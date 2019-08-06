 Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві. ВIДЕО

На сайті ЗеОфісу вказано його київську адресу - вул. Велика Васильківська, 72, другий поверх торгово-розважального центру "Олімпійський". Ця сама адреса зазначена й у звіті лобістської компанії Signal Group Consulting, яка раніше опублікувала звіт про роботу на Зеленського та його партію "Слуга народу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на thebabel.
Водночас видання "Голос Америки" стверджує, що за цією адресою офісу Коена не існує. "Пройшлися і не побачили жодних офісів, які працюють, - там є магазин і порожні приміщення. Хто такий Маркус Коен, ніхто не знає. Він не зареєстрований у Сполучених Штатах, ніде не з'являвся з лобістською діяльністю, про нього не відомо в Україні", - повідомляє видання.
Представниця американського Центру відповідальної політики Open Secrets, експерт з діяльності лобістів у Вашингтоні Анна Масол наголошує, що офіс, у якому немає співробітників і який не схожий на такий, що працює, є однією з ознак існування групи, що оперує "темними" грошима.
Раніше американська лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, виконану для Володимира Зеленського. Послуги були надані в квітні і травні, контракт закритий 21.05.
Згідно з документами, поданими в міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 000 доларів і відшкодування витрат в 9 371 долар. Лобісти контактували з офісами американських конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами тощо. Предметом листів і дзвінків були домовленості про зустрічі.
Сам Зеленський заперечує зв'язок з американськими лобістами.
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коридор уже готов -
в качестве живых перил
две шеренги из ****** )
1. Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ.
2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.
3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн
пп. 1-4 -- Ваши
5. Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".
8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.
12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол із-за банкрутства його компанії «Аеросвіт».
13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.
Владислав Кураленко
Кстати Зеленский может эту фирму обанкротить навсегда и их внуки будуть оплачивать Мальдивы внукам Зеленского.
А Баканова, как главу СБУ всегда встретять коллеги в любой стране мира, без посредников. И Зеленскому нет смысла платить бабки для того, чтобы встретиться с кем-то где-то - его приглашает Трамп лично.
И не хрен было Зеленскому в Америке делать перед вторым туром - все решалось в Украине.
Насчет встреч - спроси у погранцов! Они знают кто кудой летал, кто где залетал и кто на скоко был в пролете - у них все ходы записаны и все выходы прописаны почем!
А вот интересно, а УПЛАЧЕННЫЕ 70 тысяч долларов - тоже были фальшивыми?
Не-не!!!
Быть того не может, шоб светлые ЗЕлюди Коломойского оперировали темными деньгами.