 Чому люди дізнаються про розмір мита на кордоні? - Нефьодов пропонує скласти єдину базу вартості розмитнення автомобілів. ВIДЕО

Про це розповів глава митної служби Максим Нефьодов в інтерв'ю "5 каналу", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз люди дізнаються про обсяг мит, які вони мусять заплатити, і як митниця оцінюватиме машину, вже безпосередньо на кордоні. Він зазначив, що причиною цього слугують каталоги Schwacke.

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"Якщо ви приїдете на кордон - на кордоні є так звані засекречені каталоги Schwacke, за якими визначається ціна, і комусь пропускають (автомобіль. - Ред.), комусь донараховують (мита. - Ред.), а комусь - донараховують утричі", - розповів Нефьодов.

Він зазначив, що детальної статистики ні в кого немає і ніхто не знає деталей, як саме нараховують податки на авто. Тому серед автомобілістів з'явилося чимало чуток, що різні митниці використовують різні індикативи, а весь процес розмитнення, "м'яко кажучи, напівлегальний".

Щоб вирішити таку проблему, Нефьодов пропонує скласти єдину базу вартості розмитнення автомобілів на основі даних про вже ввезені машини. Він наголосив, що ціни неможливо вказати точно, але все ж таки вартість розмитнення однакових авто, незалежно від комплектації, має бути в приблизно однакових цінових межах.

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Створення такої бази має знизити корупцію на митницях, захистити автомобілістів і дозволити їм заздалегідь знати, скільки доведеться платити за розмитнення.