі люди мають бути у Вищій раді правосуддя, які мають чесно і неупереджено застосовувати закон. Не вигороджувати, не захищати суддів там де, для цього немає підстав, а підходити безсторонньо до процесу притягнення суддів до відповідальності", - заявив Рябошапка.

Він також заявив, що повної переатестації всіх суддів не буде: "Я не думаю, що це реально і потрібно. Чому громадські експерти говорять про те, що необхідно повторно переоцінити чи переатестувати суддів Верховного Суду і не тільки. Тому що існує тотальна недовіра до органів, які здійснювали добір суддів до того ж самого Верховного Суду, і до органів, які притягували їх до відповідальності. Якщо ми змінимо формат роботи цих двох органів, і до них з’явиться довіра, то можна точково реагувати. Тільки з’явилося незаконне рішення – негайна реакція, 30-45 днів – і суддя має бути позбавлений посади. Декілька таких жорстких швидких рішень, і побачите: судді дуже швидко відреагують і відмовляться від своєї порочної практики".