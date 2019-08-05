 Аварія на Придніпровській ТЕС: із труб станції повалив чорний дим. ВІДЕО+ФОТО

Першими про аварію повідомили очевидці в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
"Дим густо йшов зі всієї будівлі, в якій розташовані робочі енергоблоки станції та рубки їх керування.
Візуально аварія продовжувалася до 10 хвилин, проте викиди були дуже активними", - написали в групі Save Dnipro в Facebook.
Через годину ситуацію прокоментували на сторінці підприємства у Facebook.
"5 серпня 2019 року близько 9 години ранку на ДТЕК Придніпровська ТЕС унаслідок технологічного порушення, викликаного пошкодженням труби у верхній частині котла, стався викид димових газів і пари на енергоблоці №10. Викид димових газів тривав протягом 1,5-2 хвилин, котел загасили, нештатна ситуація усунута", - повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, в березні цього року ДТЕК Придніпровська ТЕС включила в роботу енергоблок №10 потужністю 150 МВт, який перевели з імпортного антрациту на українське газове вугілля. На підприємстві побудували новий сучасний електрофільтр, який знизить викиди вугільного пилу від енергоблоку №10 до європейських норм - 50 мг/м3. Реконструкція блоку тривала 9 місяців.
Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели их с импортного антрацита на украинский газовый уголь.
Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели их с импортного антрацита на украинский газовый уголь.
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Ще один доказ аксіоми: нам не .
Писуни, блін...
Приберіть цих йолопів з інтерету, бо на ТЕС з блочною побудовою це називається "блочний щит керування".
"Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели ис импортного антрацита на украинский газовый уголь. На предприятии построили новый современный электрофильтр, который снизит выбросы угольной пыли от энергоблока №10 до европейских норм - 50 мг/м3. Реконструкция блока длилась 9 месяцев.
"Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели ис импортного антрацита на украинский газовый уголь. На предприятии построили новый современный электрофильтр, который снизит выбросы угольной пыли от энергоблока №10 до европейских норм - 50 мг/м3. Реконструкция блока длилась 9 месяцев."
Це ти від своїх падруг вимагай
Говорящее насекомое пошло по второму кругу, не интересно.
"Напомним, в марте этого года ДТЭК Приднепровская ТЭС включила в работу энергоблок №10 мощностью 150 МВт, который перевели ис импортного антрацита на украинский газовый уголь. На предприятии построили новый современный электрофильтр, который снизит выбросы угольной пыли от энергоблока №10 до европейских норм - 50 мг/м3. Реконструкция блока длилась 9 месяцев.Источник: https://censor.net.ua/v3141306
Такі мабуть економе