 В Ачинськ нікого не впускають, окрім машин реанімації, - наслідки вибухів складів у РФ. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Ачинськ ТВ.
Крім того, кореспондентам ІА "Запад24", які перебувають недалеко від місця НП, очевидці повідомили, що під час вибухів загинуло кілька військових і цивільних, у яких снаряди вибухнули прямо в руках.
Представник екстрених служб повідомив журналістам, що на складах є понад 40 тисяч снарядів калібру 125 і 152 міліметрів. Відбувається евакуація не тільки жителів Кам'янки, а й сусіднього селища Ключі. До місця НП вилетів губернатор Красноярського краю Олександр Ус.
За інформацією очевидців, "у повітря злетіла одна з будівель". Рух на трасі Назарово - Ачинськ паралізовано. До евакуації готують дітей, які відпочивають в оздоровчому таборі "Сокіл". "Зазначається, що система оповіщення в Ачинську виявилася не готова до такої ситуації. Люди через динаміки чули тільки звук сирен, мовне оповіщення неможливо розібрати, чути лише уривки фраз", - пояснює Newsru.com.
Везёт же...
Непоганий вилов. 40 дивізіонам на кілька днів їх би вистачило.
а учитывая базовый уровень (2014) всех силовых структур и насыщенность последних кацапской агентурой, как и политику "миролюбства", могу предположить, что никаких диверсий на территории ********* украинские спецслужбы не проводили и не проводят..
Тем более в рашке
Я что-то слабо себе представляю что склады начали взрываться а туда внутрь пойдут люди включая гражданских выносить вырывающиеся снаряды на руках
Но может у меня с воображением слабовато, конечно
наверное на таком, как на том видео в статье
Ещё все впереди!))
Билеты в край вечного пения Кобзона идут нарасхват!!)))
«Увидели, что военные просто бегут. Паникой это назвать нельзя, но страх в глазах был. Открыл грузовой отсек, не знаю, сколько людей влезло, но сколько влезло, мы забрали», - рассказал СМИ очевидец происшествия.
ясень пень гасить никто не будет, хай как тайга, само