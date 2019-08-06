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Все про:авто (1381) розмитнення (102) Нефьодов (72) євробляхи (132)

 Чому люди дізнаються про розмір мита на кордоні? - Нефьодов пропонує скласти єдину базу вартості розмитнення автомобілів. ВIДЕО

В Україні планують зробити процес розмитнення автомобілів максимально прозорим, щоб знищити корупцію на митниці й дозволити автомобілістам самостійно прораховувати вартість машин.

Про це розповів глава митної служби Максим Нефьодов в інтерв'ю "5 каналу", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз люди дізнаються про обсяг мит, які вони мусять заплатити, і як митниця оцінюватиме машину, вже безпосередньо на кордоні. Він зазначив, що причиною цього слугують каталоги Schwacke.

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"Якщо ви приїдете на кордон - на кордоні є так звані засекречені каталоги Schwacke, за якими визначається ціна, і комусь пропускають (автомобіль. - Ред.), комусь донараховують (мита. - Ред.), а комусь - донараховують утричі", - розповів Нефьодов.

Він зазначив, що детальної статистики ні в кого немає і ніхто не знає деталей, як саме нараховують податки на авто. Тому серед автомобілістів з'явилося чимало чуток, що різні митниці використовують різні індикативи, а весь процес розмитнення, "м'яко кажучи, напівлегальний".

Щоб вирішити таку проблему, Нефьодов пропонує скласти єдину базу вартості розмитнення автомобілів на основі даних про вже ввезені машини. Він наголосив, що ціни неможливо вказати точно, але все ж таки вартість розмитнення однакових авто, незалежно від комплектації, має бути в приблизно однакових цінових межах.

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Створення такої бази має знизити корупцію на митницях, захистити автомобілістів і дозволити їм заздалегідь знати, скільки доведеться платити за розмитнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141423
 
 
 Топ коментарі
 
Когда-то в Швеции, чтоб не держать кучу таможенников и не судиться с купцами был простой закон. Таможенную стоимость товара, с которого платился налог, определял сам купец. Проверяли редко. Еще реже обманывали. Потому что во второй части закона было следующее: власти имеют право выкупить весь товар по заявленной стоимости.
Желающих занижать цену не было. Почему-то.
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Калькулятори є для акцизу, мита і ПДВ. Але наша доблєсна митниця любить не признавати ціну автомобіля в договорі куплі-продажі і казати, що вона занижена. Бо в них там є якісь свої каталоги, де виписані ціни на б/у тачки і ціни там реально завищені. А якщо митники скажуть розмитнювати по своїй ціні з каталогу, то там відповідно і ПДВ міняється, і мито...
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размеры пошлин эти бандиты ( иногда называют себя таможенниками) берут с потолка...
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размер пошлин должен быть европейским- около 250 евро за тачку! бо Україна- це Європа!
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В таком случае таможенникам ничего не достанется, их семьи начнут голодать и будут есть друг дружку. Так этот бородач призывает к каннибализму.
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вообще то в сети масса калькуляторов (в том числе и на сайте таможни) для расчета стоимости растаможки. или нефедов не в курсе просто?
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Калькулятори є для акцизу, мита і ПДВ. Але наша доблєсна митниця любить не признавати ціну автомобіля в договорі куплі-продажі і казати, що вона занижена. Бо в них там є якісь свої каталоги, де виписані ціни на б/у тачки і ціни там реально завищені. А якщо митники скажуть розмитнювати по своїй ціні з каталогу, то там відповідно і ПДВ міняється, і мито...
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ага конечно вот и считайте себе им. А на границе будет другая цена. У них есть своя сетка цен по авто и не важно за какую цену он реально был куплен.
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барыга- жаба сивая придумала хорошую схему-
"если в Европе что-то дороже- в Украине надо тоже делать дороже потому что туда идем!"..
"если в Европе что-то дешевле- то в Украине должно быть все равно дороже потому что еще не Европа!"..
лохи хавали..
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3 млн официально работает за рубежом. ЖТО ЗНАЧИТ 3 млн авто официально оформлено по всем правилам . КТО БУДЕТ РАСТОМАЖИВАТЬ ЖТИ АВТО ? И зачем их растомаживать, если люди работают И БУДУТ работать за рубежом?
Прибавьте к трем миллионам их жен и родню -ЭТО ТО НА ЧЕМ ПОРОХ ПРОИГРАЛ ВЫБОРЫ
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Абсурд - иностранец на иностранной регистрации может назодится в стране год безвыездно. Мало того- границу проходят по коридору паспорта ЕС практически без очереди , а украинцы стоят ЧАСАМИ НА ГРАНИЦЕ КАК В СТОРОНУ УКРАИНЫ ТАК И В СТОРОНУ ЕС. Негры , блин, над украинцами смеются
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Получил подсрачник от обворованного его семейством ...
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Вопрос к этому( пока еще не козлу ) Нефедову.
ЕСЛИ УКРАИНЕЦ, работающий за рубежом купил авто и зарегистрировал его в ЕС, ПОЧЕМУ ЖЕНУ УКРАИНЦА НА ЖТОМ АВТО НЕ ПУСКАЮТ В УКРАИНУ? Ведь это совместная собственность ?
КАКОЙ ИДИОТ НАРУШАЕТ КОНСТИТУЦИЮ .

Потому про растоможку говорить- ЖТО ДУРОСТЬ. Наведите порядок в самых правилах въезда в Украину для граждан Украины
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почти хорошо, но таможенник может сказать, да!, то, что ты посмотрел в своей базе - это одно, но у меня свои каталоги и их никто не отменял, поэтому будешь платить сколько скажут....
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Неа. Если это будет законодательно единая база растаможки, то после того как этот таможенник данную фразу скажет можно смело просить его это же повторить на камеру и сразу же оформлять иск в соответствующие антикоррупционные органы.
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После его "пугалки" о ветерком потянуло чи там спина помокрела, я этого черта ваааще не воспринимаю. Гнида он, в клеточку.
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Ему надо для тестя постараться. Тесть машины со штатов завозит
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Да? Как всегда- всё просто, если обладать инфой.
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Когда-то в Швеции, чтоб не держать кучу таможенников и не судиться с купцами был простой закон. Таможенную стоимость товара, с которого платился налог, определял сам купец. Проверяли редко. Еще реже обманывали. Потому что во второй части закона было следующее: власти имеют право выкупить весь товар по заявленной стоимости.
Желающих занижать цену не было. Почему-то.
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Взял машину в Германии за €23 тыс. По совету брокера предварительно расчитал на калькуляторе исходя из стоимости в €25 тыс. В Украине цены на такие авто начинались от $40 тыс.
Подал документы, из Киева прислали оценку в €37 тыс. Предложил им купить за эту цену, не захотели.
Почти две недели ждал пока придёт адекватная оценка.
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Брокери вже давно навчились дурити і митників і громадян... Завжди записуйтесь на прийом до начальника митниці і пишіть письмовий запит...
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Я машину покупал у официального дилера с трэйд ин, деньги вносил через кассу. У меня помимо купчей были фискальные чеки. Поэтому знакомый адвокат все разрулил
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подтверждаю, только мне приговор сделали меньше, ждать не стал, пошел на попятную, пока платежи, туда-сюда, авто простояло у них на площадке пару дней, машину пока не растаможишь уже не заберешь,стоянка в сутки-500грн, зачем выпускать собственные авто и строить фабрики заводы?...
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во Франции, существует нечто подобное, но касается другого, водозабора из рек, на промпредприятих и очистных сооружения, водозабор осуществляют ниже по течению реки, а сброс очищенных вод происходит выше....Вот бы на Днепре внедрить подобное...
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Толково... Але знову ж таки.. не при злочинній владі...
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-таможня?
-та, можна...
-а скока?
-та детишкам, на молочишко...
-ну ни хера себе, вы ж сказали шо они молоко пьют, а то шо вы написали на листочке, за это ж можно их черной икрой кормить с утра до вечера, круглый год...
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Таможенник поднимается на корабль для досмотра.
- Наркотики есть?
Капитан:
- Есть. Вот, пожалуйста (достает чемодан). Вот героин, вот кокаин. Все аккуратно упаковано,вот шприц готовый.
Таможенник, вытаращив глаза:
- А может, и оружие есть?
Капитан:
- Вот пистолет Макарова, вот автомат Калашникова, вот патроны к ним. Все как надо.
Таможенник с усмешкой:
- Наверное, и валюта есть?
Капитан достает третий чемодан:
- Вот 100 тысяч долларов, пожалуйста.
Таможенник, ничего не понимая:
- И это все Ваше?
Хозяин:
- Нет, это Ваше. Мое в трюме.
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Порохоботам не нравится. Им медом ср...... ку намаж все равно не так. Ну и чего плохого или жить по скотски?
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Канешн не нраится. Чому люди дізнаються про розмір мита на кордоні? - Нефьодов пропонує скласти єдину базу вартості розмитнення автомобілів - Цензор.НЕТ 1155 Мы ждём растаможки как перед выборами обещали. Или у пана атамана Зе, фсё?
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Только предлагает и всё? Пора-бы уже давно сделать моча и доложить народу о результатах!
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А для чего в верхзраде пишут запутанные законы,назначают высокие ставки растаможки и дают возможность их обходить при помощи желания таможенников?думай борода - три уха,ты попал в болото,нужно не приспосабливаться,а вылазить из него и осушать.
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В нищей Украине цены на автомобили самые высокие в мире, как в Индии или на Кубе где автомобиль не средство передвижение а целое состояние которое передается по наследству. Какая в жопу Европа

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Нефьодов предлагает составить единую базу стоимости растаможки автомобилей. Исчезнет интрига. Растаможка превратится в банальную рутину.
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В США Тоета Камри 2018 года стоит $18тыс. В Украине аналогичная машина с аналогичной комплектацией стоит $35тыс. Машины же возрастом 5-15 лет отличаются в цене в 3-5 раз. Неужели в Украине такие зажиточные люди что имеют возможность покупать такие дорогие машины?
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абсолютно верно. в салоне видел новую кемри только год уже біл на исходе --35 000.
там это серийная машина--у нас с доп функцией--полный фарш.( дэбилизм какой-то)
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Але! Нефьёдов! Интервью - это зло! Помнишь? Сам говорил. Иди работай!
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Я так понял бляхерам за покращення уже можно забыть.
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