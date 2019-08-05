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 Політика України, Суспільство
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 Колишні полонені терористів надали свідчення про перебування в катівнях "ЛНР", - СБУ. ВIДЕО

Колишні полонені терористів надали СБУ показання про перебування в катівнях "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"З початку 2019 року вже 11 осіб надали Службі безпеки України показання про факти фізичного насильства і моральних знущань з українських заручників у катівнях на тимчасово окупованій території Луганщини", - інформує СБУ.

В одному з фрагментів відео йдеться про те, що до правоохоронців звернувся мешканець Станично-Луганського району, якого проросійські найманці безпідставно звинуватили у зв`язках із українськими спецслужбами та піддали жорстоким катуванням. Чоловік повідомив, що під час перебування у батька в Луганську його неодноразово затримували представники так званого "МГБ ЛНР". Вдаючись до методів фізичного тиску, терористи намагалися "вибити" з чоловіка зізнання у міфічних злочинах. На останок бандити вивезли його за місто і після чергового побиття наказали повертатись на контрольовану українською владою територію.

Дивіться також: Ексспівробітник "військової прокуратури" "ДНР" Лук'яненко здався і дав свідчення про перебування утримуваних найманцями РФ полонених, - СБУ. ВIДЕО

Жителька Лисичанська надала свідчення про своє перебування у камері Луганського слідчого ізолятора. Жінка повідомила, що крім неї там була ще одна дівчина, яку "спецслужба" бойовиків звинуватила у шпигунській діяльності проти квазіреспубліки. Терористи жорстоко катували "шпигунку": неодноразово піддавали побиттю і тортурам електрострумом. Щоб створити необхідний відеосюжет для свого пропагандистського телеканалу, бойовики змусили її переказати підготований ними текст із "каяттям". Так званий суд "ЛНР" засудив дівчину до 12 років ув’язнення.

Крім того, за словами мешканки Лисичанська, до в’язнів, які утримувалися в ізоляторі за звинуваченням у вбивствах та інших тяжких кримінальних злочинах, адміністрація ставилася значно гуманніше, ніж до українських патріотів.

"СБУ в чергове застерігає громадян без нагальної потреби утриматися від поїздок до тимчасово окупованих територій. У разі перебування в ОРДЛО, закликаємо наших співвітчизників бути обережними та уважними і не привертати до себе увагу бойовиків. Адже задля "показників" та звіту перед російськими кураторами терористи готові заплатити будь-яку ціну", - попередили в СБУ.

Також дивіться: Антиукраїнського інтернет-агітатора, який працював на спецслужби РФ і терористів "Л/ДНР", виявлено в Сумах, - СБУ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141313
 
 
 Топ коментарі
 
...канай с Цензора, сёма... Бывшие пленники террористов предоставили свидетельства о пребывании в застенках "ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 1326
Бывшие пленники террористов предоставили свидетельства о пребывании в застенках "ЛНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 2832
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а опыты там проводили? Ведь над животными опыты не запрещены. А все кацапо-монголоиды и их выблядки с ордло - явно не люди...
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лихо ему пуля вдула. "аж шиньон в форточку вылетел!" (С)
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а опыты там проводили? Ведь над животными опыты не запрещены. А все кацапо-монголоиды и их ******** с ордло - явно не люди...
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Кто-то что-то про амнистию п#здит, так это к св.Петру на прием.
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Как то замалчивается вот какая тема при подобных разбирательствах. А ведь там прекрасно знают на бытовом уровне что творят на подвалах негодяи. Местные имею в виду. И 5 лет уже прошло. Как звать чужаков смелые были, толпы ходили, а ведь там и местных крутят и на банальное бабло, жильё, авто итд! Бояться или терпят? Настаиваю---ни то ни другое. Равнодушие, скотство, псявость! И не надо сказку молоть что запуганы, пенсы одни остались. Надо знать там ситуацию. Там масса народу с 45 и 50 лет на пенсии и не плохой, там много мужчин, тяжёлое машиностроение, шахты, коксохим, металлургия мужиков валом и не все старые. Могли бы давно арматурой перебить не одну сотню залётных козлов, взрывчатку глушить рыбу где можно было всегда купить валом? На Донбассе! Амонал и прочее. Им так подходит, и может даже нравится. Но НАМ НЕТ! Пора решать!
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вопрос, - ты серьезно или шутя? 5ть лет идет война и ВСУ не смогло их вытеснить за поребрик. а ты хочешь,что бы песы их выгнали.
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Крым это Украина, а путин ху.ло.. ла..ла..ла. а ты смешной покемон из соседского амбара. я ничего крамольного не сказал, а вот он да. ты сам то наверное деда своего не послал бы на передовую или в разведку брать языка... я понял его, он жестким словцом с примесью малозаметной иронии дает всем понять, - наказание за предательство неотвратимо и его не удастся никому избежать, расплата возможна даже не в этом поколении, а в последующим за ним.
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