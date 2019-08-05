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 Авіабригада ВМС удосконалювала льотну підготовку і тренувалася знищувати умовний підводний човен, - Міноборони. ВIДЕО

Впродовж тижня підрозділи авіаційної бригади Військово-Морських сил Збройних сил України виконували навчально-тренувальні польоти в рамках комплексу тактичних навчань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, екіпажі вдосконалювали льотну підготовку, відпрацьовували елементи пошуку та надання невідкладної допомоги постраждалим і евакуацію, відстежували і знищували умовний підводний човен.

Навчання проходили не в пункті постійної дислокації морської авіаційної бригади, а в польових умовах із розгортанням польового табору.

Сили особового складу бригади встановили зв'язок, облаштували наметове містечко і підготовили майданчики злітно-посадкової смуги.

"Екіпажі вертольотів Мі-14, Ка-27 і літака Ан-26 вдосконалювали льотні навички, проводили польоти в зоні і по колу. Кульмінацією льотно-тактичних навчань став пошук і відстеження морськими авіаторами підводного човна противника з подальшим нанесенням бомбового і торпедного ударів. Виконання цього елемента навчань проводилося з повним боєкомплектом. При веденні повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місце розташування ворога. На місце виявлення умовного підводного човна висунулася група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи вказівки цілі та коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів і літака Ан-26 знищили умовного противника", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141384
 
   
 Топ коментарі
 
Монголо-зеленское иго (-го)Авіабригада ВМС удосконалювала льотну підготовку і тренувалася знищувати умовний підводний човен, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2161
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Алєні рано чи піздно своє отримають.
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как то пох..., когда читаешь вот такие новости....

Авиабригада ВМС совершенствовала летную подготовку и тренировалась уничтожать условную подводную лодку, - Минобороны - Цензор.НЕТ 800 Ukr_Che @Ukr_Che 1 ч

Суди масово почали випускати на волю терористів/бойовиків.. Сьогодні Джумаєва з пятнашки. Минулого тижня ще одного. Завтра мають відпустити Кірсанова, що корегував вогонь по Східному у Маріуполі у 2015....
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Алєні рано чи піздно своє отримають.
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Знайдуть ПЛ і скинуть бімбочку на кумпол.
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Лучше бы , как ***** , мультики рисовали .
Оно подешевле будет ...
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Этот "до Львова дошёл". По распределению от НКВД для его дидов наверное. 😉
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Зараз цензорівські иксперди понуть завивать,шот єта фсе фігня,зрада зрадская,і все прапала,караблі і марякоф патерялі,деньгі укралі,ну і т.д.
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неа не будут, порох то уже не президент)
Вы так нечего и не поняли Авіабригада ВМС удосконалювала льотну підготовку і тренувалася знищувати умовний підводний човен, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2946
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НАДО СРАЗУ НЕСКОЛЬКО КОЛПАШИТЬ С ВОЗДУХА !!!
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А когда Главнокомандующий Зеленский сядет в самолёт истребитель вторым пилотом и случайно наведёт ракету на Керченский мост?
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