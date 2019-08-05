 "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенець із Луганська - пропагандистам РФ на мосту в Станиці Луганській. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри перепалки переселенця з посіпаками Кремля оприлюднив у Twitter відомий блогер Necro Mancer.
Переселенцем з Луганська виявився відомий своєю проукраїнською позицією Михайло Шевченко. У цей момент він робив фотознімки на мосту, де досі є терористи "ЛНР".
"Я на українській території і громадянин України! А ось що ви тут робите?" - відповів пропагандистам Шевченко назвавши їх окупантами.
Это, кстати, хороший сюжет для тех ослов кто уверен - в Луганске все сплошь сепары и звали путина.
Те, кто по разным, обычно финансовым причинам не может вывезти стариков из оккупации, так разговаривать невозможно... Но таких как этот парень там больше чем вам внушили пропагандисты. Это же часть пророссийской пропаганды - убедить что все жители Лугандона - за Рашу и против Украины, и стало быть, у нас гражданская война, а не война с РФ.
А зате скільки санкцій випросив для Параші!
Правильный дядька.
За поребрик, ******* !
При Порошенко такого позора не было
«Причина не в регистрации [кандидатов в депутаты Мосгордумы], а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем!»
Мне даже жаль рабсиян - жрут высеры этих утырков и только хрюкают от удовольствия.
Этот скот в базе Миротворца.....но в Украину он уже приезжает как к себе домой....скоро кисилевы...и прочие сливные бачки будут приезжать так же....