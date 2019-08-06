 "П'яне тіло зірвало на маршрутці двірники. Дурник", - нетверезий пасажир і водій маршрутки побилися в Запоріжжі. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт почався ще в маршрутці, а після зупинки його учасники почали з'ясовувати стосунки на вулиці. Під час бійки пасажир зірвав двірники на маршрутці. Перехожі викликали поліцію, яка прибула на місце події доволі швидко.
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- по приколу
стакан -спільний інтерес
Рядовой сторонник Пети таким заморачиваться не будет. На чем можно доехать - туда и сядет. И да, сторонники Пети бухают не меньше, чем сторонники Зели. Любовь к алкоголю вообще никак не зависит от политических предпочтений.
скільки-ж треба поліції для банди з п"ятьох осіб, все міське управління?