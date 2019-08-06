 Ворог обстрілював Богданівку, Павлопіль і Травневе; четверо воїнів загинуло, одного поранено, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Богданівки (з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї) і двічі - біля Павлополя (застосовуючи ручний протитанковий гранатомет і крупнокаліберний кулемет).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз - неподалік від Травневого, із застосуванням автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців загинуло і один дістав поранення", - уточнюється у звіті.
Нагадаємо, найманці Росії 5 серпня двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї: одного українського воїна поранено.
да если бы хпутин по слезяой просбе хйла пети не убил Майдановцев в Иловайске то висел бы петя через полгода
понятно же шо петя не сам а с десятком тысяч кодлы
вот она и продолжает дело партии
Вічна пам'ять загиблим.
він же йшов на вибори - припинити стріляти.
от змусив...
"і на не на".
мандат народний у зелі, його і прапор в руки.
І найлютіше прокляття тим, хто винен в їх смерті.
Те, що сьогодні сталось, то в очах президента маленька прикрість і не більше.
Родным и близким искренние соболезнования.
Раненному воину скорейшего выздоровления........
**
Всі наші сльози тугою палкою
Спадуть на серце, - серце запалає…
Нехай палає, не дає спокою,
Поки душа терпіти силу має.
Коли ж не стане сили, коли туга
Вразить украй те серденько замліле,
Тоді душа повстане недолуга,
Її розбудить серденько зболіле.
Як же повстане - їй не буде впину!
Заснути знов, як перш, вона не зможе,
Вона боротись буде до загину:
Або загине, або переможе!!!
..........................................Леся Українка
Сейчас Зеленский танцует по тем же граблям. Сколько еще должно погибнуть бойцов, чтобы Зеленский понял, что никакой мир невозможен?
Поганка@ivanchenko27457 6 ч
Вот такая тревожная ситуация, многое могу подтвердить - сестра живет в Белгороде - ждут тоже завтрака на границе
А кагальные зебилы
Понижают уровень дебилизма в Трускавце...