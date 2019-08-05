 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, серед затриманих громадяни Грузії, Таджикистану, Узбекистану та Азербайджану. 50 затриманих були повернуті до країн походження. Для 36 іноземців скорочено термін перебування в Україні. Ще 10 осіб були переміщені в пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.
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+3
Это в Украине или в России ? Посмотрев видео, мне показалось , что это Россия .
+3
у гришки за спиной средних размеров кладбище...
+3
Герш был паханом, а Изя бегал с автоматом и непосредственно руководил боевиками.
В бурные 90-е за это право они перестреляли не один десяток братков
Лесное кладбище через дорогу, думаю, там зарыты в безымянных могилах пару сотен кавказцев
Но у суркисов не хватит ума таким заниматься.
Посему - очень сомневаюсь.
Их максимум - скупить по стране сахарные и молокозаводы, порезать оборудование на металлолом, помещения слать в аренду.
В Умани что-ли? Во время наплыва хасидов? Так они вроде не черные, просто носят черную одежду как и попы.
Очень повезет если не развалимся с таким успехом
А ведь походу не повезет, судя по высерам и делам "слуг"
тобі, бічу, непогано б жилося в хрущобі з сусідами циганими, наприклад
перший би побіг плакати до мусорів)
Этому говну до "СС" как вам до учителя логики
без обид, но сравнение мужиков и слизняков - "так себе"(на всю голову "так себе")
Зубожиння ж як не як