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 Події, Суспільство
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Все про:бійка (459) Запоріжжя (507) маршрутки (163)

 "П'яне тіло зірвало на маршрутці двірники. Дурник", - нетверезий пасажир і водій маршрутки побилися в Запоріжжі. ВIДЕО

У Запоріжжі побилися нетверезий пасажир і водій маршрутки №22.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт почався ще в маршрутці, а після зупинки його учасники почали з'ясовувати стосунки на вулиці. Під час бійки пасажир зірвав двірники на маршрутці. Перехожі викликали поліцію, яка прибула на місце події доволі швидко.

Відео Actual Today

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водій маршрутки "Київ-Житомир" стверджує, що його автобус обстріляли на околиці столиці

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141413
 
 
 Топ коментарі
 
Не верный вопрос, не за кого, а как?
- по приколу
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угадайте с трех раз,за кого голосовало это тело? "П'яне тіло зірвало на маршрутці двірники. Дурник", - нетверезий пасажир і водій маршрутки побилися в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 515
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в прокуратуре до сих пор одно тело называет себя генпрокулолом. и это совсем не смешно.
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Избиратель мародёра третий месяц сливу с горя заливает...
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угадайте с трех раз,за кого голосовало это тело? "П'яне тіло зірвало на маршрутці двірники. Дурник", - нетверезий пасажир і водій маршрутки побилися в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 515
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Не верный вопрос, не за кого, а как?
- по приколу
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Конечно же за Зе. За кого же ещё могло голосовать пьяное тело?
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за Порошенко, за кого-ж ще...стакан - це їх кохання та спільний інтерес
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за Порошенко, за кого-ж ще...
стакан -спільний інтерес
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Это диванный воен, он вообще не голосовал. "П'яне тіло зірвало на маршрутці двірники. Дурник", - нетверезий пасажир і водій маршрутки побилися в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 1836
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И не угадаешь. Сейчас соя дико обижена и готова гадить всем и вся. Если, например, марштурчик заявил, что за Зелю голосовал - это вполне могло спровоцировать запорошенковского бухарика. А то, что среди сторонников Порошенко придурков в процентном отношении не меньше, чем среди сторонников Зеленского - видно даже по этому форуму.
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ага,так и вижу чувака-порхобота в такую жару едущего бухим в маршрутке-газеле "П'яне тіло зірвало на маршрутці двірники. Дурник", - нетверезий пасажир і водій маршрутки побилися в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 2025.да порохобот из принципа в газель не сядет
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Это вы уже про особо упоротых порохоботов с раком мозга.
Рядовой сторонник Пети таким заморачиваться не будет. На чем можно доехать - туда и сядет. И да, сторонники Пети бухают не меньше, чем сторонники Зели. Любовь к алкоголю вообще никак не зависит от политических предпочтений.
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Два екіпажа, щоб затримати одного п"яничку?
скільки-ж треба поліції для банди з п"ятьох осіб, все міське управління?
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парень вернулся из Трускавца . немного устал после обучения а тут такое неуважение к его персоне . вот и не сдержался . понять и простить "П'яне тіло зірвало на маршрутці двірники. Дурник", - нетверезий пасажир і водій маршрутки побилися в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 8154
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Думав, що газелів вже ніде нема на маршрутах...)
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Это же событие года. Собирайте срочно сессию ООН!
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Когда это российское дерьмо исчезнет с дорог Украины?
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Хм, а полиция таки профессионально заблокировала !
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