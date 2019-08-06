 "П'яне тіло зірвало на маршрутці двірники. Дурник", - нетверезий пасажир і водій маршрутки побилися в Запоріжжі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт почався ще в маршрутці, а після зупинки його учасники почали з'ясовувати стосунки на вулиці. Під час бійки пасажир зірвав двірники на маршрутці. Перехожі викликали поліцію, яка прибула на місце події доволі швидко.

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