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 Політика України, Суспільство
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 "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенець із Луганська - пропагандистам РФ на мосту в Станиці Луганській. ВIДЕО

Кремлівський пропагандист з "Росія 1" Андрій Руденко спробував взяти інтерв'ю у переселенця з Луганська на мосту в Станиці Луганській, де проходить лінія розмежування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри перепалки переселенця з посіпаками Кремля оприлюднив у Twitter відомий блогер Necro Mancer.

Переселенцем з Луганська виявився відомий своєю проукраїнською позицією Михайло Шевченко. У цей момент він робив фотознімки на мосту, де досі є терористи "ЛНР".

"Я на українській території і громадянин України! А ось що ви тут робите?" - відповів пропагандистам Шевченко назвавши їх окупантами.

Дивіться також: "Я сказав, що я не укроп, я проти бандерівців": російські пропагандисти використовували брата глави Донецької ОблВЦА Кириленка, щоб показати "громадянську війну". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141238
 
   
 Топ коментарі
 
Так смело могут говорить только те, у кого в оккупации нет близких и кому не нужно туда возвращаться.

Это, кстати, хороший сюжет для тех ослов кто уверен - в Луганске все сплошь сепары и звали путина.

Те, кто по разным, обычно финансовым причинам не может вывезти стариков из оккупации, так разговаривать невозможно... Но таких как этот парень там больше чем вам внушили пропагандисты. Это же часть пророссийской пропаганды - убедить что все жители Лугандона - за Рашу и против Украины, и стало быть, у нас гражданская война, а не война с РФ.
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Есть люди и на Луганщине.
Правильный дядька.
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Так смело могут говорить только те, у кого в оккупации нет близких и кому не нужно туда возвращаться.

Это, кстати, хороший сюжет для тех ослов кто уверен - в Луганске все сплошь сепары и звали путина.

Те, кто по разным, обычно финансовым причинам не может вывезти стариков из оккупации, так разговаривать невозможно... Но таких как этот парень там больше чем вам внушили пропагандисты. Это же часть пророссийской пропаганды - убедить что все жители Лугандона - за Рашу и против Украины, и стало быть, у нас гражданская война, а не война с РФ.
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Партизаны были бы, если это было в Западной Украине.
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Партизани були якби був воєнний стан і цивільні отримали б право згідно Конституції України вбивати окупантів всіма засобами! Але порошенко не ввів воєнний стан і цивільні не отримали право воювати за власну землю! Навіть військових ЗСУ які вбивали окупантів та колаборантів зараз тисячами судять, більше 8000 солдат та офіцерів ЗСУ перебувають за гратами!
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ПЗДЦ! то ты пишешь, что плохо, хотел ввести военный стан и отменить выборы, теперь ты пишешь что нужно было его вводить! ты ЗЕбанулась окончательно? лично я, после выборов ВР 2014 так и сделал бы, закрыл границу, комендантский час, и всеобщую мобилизацию. тогда у таких как ты баранов мозги бы не заплыли жиром от телевизора. это главная ошибка Порошенко.
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Так сміливо можуть казати ті в кого є власна позиція і ці люди це українці, а кацапське бидло не має власної позиції, бо воно бидло! Донбас має бути зачищений від кацапського бидла, там мають лишитись жити виключно українці!
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мабуть лісів немає, а підпільники думає є "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенец из Луганска - пропагандистам РФ на мосту в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 977
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Если ты например сейчас что то взорвешь на Параше или Лугандонии ты уверен что наши продажные суды и *наша* сепарская продажная власть не засудят тебя или не выдадут Параше как уже сделали с сотнями наших патриотов при Парашенке?
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Тре було ще в пику козлорилу зарядити! "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенец из Луганска - пропагандистам РФ на мосту в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 6268
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Есть люди и на Луганщине.
Правильный дядька.
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Чего-то он мне не нравится. Пропагандон даже в чем-то прав.
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Приехало российское чмо про нейтральные территории в Украине рассказывать.
За поребрик, ******* !
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русское чмо еще требует представится.
При Порошенко такого позора не было
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эти русосвиньи с микрофонами, так раньше смело не бегали...
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Выдохлись уже козломразевские говнометатели. Даже на цензоре уже вяленько свое говнецо метают. Видать гайки туго затягиваются и холодильник пустеет, производить говно уже не из чего.
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Тактика черного пиара работает бумерангом, да и холодильник все же побеждает телевизор. Гы.
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чего нет?валежник ягель,лесной мох,мыши крысы...Есть кацапам еще чего жрать! "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенець із Луганська - пропагандистам РФ на мосту в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 5857
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Лугандяо просмотрите повтор минских - Потом поползёт с тачкой к хунте "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенець із Луганська - пропагандистам РФ на мосту в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 5666 Скупится от нг
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Зимбабве опередила Россию по уровню политических свобод, - Freedom House
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​Мэр Москвы Сергей Собянин оценил акцию 27 июля как «массовые беспорядки».

«Причина не в регистрации [кандидатов в депутаты Мосгордумы], а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем!»
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Пока существует русотварь - пока Украине жить не дадут. Это надо четко понимать.
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Треба було б просто плюнути в харю цьому кацапському пропагандону...
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хааа).. прочитав табличку як * первая стадия)
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Строго говоря это фото красного латышского стрелка. Дивизии краснопузых латышских смтрелков привели Членина к власти в 1917 году и составили основу основу краснопузой армии.
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80 тысяч латышских стрелков было в краснопузо армии, они подавляли все восстания против коммуняк.
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я бы вырвал у этого пропагандона микрофон и швыронул в речку нах)))
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Лучше не в речку, а поглубже с проворотом
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Этих тварей в первую очередь валить надо. "журналисстов" парашных.
Мне даже жаль рабсиян - жрут высеры этих утырков и только хрюкают от удовольствия.
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На мосту говорите?? Это мелочи...вон один из главных пропагандонов кремля ...соловьев...в Трускавец приехал...интервью там у зебобика разумкова взял.....
Этот скот в базе Миротворца.....но в Украину он уже приезжает как к себе домой....скоро кисилевы...и прочие сливные бачки будут приезжать так же....
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все гамно к нашему берегу. будут лекции читать для 250 клоунов, которые как им объесянили "никто и звать их никак"-зелебыдло
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Это гэбнявая постановка ... Любыми средствами впихнуть эту раковую опухоль Лугандонию в состав Украины .
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