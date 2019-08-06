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Все про:Зеленський (2296) лобіювання (36) США (5240)

 Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві. ВIДЕО

Адреса нібито американського представника президента Володимира Зеленського Маркуса Коена, зазначеного у звіті американських лобістів, збігається з адресою офісу команди Зеленського в Києві.

На сайті ЗеОфісу вказано його київську адресу - вул. Велика Васильківська, 72, другий поверх торгово-розважального центру "Олімпійський". Ця сама адреса зазначена й у звіті лобістської компанії Signal Group Consulting, яка раніше опублікувала звіт про роботу на Зеленського та його партію "Слуга народу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на thebabel.

Водночас видання "Голос Америки" стверджує, що за цією адресою офісу Коена не існує. "Пройшлися і не побачили жодних офісів, які працюють, - там є магазин і порожні приміщення. Хто такий Маркус Коен, ніхто не знає. Він не зареєстрований у Сполучених Штатах, ніде не з'являвся з лобістською діяльністю, про нього не відомо в Україні", - повідомляє видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заперечує використання послуг лобістів у США

Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві 01

Представниця американського Центру відповідальної політики Open Secrets, експерт з діяльності лобістів у Вашингтоні Анна Масол наголошує, що офіс, у якому немає співробітників і який не схожий на такий, що працює, є однією з ознак існування групи, що оперує "темними" грошима.

Читайте також: Американська компанія відзвітувала про витрати на поліпшення іміджу Зеленського, його команда каже, що нікого не наймала, - "Голос Америки". ДОКУМЕНТ

Раніше американська лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, виконану для Володимира Зеленського. Послуги були надані в квітні і травні, контракт закритий 21.05.

Згідно з документами, поданими в міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 000 доларів і відшкодування витрат в 9 371 долар. Лобісти контактували з офісами американських конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами тощо. Предметом листів і дзвінків були домовленості про зустрічі.

Сам Зеленський заперечує зв'язок з американськими лобістами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141417
 
   
 Топ коментарі
 
штаны проверь не насрал там Порох нигде тебе? 😂
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у вас ус отклеился и пластинку заело, зебил Адрес Коэна, названного в отчете американских лоббистов представителем Зеленского, совпадает с адресом Зе!Офиса в Киеве - Цензор.НЕТ 4561
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Зачем кому-то метать? Даже уже зебилы всё сами понимают, только никогда не признаются в своем зебилизме - характерная черта люмпенов.
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смешная сумма фигурирует, на єту сумму даже на недельку на мальдиві с семьей не смотаешься, максимум на два дня
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Чисто мокшанская тактика верещать - а вон в Америке вообще негров линчуют! Зебилы и мокши братья навек))
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в школу иди, на третий урок опоздываешь
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Ну-ну, ожидаемо)) Типичный, убогий слив зелюка))
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Зекозел, на мальдивы слетать на неделю 2,5-3 тыс. баксов, это 75-80 тыс. грн. Это для твоего общего убогого развития, чтоб ерунду не писал. Хотя зедебилам Мальдивы не светят - люмпены всегда остаются нищими.
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"Честность" и "порядочность" так назіваенмого президента Зе просто зашкаливает. Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві - Цензор.НЕТ 1167
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Зебобики брешут как дышат...а дышат они часто... Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві - Цензор.НЕТ 7447
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DmB‏ @DmB_Ekb 1 ч.1 час назад

Для торжественных ходов
коридор уже готов -
в качестве живых перил
две шеренги из ****** )
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Я думаю час зубожіння вже скоро скінчиться:
1. Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ.
2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.
3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн
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Полный список будущих радостей Коломойского:

пп. 1-4 -- Ваши
5. Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".
8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.
12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт».
13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.

Владислав Кураленко
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Богдан от Бени теперь пару лещей получит...не подсказал вовремя.. Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві - Цензор.НЕТ 1003
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Расследование нужно вести в США. В доверенности выданной Коену вместо подписи Зеленского опять же подпись того же Коена. Американцы должны были элементарно проверить паспорт Коена и сверить с паспортными данными, которые обязательно должны быть указаны в доверенности. А так получается любой, кому не жалко 70 штук баксов может от имени президента назначить встречи через такого сраного лоббиста, нахамить людям на встрече якобы от имени президента, испортить все что можно и раствориться в туалете на втором этаже торгового центра на Б. Васильковской.
Кстати Зеленский может эту фирму обанкротить навсегда и их внуки будуть оплачивать Мальдивы внукам Зеленского.
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Не по то спрашиваешь, Галлюний! Ты спроси а эти оплаченные встречи были или нет?
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Я ж и говорю - амерам прижать хвост должны ФБР - кого они водили вокруг Белого дома и на встречу с конгрессменами? И как они приняли доверенность, без нотариально заверенной подписи Зеленского и документов, удостоверяющих личность доверенного лица.
А Баканова, как главу СБУ всегда встретять коллеги в любой стране мира, без посредников. И Зеленскому нет смысла платить бабки для того, чтобы встретиться с кем-то где-то - его приглашает Трамп лично.
И не хрен было Зеленскому в Америке делать перед вторым туром - все решалось в Украине.
Насчет встреч - спроси у погранцов! Они знают кто кудой летал, кто где залетал и кто на скоко был в пролете - у них все ходы записаны и все выходы прописаны почем!
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"Американцы должны были..." - ты серьезно?!
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Порох ну никак идиот жирный не успокоится!! Зачем Зе вся эта херня,если он ,вернее украинцы,просто положили на пороха результатами двух выборов??
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порохоботи зробили це і в третє
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А-ааа! Хвальшивые!!!!!!!!!!!!

А вот интересно, а УПЛАЧЕННЫЕ 70 тысяч долларов - тоже были фальшивыми?
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Да и обе подписи разные и ни о чем! Что говорит о том,что эти американцы лохи полные и похоже получали первый в жизни заказ на лоббирование.
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Это похоже на провокацию. Подписи Зеленского на документе нет. А Коэн юридически, заключил договор сам с собой. Голос Америки вчера сообщил, что Коэн не имеет права заниматься лоббистской деятельностью. Это какая-то подстава. И кажется, я догадываюсь с чьей стороны это сделано.
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Да-да! Это всё гадкий пэтя хочет виликага ЗЮ подставить! Пакостник эдакий Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві - Цензор.НЕТ 2630
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Один брехун передав естафетну паличку , ще більшому брехуну.
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А якщо подивитись останні судові рішення , які не на користь України і українців , то ще більшому грабіжнику і прихильнику Московії..
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Жаль, что Голос Америки подключился к раскрутке фейка. Человек не может заключить договор сам с собой и утверждать при этом, что представляет интересы другого. Если других документов нет, то Руслан Петричка учавствует в неблаговидном деле.
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ну барига цей зе, сикля наркоманська, боїться визнати що з лобістами Штатів працювали... мабуть перед хозяїним своїм путін-***** боїться щось таке промовити...
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офис, в котором нет сотрудников и который не выглядит действующим, является один из признаков существования группы, оперирующей "темными" деньгами.

Не-не!!!
Быть того не может, шоб светлые ЗЕлюди Коломойского оперировали темными деньгами. Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві - Цензор.НЕТ 3180
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Так кловуны ведь Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві - Цензор.НЕТ 2999 Люди неопытные. Разбираются только в алкоголе и изображении идиотизма
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Кажись Мы на грани грандиозного шухера Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві - Цензор.НЕТ 8066
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ну и хорошо. всё законно. всё нормально. пусть продолжают.
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