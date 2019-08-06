 Чому люди дізнаються про розмір мита на кордоні? - Нефьодов пропонує скласти єдину базу вартості розмитнення автомобілів. ВIДЕО

Про це розповів глава митної служби Максим Нефьодов в інтерв'ю "5 каналу", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз люди дізнаються про обсяг мит, які вони мусять заплатити, і як митниця оцінюватиме машину, вже безпосередньо на кордоні. Він зазначив, що причиною цього слугують каталоги Schwacke.
"Якщо ви приїдете на кордон - на кордоні є так звані засекречені каталоги Schwacke, за якими визначається ціна, і комусь пропускають (автомобіль. - Ред.), комусь донараховують (мита. - Ред.), а комусь - донараховують утричі", - розповів Нефьодов.
Він зазначив, що детальної статистики ні в кого немає і ніхто не знає деталей, як саме нараховують податки на авто. Тому серед автомобілістів з'явилося чимало чуток, що різні митниці використовують різні індикативи, а весь процес розмитнення, "м'яко кажучи, напівлегальний".
Щоб вирішити таку проблему, Нефьодов пропонує скласти єдину базу вартості розмитнення автомобілів на основі даних про вже ввезені машини. Він наголосив, що ціни неможливо вказати точно, але все ж таки вартість розмитнення однакових авто, незалежно від комплектації, має бути в приблизно однакових цінових межах.
Створення такої бази має знизити корупцію на митницях, захистити автомобілістів і дозволити їм заздалегідь знати, скільки доведеться платити за розмитнення.
"если в Европе что-то дороже- в Украине надо тоже делать дороже потому что туда идем!"..
"если в Европе что-то дешевле- то в Украине должно быть все равно дороже потому что еще не Европа!"..
лохи хавали..
Прибавьте к трем миллионам их жен и родню -ЭТО ТО НА ЧЕМ ПОРОХ ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ
ЕСЛИ УКРАИНЕЦ, работающий за рубежом купил авто и зарегистрировал его в ЕС, ПОЧЕМУ ЖЕНУ УКРАИНЦА НА ЖТОМ АВТО НЕ ПУСКАЮТ В УКРАИНУ? Ведь это совместная собственность ?
КАКОЙ ИДИОТ НАРУШАЕТ КОНСТИТУЦИЮ .
Потому про растоможку говорить- ЖТО ДУРОСТЬ. Наведите порядок в самых правилах въезда в Украину для граждан Украины
Желающих занижать цену не было. Почему-то.
Подал документы, из Киева прислали оценку в €37 тыс. Предложил им купить за эту цену, не захотели.
Почти две недели ждал пока придёт адекватная оценка.
-та, можна...
-а скока?
-та детишкам, на молочишко...
-ну ни хера себе, вы ж сказали шо они молоко пьют, а то шо вы написали на листочке, за это ж можно их черной икрой кормить с утра до вечера, круглый год...
- Наркотики есть?
Капитан:
- Есть. Вот, пожалуйста (достает чемодан). Вот героин, вот кокаин. Все аккуратно упаковано,вот шприц готовый.
Таможенник, вытаращив глаза:
- А может, и оружие есть?
Капитан:
- Вот пистолет Макарова, вот автомат Калашникова, вот патроны к ним. Все как надо.
Таможенник с усмешкой:
- Наверное, и валюта есть?
Капитан достает третий чемодан:
- Вот 100 тысяч долларов, пожалуйста.
Таможенник, ничего не понимая:
- И это все Ваше?
Хозяин:
- Нет, это Ваше. Мое в трюме.
там это серийная машина--у нас с доп функцией--полный фарш.( дэбилизм какой-то)