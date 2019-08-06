 Адреса Коена, названого у звіті американських лобістів представником Зеленського, збігається з адресою Зе!Офісу в Києві. ВIДЕО

На сайті ЗеОфісу вказано його київську адресу - вул. Велика Васильківська, 72, другий поверх торгово-розважального центру "Олімпійський". Ця сама адреса зазначена й у звіті лобістської компанії Signal Group Consulting, яка раніше опублікувала звіт про роботу на Зеленського та його партію "Слуга народу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на thebabel.

Водночас видання "Голос Америки" стверджує, що за цією адресою офісу Коена не існує. "Пройшлися і не побачили жодних офісів, які працюють, - там є магазин і порожні приміщення. Хто такий Маркус Коен, ніхто не знає. Він не зареєстрований у Сполучених Штатах, ніде не з'являвся з лобістською діяльністю, про нього не відомо в Україні", - повідомляє видання.

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Представниця американського Центру відповідальної політики Open Secrets, експерт з діяльності лобістів у Вашингтоні Анна Масол наголошує, що офіс, у якому немає співробітників і який не схожий на такий, що працює, є однією з ознак існування групи, що оперує "темними" грошима.

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Раніше американська лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, виконану для Володимира Зеленського. Послуги були надані в квітні і травні, контракт закритий 21.05.

Згідно з документами, поданими в міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 000 доларів і відшкодування витрат в 9 371 долар. Лобісти контактували з офісами американських конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами тощо. Предметом листів і дзвінків були домовленості про зустрічі.

Сам Зеленський заперечує зв'язок з американськими лобістами.