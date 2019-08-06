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 Суспільство, За кордоном
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Все про:Єдина Росія (62) затримання (2979) Москва (611) протест (958)

 Член "Єдиної Росії" Тельмінова, чоловіка якої затримала поліція в Москві, заявила про намір вийти з партії та підтримати акції протесту. ВIДЕО

Член "Єдиної Росії" Наталя Тельмінова, чоловіка якої в суботу затримала поліція в центрі Москви, написала заяву про вихід з партії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в ефірі Настоящего Времени.

"Найімовірніше, так. Я написала в партію заяву про відмову, я хочу піти з неї. Мені соромно людям в очі дивитися після всього, що я бачила", - сказала Тельмінова у відповідь на запитання, чи піде вона на акції протесту.

3 серпня її чоловік хотів перейти на інший бік бульвару, щоб спуститися в метро. Але співробітники ОМОНу, які стояли оточенням, не дали йому цього зробити. Коли він обурився, його затримали. Даремно Наталія Тельмінова розмахувала членським квитком правлячої партії під носом в омонівців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протести в Москві: чоловіка затримали, коли він розхвалював журналістам дії силовиків. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141432
 
   
 Топ коментарі
 
Сука, сидела в Единой сатанинской России 5 лет войны с Украиной, было все хорошо, а когда дело коснулось лично семьи, оно прозрело.
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****, сидела в Единой сатанинской России 5 лет войны с Украиной, было все хорошо, а когда дело коснулось лично семьи, оно прозрело.
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ОП-ПА -соли на хер сыпанули и вся пропаганда к едреней фене.ВЫВОД:кацапам больше санкций разных и вкусных
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ага, - "вытаскивали мальчиков в трусиках футболочках" - где-то я это уже слышал, онежедетя?
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Она член единой расии ... аха , тормознутая курва . она думает и свято верит , шо это типо пропуск в счастливую жизнь
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Зараз ей гэбня повестку пришлет , так она сразу в 3 раза больше уверует Член "Єдиної Росії" Тельмінова, чоловіка якої затримала поліція в Москві, заявила про намір вийти з партії та підтримати акції протесту - Цензор.НЕТ 230
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Да нет, она как раз не член а другой орган
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было бы орегинально, если бы журналист таким вопросом, подыграл вашему сарказму.
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ви тільки подивіться на фото..на фоні..--що роблять інші..
ну про що можна говорити
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ввп потерял еще одного единомышленника. Осталось еще примерно 120 млн.
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беглые беркутовцы ( которые теперь ОМОНовцы ) еще недостаточно прониклись рюсським духом . для них членский билет " Единой России " не указ . они на ксивы партии Регионов заточены Член "Єдиної Росії" Тельмінова, чоловіка якої затримала поліція в Москві, заявила про намір вийти з партії та підтримати акції протесту - Цензор.НЕТ 3295
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Бить будут не по партбилета,а по морде,на которой написано что он был.
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Русский ЗНАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ. 6 августа 1996 года началась знаменитая операция «Джихад»
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Не удивлюсь если она в ближайшее время разведется и скажет что вообще никогда замужем не была)
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Та там вся країна сплошні "члени" - одним менше, одним більше.
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Да, судя по всему- он ей всё рассказал. И ему, наверное- понравилось. Ему теперь женщины не нужны... Отсюда- такой вот женский протест- Выход Из Партии!!!
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Ути какая ватница боевая. Член партии «Едим Раисю» просто шла мимо с мужем и ничего их не беспокоило и не настораживало, а когда её благоверного, судя по морде явного алкаша, перевели на другую сторону, как он и хотел, ей это не понравилось. Ей не из партии сейчас нужно выходить, а на колени падать и молить о пощаде или спасаться бегством в тайгу.
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А как же терпеть лишения и страдания ради партии и вошдя?
Наверное хотела только жопу на партийных харчах отростить и тройной подбородок.
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А что в Маскве метро не *минируют* и не закрывают чтобы майданщики не смогли добраться и выбраться с площади как ето делал в Киеве Парашенко?
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Мадам, узбагойтесь! Если бы вашего мужа не замели солдаты Федеральной службы войск Росгвардии его могли захватить солдаты войск НАТО.
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Теперь легко может получить убежище где-то(будучи агентом ФСБ). Типо ущемляют ее очень. В Солсберри поедет на шпиль смотреть)
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Вы просто не так поняли: Вежлевые росгвардейцы помогали члену эдиной росии, перейти на ту сторону дороги.😆
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та пох..все одно терпіли...вони в голос бояться сказати слово--РЕВОЛЮЦІЯ..прекрасно знаючи.що мирним шляхом нічого не вирішать.)(уйло їх задавить але дальше толдонять--всьо мірно должно.біть .никакіх прізівов к свержению..і ходять по кругу..їх херачать а воно .як бидло в стойло лізе автозака...тьфу
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тов.Тельминова должна явиться в компетентные органы для отправки в ГУЛАГ..
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тов.Тельминова
**********
Гєльмінтова. Тов. Гєльмінтова висунула голову із гомна і гаваріт, - "О! А шо здєсь такоє проісходіт?!!" )))
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Какой глюпый зенсцина! Не могла простой вещи придумать. Распечатывает на цветном принтере 2 скана своего партбилетика, на одном ниже печатает: член ЕДРУ, на другом- муж члена ЕДРУ, клеят все это суперклеем себе на лбы, и вуаля, гуляй где хочешь без эксцессов.
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типичная мордовская баба. толстая крикливая и скандальная.очень часто пьяная.
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реально глупая женщина - не в состоянии понять что так вот выйти и орать на площадях без последствий это можно только в стране под названием Украина.
Гражданкой не той страны родилась. Хотя морда и мордовская.
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Вот такой "руssкий мир" мне начинает нравиться... Гггг
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