 "Да иди ты отсюда, оккупант хренов. Это не нейтральная территория. Это - Украина!" - переселенець із Луганська - пропагандистам РФ на мосту в Станиці Луганській. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадри перепалки переселенця з посіпаками Кремля оприлюднив у Twitter відомий блогер Necro Mancer.

Переселенцем з Луганська виявився відомий своєю проукраїнською позицією Михайло Шевченко. У цей момент він робив фотознімки на мосту, де досі є терористи "ЛНР".

"Я на українській території і громадянин України! А ось що ви тут робите?" - відповів пропагандистам Шевченко назвавши їх окупантами.

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