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 За 5 років українці сплели понад 1 млн кв.м маскувальних сіток для армії, - волонтер Корягіна. ВIДЕО

4 серпня 2014 року група волонтерів з Києва вперше сплела подобу маскувального сітки для фронту, що згодом вилилося в потужний міжнародний проект "Маскувальна сітка для армії руками волонтерів".

Як передає Цензор.НЕТ, про історію зародження руху і про нинішні можливості Укрінформу розповіла координаторка руху Олеся Корягіна.

"Власне проєктом ця ініціатива стала не зразу. Від початку не було плану, була просто ідея. Група ентузіастів зібралася в магазині "Каптьорка" на вулиці Сагайдачного, що належав сотнику Майдану Андрію Хліборізу. Тут був створений пункт збору допомоги фронту з самого початку бойових дій на Донбасі: люди зносили сюди все, що треба було на війні: одяг, взуття, продукти харчування, біноклі… Серед того траплялася й військова форма радянського зразка, яку треба було, можливо, десь підшити, підлатати. А ще багато було камуфляжу із секондхенду різної якості. Ми побачили, що є багато відходів і придумали розрізувати ганчірки на клаптики та зв’язувати їх докупи. Перший фрагмент маскувальної сітки вийшов у формі невеликого трикутника. Ми почепили його на кущ і побачили, що він дійсно маскує. Андрій сказав: "Окей, займайтеся!"

До осені ентузіасти плели сітки зі старих речей, які їм приносили небайдужі кияни, у дворі магазину. Щодня в цій справі були зайняті до сотні волонтерів. А потім їх попросили звідти, бо стали декому заважати. Та й холодно стало. Тож група розділилася на чотири – кожна стала працювати під керівництвом своїх лідерів за іншими адресами. Паралельно виникали такі ж рухи по інших містах України: найперше у Миколаєві, Дніпропетровську, Полтаві, Краматорську, Одесі… Через півроку їх уже було майже півсотні. Досі працюють у прифронтових містах, таких, як Дружківка, Рубіжне, Старобільськ… З’явилися навіть за кордоном: в Італії, Чехії, Бельгії, Польщі. А з німецьких міст Франкфурта й Мюнхена гуманітарна допомога у тому числі у вигляді маскувальних сіток, продовжує надходити й сьогодні. У проєкті були зайняті тисячі людей. Координатори навіть зняли ролик з покроковою підказкою, аби охочі могли виготовити сітку навіть вдома.

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"Таким чином, ідея перетворилася у наймасштабніший волонтерський проєкт за кількістю залучених людей. Важко точно сказати, скільки квадратних кілометрів вони сплели за цей час сіток, які захищають наших воїнів, але за дуже приблизними підрахунками, минулого року це був один мільйон квадратних метрів", - говорить Корягіна.

За 5 років у Олесі завдяки соціальним мережам з’явилося багато друзів, які забезпечують її сировиною. Переважно вони працюють на великих промислових і малих швейних підприємствах, що виготовляють армійський камуфляжний одяг, де багато відходів тканини.

Між тим потреба у маскувальних сітках на фронті залишається актуальною, каже Корягіна, адже це розхідний матеріал, який може згоріти, зігнити, забруднитися тощо. А Міноборони не забезпечує солдатів такими речами у повній мірі. До того ж, державна доставка їх на фронт – процедура довга. Воїни, перебазовуючись з позиції на позицію, буває, залишаються зовсім "голими". І тоді їх виручають волонтери, доставляючи маскувальні сітки особисто або "Новою поштою" чи "Інтаймом" - групи сіточників працюють з окремими підрозділами напряму. І кожна з них, до речі, має власний почерк плетіння.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3141212
 
   
 Топ коментарі
 
весомее тысячи слов....
Безмерное уважение нашим волонтерам...., - они не "устали" от войны...
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Тем временем Кремль плетёт лапти для своих крепостных.
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Збережено життя солдат , збережено їх здоров'я, підвищена обороноздатність, збережена країна.І все якимись тряпочками
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Тем временем Кремль плетёт лапти для своих крепостных.
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Тим часом в військовому бюджеті лишається по 10-15 млрд. грн кожен рік, які неможливо використати, бо Укроборонпром просто не встигає поставляти в війська техніку! Але влада порошенка злочинно розбазарювала кошти і не закуповувала потрібних для армії витратних матеріалів та обладнання! 1 млн. кв. метрів сітки це сотні мільйонів гривень, тепер потрібно перевірити а скільки сітки купила армія і чи не списані державні гроші на сітку, яку постачали волонтери!
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да, это достижение За 5 лет украинцы сплели более 1 млн кв.м маскировочных сеток для армии, - волонтер Корягина - Цензор.НЕТ 8571
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2883 года им понадобится связать сетку площадью размером с Украину!
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Скільки ж "намутили" за цю допомогу у МО?.П*ять років народ плете для рідної армії маскувальні сітки, а МО "плете" тільки язиком!.
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А это зависит от командира подразделения . если волонтёры передали лично солдатам то МО с этого ни чего не поимеет . а вот если примет на баланс зам по тылу то вдруг в МО появляются вещи которое они не закупали но на этом имеют. та даже за потерю **** резиновых шлёпок могут высчитать с зарплаты как за доктора мартинса
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весомее тысячи слов....
Безмерное уважение нашим волонтерам...., - они не "устали" от войны...
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Збережено життя солдат , збережено їх здоров'я, підвищена обороноздатність, збережена країна.І все якимись тряпочками
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Он добавил, что вопрос об окончании войны зависит от желания это сделать. Разумков подчеркнул, что у украинской стороны оно есть."К сожалению, не у всех участников этого процесса мы наблюдаем это желание. Здесь больше вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией, с информационной политикой, с экономикой, инфраструктурой, социальной политикой. Это целый комплекс задач", - отметил он.Разумков также отметил, что законодательная составляющая решения проблемы Донбасса, в том числе вопрос особого статуса, будет рассматриваться Радой.
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а вы плетите дальше.
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удмурдъ, там китайский лес в сибири горит, национальное китайское достояние.. а ты тут про лапти За 5 років українці сплели понад 1 млн кв.м маскувальних сіток для армії, - волонтер Корягіна - Цензор.НЕТ 7229
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и никто не догадался организовать для всех студентов ( в т.ч. иностранных - по желанию) раз в неделю дополнительную волонтёрскую "пару" по изготовлению масксетей
уже накрыли б обе области с гаком - даже на Крым хватило бы
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А давайте этой сеткой накроем Киев и ни одного чиновника из этой сетки не выпустим на волю ?
Ведь здорово же будет !
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В комментах одна идиотская идея лучше другой.....
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Интересно, если сравнить волонтерскую помощь за 5 лет и государственные поставки, то чья сумма будет больше? Кстати к волонтерской помощи я бы приплюсовал и "военный сбор"
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Військо́вий збір чи пода́ток - в Україні - податок на прибуток у розмірі 1,5%. Чесно зізнайтесь, СОБІ, що можна купити на ваші гроші?
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500 гривен только с моей жалюгидной зарплаты берут.. вот и считай
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Ось і рахуйте, що можна купити на ваші гроші для армії. Зброя, все до зброї, медицина, транспорт, житло, одяг, їжа, зарплати і т.д. Так, що наш воєнний збір, це краплина в морі. Враховуючи те, що в 2013 році армія була повністю позбавлена "надлишків", аж до кісток. І зараз їх ВЖЕ знайшли, ...
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есв -22% или в 16 раз больше в.сбора. размер есв в 2018 году - 228 млрд. как бы 15 млрд войскового сбора - далеко не копейки.
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Пора комунопорохобаригам плести лапті і шити торби, швидше подолаєм корупцію.
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Волонтёры отлично справляются со своей задачей ... корупцию должен побеждать твой ПреЗедент ... а он занят шаурмой .... но тебе этого не понять Зеленосос.
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пля, пипец - и все гордятся тупостью.
Да - поначалу нужно было хоть что-то.

Но эта сетка должна быть не из лоскутов, а из спецматериалов и её плести должен промышленный станок.
А люди (тем более патриоты) должны быть освобождены для человеческой деятельности.

По моему враги Украины специально поощряют нерациональное использование лучших человеческих ресурсов.

И фильмы штампуют, и в ладоши хлопают и радуются своей тупости...
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От повністю з вами згодна.Воно звісно,не те що сітку,а й душу вкладеш,але ж як нераціонально.
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а я наївно полагав шо такі вєщі дєлаюца машинамі. Нєужелі англійская тєхнічєская ліваруція 18 вєка - пєрєход от мануфактури до станочного проізводства - так і нє дошла до України???
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А ты что делал для Армии ? лайк поставил ?
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Просто до сліз. Не можу передати наскільки я горда з того,що і моя скромна "кікімора" десь прикриває нашого воїна.
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дети в нашей школе в коридоре плели а я на секонд за простынями ходил. отдавали даром даже новые.
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