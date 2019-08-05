 Колишні полонені терористів надали свідчення про перебування в катівнях "ЛНР", - СБУ. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"З початку 2019 року вже 11 осіб надали Службі безпеки України показання про факти фізичного насильства і моральних знущань з українських заручників у катівнях на тимчасово окупованій території Луганщини", - інформує СБУ.

В одному з фрагментів відео йдеться про те, що до правоохоронців звернувся мешканець Станично-Луганського району, якого проросійські найманці безпідставно звинуватили у зв`язках із українськими спецслужбами та піддали жорстоким катуванням. Чоловік повідомив, що під час перебування у батька в Луганську його неодноразово затримували представники так званого "МГБ ЛНР". Вдаючись до методів фізичного тиску, терористи намагалися "вибити" з чоловіка зізнання у міфічних злочинах. На останок бандити вивезли його за місто і після чергового побиття наказали повертатись на контрольовану українською владою територію.

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Жителька Лисичанська надала свідчення про своє перебування у камері Луганського слідчого ізолятора. Жінка повідомила, що крім неї там була ще одна дівчина, яку "спецслужба" бойовиків звинуватила у шпигунській діяльності проти квазіреспубліки. Терористи жорстоко катували "шпигунку": неодноразово піддавали побиттю і тортурам електрострумом. Щоб створити необхідний відеосюжет для свого пропагандистського телеканалу, бойовики змусили її переказати підготований ними текст із "каяттям". Так званий суд "ЛНР" засудив дівчину до 12 років ув’язнення.

Крім того, за словами мешканки Лисичанська, до в’язнів, які утримувалися в ізоляторі за звинуваченням у вбивствах та інших тяжких кримінальних злочинах, адміністрація ставилася значно гуманніше, ніж до українських патріотів.

"СБУ в чергове застерігає громадян без нагальної потреби утриматися від поїздок до тимчасово окупованих територій. У разі перебування в ОРДЛО, закликаємо наших співвітчизників бути обережними та уважними і не привертати до себе увагу бойовиків. Адже задля "показників" та звіту перед російськими кураторами терористи готові заплатити будь-яку ціну", - попередили в СБУ.

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