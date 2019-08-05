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 Події, За кордоном
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Все про:армія РФ (1988) боєприпаси (920) вибух (1734) Росія (19263)

 "#бати! Ох#їти! Один склад вибухнув, а там їх багато", - на складах військової частини в Красноярському краї Росії детонують боєприпаси. ВIДЕО

На території закритого військового селища Ачинськ-13 поблизу села Кам'янка Красноярського краю вибухнула військова частина №58661-49 - склад зберігання ракет та артилерійських боєприпасів бази комплексного зберігання ракет та артилерійських боєприпасів 1062-го об'єднаного центру матеріально-технічного забезпечення. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал Дождь, влада розпочала евакуацію сусіднього селища Кам'янка. У мережі з'явилися відеозаписи вибухів і евакуації місцевих жителів.

"Зараз у селищі виють сирени, а люди поспіхом залишають свої будинки. Повідомляється, що обмежено рух при в'їзді на Назаровську гору. В сторону Назарового автомобілі не пропускають. Автомобілісти заявляють, що рух на цій ділянці дороги утруднено, бо в напрямку з Кам'янки - величезний потік машин. Вибухи, які чули в Ачинську, відчули і жителі району, очевидці кажуть, що їх прокотилася ціла хвиля, у людей від вибухової хвилі вилетіли вікна. Офіційної інформації про інцидент досі немає. У соціальних мережах повідомляють про загибель військових", - повідомляє одне з місцевих видань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141299
 
   
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.....САМАЫЙ большой просчет ПУЙЛА , это ОГРОМНАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ росии это выходцы с УКРАИНЫ !!! И если , даже МАЛО-МАЛЬСКЫЙ бытовой конфликт может привести с АКЦИИ одного ЧЕЛОВЕКА !!!
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.....даже один УДАР МОЛОТКОМ по электро розетке в гос.учреждении в МАСШТАБЕ росии это КРАХ для ее економии !!!
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А ничего так)))
Скрепненько)>
Видео кацапстана удовлетворен))
Давай ещё,жги кацапня,)))
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#бать! Ах#еть!...

Ричард... мне страшно!
Ричард?
РИ-ЧАРД?!!! "#бати! Ох#їти! Один склад вибухнув, а там їх багато", - на складах військової частини в Красноярському краї Росії детонують боєприпаси - Цензор.НЕТ 3816 "#бати! Ох#їти! Один склад вибухнув, а там їх багато", - на складах військової частини в Красноярському краї Росії детонують боєприпаси - Цензор.НЕТ 3816 "#бати! Ох#їти! Один склад вибухнув, а там їх багато", - на складах військової частини в Красноярському краї Росії детонують боєприпаси - Цензор.НЕТ 3816
А вот теперь по смыслу больше подходит:
#бать! Ах#еть!... В П*ЗДРЫЩЕНСКЕ и РИЧАРД!!! "#бати! Ох#їти! Один склад вибухнув, а там їх багато", - на складах військової частини в Красноярському краї Росії детонують боєприпаси - Цензор.НЕТ 6068
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Не удивляйтесь, в этой опе мира Ричардом может быть только собака.
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как всегда биндеры не дают росеюшке спокойно жить..
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орангутанги кацапетовские. никаких других слов кроме **....ть и ох..еть не знают
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Взрываются кацапы ещё красивее, чем горят и тонут. Ричард - красивое имя, а главное - редкое.
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енотик работа подвалила,давай наяривай
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Шо всрались, кацапчики? Это вам не по телевизору за войной наблюдать и орать как вы всех нагнете. Надеюсь что у вас все склады повзрываются к чертовой матери.
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Маю привід вважати що Китай відпрацьовує первентивні заходи що до просування на вигорілу Сибір, а там як говорять, видно буде))
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випробовування американського висококоенергетичного орбітального лазера. Москалі таке робили і не раз, максимум запалювали траву в степах Байконура. А тут висока точність променя і експозиції хочаб кілька секунд, рукожопі такого не зроблять.
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"....Не всё тебе казацкие шкуры дубить, поганка. Оборотилось тебе...."(с) Крымнашескот просто кончал от счастья, когда взрывались украинские арсеналы (хотя там - 99% вина бездарного и никчёмного армейского руководства). Горделиво и скромного признавались - мол, наших длинных рук дело... Роешь яму соседу ? - тогда Зорян и Шкиряк идут к вам !
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то гундяй прислав ім" благодатний огонь"
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іпать-калатіть... такі да-а-а... іпать... іпааатеку Іпатієвского манастиря!!!
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Нормалек а могло б попасти на Донбас
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То Пеця пердаком на Зелю ********?Добрий детонатор,аж на Дубай жбурнуло!
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Страшно, когда полуостров оккупируют. Области по живому режут. А это просто разворованное списывают.
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Инфа древняя.
Парашинским руководителям ничего не грозит, ведь их с любовью примут в Англии, Франции, Германии, и любой другой стране. Власть, для денег и деньги для власти.
Другого закона нет. это правило действует для всех власть имущих. На пороха тоже. Не думаю,что хоть ктото из них будет наказан так как хуссейн в свое время.
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За кадром в коментах какя то курица воет что ей страшно. Почувствовала бы , тварь , что испытывали украинцы, когда русская мразь обстреливала Украину "градами".
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⚡⚡⚡ АЧИНСК! ВНИМАНИЕ ЭВАКУАЦИЯ! ⚡⚡⚡ Произошел взрыв ядерных боеголовок Тополь-М
https://www.youtube.com/watch?v=U2R67sreEWo

взрывная волна от 152 мм снарядов говорите .......
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Ничто так не поднимает настроение сутра и не понижает повышеное давление как лицезреть горящий,взрывающий,тонущий,падающий,разбивающий кацапстан!!!!! Мало креатива и драйва! Еще хочу! На бис,на бис,на бис!!!!!!!
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У нас "взорвались" пять складов. У них должны как бы самовзорваться в три раза больше (пропорционально населению). Недоработка...
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Во втором ролике хоть один нормальный с обращением к дитю "закрывай уши, ложись",
Забыл, правда, сказать, что рот нужно открыть.
Эти россияне настолько в своей массе тупые - как маленькие дети.
Все, что умеют - два матерных слова.
И при этом, еще ломятся в Украину с оружием.
Что за существа безмозглые?
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Ведь для грусти нет причины, будет склад Made in china...
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