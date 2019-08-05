 119 нелегалів затримали правоохоронці на київському ринку "Троєщина". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, серед затриманих громадяни Грузії, Таджикистану, Узбекистану та Азербайджану. 50 затриманих були повернуті до країн походження. Для 36 іноземців скорочено термін перебування в Україні. Ще 10 осіб були переміщені в пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

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