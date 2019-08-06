 Двоє осіб загинуло внаслідок вибуху гранати Ф-1 у лікарні в Одеській області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області, попередньо встановлено, що до 44-річної працівниці харчоблоку лікарні прийшов співмешканець і, ймовірно, приніс із собою вибухонебезпечні предмети. Жінка була в окремій будівлі сама. Після того, як чоловік закрив двері, пролунав вибух.

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На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Оскільки через вікно було видно чеки від двох гранат, а вибух був один, заходити в приміщення було вкрай небезпечно. Тому поліцейські оточили будівлю, відвели людей на безпечну відстань і чекали приїзду вибухотехніків.

Прибувши на місце, фахівці вибухотехнічної служби знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію і перебувала у вкрай небезпечному стані, проте вибух не відбувся. Під час огляду було встановлено, що вибухнула граната Ф-1, у результаті чого і чоловік, і жінка загинули. Інших постраждалих немає.

Зараз на місці події продовжує працювати поліція. Обставини встановлюються.

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