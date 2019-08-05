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 Політика України, Суспільство
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Все про:Мінпаливенерго (1) енергетика (366) Герус (41) Слуга народу (209)

 Главою Мінпаливенерго, найімовірніше, стане Герус, - майбутній народний депутат від "Слуги народу" Камельчук. ВІДЕО

Главою міністерства енергетики та вугільної промисловості, найімовірніше, стане номер 17 у списку партії "Слуга народу" Андрій Герус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 112, про це заявив майбутній народний депутат від "Слуги народу" Юрій Камельчук, відповідаючи на запитання чи є версії того, хто очолюватиме це міністерство.

"Версії є, але дуже приблизні. Оскільки главою комітету з паливно-енергетичного комплексу пропонується Андрій Герус, то теоретично, можливо, саме він стане міністром. Я особисто інших версій поки що не бачу", - сказав Камельчук.

 

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141345
 
 
 Топ коментарі
 
Тоесть лобиста коломойского... Чтож, зубожилые познают все прелести... Жалко только, что пострадают не только зебилы.
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это тот парень, который путает слова "плановый" и "фактический"
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Шо за крендель этот герпес Ну раз от зелёного так и так ясно очередной вредитель
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Тоесть лобиста коломойского... Чтож, зубожилые познают все прелести... Жалко только, что пострадают не только зебилы.
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а міністр енергетики гєрус знає чим вуголь відрізняється від кізяка?
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Это нужный чувак для Бени...и должность эта архиважная доя Бени...с его энергоемкими ферросплавами....
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не перевелись еще порохоботы,мало их осталось,но когда педро свалит из страны,исчезнут во мраке вместе со своей дурью,потопившей рейтинг патрона до 8 процентов..и поделом,учиса,учиса и учиса
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😀 Так уже свалили все...и не раз...первый раз в мае...второй раз в июне...шо опять？
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Спікер парламенту - Дмитро Разумков
Віце-спікер - Руслан Стефанчук
Глава фракції СН - Давид Арахамія
Заступники голови фракції:
1) Галина Янченко
2) Дмитро Соломчук
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15) Олена ШулякКандидатури на посади голів комітетів у Верховній Раді
1. Данило Гетманцев - комітет податкової, митної та фінансової політики (Пропозиція СН об'єднати 2 комітети в один - податкової та митної політики і фінансової політики і банківської діяльності)
2. Дмитро Наталуха - комітет з питань економічної політики
3. Юрій Арістов - комітет з питань бюджету
4. Олександр Ткаченко - гуманітарний та інформаційний комітет
5. Сергій Бабак - комітет з питань науки і освіти
6. Михайло Крячко - комітет з цифровізації та IT
7. Ірина Венедиктова - комітет з питань правової політики і правосуддя
8. Микола Сольський - комітет аграрної політики і земельних відносин
9. Анастасія Красносільська - комітет з питань запобігання та протидії корупції
10. Денис Монастирський - комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
11. Андрій Герус - комітет з питань паливно-енергетичного комплексу
12. Владислав Криклій - комітет з питань інфраструктури
13. Андрій Клочко - держбудівництва, місцевого самоврядування
14. Олександр Завітневич - комітет з питань національної безпеки і оборони
15. Михайло Радуцький - комітет з питань охорони здоров'я
16. Олег Бондаренко - комітет з питань екологічної політики
17. Сергій Кальченко - комітет з питань регламенту і організації роботи ВРУ
18. Богдан Яременко - комітет з питань закордонних справ
19. Марія Мезенцева - комітет з питань європейської інтеграції
20. Галина Третьякова - комітет з питань соцполітики
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Герус работал в НКРЕКП, а значит участвовал в геноциде украинского народа. Зе, шо хочет через пол года получить рейтинг ноль?
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герус, херус. Какая разница? Беня, вот кто конечный бенефициар всего происходящего в финансовой области. В политической - Медведчук-Путин. Возможно еще и Рабинович, но то таке...
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это тот парень, который путает слова "плановый" и "фактический"
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