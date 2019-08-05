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 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина". ВIДЕО

Під час оперативно-профілактичних заходів на продовольчому ринку "Троєщина" в Києві правоохоронці затримали 119 нелегалів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, серед затриманих громадяни Грузії, Таджикистану, Узбекистану та Азербайджану. 50 затриманих були повернуті до країн походження. Для 36 іноземців скорочено термін перебування в Україні. Ще 10 осіб були переміщені в пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітники ДМС затримали в Києві мігрантів з інфекційним захворюванням, які торгували продуктами. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141227
 
   
 Топ коментарі
 
Это в Украине или в России ? Посмотрев видео, мне показалось , что это Россия .
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у гришки за спиной средних размеров кладбище... 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 6423
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Герш был паханом, а Изя бегал с автоматом и непосредственно руководил боевиками.
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Если жизнь дала трещину - едешь на троенщину
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Шо там, рынок по прежнему контролируют суркисы?
В бурные 90-е за это право они перестреляли не один десяток братков
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у гришки за спиной средних размеров кладбище... 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 6423
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Герш был паханом, а Изя бегал с автоматом и непосредственно руководил боевиками.
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Пысы.
Лесное кладбище через дорогу, думаю, там зарыты в безымянных могилах пару сотен кавказцев
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Суркисы и их представитель в Деснянском районе Мокроусов уже давно перешли на другой бизнес - " Эпицентры" по всей Украине
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Эпицентры, конечно, суперприбыльный бизнес.
Но у суркисов не хватит ума таким заниматься.
Посему - очень сомневаюсь.
Их максимум - скупить по стране сахарные и молокозаводы, порезать оборудование на металлолом, помещения слать в аренду.
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так они ничего не делают сами, наняли семью Герег , а сами только выбивали землю под торговые центры , пробивали подвоз пассажиров через мэрию Киева ( маршрутки , городской транспорт ) , развязки, светофоры и т.д. , ну и наворованное вкладывают
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Это в Украине или в России ? Посмотрев видео, мне показалось , что это Россия .
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А чим тобі "показалось" - може когось протягнули "фейсом" по асфальту, чи може всіх підряд без розбору і продавців і покупців кийками "відмудохали" і забрали у поліцейський відділок? В чому "совпадєніє"?...
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Вот за эту работу перед украинской полицией снимаю шляпу и гну поклон до земли.
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Эта работа правильная, там на овощном нужны такие рейды, хотя бы раз в квартал, но сдаётся мне, что у этого заезда есть и другая сторона медали, с час самый пик завоза овощей, видели бы вы что там по выходным творится, яблоку негде упасть, а магазинам овощами тоже надо торговать....
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выйдеш вечером в центр городка.. половина черных... куда катимся???
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народ выезжает , чурки приезжают. свято место пусто не бывает))
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в центр городка\\\\\\\\\\\\

В Умани что-ли? Во время наплыва хасидов? Так они вроде не черные, просто носят черную одежду как и попы.
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в Умани!..кроме хасидов хватает и других..таджики ,туркмены, (якобы) студенты, негров появилося, пукают потомство...ДОСы-вторая троещина! (я так с негритянкой и не позкомился до сих пор.. )
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прикольно. мы сами разъезжаемся, а это "добро" едет сюда....
Очень повезет если не развалимся с таким успехом 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 6938
А ведь походу не повезет, судя по высерам и делам "слуг"
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смотрю, как в бантустан превращаемся.. и вытьь хочется от беспомощности..если б они хоть пробовали ассимилироваться но скорей наоборот все будет... 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 5482 ( как Вы узнали мой городок?)
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выглядит так,будто к власти пришла НСДАП 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 5960
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да чего там, все украинцы - фошизды в глазах касапских СМИ
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а ґебельси пукіна тут вже нацистське лайно варять..
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добре шо не комуністське.
тобі, бічу, непогано б жилося в хрущобі з сусідами циганими, наприклад 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 8412
перший би побіг плакати до мусорів)
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После Майдана начали потихоньку вычищать нелегалов , до Майдана беркут СС просто снимал деньги с нелегалов и просто иностранцев себе на карман , ОВИРы наживались на нелегалах , вся коррупционная машина работала на банду яныка
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беркут СС\\\\\\\\\\

Этому говну до "СС" как вам до учителя логики 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 7150
без обид, но сравнение мужиков и слизняков - "так себе"(на всю голову "так себе")
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Наоборот должны премии раздавать за то шо они сюда едут.
Зубожиння ж як не як 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 498119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 2814
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Tut u nas toze pogranicnyki zaderzali 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 2788 odnogo nelegala s Belorus prisiol 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина" - Цензор.НЕТ 3287
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Беркутня , как была так и осталась, шевроны только сменили и все.
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Так в будь-якому місті України на ринках,особливо продуктових, повно нелегалів з Узбекистану, Таджикистану, Азейбарджану, Грузії.
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Може ЗЕБАНДА і по серйозному взялась за хачів, хоч за це стану лояльним до них
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