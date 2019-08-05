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Все про:аварія (269) Дніпропетровськ (1103) ТЕС (39) екологія (452) ДТЕК (26)

 Аварія на Придніпровській ТЕС: із труб станції повалив чорний дим. ВІДЕО+ФОТО

На ДТЕК Придніпровська ТЕС через пошкодження труби стався викид димових газів і пари. Жителі Дніпра бачили, як із труб станції валив чорний дим.

Першими про аварію повідомили очевидці в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

"Дим густо йшов зі всієї будівлі, в якій розташовані робочі енергоблоки станції та рубки їх керування.

Візуально аварія продовжувалася до 10 хвилин, проте викиди були дуже активними", - написали в групі Save Dnipro в Facebook.

Аварія на Придніпровській ТЕС: із труб станції повалив чорний дим 01

Через годину ситуацію прокоментували на сторінці підприємства у Facebook.

"5 серпня 2019 року близько 9 години ранку на ДТЕК Придніпровська ТЕС унаслідок технологічного порушення, викликаного пошкодженням труби у верхній частині котла, стався викид димових газів і пари на енергоблоці №10. Викид димових газів тривав протягом 1,5-2 хвилин, котел загасили, нештатна ситуація усунута", - повідомили в пресслужбі.

Аварія на Придніпровській ТЕС: із труб станції повалив чорний дим 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через відсутність поставок вугілля з РФ Луганська ТЕС перейшла на газ, - Комарницький

Нагадаємо, в березні цього року ДТЕК Придніпровська ТЕС включила в роботу енергоблок №10 потужністю 150 МВт, який перевели з імпортного антрациту на українське газове вугілля. На підприємстві побудували новий сучасний електрофільтр, який знизить викиди вугільного пилу від енергоблоку №10 до європейських норм - 50 мг/м3. Реконструкція блоку тривала 9 місяців.

Аварія на Придніпровській ТЕС: із труб станції повалив чорний дим 03
Аварія на Придніпровській ТЕС: із труб станції повалив чорний дим 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141306
 
 
 Топ коментарі
 
Ахметов же лучший друг Поросенка и патрийот Украины как утверждала 5 лет порохосрань топая ногами
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Ау, Гидрант - делай что-то. Или ты там опять на пляже загораешь?
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но его любит администрация сервера . Он у них в почете
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Ахметов же лучший друг Поросенка и патрийот Украины как утверждала 5 лет порохосрань топая ногами
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Подавись своим гавном, малютка:
Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели их с импортного антрацита на украинский газовый уголь.
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Подавись своим гавном, малютка:
Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели их с импортного антрацита на украинский газовый уголь.
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Папике не поддавайтесь, организованно спасайтесь!
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Той випадок, коли вийшов на вулицю і побачив цю халепу.
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так, возвращаясь к баранам. по поводу моего старого омского камрада, с которым прошли кучу рек, тайги. спросил его, знают ли в клоаке сибири, что в мацкве немного месят протестантов? и шо? - "даже если и месят жестоко, то не убивают же, как на майдане, а по другому нельзя. иначе будет непредсказуемо" ((((. шо то значить работать в рашке по командировках. не говоря уже о там обитать.
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"Бьёт, значит любит" - потім буде "ну розстріляли, але ж тільки трохи, бо всюди вороги народу", а далі й "ну хоч підлогу країни в живих залишили"... Аварія на Придніпровській ТЕС: із труб станції повалив чорний дим - Цензор.НЕТ 9143
...
Ще один доказ аксіоми: Аварія на Придніпровській ТЕС: із труб станції повалив чорний дим - Цензор.НЕТ 9775 Аварія на Придніпровській ТЕС: із труб станції повалив чорний дим - Цензор.НЕТ 9775 Аварія на Придніпровській ТЕС: із труб станції повалив чорний дим - Цензор.НЕТ 9775 нам не .
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а підлозі Дніпра цим дихає, тримай в курсі новин біля плінтуса
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папу ещё не выбрали, надо ждать белый дым
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Ау, Гидрант - делай что-то. Или ты там опять на пляже загораешь?
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…Що з довбаним інтерфейсом, Цензоре?
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Наверняка старье которое уже выработало свой ресурс.
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Хєрня, Ахметов за це також декілька кіосків на дамбасє пофарбує...
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Если повалил черный дым - значить избрали нового папу !!!
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Гудок мабуть не вважає за необхідність попереджати насселення про аварію та шкідливі викиди так як живе подумки в совку.
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Какие пруфы!! Смотри видео внимательней! Первым в трубу вылетел именно гудок! Потому и не гудел. Аварія на Придніпровській ТЕС: із труб станції повалив чорний дим - Цензор.НЕТ 4908
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Ото, хіба що "рубки керування"... Слава Богу, не "підземні командні пункти".
Писуни, блін...
Приберіть цих йолопів з інтерету, бо на ТЕС з блочною побудовою це називається "блочний щит керування".
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…Днепряне выбирают мэра. Черный дым - пока не выбрали.
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никто никого не уведомляет, воды например горячей нет а когда будет почему нет уже давно не сообщают, нет и нет
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а зебобики не знают, что такое горячая вода, поэтому и людям не дают. Скоро и света не будет, и газа.
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Ума у тебя уже нет и... ничего Страна живёт!
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…Які змістовні коменти у вигляді трикрапок виходять. Таке собі замислене "..."
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Починят. А вообще это маркер того как олигархи всего лишь выдавливают последние соки их советской индустрии которое строилось несколькими поколениями украинцев и которое с благословения кучмы бы за копейки украдена у страны и народа государством. Модернизации нет и с олигархами не будет, а значит они будут до последнего доить народное достояние - которое обеспечивало народу бесплатное образование, спорт и медицину, а потом сбегут оставим нам руины и экологические катастрофы. Поэтому нужно требовать от Зе деолигархизацию страны, ибо народ ему для этого дал абсолютную в стране и отговорки уже не прокатят.
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Подавись своим гавном, Олежка:
"Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели ис импортного антрацита на украинский газовый уголь. На предприятии построили новый современный электрофильтр, который снизит выбросы угольной пыли от энергоблока №10 до европейских норм - 50 мг/м3. Реконструкция блока длилась 9 месяцев.
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Во-первых не Олежка, а Олег Анатольевич или просто Игорь. И вопрос, а, шо с ещё девятью инэргоблоками? Дымят?
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Ты сперва разберись - ты Олег или просто Игорь. А потом рассказывай про "Модернизации нет и с олигархами не будет".
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21 век , столько новых технологий но у нас еще загаживают город такие ТЭС которые были постоены при моих пра пра предках. Закрыть нахер, вместе с угольными шахтами.
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Подавись своим гавном, дружочек:
"Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели ис импортного антрацита на украинский газовый уголь. На предприятии построили новый современный электрофильтр, который снизит выбросы угольной пыли от энергоблока №10 до европейских норм - 50 мг/м3. Реконструкция блока длилась 9 месяцев."
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Коротше, не вірь очам своїм коли татаробот копіпейстить з гугла
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Ты дятел мародёрский, кавычки видишь? Так вот, малютка, так обозначают цитаты. На следующем уроке я расскажу тибе, что такое "цытата"!
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Коли знайдеш цитату про перевірки безпеки цього совкового засобу рубання ахмєткою бабла - повертайся, а поки Аварія на Придніпровській ТЕС: із труб станції повалив чорний дим - Цензор.НЕТ 4124
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Как только ты выучишь значение слова "мародёр", мой маленький недоучившийся скэптик!
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Ой, слово "гавно" уже разучил? Теперь переходи к значению слова "мародёр"!
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А чого ти вирішило, що хтось не знає значення не лише епітетів до обслуги, але і її хазяїв?
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Ой а ты такой умный? Так давай - что значит слово "мародёр"?
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"Так давай"
Це ти від своїх падруг вимагай
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Всё равно, про что трындеть? Типа кто последний вякнет - тот пабиждает марально?
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...написав баран, котрий крім методички та відвертого брєда нічого більше не запостив
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гав, гав, митадичка, мальбивский афшор....
Говорящее насекомое пошло по второму кругу, не интересно.
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так, твоє беззмістовне скрекотання обридло, пшов Аварія на Придніпровській ТЕС: із труб станції повалив чорний дим - Цензор.НЕТ 621
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Эй, двбилята бизмозглые, вы прежде чем своим помётом обмазываться хоть новость почитайте:
"Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели ис импортного антрацита на украинский газовый уголь. На предприятии построили новый современный электрофильтр, который снизит выбросы угольной пыли от энергоблока №10 до европейских норм - 50 мг/м3. Реконструкция блока длилась 9 месяцев.Источник: https://censor.net.ua/v3141306
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Да им пох... говно на вентилятор, а там как выйдет...
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Ахметка економе на екології?
Такі мабуть економе
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короче, взорвали котел...если выброс дымовых газов в верхней части котла...устранена не только нештатная ситуация, а и сам котел и трубы внутри его
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Так то не дым-то благовоние из кадила дьяка МП Петра для "Свидетелей покращення"Они теперь в экстазе от новейших шоколадных электро фильтров для пороха из пороха от пороха -"Нюхай-балдей" называются.
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