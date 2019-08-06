EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  5531  67
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5389) поранення (1488) втрати (1398) Об'єднані сили (348)

 Ворог обстрілював Богданівку, Павлопіль і Травневе; четверо воїнів загинуло, одного поранено, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Богданівки (з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї) і двічі - біля Павлополя (застосовуючи ручний протитанковий гранатомет і крупнокаліберний кулемет).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 1 раз - неподалік від Травневого, із застосуванням автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів четверо військовослужбовців загинуло і один дістав поранення", - уточнюється у звіті.

Нагадаємо, найманці Росії 5 серпня двічі порушили заборону на використання будь-якої зброї: одного українського воїна поранено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вкрай розчарований порушенням перемир'я і загибеллю чотирьох українських воїнів, - Волкер про обстріл на Донбасі

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141598
 
 
 Топ коментарі
 
Приголомшлива новина. Дуже сумно.
Вічна пам'ять загиблим.
 показати весь коментар
 
Звалюй на'єр,ЗЄ.Тут потрібен Порох,а не г'вно.
 показати весь коментар
 
денег дайте лугандону они же наши люди
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да эти долб...бы, из киева, и так кормят оккупантов и власовцев с осени 2014года.Своих гнобят,а врага и предателей кормят.Борисовича на парашу,за финансирование сепаратизма.
 показати весь коментар
 
 
ну ты ваще как будто вчера радился
да если бы хпутин по слезяой просбе хйла пети не убил Майдановцев в Иловайске то висел бы петя через полгода
понятно же шо петя не сам а с десятком тысяч кодлы
вот она и продолжает дело партии
 показати весь коментар
 
 
Приголомшлива новина. Дуже сумно.
Вічна пам'ять загиблим.
 показати весь коментар
 
 
Ладно гражданские хотят верить кацапью но военные то не должны расслабляться-знают с кем имеют дело
 показати весь коментар
 
 
так в нас президент ліцо гражданскоє, пороху і не нюхало.
він же йшов на вибори - припинити стріляти.
от змусив...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Звалюй на'єр,ЗЄ.Тут потрібен Порох,а не г'вно.
 показати весь коментар
 
 
и почему же Порох сейчас в отпуск свалил когда страну нужно защищать одновременно на 2 фронта против зе-билов и россии?
 показати весь коментар
 
 
Ваше зауваження слушне. Це краще, ніж зосередитись на роботі фракції у Верховній Раді та проводити відповідну політику ("цяцянку") у протистоянні до "всіх ворогів". Тепер це йому
"і на не на".
 показати весь коментар
 
а то вже не його справа.
мандат народний у зелі, його і прапор в руки.
 показати весь коментар
 
 
Защищать страну намного эфективней за рубежем. Там у него руки развязаны и все двери к политикам 20-ки открыты. А в Украине сейчас ничего не сделаешь, придется только отбиваться от российских идиотов с Нац. жен и Азова.
 показати весь коментар
 
 
При упоминании пороха, сразу вспоминается Илловайск и Дебальцево, изза этого падлы, сколько украинских бойцов головы сложили.
 показати весь коментар
 
 
Іловайськ пишеться через ОДНУ літеру Л.
 показати весь коментар
 
 
Я думаю это не принципиально, смысл и так понятен.
 показати весь коментар
 
 
Да нет кацап сраный, это очень принципиально, мразь мордовская
 показати весь коментар
 
 
Ти ж розповідав, що сам в Україну жити з мордо-кацапії переїхав.
 показати весь коментар
 
Этому чурке из Ольгино не рассказали, как правильно пишется название украинского города.
 показати весь коментар
 
 
Попробуй сложить пазл: Иловайск - Коломойский - Чулок-На-Голове - Зугрэс - Ахметов.
 показати весь коментар
 
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Враг обстреливал Богдановку, Павлополь и Травневе; четверо воинов погибли, один ранен, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4209
 показати весь коментар
 
 
Царство Небесне полеглим захисникам.. Найщиріші співчуття їхнім родинам.. Пораненому - найшвидшого одужання. Треба перекривати після таких трагічних подій всі КПП на лінії розмежування з ордло на невизначений термін.. Треба розпочинати відключення постачання води , електроенергії там , де це можливо , лоханськ відключити можна дуже безболісно.. Трреба перестати загравати з орками пряником - вони це сприймають як слабину, вони звикли більше до батога.. Ну й на передовій не розслаблятись, такі великі втрати від вогню автоматичного гранатомета - і від розслабону в окопах теж..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Оно так считает что надо просто перестать стрелять и все рассосется само собой. Таким образом, вся ответственность за обстрелы, за сдачу территории, за наших погибших и раненых защитниках и лежит полностью на зепрездоболе - этом представителе пернатого воробьиного народца.


 показати весь коментар
 
 
Нужно отвести войска, тогда никто не будет гибнуть под обстрелами. Враг придет, а там никого нет. Война и прекратится сама собой. Вот и все!
 показати весь коментар
 
 
Ага. Відвести. Аж до кордонів Польщі. Шоб навєрняка.
 показати весь коментар
 
 
Балакають про адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, падлюки.
 показати весь коментар
 
 
Тільки тут один неприємний нюанс. Вони прийдуть - там нікого нема... І, як жартував пісюаніст, "подвинут линию фронта" поближче до наших позицій.
 показати весь коментар
 
 
Э-э-эээ! Тьі кудой с бутьілки-та слез?!
 показати весь коментар
 
 
Що ти до нього придовбався ? Він робить те що йому регент скаже . Далі то взагалі " Путь наш во мракє " . Чим раніше воно опиниться в Хайфі , тим більше шансів в України лишитись незалежною . Гнати. Гнати. Гнати !!!
 показати весь коментар
 
 
Вічна Слава у Вальхалі загиблим Героям.
І найлютіше прокляття тим, хто винен в їх смерті.

Враг обстреливал Богдановку, Павлополь и Травневе; четверо воинов погибли, один ранен, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 790
 показати весь коментар
 
 
У зебилов "война в смартфоне", им пофиг на реальные потери
 показати весь коментар
 
 
Да. І якщо ви не помітили, саме "перемир'я" продовжується.
Те, що сьогодні сталось, то в очах президента маленька прикрість і не більше.
 показати весь коментар
 
 
Зельцман, тобі нагадати, коли вперше було перемиріє і скільки їх було за останні п'ять років? Хоч тут не паскудь, просто вшануй пам'ять загиблих.
 показати весь коментар
 
 
Что вы гонете?Зеленский сказал,что СЕМНАДЦАТЬ дней соблюдалось перемирие.Вы,что ему не докладывали о раненых,которые были практически каждый день?Или он не читает ваши сводки?
 показати весь коментар
 
 
Светлая и вечная память погибшим........Пусть покоятся с миром..........
Родным и близким искренние соболезнования.

Раненному воину скорейшего выздоровления........
 показати весь коментар
 
 
Герої не вмирають!!!

**

Всі наші сльози тугою палкою
Спадуть на серце, - серце запалає…
Нехай палає, не дає спокою,
Поки душа терпіти силу має.
Коли ж не стане сили, коли туга
Вразить украй те серденько замліле,
Тоді душа повстане недолуга,
Її розбудить серденько зболіле.
Як же повстане - їй не буде впину!
Заснути знов, як перш, вона не зможе,
Вона боротись буде до загину:
Або загине, або переможе!!!
..........................................Леся Українка
 показати весь коментар
 
 
Зеленскому пора перестать играть в миротворца и перейти к прежнему режиму сдерживания. Неужели опыт Порошенка ничему не научил? Тот тоже сначала приказывал не стрелять, даже в ответ. Надеялся установить мир. И это приводило только к лишним жертвам.
Сейчас Зеленский танцует по тем же граблям. Сколько еще должно погибнуть бойцов, чтобы Зеленский понял, что никакой мир невозможен?
 показати весь коментар
 
 
где ответственность за обстрелы обещаная зелей. п-бол он однако знатный...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Проскакивало сегодня сообщение, что для кацапов отменили ограничения на въезд в Украину, которые были введены при Порохе. Кто знает это правда или нет?
 показати весь коментар
 
 
Якщо так, то це тягне на імпічмент. І я не про юридичну процедуру...
 показати весь коментар
 
 


Враг обстреливал Богдановку, Павлополь и Травневе; четверо воинов погибли, один ранен, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1830 Поганка@ivanchenko27457 6 ч

Вот такая тревожная ситуация, многое могу подтвердить - сестра живет в Белгороде - ждут тоже завтрака на границе
Враг обстреливал Богдановку, Павлополь и Травневе; четверо воинов погибли, один ранен, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5764

Враг обстреливал Богдановку, Павлополь и Травневе; четверо воинов погибли, один ранен, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3352
 показати весь коментар
 
 
Эти смерти ударят по Судьбе Зеленского и и его детей. Это не последнии смерти которые пришли с Зеленским, сейчас по приказу нового командующего пограничными войсками приказали пропускать молодых российских мужчин без задержек. На границе близ Харькова - массовое нашествие молодых россиян . Очевидно готовят что то в Харькове.
 показати весь коментар
 
 
Тащите на веревке ту тварь которая была ответственная и гарантом за режим тишины, на суд народный. Ворог обстрілював Богданівку, Павлопіль і Травневе; четверо воїнів загинуло, одного поранено, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1213
 показати весь коментар
 
 
Так даже ОБСЕ заметило, что Хомчак существенно уменшает количество российских обстрелов.
 показати весь коментар
 
Из уст Зе выпорхнула хорошая инициатива- где нерешенная проблема туда перевести министерство. Минэкологии в Кривой Рог, Минобороны в Павлополь. Да и новоиспеченных Зепутататов обучать не в Трусковце, а поближе к передовой.
 показати весь коментар
 
 
А чого ближче, а не прямо на передовій, в повній військовій екіпіровці, з Зельцманом на чолі, щоб вони на своїй шкурі відчули принади перемир'я.
 показати весь коментар
 
Украинцы гибнут на фронте
А кагальные зебилы
Понижают уровень дебилизма в Трускавце...
 показати весь коментар
 
 
Смерть порошеноахметівській кодлі
 показати весь коментар
 
 
Нужно неделю мешать с гамном совковых мразей из ОРДЛО-ХУЙЛО пока от их позиций понос не потечет!
 показати весь коментар
 
 
3,14дори зебільні де мир, чому знову гинуть люди. Ваш юморист часом не збирається в кацапстан.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору