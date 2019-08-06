 "Згідно мінських домовленостей Станица и Счастье наши", - терористи "ЛНР" перетнули лінію розмежування і "заявили права". ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті 5 каналу, передає Цензор.НЕТ.
Представники терористів із "ЛНР", які одночасно представляють бойовиків на переговорах у Мінську, перетнули лінію розмежування і заявили знімальній групі "5 каналу", що самопроголошена окупаційна влада - нібито згідно з мінськими угодами - повинна контролювати не тільки Станично-Луганський район, а й територію Щастя.
На відео можна побачити, як пособники терористів Владислав Дейнего і Ольга Копцева у хамській манері ("ти язичок то прикуси!", "А ти хто такий?") намагаються переконати главу адміністрації Станично-Луганського району Юрія Золкіна, що не зобов'язані триматися території, окресленої лінією розмежування.
"Згідно з мінськими домовленостями Станиця і Щастя наші", - сказав Дейнего, але притих після нагадування, що лінія розмежування за угодами проходить посередині річки Сіверський Донець.
Крім того, Ольга Копцева заявила журналістам, присутнім під час розмови, що бойовики використають у переговорах у Мінську "той фрагмент відео, який ви викладете в український паблік".
"Якщо зараз вийде відео на українських сайтах, де ви сфабрикуєте яку-небудь провоциклонну (ймовірно, малося на увазі "провокаційну". - 5.UA) заяву, то ваше відео буде представлено в Мінську на переговорах", - погрожувала російською вона.
Пояснити, що саме вона має на увазі, жінка не змогла. Пізніше вона почала вимагати, щоб журналісти "розвернули камери на 180 градусів, швидко!" і штовхнула оператора.
Баканов ты вообще охринел???? Почему етот лнровский ублюдок сдесь свои права качает????? Почему он не в наручниках????? Почему он не в камере???? При Порохе и Грицаке ети ублюдки такого себе не позволяли
Просто есть задание из кремля что бы был абынепетя и прут напролом,а вокруг все враги.
Ті, що співали осанну "великому керманичу" хіба не знали, що він зрадник? Знали, звичайно, тому й співали. Вони й зараз продовжують його прославляти, тому що в зраді ще остання крапка не поставлена і в них є сумніви, що нові з цим впораються.
Вам в таком случае стоит начинать боятся - порохоботов согласно вашей логики больше:
- результаты выборов президента: за Зеленского проголосовало только 45,7 % от ВСЕХ избирателей Украины. Значит порохоботов 54,3%?
- результаты выборов ВР: за СН проголосовало 21% от ВСЕХ избирателей Украины. Значит порохоботов 79%?
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Хотя о чем это я.....********** хочет собрать Меркель Путина и макрона и ползать перед ними на коленях....чмо зеленожопое....73% ,тупорылых..это вы б-ляди избрали наркопеда -**********а,это вам падаль зеленолюбивая отвечать придется..и ответите.
Зараз Кучма розраховує на взаєморозуміння, пропонує зняття економічної блокади з ОРДЛО?
Чекаємо здоровий глузд від нової Верховнї Ради, не дозволити створення «автономного регіону Донбас» чи заморожений конфлікт.
У вас же був дуже гарний президент, а тепер ще кращий і ви можете цим пишатися, а на більше вам розраховувати не варто.
За Мінський договорняк 31 серпня 2015 року, голосування забезпечили фракції Блоку Петра Порошенка, Народний фронт, Опозиційний блок, Відродження, Воля народу.
Зараз Кучма розраховує на взаєморозуміння, пропонує зняття економічної блокади з ОРДЛО?
Чекаємо здоровий глузд від нової Верховнї Ради, не дозволити створення «автономного регіону Донбас» чи заморожений конфлікт.
Жители знают ваше к ним отношение и решают свои проблемы самостоятельно.
Хватит корчить что вы что то там решаете.