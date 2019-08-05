 Авіабригада ВМС удосконалювала льотну підготовку і тренувалася знищувати умовний підводний човен, - Міноборони. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, екіпажі вдосконалювали льотну підготовку, відпрацьовували елементи пошуку та надання невідкладної допомоги постраждалим і евакуацію, відстежували і знищували умовний підводний човен.

Навчання проходили не в пункті постійної дислокації морської авіаційної бригади, а в польових умовах із розгортанням польового табору.

Сили особового складу бригади встановили зв'язок, облаштували наметове містечко і підготовили майданчики злітно-посадкової смуги.

"Екіпажі вертольотів Мі-14, Ка-27 і літака Ан-26 вдосконалювали льотні навички, проводили польоти в зоні і по колу. Кульмінацією льотно-тактичних навчань став пошук і відстеження морськими авіаторами підводного човна противника з подальшим нанесенням бомбового і торпедного ударів. Виконання цього елемента навчань проводилося з повним боєкомплектом. При веденні повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місце розташування ворога. На місце виявлення умовного підводного човна висунулася група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи вказівки цілі та коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів і літака Ан-26 знищили умовного противника", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Навчання "Сі Бриз-2019": міжнародна корабельно-катерна група відпрацювала конвоювання та провела навчальні стрільби. ФОТОрепортаж