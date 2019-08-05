 Обстріли біля Південного та Водяного: втрат немає. ВIДЕО

Про це повідомив на брифінгу представник Міноборони Максим Праута, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 12 годину сьогодні, 5 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли. За наявною інформацією, від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав він.

За словами Праута, на луганському напрямку противник після опівночі протягом 25 хвилин з боку шахти імені Гагаріна вів вогонь зі стрілецької зброї по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил у районі населеного пункту Південне. На донецькому напрямку ворог також застосував стрілецьку зброю і близько 5 ранку обстріляв позиції українських військ неподалік Водяного.

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Підрозділи Об’єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню, зазначив спікер.