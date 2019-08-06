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 Поставки дизпального з РФ у серпні скоротяться майже удвічі, - Герус. ВIДЕО

Поставки дизпального з Російської Федерації в серпні скоротяться майже удвічі (з 45% до 25%).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус на брифінгу в Києві у вівторок.

Відео Еспресо

"Поставки російського ресурсу в серпні скоротяться майже вдвічі ... Те, що йде через трубопровід, скоротиться десь з 200 тис. тонн до 100 тис. тонн. Крім того, ми маємо інформацію про те, що російська "ЛУКОЙЛ" хотіла поставляти в Україну 80 тис. тонн, але поки не отримала дозвіл від російського міністерства", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причин для зростання цін на дизпаливо немає, - Герус

Також Герус підкреслив: поставки дизпального морем у серпні зростуть у три-чотири рази. Крім того, збільшуються поставки нафтопродуктів з Білорусі, Литви і країн ЄС.

"Потужності нафтотерміналів в морських портах України дозволяють багаторазово збільшити обсяги переробки нафтопродуктів. "Укрзалізниця" може забезпечити достатню кількість рухомого складу для їх перевезення.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, своєю чергою, повідомив, що "Укрзалізниця" сформує незнижуваний запас дизпального для стабільної роботи".

За його словами, введення спецмита не викличе дефіциту нафтопродуктів на ринку України.

Герус також зазначив, що російські компанії, які недавно призупинили роботу на ринку України, зацікавлені в її продовженні, про що свідчить їхня поведінка, зокрема те, що в липні вони закачали додаткові 40 тис.тонн дизпального у власні сховища з метою уникнути оплати спецмита.

"Уже в серпні ми досягнемо суттєвої диверсифікації (поставок дизпалива. - Ред.). Якщо раніше поставки з Росії становили близько 45%, то ми чекаємо, що в серпні вони будуть не більше 25%, а у вересні цей показник може скоротитися до 10 -15%", - сказав Герус.

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Водночас він підкреслив, що російські компанії, які імпортують нафтопродукти в Україну можуть продовжити роботу на цьому ринку, однак мають у повному обсязі сплачувати всі відповідні мита.

Омелян також повідомив, що сьогодні було прийнято рішення сформувати оперативний логістичний штаб, який буде працювати на щоденній основі з найбільшими нафтотрейдерами України і державними компаніями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141504
 
   
 Топ коментарі
 
А кто это до сих пор покупал топливо у агрессора?

Поставки дизтоплива из РФ в августе сократятся почти в два раза, - Герус - Цензор.НЕТ 1274
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Герус, напомнить тебе как тебя выгнали из НКРЭ за профнепригодность???

Оно еще и комментирует...… Действительно, эпоха Зебилов началась.....
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в нкре сплошные отроттердамленные профессианалы
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...герпес, расскажи, как соляра подешевеет... Поставки дизтоплива из РФ в августе сократятся почти в два раза, - Герус - Цензор.НЕТ 8703 Поставки дизтоплива из РФ в августе сократятся почти в два раза, - Герус - Цензор.НЕТ 9844
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Тебе важнее цена на заправке или стратегическая безопасность Украины?
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російські компанії мають бути позбавлені можливості продавати свою продукцію на українському ринку! Потрібно заводити в Україну європейські та американські компанії, а не гратись з росіянами! росія це агресор, отже російський бізнес в Україні має бути випалений напалмом!
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...так просвети меня, иксперд, что важнее? Поставки дизтоплива из РФ в августе сократятся почти в два раза, - Герус - Цензор.НЕТ 1898
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тебе важнее транзит газа или стратегическая безопасность Украины? на этот вопрос видно как отвечает правительство у. умоляя москалей продлить контракт.
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Вопрос в том почему это не было сделано за 5 лет войны, 89% всей солярки поставлялось из страны агрессора которая в любой момент могла лишить ВСУ топлива.
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А кто это до сих пор покупал топливо у агрессора?

Поставки дизтоплива из РФ в августе сократятся почти в два раза, - Герус - Цензор.НЕТ 1274
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А кто это до сих пор покупал топливо у агрессора?/ хренландский флажок не может сам ответить на этот вопрос?
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Как кто? Вы, что,из Параши свалились? Покупали фермеры для посевной и уборочной, покупали дальнобойщики для перевозки грузов, покупали автовладельцы для своих авто с дизельным двигателем, покупал Укравтодор для ремонта и прокладки дорог, покупали мэрии городов для общественного транспорта, покупали НГУи ВСУ с ВМС для боевой подготовки и уничтожения российского оккупанта с дебилами - домбпаситами. Многие покупали.
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А каким образом? И кто сейчас наживается? Петруччо то клятый уже не при делах.
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медведчук і досі наживається може й петі перепада щось не зря ж він старався

Попри заборону Служби безпеки України, державні регулятори дозволили Віктору Медведчуку переоформити свій головний український актив на підставну особу. За роки правління чинного президента кум Путіна отримав контроль над золотою жилою, яка дозволяє йому збагачуватися, фінансувати з цих грошей свої телеканали, політичні проекти та ідеологію просування "русского міра".
Ця "дойна корова" - це дизельна труба, яка потрапила в руки пов'язаної з Медведчуком швейцарської фірми-прокладки, що контролює 40% ринку дизеля всередині країни.
Наразі медведчуківський клан, страхуючись на випадок зміни влади, аби не втратити актив, оформлює трубу на білоруську компанію "Нафтобітумний завод". Антимонопольний комітет, який контролює президент Порошенко, дав необхідні дозволи.
А тепер найцікавіше. Днями я отримав офіційні документи, які підтверджують, що ця компанія, за якою Медведчук хоче сховати свою трубу, контролюється з Росії. Також є лист СБУ, датований 7 грудня 2018 року.
У листі йдеться, що безпосереднім власником "Нафтобітумного заводу" є ТОВ "Інтерсерві", а кінцевим бенефіціарним власником є Воробей Микола Миколайович, громадянин Республіки Білорусь.
Також відомо, що Микола Миколайович також є засновником та контролером компанії "Червоний Бір", яка, у свою чергу, на території Росії володіє ТОВ "Ресурс Танкер". Крім того, СБУ встановила, що співзасновник білоруського заводу є "постійним контрагентом нафтової компанії "Роснєфть", стосовної якої указом президента України застосовано санкції на три роки".
Відомо, що цей лист 2018 року був направлений СБУ на адресу Фонду державного майна. У свою чергу, Фонд на його підставі заборонив цій білоруської компанії брати участь в приватизації "Центренерго". Пояснивши це тим, що білоруси надали неправдиві відомості про себе.
Але минуло кілька місяців, і вже в березні 2019 наш український Антимонопольний комітет прийняв протилежне рішення. Він дозволив тій же білоруської компанії з російським корінням купити дизельну трубу. Тобто підіграти Медведчуку.
За таке рішення проголосували люди Порошенка. А саме члени Антимонопольного комітету, які раніше працювали у корпорації "Укрпромінвест", до складу якої входить "Рошен", і юридичному бізнесі Олексія Філатова, який є заступником глави Адміністрації президента.
Днями на слуханні Антикорупційного комітету заступниця голови АМКУ Марія Ніжнік сказала, що СБУ нічого їм не повідомило про російські коріння білорусів. Мовляв, чекали від спецслужби відповідь та не дочекалися, а тому дозволили білорусам, тобто росіянам, стати власником труби.
Такий от цинізм, коли викриваєш змову чинного президента та Медведчука. І все це відбувається у той час, як Банкова розкручує рамку на другий тур виборів: "або той самий президент на другий термін, або Путін візьме реванш".
Свою стратегію вони будують на страху, який повинен паралізувати виборця. Історія з трубою - це далеко не перший приклад допомоги Адміністрації президента росіянам. У березні, за кілька днів до виборів, Банкова виключила зі списку санкцій України Молдовський металургійний завод, який перебував у місті Рибниця, на території підконтрольного Москві Придністров'я.
Санкції на це підприємство наклали у 2018 році, але перед зміною влади владній верхівці України закортіло зняти обмеження з заводу, який фактично контролює російський олігарх Алішер Усманов. Зроблено це для того, аби перенаправити туди український металобрухт. Іншими словами, на шкоду українським заводам, навіть олігархічним, зате тепер з українського металобрухту буде виготовлятися метал на підприємстві на ніким не визнаних територіях.
Ще один показовий випадок. Абсолютно "випадково" минулого року Порошенко забув накласти санкції на спаринг-партнера Путіна по дзюдо Аркадія Ротенберга, його брата Бориса і племінника Романа. Тих самих, які були включені в американський список санкцій, але були відсутні в українському.З другої спроби, рятуючись від ганьби, чинна Адміністрація президента включила їх таки до списку, але якимось дивом під санкції не потрапило російське підприємство "Міндобрива" з міста Росош Воронезької області, яке належить Аркадію Ротенбергу. Ну і саме підприємства Порошенка - Свинарчука "Богдан" в обхід тендерів стало ексклюзивним постачальником армійської автомобільної техніки, вигризаючи чергові півмільярда на початку поточного року.

При тому, що своїх вантажних автомобілів заводи Порошенка - Свинарчука не виробляють, а завозять і перебрендовують білоруські "МАЗи". Ці машини лише на 17% білоруські, а решта беруть у Росії.
Усі ці історії - лише верхівка процесів, про які ви не почуєте на великих телеканалах, або бравурних брифінгах Банкової. Але факт залишається фактом і за риторикою "Геть від Москви" ховається співробітництво чинної української влади з оточенням Путіна.
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Так нет уже клятого зрадника петруччо. И в СБУ уже зелёный такой сидит и руководит. Что, времени нет порядок навести и аресты провести виноватых? Или опять папиредники виноваты? Так надо меньше по шаурмячечным шарится и лигам хохота с трускавцами и бегами под фонтанчиками, глядиш и время на работу найдётся. На работу не только в "районе 66".
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Ми нафту добуваємо? Добуваємо.Цікаво,куди вона дівається, та якого ж чорта ми з неї не виробляємо бензин та дизпаливо? Та і газ ми також добуваємо,а все бігаємо по світу з протягнутою рукою...
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Погугли. В Украине осталась только пара НПЗ, и то принадлежащие кацапам. Наверно надо спросить у добывателя томосов.
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Кременчуцький НПЗ належить групі Приват,і він таки працює,а всі інші,в тому числі і ті,що належать кацапам,не працюють.
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...кто такие эти "мы"? Поставки дизтоплива из РФ в августе сократятся почти в два раза, - Герус - Цензор.НЕТ 2332 Лично ты можешь добывать разве что козявки из носа, сидя перед монитором...
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за парєбрік-це туди Поставки дизтоплива из РФ в августе сократятся почти в два раза, - Герус - Цензор.НЕТ 3095 меншина рускаязичная,там і розкажеш про казявки...
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"а как взлетят цены на топливо если нефть станет бесплатной ?" (С)
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А вот зе-команда молодых дарование скоро расскажет вам как. Аккурат после начала подачи воды по часам.
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))) ну значить буду подождать. тут от месяца два тому в зад, какой то аквариум из австралии обещал тоже мну, шо скоро гривна будет по 100 ))) я ждал надеялся и верил. на прошлой неделе был в Украине. а гривна токо по 27 за ойро (((( в прошлом годе хоть по 30 была, а щас вааще облом (((. баюсь шо с водой на часы и нехтю опьять наколка может быть. но год у мну в запасе есть, до следующей поездки. не буду спешить. )))))
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Школьные учителя, что Вы творите! Понапокупали на новые зарплаты мощных дизельных авто, а надо брать пример не с Зеленского, а с Голобородька!

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Герус, напомнить тебе как тебя выгнали из НКРЭ за профнепригодность???

Оно еще и комментирует...… Действительно, эпоха Зебилов началась.....
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в нкре сплошные отроттердамленные профессианалы
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А стратегічні резерви петроля ви колись плануєте почати створювати, чи знов все бабло пішло на вибори та в офшори?
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Хоч так моя країна перестане фінансувати російський фашизм , тероризм , вбивства людей і мародерство окупантів .
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