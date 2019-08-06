 ФСБ РФ завербувала колишнього працівника заводу "Кримський Титан", - СБУ. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За наявною в СБУ інформацією підвищений інтерес у ворожих спецслужб викликають представники органів державної влади, правоохоронці, військові та члени їхніх сімей, а також громадяни, які тривалий час працювали на стратегічно важливих об'єктах", - йдеться в повідомленні.

Оперативники спецслужби встановили, що взимку 2018 представники ФСБ РФ завербували жителя Херсонщини, колишнього працівника заводу "Кримський Титан", під час його поїздки у тимчасово окупований Крим.

Під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску "Армянськ" чоловіка запросили для проведення додаткової "бесіди". Застосовуючи методи психологічного і фізичного тиску, співробітники спецслужби вимагали, щоб він зізнався в міфічних зв'язках зі Службою безпеки. Крім того, представники ФСБ натякали на нібито причетність чоловіка до аварії на "Кримському Титані", вбачаючи в цьому ознаки диверсії.

Не отримавши від українця реальних свідчень, співробітники ФСБ змусили його під диктовку написати "визнання" про роботу на СБУ і зобов'язання про таємну співпрацю.

Після повернення на підконтрольну Україні територію чоловік потрапив у поле зору вітчизняної спецслужби. Зараз він надав докладні свідчення про всі обставини свого вербування.

"Згідно з ч.2. Ст.111 ("Державна зрада") КК України передбачено звільнення від кримінальної відповідальності в разі, коли громадянин України на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників жодних дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок із ними та про отримане завдання", - нагадали в СБУ.