 Главою Мінпаливенерго, найімовірніше, стане Герус, - майбутній народний депутат від "Слуги народу" Камельчук. ВІДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 112, про це заявив майбутній народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук, відповідаючи на запитання чи є версії того, хто очолюватиме це міністерство.

"Версії є, але дуже приблизні. Оскільки главою комітету з паливно-енергетичного комплексу пропонується Андрій Герус, то теоретично, можливо, саме він стане міністром. Я особисто інших версій поки що не бачу", - сказав Камельчук.

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