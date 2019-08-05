EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  5395  89
Все про:армія РФ (1984) боєприпаси (914) вибух (1730) Росія (19220) склад (37)

 В Ачинськ нікого не впускають, окрім машин реанімації, - наслідки вибухів складів у РФ. ВIДЕО

Після вибухів боєприпасів в Ачинську (Красноярський край, РФ) у місто нікого не пускають після проведеної евакуації, за винятком машин швидкої допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Ачинськ ТВ.

Крім того, кореспондентам ІА "Запад24", які перебувають недалеко від місця НП, очевидці повідомили, що під час вибухів загинуло кілька військових і цивільних, у яких снаряди вибухнули прямо в руках.

Представник екстрених служб повідомив журналістам, що на складах є понад 40 тисяч снарядів калібру 125 і 152 міліметрів. Відбувається евакуація не тільки жителів Кам'янки, а й сусіднього селища Ключі. До місця НП вилетів губернатор Красноярського краю Олександр Ус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через вибухи складів в Ачинську (РФ) евакуйовано 6 тисяч осіб, пропало безвісти четверо солдатів, на території району введено надзвичайний стан. ФОТО

За інформацією очевидців, "у повітря злетіла одна з будівель". Рух на трасі Назарово - Ачинськ паралізовано. До евакуації готують дітей, які відпочивають в оздоровчому таборі "Сокіл". "Зазначається, що система оповіщення в Ачинську виявилася не готова до такої ситуації. Люди через динаміки чули тільки звук сирен, мовне оповіщення неможливо розібрати, чути лише уривки фраз", - пояснює Newsru.com.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141388
 
   
 Топ коментарі
 
Горите в пекле, рашисты!
 показати весь коментар
 
А все таки симпатичный этот Нибиру... В Ачинск никого не впускают, кроме машин реанимации, - последствия взрывов складов в РФ - Цензор.НЕТ 4632

В Ачинск никого не впускают, кроме машин реанимации, - последствия взрывов складов в РФ - Цензор.НЕТ 7051
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
он вроде не на кацапию а в Турцию свалил..пока по крайней мере..
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
При клоуне взрываться не будут, зебилы и так сдали Украину ***** и сватам. Теперь незачем склады взрывать у них вся Украина.
 показати весь коментар
 
 
А,то Порох взрывал чисто по патриоцким взглядам,а Зелень не взрывает бо рашу любит...*****,я прозрел
 показати весь коментар
 
 
Не обращай внимание, ему платят за слова с методички:"клоун, зебилы, сдали Украину, сваты"
 показати весь коментар
 
 
А чего ты раньше не написал,а то я уже расстроился и бутылку самогонки открыл...)
 показати весь коментар
 
 
Вы за кого принимаете старого, доброго дедушку Маккейна ???
 показати весь коментар
 
 
Амаретто вчера закончилось,а на боярышник у меня денег нет,всё-таки не в стране - бензоколонке живу,приходится скромничать...
 показати весь коментар
 
 
Петики, не прикидывайтась дебилами. Вы же элита! Уже никто не говорит, что это была диверсия извне.
 показати весь коментар
 
 
Прикидываться вами по меньшей мере нелогично
 показати весь коментар
 
 
Пєтюшки, хоч в такій темі не випорожняйтесь за свого вождя, дайте насолодитись моментом.
 показати весь коментар
 
 
"..40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметров."

Непоганий вилов. 40 дивізіонам на кілька днів їх би вистачило.
 показати весь коментар
 
 
Наверное тому городу уже всё... Меньше гумконвоев к нам будет ездить. Горжусь нашим спецназом 😎. Вот уж отплатили ордынцам за наши взорванные склады так отплатили.
 показати весь коментар
 
 
в начале кацапской агрессии чечены на "Кавказ центр" тоже считали, что подобные москальские косяки это дело рук украинских спецслужб..потом поняли - порожняк..(
 показати весь коментар
 
 
Вы думаете о таких делах мемуары пишут? Или хвастают ими потом? Нет все диверсии так и выглядят. Как чьё-то головотяпство..
 показати весь коментар
 
 
возможно и пишут, но спустя много лет..
а учитывая базовый уровень (2014) всех силовых структур и насыщенность последних кацапской агентурой, как и политику "миролюбства", могу предположить, что никаких диверсий на территории ********* украинские спецслужбы не проводили и не проводят..
 показати весь коментар
 
А я кавказцентр перестав читати з того часу, як прибрали українську версію сайту. Зараз КЦ вже далеко не той... Новин мінімум, а якщо вони і є- то половина- фантастика.
 показати весь коментар
 
 
Нужно наоборот: всех впускать и никого не выпускать.
 показати весь коментар
 
 
Видно что ей нравится этот фейерверк.
 показати весь коментар
 
Сева, а Сева, скажи, а сколько на рассее Калиновок?
 показати весь коментар
 
 
Красиво и - многообещающе начинается неделя! В Ачинск никого не впускают, кроме машин реанимации, - последствия взрывов складов в РФ - Цензор.НЕТ 593
 показати весь коментар
 
 
Знаєте що в цій новині погано? Це утилізаційний склад((( ці снаряди були списані, і там проводили їх утилізацію...
 показати весь коментар
 
Гадаєш, що якби склад був би не утилізаційний зажмурилось би більше казламордих ??? В Ачинськ нікого не впускають, окрім машин реанімації, - наслідки вибухів складів у РФ - Цензор.НЕТ 9835Згоден, не маю заперечень... В Ачинськ нікого не впускають, окрім машин реанімації, - наслідки вибухів складів у РФ - Цензор.НЕТ 7264
 показати весь коментар
 
 
Мінімум 4 військових розклались на субатомні частки.
 показати весь коментар
 
 
А шо у них снаряды в руках делали, воровали и кто то упустил.
 показати весь коментар
 
 
Причём и военные и гражданские со снарядами на руках 🤨
 показати весь коментар
 
 
Это ж кацапы... Тупиковая ветвь... Шо с них возьмёшь...
 показати весь коментар
 
 
Кто пустит гражданских на склады брать на руки боеприпасы
Тем более в рашке
 показати весь коментар
 
Вспомнил фильм про войну отечественную, там в селе магазин немцы разбомбили, так одна крестьянка кричала односельчанам.- Стоите, лясы точите, а там магазин разбомбили, люди сахар берут.... Так и тут похоже решили поживиться боеприпасами).
 показати весь коментар
 
 
Ну как говорил *****, мы станем сзади гражданских, вот те и на.
 показати весь коментар
 
 
на ББС пишут возгорание и типа цепная реакция - основная версия

Я что-то слабо себе представляю что склады начали взрываться а туда внутрь пойдут люди включая гражданских выносить вырывающиеся снаряды на руках

Но может у меня с воображением слабовато, конечно
 показати весь коментар
 
 
Позволю себе посоветовать Вам прочитать што-нибудь про "загадачнуйурускуйудушу", матьийо... В Ачинськ нікого не впускають, окрім машин реанімації, - наслідки вибухів складів у РФ - Цензор.НЕТ 5340 В Ачинськ нікого не впускають, окрім машин реанімації, - наслідки вибухів складів у РФ - Цензор.НЕТ 1068
 показати весь коментар
 
 
Не, спасибо, мне новостей хватает, чтобы офигеть 🙈
 показати весь коментар
 
 
Что удивительного, они и чемоданы из самолёта выхватывают, когда уже жопа своя горит. Дебилы млять.
 показати весь коментар
 
 
"очевидцы сообщили, что во время взрывов погибли несколько военных и гражданских, у которых снаряды взорвались прямо в руках."- цікаво, на якій відстані вони були від цих здетонувавших солдатиків ті очевидці, що ще й свідчать
 показати весь коментар
 
 
Из космаса. Из космаса **** одна коцапская видела всё как было.
 показати весь коментар
 
 
Да это вы, видно, не в теме. Тут недавно в ПАСЕ, как только туда вернули Россию, их космонавтка рассказывала, как она из окна своего космического аппарата НЕВООРУЖЕННЫМ глазом видела, как на Донбассе рвались снаряды, которыми мирный Донбасс обстреливала украинская армия. И убивали они женщин, стариков и детей. При таком суперзрении можно увидеть и военных с гражданскими у которых в руках взрывались снаряды. Горький юмор.
 показати весь коментар
 
_Странный вывод вы сделали из прочитанного. Из написанного мной про суку в космосе ясно же, что как раз про этот эпизод я знаю.
 показати весь коментар
 
То случайно было, они через костер хотели попрыгать, а оно возьми и сдетонируй
 показати весь коментар
 
Жаль, что не все на концерт к кобзону и в гости к курмаршалу отправились
 показати весь коментар
 
 
Ну как говорят сами кацарылые--лиха беда-начало!))
Ещё все впереди!))
Билеты в край вечного пения Кобзона идут нарасхват!!)))
 показати весь коментар
 
 
Хто в цій темі буде згадувати Пороха чи Зєлю- той "редиска", що псує святковий настрій.
 показати весь коментар
 
Разбирать последствия наводнения в иркутске экономически не выгодно - само рассосётся. Тушить лесные пожары в Сибири тоже экономически не выгодно - само потухнет. Локализовать взрывы на артскладах и подавно не выгодно - само довзрывается и перестанет. Шо там с Крымом?
 показати весь коментар
 
Все намного проще, склад был для утилизации, деньги освоили в карман и так сказать утелизировали все одним махом
 показати весь коментар
 
Один из местных жителей Михаил рассказал о своих первых впечатлениях.

«Увидели, что военные просто бегут. Паникой это назвать нельзя, но страх в глазах был. Открыл грузовой отсек, не знаю, сколько людей влезло, но сколько влезло, мы забрали», - рассказал СМИ очевидец происшествия.
ясень пень гасить никто не будет, хай как тайга, само
 показати весь коментар
 
 
бекінечно можно дивитися на три речі - вогонь, воду та на палаючу педірацию
 показати весь коментар
 
А как по украинским селам таким гатить,то с радостью. Кацапня в восторге. А как у себя дома,то беда то какая... Пусть в каждый кацапский дом вернется сторицей что сеют.
 показати весь коментар
 
 
Во имя справедливости к вящей славе господней.
 показати весь коментар
 
А самое печально для ,,братьев,, как Украина вместе с вами скорбит. Ошметки баянов летят выше осколков на ваших складах. И это все ваша заслуга.
 показати весь коментар
 
 
Ничего, Зеля завтра пособолезнует квартал 95 туда отправит.
 показати весь коментар
 
ну что, паскуды русские, надеюсь, все помнят вашу ржаку над нашими взрывами?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору