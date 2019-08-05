 "#бати! Ох#їти! Один склад вибухнув, а там їх багато", - на складах військової частини в Красноярському краї Росії детонують боєприпаси. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Дождь, влада розпочала евакуацію сусіднього селища Кам'янка. У мережі з'явилися відеозаписи вибухів і евакуації місцевих жителів.
"Зараз у селищі виють сирени, а люди поспіхом залишають свої будинки. Повідомляється, що обмежено рух при в'їзді на Назаровську гору. В сторону Назарового автомобілі не пропускають. Автомобілісти заявляють, що рух на цій ділянці дороги утруднено, бо в напрямку з Кам'янки - величезний потік машин. Вибухи, які чули в Ачинську, відчули і жителі району, очевидці кажуть, що їх прокотилася ціла хвиля, у людей від вибухової хвилі вилетіли вікна. Офіційної інформації про інцидент досі немає. У соціальних мережах повідомляють про загибель військових", - повідомляє одне з місцевих видань.
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З'ясувалося, що це була лише репетиція
Скрепненько)>
Видео кацапстана удовлетворен))
Давай ещё,жги кацапня,)))
Ричард... мне страшно!
Ричард?
РИ-ЧАРД?!!!
А вот теперь по смыслу больше подходит:
#бать! Ах#еть!... В П*ЗДРЫЩЕНСКЕ и РИЧАРД!!!
Парашинским руководителям ничего не грозит, ведь их с любовью примут в Англии, Франции, Германии, и любой другой стране. Власть, для денег и деньги для власти.
Другого закона нет. это правило действует для всех власть имущих. На пороха тоже. Не думаю,что хоть ктото из них будет наказан так как хуссейн в свое время.
https://www.youtube.com/watch?v=U2R67sreEWo
взрывная волна от 152 мм снарядов говорите .......
Забыл, правда, сказать, что рот нужно открыть.
Эти россияне настолько в своей массе тупые - как маленькие дети.
Все, что умеют - два матерных слова.
И при этом, еще ломятся в Украину с оружием.
Что за существа безмозглые?
https://www.google.com/maps/@56.1727028,90.400544,4233a,35y,351.34h/data=!3m1!1e3