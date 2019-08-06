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Все про:Луганщина (1800) Станиця Луганська (35)

 "Згідно мінських домовленостей Станица и Счастье наши", - терористи "ЛНР" перетнули лінію розмежування і "заявили права". ВIДЕО

У вівторок, 6 серпня, представники терористів із "ЛНР" перетнули лінію розмежування і заявили, що їхня "влада" має поширюватися ще й на територію Щастя.

Про це йдеться в сюжеті 5 каналу, передає Цензор.НЕТ.

Представники терористів із "ЛНР", які одночасно представляють бойовиків на переговорах у Мінську, перетнули лінію розмежування і заявили знімальній групі "5 каналу", що самопроголошена окупаційна влада - нібито згідно з мінськими угодами - повинна контролювати не тільки Станично-Луганський район, а й територію Щастя.

На відео можна побачити, як пособники терористів Владислав Дейнего і Ольга Копцева у хамській манері ("ти язичок то прикуси!", "А ти хто такий?") намагаються переконати главу адміністрації Станично-Луганського району Юрія Золкіна, що не зобов'язані триматися території, окресленої лінією розмежування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенець із Луганська - пропагандистам РФ на мосту в Станиці Луганській. ВIДЕО

"Згідно з мінськими домовленостями Станиця і Щастя наші", - сказав Дейнего, але притих після нагадування, що лінія розмежування за угодами проходить посередині річки Сіверський Донець.

Крім того, Ольга Копцева заявила журналістам, присутнім під час розмови, що бойовики використають у переговорах у Мінську "той фрагмент відео, який ви викладете в український паблік".

"Якщо зараз вийде відео на українських сайтах, де ви сфабрикуєте яку-небудь провоциклонну (ймовірно, малося на увазі "провокаційну". - 5.UA) заяву, то ваше відео буде представлено в Мінську на переговорах", - погрожувала російською вона.

Пояснити, що саме вона має на увазі, жінка не змогла. Пізніше вона почала вимагати, щоб журналісти "розвернули камери на 180 градусів, швидко!" і штовхнула оператора.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141586
 
 
 Топ коментарі
 
тем временем шмаркля жрет шаурму и "занимается" с богданом в спортзале и сауне..
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Это только цветочки... ещё всю Украину сливать этим «патриотам»
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Не совсем понимаю. Владислав Дейнего - Бандит у которого руки по локоть в крови наших украинских пацанов. Как ето он сам пришел на подконтрольную Украине територию и себя вольготно чувствует.
Баканов ты вообще охринел???? Почему етот лнровский ублюдок сдесь свои права качает????? Почему он не в наручниках????? Почему он не в камере???? При Порохе и Грицаке ети ублюдки такого себе не позволяли
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Потому что у него неприкосновенность по минским соглашениям.
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Ну якщо зелені накажуть Війську здати Щастя та Станицю, то їх можна буде вважати зрадниками, з усіма відповідними для них наслідками.
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Проблема порохоботів в тому, що вони ніяк не можуть пояснити чим Порошенко кращий від Зеленського, в тому вигляді, як вони Зеленського малюють.
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Пояснениями чем Зеленский лучше Порошенко зеботы себя не утруждают.
Просто есть задание из кремля что бы был абынепетя и прут напролом,а вокруг все враги.
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чума на оба їхніх дома! Вже тра' перестати ***** мірятись!!! Про Україну дбати треба!!! Те шо відбуваєця - неприпустимо!!! Це ганьба і зрада!!!
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А чого тільки зараз про зраду заговорили? Пізно пити Боржомі. Зрада давно відбулася, Те, що зараз відбувається, це вже результат зради.
Ті, що співали осанну "великому керманичу" хіба не знали, що він зрадник? Знали, звичайно, тому й співали. Вони й зараз продовжують його прославляти, тому що в зраді ще остання крапка не поставлена і в них є сумніви, що нові з цим впораються.
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та вже новий керманич, трасця його матері!!! старого можете хоч на палю посадити, але хто за Україну подбайє поки ви займайєтесь компаративною фалометрійєю???
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то шо? будете тут обіжених із себе ізображати? побідив ваш клоун - дав йому народ карт-бланш - повну владу і переконливу більшість - шоп не скнарило - получи все! Тільки хватить вже політичний труп пєци пінати та рвати на собі одежу шо фсьо пропало! боржомі не поможе! Покажіть на шо способні - вам ніхто не мішайє!!!
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Проблема зебилов в том, что они считаю всех, кто критикуют ВАЗелина, порохоботами.
Вам в таком случае стоит начинать боятся - порохоботов согласно вашей логики больше:
- результаты выборов президента: за Зеленского проголосовало только 45,7 % от ВСЕХ избирателей Украины. Значит порохоботов 54,3%?
- результаты выборов ВР: за СН проголосовало 21% от ВСЕХ избирателей Украины. Значит порохоботов 79%?
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Порохоботов, к твоему сведенью меньше 4 % процентов, с учетом того, что бОльшая половина, имеющих право голоса, в выборах участия не принимала. Считать, что эти люди не пошли на выборы из-за больших симпатий к кондитеру - это чушь несусветная. Они туда не пошли по той простой причине, что сочли для себя невозможным продолжать смотреть на его художества. И в то же время, они не захотели брать на себя какую-либо отвественность за то, что произойдет в результате смены власти. Оправданием для них может служить то, что в любом случае эта власть не могла быть ни украинской, ни демократичной.
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Вы не поняли. Порохобот - это уже имя наицательное. Это человек по складу ума не далеко стоящий от кацапского поцреота с пеной у рта защищающего пудена. Человек либо с начисто отбитым центром критического мышления, либо сознательно работающий на петькиной ботоферме.
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Без проблем - отдаем что по минску положено, но на условиях взаимности - Минские границы соблюдают все. По ним Дебальцево на территории Свободной Украины! Всосали, совки упоротые из зоны опетушения ОРДЛО-ХУЙЛО? То-то, мрази позорно-крепостные.
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как-то хрєново ето звучіт: отдайом, шо положено... *****, ето же піздєц полний!!! Почєму законная власть должна отдавать тєрорістам і окупантам українську землю???
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чому цих сєпарів не арештували і не судили за сепаратизм?
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Вот почему до сих пор война.Ответ в видео.Всё просто.А если бы эту мразь рилом в землю а єту пришмандель под зад ногой в камеру вот тогда совсем другой разговор.Сколько раз говорить по истории срашка гадет и и ходит там где ей позволяют.Мы создаём для них все условия для конфликта.Вместо того чт о бы просто гасить данную мразь !
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Мразей уничтожить.!!
Хотя о чем это я.....********** хочет собрать Меркель Путина и макрона и ползать перед ними на коленях....чмо зеленожопое....73% ,тупорылых..это вы б-ляди избрали наркопеда -**********а,это вам падаль зеленолюбивая отвечать придется..и ответите.
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даже минские соглашения подразумевают разведение сил перед отведением их до границы, и взятие под контроль границы... а не продвижение сепаров на места которые освободились при разведении.
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Как же вольготно себя чувствуют.. знали бы эти 2 обезьяны что у наших приказ уничтожать каждого террориста высунувшего морду на свет и попавшегося на прицел, сидели бы по норам и обсерались от страха а не пальцы растопыривали..
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Спогади 31 серпня 2015 р. Законопроект №2217а 18 пункт: "Про особливий статус Донбасу" вніс до парламенту Порошенко.
Зараз Кучма розраховує на взаєморозуміння, пропонує зняття економічної блокади з ОРДЛО?
Чекаємо здоровий глузд від нової Верховнї Ради, не дозволити створення «автономного регіону Донбас» чи заморожений конфлікт.
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У вас, крім нічим не підтверджених претензій на здоровий глузд і мирних ініціатив, більше нічого нема. ЛНР і ДНР опираються на військову потужність Росії. Вони будуть слухати ваш гамір про війну і про мир і навіть погодяться з вами, але лише після того як будуть виконані всі їхні вимоги.
У вас же був дуже гарний президент, а тепер ще кращий і ви можете цим пишатися, а на більше вам розраховувати не варто.
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Спогади 31 серпня 2015 р. Законопроект №2217а 18 пункт: "Про особливий статус Донбасу" вніс до парламенту Порошенко.
За Мінський договорняк 31 серпня 2015 року, голосування забезпечили фракції Блоку Петра Порошенка, Народний фронт, Опозиційний блок, Відродження, Воля народу.
Зараз Кучма розраховує на взаєморозуміння, пропонує зняття економічної блокади з ОРДЛО?
Чекаємо здоровий глузд від нової Верховнї Ради, не дозволити створення «автономного регіону Донбас» чи заморожений конфлікт.
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Прально, треба тупнути ногою і сказати: "Нє, бо нє!"
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Зачем обмазываться зрадой? Никто же не сдал города. А то коменты почитать так прямо сдали город и жителей и уже там ведётся рус.террор. Нет же. Походили лнровские шестерки, а они шестерки и есть так как ведут себя соответствующе. И ушли. А тут крику как будто уже руснявые полгорода казнили.
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Да какая тебе разница казнили или не казнили.
Жители знают ваше к ним отношение и решают свои проблемы самостоятельно.
Хватит корчить что вы что то там решаете.
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