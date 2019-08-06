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Все про:вибух (1734) граната (471) Одеська область (1051) Нацполіція (7985) смерть (3478)

 Двоє осіб загинуло внаслідок вибуху гранати Ф-1 у лікарні в Одеській області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У результаті вибуху гранати в Роздільнянській лікарні загинуло двоє осіб. Подію кваліфіковано за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області, попередньо встановлено, що до 44-річної працівниці харчоблоку лікарні прийшов співмешканець і, ймовірно, приніс із собою вибухонебезпечні предмети. Жінка була в окремій будівлі сама. Після того, як чоловік закрив двері, пролунав вибух.

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На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Оскільки через вікно було видно чеки від двох гранат, а вибух був один, заходити в приміщення було вкрай небезпечно. Тому поліцейські оточили будівлю, відвели людей на безпечну відстань і чекали приїзду вибухотехніків.

Прибувши на місце, фахівці вибухотехнічної служби знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію і перебувала у вкрай небезпечному стані, проте вибух не відбувся. Під час огляду було встановлено, що вибухнула граната Ф-1, у результаті чого і чоловік, і жінка загинули. Інших постраждалих немає.

Зараз на місці події продовжує працювати поліція. Обставини встановлюються.

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Двоє осіб загинуло внаслідок вибуху гранати Ф-1 у лікарні в Одеській області, - поліція 01
Двоє осіб загинуло внаслідок вибуху гранати Ф-1 у лікарні в Одеській області, - поліція 02
Двоє осіб загинуло внаслідок вибуху гранати Ф-1 у лікарні в Одеській області, - поліція 03
Двоє осіб загинуло внаслідок вибуху гранати Ф-1 у лікарні в Одеській області, - поліція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141600
 
 
 Топ коментарі
 
Придурок к невесте пришел в пищеблок
С собою гранаты туда приволок
Кинул тихонько в кастрюлю гранаты
Наваристый борщ получился ,однако!
Два человека погибли в результате взрыва гранаты Ф-1 в больнице в Одесской области, - полиция - Цензор.НЕТ 516
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На квіти грошей не було , то приніс що зміг .
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к 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель и, вероятно, принес с собой взрывоопасные предметы. Источник: https://censor.net.ua/v3141600

Пришёл к больницу (!!!) к подружке (!!!) с гранатами (!!!)
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Вполне себе нормально. Для Украины. Таких новостей, через день. Остается надеятся что когда то гранаты закончатся. Надеюсь раньше чем закончаться украинцы. А то кляты москали этого добра много оставили.
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Придурок к невесте пришел в пищеблок
С собою гранаты туда приволок
Кинул тихонько в кастрюлю гранаты
Наваристый борщ получился ,однако!

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А може, вона попрохала його принести гранати (себто фрукти) - але кавалер зрозумів дамський каприз в якомусь мілітарно-викривленому вигляді...
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))) ну тогда простым логическим путём, сожитель - не афрокавказец!
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***
- у вас картошка на посадку?
- нет блин...на взлет!!!
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-у вас батон нарезной?
нет,блин,гладкоствольный! Двоє осіб загинуло внаслідок вибуху гранати Ф-1 у лікарні в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 5730
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Вася, если мы "споёмся", наш дуэт будут проклинать все "ватники" и "зебилы", во Вселенной... (о поклонниках ВАНОЙ, нет речи - "пани лягли, и просють", перед "Блазнем")...
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...И тогда, Главврач Маргулис телевизор запретил....
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Это было последнее доказательство отвергнутой любви...
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Вы что там, совсем нюх потеряли? Какая там "граната Ф1"?
Предмет, похожий на гранату, предположительно Ф1!
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Взрыв гранаты на Украине уже рутина. Обычное явление так сказать.
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